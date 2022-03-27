Где водятся волшебники?

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 марта 2022, 18:39 Денис Виленский

Здравствуйте, Волшебник! Не стоит удивляться подобному обращению, ведь если вы хотя бы раз задумывались, с какой ноги встать, почему чёрная кошка перебежала вам дорогу или располагаете набором собственных примет, значит, как минимум, допускаете, что в этом мире всё не так просто. По сути, вы подспудно сохраняете веру, данную нам от предков, в существование неких особых сил, неведомых закономерностей и магических ритуалов, способных оказывать влияние на происходящие в реальном мире события.

Так что же такое «чудо»: малопонятная современной науке закономерность или нечто, связанное с эзотерическим комплексом знаний, затрагивающим тайные струны мироздания, непостижимые простым смертным? Где оканчивается наше обыденное сознание и начинается опыт соприкосновения с чем-то запредельным? Этот и другие вопросы мы обсудили с популярным московским психологом Ильёй Шабшиным.

― Илья, прежде чем мы коснёмся других тем, не могли бы Вы, как психолог, объяснить, чем в Вашем понимании является психология и эзотерика?

― Психология – это, прежде всего, наука, изучающая внутренний мир людей, поскольку само название происходит от слова психо – «душа», хотя когда-то говорить о душе было несвоевременно и ненаучно. Сейчас же, наоборот, мы видим определенный тренд на возвращение этого понятия обратно в психологию. Часто в повседневном общении мы используем такие понятия как «душевный человек», «душевная обстановка». Было бы странно, если в этих понятиях мы заменяли слово «душевный» на слово «психический», например, «психический человек» или «психическая обстановка». Психология реализует себя в самых разных направлениях. Есть психология, которая занимается научными исследованиями и экспериментами, поиском закономерностей. Также существует такое направление, как практическая психология, которым занимаюсь я. Это не только практика и ремесло, но также в некотором роде искусство, опирающееся на научные представления о человеке, о темпераменте, характере, этапах развития, кризисах, отношениях. В отличие от базовых принципов, лежащих в основе психологии, эзотерика отталкивается от несколько иных идей и представлений. Чаще всего, это нечто непознаваемое. Постулируется факт, что наш материальный мир, в котором мы живём и действуем, не только не единственный, но даже не основной. Самое главное, что по этому поводу мы не можем ничего ни доказать, ни опровергнуть, тогда как в психологии мы опираемся на результаты гипотез и экспериментов, которые мы можем проверять и при необходимости отбрасывать, что в истории психологии было неоднократно. Например, всем известны четыре типа темперамента – флегматик, меланхолик, сангвиник, холерик. Около двух тысяч лет тому назад их существование объяснялось преобладанием таких жидкостей, как лимфа, кровь и желчь. Несмотря на то, что это объяснение было признано неправильным, эти четыре типа темперамента по-прежнему существуют. Мы мыслим гипотезами, предположениями, экспериментами, а в эзотерике ничего такого нет. Это вопрос веры и доверия «особым» людям, которых иногда называют духовными учителями. Считается, что им открыты истины, недоступные обычным людям, и последние должны в них верить, полагаясь исключительно на духовный авторитет наставника. Такие знания, в первую очередь, передаются путём личного общения и обучения. Для этого существует много разных форматов сатсанг, ретрит и т.д. На мой взгляд, принципиальное расхождение заключается именно в этих моментах.

― Правильно ли я понимаю, что разница между психологией и эзотерикой кроется в различных картинах мира – материалистической и идеалистической или я ошибаюсь?

― Безусловно, в различных картинах мира, но также в разных вытекающих из этого последствиях. Допустим, человеку нужно принять в жизни непростое решение – жениться ли, разводиться ли, открыть свой бизнес или нет. Если он обращается к представителям эзотерических направлений, то, прежде всего, это означает, что в его картине мира удача и успех зависят не столько от него самого, сколько от гороскопа, положения звёзд, кармы, чакр и других вещей. В то же время, когда человек пытается найти решение самостоятельно и идёт к психологу, то он, конечно же, понимает, что ответственность лежит на нём и ни на ком больше.

― Вы упомянули, что современная психология использует понятие души. Не кроется ли, на Ваш взгляд, разница между психологией и эзотерикой в самом определении понятия душа? Если в случае эзотерики это некая бессмертная сущность, то в психологии это некий психический склад человека, совокупность неких качеств, особенностей взаимоотношения с миром природой и т.д.

