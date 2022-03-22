Актриса Анна Андрусенко: «Я могу быть и ангелом, и демоном одновременно»

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 марта 2022, 10:32 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Анна Андрусенко окончила ВТУ им. Щепкина, курс Бориса Клюева. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Закрытая школа», «Прощай, Катя», «Ангел или демон», «Мажор», «Любимые женщины Казановы», «Беглые родственники», «Грааль Магдалины Егоровой», «Посольство», «Спайз бойз» и др. Скоро выходит в свет художественный фильм братьев Пресняковых «Краш», где Анна Андрусенко играет одну из главных ролей.





- Анна, что у вас за роль в фильме «Краш»? Какой характер у героини? Что вам было интересно играть?





- Я сыграла учительницу русского языка и литературы Алису Геннадьевну. Она такой революционер на школьных просторах, за светлое будущее, за прогресс. За всё такое.



- Кстати, любили в школе этот предмет?



- Я относилась к русскому языку и литературе спокойно. Очень любила историю. Всё от учителей зависит. У нас по истории был прекрасный педагог.





- А в фильме «Краш» вы - положительный персонаж?



- Для меня Алиса Геннадьевна – персонаж положительный. У неё есть своя правда. Моя героиня борется с директрисой, которую играет Равшана Куркова. Та придерживается консервативных взглядов, и они в этой точке не сходятся. Директриса Лайма Олеговна живёт в прошлом. А моя Алиса Геннадьевна – передовой человек, живущий в нашем времени, она устремлена в будущее.



- Интернет, и все дела?



- Дело не в интернете. Например, у неё любимый поэт – Иосиф Бродский. Она за свободу. Но когда приходит момент, когда Лайма Олеговна хочет уйти из школы, Алиса Геннадьевна очень переживает по этому поводу. Она понимает, что на консерватизме директрисы всё и держится.





- «Краш» снят одним кадром, это однокадровое кино. В чём специфика?



- Братья Пресняковы выделяли время на репетиции. Это очень нужно в однокадровой истории, и не только. Вообще я хочу сказать, что работать с братьями было очень круто. Они очень точно направляли и помогали создавать образ. Мой персонаж появляется в середине картины. Очень важно было почувствовать общую атмосферу. Мы её и почувствовали. Как говорил мой руководитель курса в Щепке Борис Владимирович Клюев, любой спектакль – как оркестр. И на съёмочной площадке «Краша» была возможность почувствовать всех «музыкантов». У нас были читки. И ты всегда понимал направление, куда мы двигаемся.



Однокадровое кино – это когда нет монтажных склеек, нет дублей. У нас было четыре съёмочных дня, а по сути – четыре дубля. В день мы снимали час 25. Снимали в подмосковном лицее. В чём была сложность, работали без остановки камеры и были разные локации. Начинаешь с улицы и заходишь дальше в одно здание, в другое. Это большая ответственность. Мы понимали, что от каждого из нас зависит, получится или не получится кино. Забыть текст было невозможно, или выйти не в тот момент. Ты подведёшь всю команду.





- Как взаимодействовали на съёмочной площадке с партнёрами – Равшаной Курковой, Марией Шукшиной?



- Прекрасно. Это профессионалы своего дела. Более того, они просто горели проектом. Настолько был классный сценарий. Я когда его читала, всё время думала – господи, не испортить бы этот текст! Такая редкость, когда твой персонаж при читке сценария просто встаёт перед глазами. С Равшаной у меня было много общих сцен. С Марией Шукшиной нет.



- Вспомним ваше школьное детство. Вы, наверное, были первой красавицей в классе? Угадал?



- Я училась в пяти школах, училась даже в Украине. Нет, я была обычная, никакая не красавица. И до сих пор этого не чувствую. Но спасибо за комплимент.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает? Было такое, что вам из-за яркой внешности отказывали в роли?



- Нет. Бывают роли, которые не соответствуют моему внутреннему состоянию. Предлагают каких-то гламурных барышень. Понятно, что актёр должен уметь играть всё. Но мне это не близко и не особо интересно.



- То есть, вы не гламурная девушка? Не ходите на светские мероприятия?



- Нет.

- А за брендами не гоняетесь?



- Дело не в брендах, а в качестве. Качественные вещи ты можешь носить годами. С ними никогда ничего не случится. Бренд – это качество, я за него. Но я не гоняюсь.



- Вы шопоголик, или не любите магазины?



- Я люблю красивую одежду, как и любая девушка. Но я не бешеный шопоголик.





- С кем из актёров старой школы вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили? Вы, кстати, много работали с Никитой Михалковым, верно?



- Я училась в Академии у Никиты Сергеевича, и это было потрясающее время. Мне везло в жизни, у меня были хорошие режиссёры. Но всегда нужно откуда-то черпать энергию, знания. На Западе у актёров есть коучи. Там ты можешь себя постоянно развивать, свою актёрскую внутреннюю природу. В Академии Никиты Михалкова, она годичная, всё направлено на развитие актёра.



И я туда пошла. Конечно, очень хотелось пообщаться с Никитой Сергеевичем. Это выдающаяся личность, мечтала посмотреть, как он работает. Но помимо Михалкова там были и другие прекрасные педагоги. Из разных школ. Я закончила Щепку, а там были мастера из Щуки, ГИТИСа и многих других. Было интересно наблюдать за их способом преподавания.





Но также мы общались и с Никитой Сергеевичем. Я до сих пор играю в его спектаклях. Когда поступала, Михалков делал с нами этюды. То, что происходило там, я запомню на всю жизнь. Я хочу работать именно так и переживать именно то, что переживала в тот момент этюдного метода. Это была импровизация, я заходила в помещение и не знала, что сейчас будет происходить. В живом времени Михалков создавал такую атмосферу и погружал тебя в такие обстоятельства, что ты начинал полностью верить в то, что сейчас происходит. У меня был этюд про 30-е годы, когда из человека выбивали признания в том, что он не совершал…



- То есть, Михалков из вас выбивал показания? Жестоко!



- Да. Он хотел, чтобы я призналась в том, что убила человека. От этого зависела моя жизнь, это было почти реально. Это был потрясающий опыт.





- Хм. Вам тяжело будет найти в наше время такого мужчину… А какие качества в мужчинах вы цените?



- Я ценю, когда слова не расходятся с действиями. Доброта, ум, чувство юмора.



- Как вы относитесь к мужчинам-актёрам? Вы воспринимаете их как мужчин?



- Нет, я с ними в этом смысле не общаюсь. Не хочется никого обижать, но мне нравятся немного другие мужчины. По складу характера, по увлечениям.