― Да, так и есть. Для психолога душа – это внутренний мир человека, его личные качества, взгляды, убеждения, установки и прочие особенности личности. Мы их тоже не можем померить вольтметром. У нас нет циркуля или линейки, чтобы их измерить, или микроскопа, чтобы их увидеть. Мы можем лишь отслеживать их проявления в поступках и действиях, относясь к этому как материалу для изучения. Неслучайно в психологии существует много школ и направлений, которые пытаются объяснить одно и то же. Взять, к примеру, всем известный психоанализ или бихевиоризм, основными понятиями которого являются стимул, реакция, позитивные подкрепления и т.д. По сути, бихевиоризм был всплеском максимально научного подхода в психологии. Один из основоположников этого направления Джон Уотсон полагал, что нам нет необходимости изучать мышление и эмоции, а имеет смысл изучать только поведение. Его последователи ставили эксперименты, изучая поведение животных. Или взять исследования великого русского нейрофизиолога Ивана Петровича Павлова с его понятиями условного и безусловного рефлекса. Психология не утверждает, что есть некий окончательный ответ на этот вопрос, она его ищет. Чем дальше мы изучаем этот феномен, тем больше понимаем, насколько он разнообразен и интересен. Появились разные типологии сознания, такие как интроверты и экстраверты, люди с внутренним и внешним локусом контроля и т.д. Неслучайно хорошая психологическая конференция представляет собой высокого уровня диспут. В то время как в эзотерических направлениях существует единственная и окончательная истина и её носители, способные транслировать некое знание от одного человека к другому, поэтому эзотерические мероприятия изначально проходят под девизом: «как устроен мир», «как достичь успеха», «как стать счастливым», «как создать счастливые отношения» и т.д.

― Я обратил внимание, что эзотерические практики и психология ставят перед собой немного разные задачи. Если психология ставит перед собой задачи весьма утилитарные, то эзотерика – сверхзадачи, например, достичь просветления, святости или каких-то трансперсональных целей, например, слияния с абсолютом.

― Да, это совершенно верно и в плане задач, и в плане места человека. Несмотря на то, что у многих людей запросы весьма приземлённые, и они идут к астрологу с простыми земными проблемами, все же в своей максиме это вопросы о просветлении, пробуждении, взаимодействии с абсолютом, Вселенной, космосом и т.д. Психология таких задач перед собой не ставит, но вместе с тем задаётся вполне серьёзными вопросами. Например, о смысле жизни, смерти, принятии неизбежного, глубинном «Я», которое есть у каждого из нас. Поэтому нельзя говорить, что в сравнении с эзотерикой психология является чем-то поверхностным. Скорее, это использование других инструментов и на основе других принципов.

― Являются ли психология и эзотерика некими антагонистами или же они могут дополнять друг друга?

― Мне кажется, что по большей степени они являются антагонистами, поскольку то, что допустимо для астролога или ясновидящего, принципиально недопустимо для практикующего психолога. Предполагается, что эзотерик понимает человека и его жизненные обстоятельства лучше, нежели он сам. Вместе с тем такой подход является полным профессиональным фиаско для психолога. Неслучайно, для меня является дикостью, когда человек пишет про себя, что он «психолог-астролог» или «психолог-ясновидящий». На мой взгляд, это либо маркетинговый ход, либо человек не понимает просто каких-то базовых вещей. В то же время, если человек приходит к психологу, то для него изначальной установкой является тот факт, что на этапе первоначального знакомства он знает о человеке гораздо меньше, чем он сам. Неслучайно любой профессиональный психолог скажет, что самое лучшее решение в жизни человека за него никто принять не сможет, и будет всеми силами создавать отвечающие этому условия. Психолог помогает поиску решения, но уж точно не транслирует клиенту свою картину мира, как происходит в случае общения с эзотериком.

― А как вы относитесь к такому понятию, как религиозная психология, например, т.н. «христианская психология»?

― Не так давно это направление стало приобретать особую популярность. Однако надо понимать, что христианская психология также основана на переживании запредельного, трансцендентного опыта, который переживали основатели этого учения. Другое дело – развивающиеся вокруг этого теории и концепции. Опыт запредельного был знаком людям испокон веков, в то время как его осмысление зависело от социального и культурного контекста того или иного времени. Именно этот опыт, как некое переживание, является общим для всех религий.

― Правильно ли я понимаю, что религиозное сознание является одним из проявлений изотерического взгляда на мир, и как психология относится к религии?

― Относится довольно сложно и критически, также в зависимости от различных школ, направлений, личных взглядов и опыта. В настоящее время мы по большей части ушли от концепции воинствующего материализма, существует довольно широкий плюрализм мнений и суждений, поэтому на вопрос о существовании Бога люди отвечают совершенно по-разному, при том, что ни то, ни другое пока не доказуемо. Психологи исходят из того, что если на вопрос о существовании Бога человек отвечает утвердительно, то это совершенно не означает, что с ним что-то не в порядке и относятся к этому с уважением. Другое дело, когда речь заходит о так называемом «магическом мышлении», лежащим в основе эзотерики и, в частности, оккультизма. «Магическое мышление» - это убеждённость человека в том, что он может влиять на внешний мир либо путём своих мыслей, либо ритуальных действий, что было свойственно людям ещё в доисторические времена. Оно до сих пор продолжает существовать в племенах, нетронутых цивилизацией. Надо признать, что даже у цивилизованных людей есть остатки магического мышления, достаточно вспомнить те же многочисленные приметы. До определенной степени они безобидны, пока не переходят определенный порог, мешая не только самому человеку, но и его близким. Именно такие люди в конечном итоге обращаются к гадалкам, магам и колдунам.

― Способна ли мысль оказывать влияние на процессы в живой и неживой природе? Вопрос не случаен, поскольку из физики элементарных частиц нам известен, т.н. «феномен наблюдателя», когда сам факт его присутствия оказывает влияние на их «поведение».

― Да, мы сталкиваемся с такими вещами на квантовом уровне, однако на макроуровне, на мой взгляд, подобных вещей не существует, исходя из этого, мне трудно представить, что усилием мысли мы сможем передвинуть стул или причинить какой-либо вред человеку. Куда чаще своим мышлением мы причиняем вред сами себе. Так, если робкая, застенчивая девушка, собираясь на танцы, изначально полагает, что она не сможет никого заинтересовать, то, скорее всего, так оно и будет. Если же она, наоборот, убеждена в своей привлекательности и готовится к подобным мероприятиям, то всё произойдёт с точностью до наоборот. В психологии это называется самосбывающимся пророчеством.

― Как в этой связи вы относитесь к разобранному на цитаты творчеству Вадима Зеланда и, в частности, его концепции «трансерфинга»?

― На мой взгляд, это один из многих и, пожалуй, самых удачных примеров компиляции довольно несложных идей из психологии и попытка объяснить их в привлекательной эзотерической форме. Последнее особенно востребовано со стороны людей, находящихся в некоем духовном поиске, внимание которых трудно привлечь трудами по классической психологии.

― В настоящее время популярны различные системы йоги и медитации. К чему бы в большей степени вы их отнесли, к психологии или эзотерике?

― Меня радует, что последние годы наблюдается устойчивый тренд на переоткрытие в психологии и психотерапии различных восточных практик. Ещё относительно недавно слово «медитация» для психолога с академическим образованием было своего рода ругательством и чем-то совершенно неприемлемым. Уже сегодня разработаны целые системы и протоколы по выходу из стресса и депрессии на основе медитации осознанности. Как практикующий психолог, я вижу в этом крайне полезное сочетание классических и инновационных подходов, прекрасно встраивающихся в психотерапевтическую работу. При этом важно чётко отделять религиозную подоплёку от психотехнической, поскольку та же йога изначально представляет собой единение с абсолютом и космосом.

― Хотелось бы коснуться вашего отношения к такому понятию как «смерть». Если в эзотерике смерть человека – это не конец, то психология предполагает конечность жизни. В этой связи, чем на ваш взгляд является такой феномен как «душа» – некой совокупностью электрохимических процессов в головном мозге или чем-то большим?

― Я верю, что нечто большее, поскольку психология – развивающаяся наука, и каждый день мы узнаём что-то новое. В частности, пересматриваются многие представления в психологии, считавшиеся до недавнего времени фундаментальными. Сегодня мы уже не можем сказать, что наш мозг «выделяет» мысль, так же как печень выделяет желчь. Всё-таки это происходит как-то по-другому. Лично я полагаю, что душа – это нечто большее, но что это – возможно, удастся выяснить будущим поколениям учёных.