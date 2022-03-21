Жизнь на кончике эго или кто такие роковые женщины

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 марта 2022, 20:59 Денис Виленский

Фото: freepik.com

К написанию этого материала меня подтолкнул один из постов в популярной социальной сети с рассказом девушки-блогера о своих романтических приключениях. С нескрываемой иронией и показной истомой она поведала о том, как мужчины с лёгкостью жертвуют ради неё своими семьями, состоянием, карьерой, здоровьем и т.д. Так это или нет, пусть останется на её совести, но сам факт существования женщин, играющих в жизни мужчин роковую роль, остаётся неоспоримым.



Да, во все времена роковые женщины влияли на культуру, искусство, историю, а проще говоря, на мужчин, их поступки и судьбу. Вспомните хотя бы таких персонажей, как библейская Ева, Саломея, потребовавшая за свой танец голову Иоанна Крестителя, Елена Прекрасная, из-за которой разгорелась Троянская война, или знаменитая куртизанка Мата Хари, работавшая по совместительству на немецкую разведку.



Что делать, если большинство мужчин устроены таким образом, что тонкая плёнка этики, морали, цивилизационных норм и культурных наслоений легко слетает подобно шелухе, едва лишь речь заходит о базовых биологических влечениях.



Довольно часто при общении с подобным типом женщин возникает ощущение тайны. Мужчины смотрят на них, как на красивый забор, дорисовывая своим воображением всё то, что за ним может оказаться. А между тем, несолоно хлебавши они со временем понимают, что будоражащий их воображение флёр загадочности означает просто тёмное пятно, за которым совершенно ничего нет.



Да что греха таить, по большей части, любой разговор о роковых женщинах больше напоминает мечтательный мужской трёп, ничуть не раскрывающий суть этого явления. Но чем же всё-таки они являются: неким ключом к нашей глубинной природе, примером виртуозного нарушения норм и правил или упомянутым выше тёмным пятном? За информацией о том, что представляет собой этот феномен и насколько он значим в нашей жизни, мы обратились к популярному московскому психологу Денису Каменскому.



― Денис, не могли бы вы дать наиболее близкое Вам краткое определение, кто такая роковая женщина?



― С точки зрения психолога, роковой становится та женщина, которая находит в сознании мужчины максимальный отклик, замешанный, скорее, на страсти, нежели на чувстве любви. Более того, если мужчина пытается понять природу своего чувства, он скорее найдёт аргументы против, нежели за.



― Какими качествами должен обладать подобный тип женщин, и из каких составляющих складывается их образ?



― Есть некоторые общие черты, обычно приписываемые им социумом. Как правило, с ними соотносятся такие особенности характера, как чувственность, весёлый нрав, нежность, сексуальность, отзывчивость и всё, что связано с теплотой эмоций и отношений. Во многом представление об этом передаётся нам ещё из семьи. Этому образу в той или иной степени пытаются соответствовать все женщины. Почему женщина называется роковой? В первую очередь, потому что с ней в принципе невозможны нормальные, здоровые отношения, ведь именно у них описанные выше качества приобретают гипертрофированный характер, как правило, далеко отличающийся от нормы. Не случайно, когда мы говорим, что женщина слишком эмоциональна, то, конечно, прежде всего, мы имеем в виду, что в таком поведении присутствует импульсивность и принятие решений на основе эмоций, но при этом полностью отсутствует логика. С одной стороны, эта несбалансированность делает женщину очень привлекательным объектом, с другой, она может быть весела в самые серьёзные моменты, сексуальна не конкретно с вами, а со всем миром, вашими друзьями, коллегами и т.д.



― Правильно ли я понимаю, что подобный тип женщин не может быть ни хорошей матерью, ни стабильной в отношениях супругой?



― Крайне маловероятно, что она станет отзывчивой матерью или заботливой супругой, способной создать и поддерживать тепло семейного очага. Конечно, она может попытаться создавать в доме уют, но никогда не привнесёт в него здоровые стабильные отношения, где нет измен, ревности, а царствуют любовь, мир и покой. Будучи матерями, такие женщины, как правило, сексуализируют своё поведение даже рядом с ребёнком. Если они становятся жёнами, то очень эмоциональными. Очень часто такое поведение сопровождается ярко выраженными проявлениями инфантилизма, поэтому неудивительно, что они пытаются найти себе мужчину, выполняющего функции родителя. Какое-то время эта система отношений может быть относительно сбалансирована, но лишь до тех пор, пока она не начинает раскачивать лодку, устраивая бунты, что для этого типа женщин, вообще говоря, является нормой. Обычно такие союзы носят невротический характер, сопровождаясь страданием, различного рода капризами и эмоциональными срывами. Хороших домохозяек куда более вероятно встретить среди женщин с т.н. «шизоидным» типом личности, поскольку они являются наиболее спокойными, уравновешенными и меньше всего склонны к семейным конфликтам.



Общение с роковой женщиной крайне опасно, особенно если человек ориентирован на создание семьи. Важно понимать, что он не сможет выстроить новые стабильные отношения, не закончив предыдущие, поскольку невозможно выстроить отношения с двумя объектами одновременно. Попытка заткнуть одно другим, как привило, приводит к несчастью, поскольку партнёр всегда это чувствует. Такие отношения необходимо заканчивать. Бесполезно пить таблетки или идти к психиатру.



― Насколько для роковых женщин важна внешняя привлекательность? Может ли некрасивая женщина быть роковой?



― Вполне, хотя обычно это не так, поскольку роковых женщин воспитывают в девочках красивых, регулярно восхищаясь их красотой, всячески подчёркивая их уникальность.



― Роковая женщина – это комплекс врожденных и приобретённых качеств или форма активной адаптации?



― Это всегда смесь социального и биологического в человеке, в основе которой лежит определенный тип нервной системы, являющийся врождённым. Как правило, эти женщины относятся к типу сангвиников или холериков. Маловероятно, что среди флегматиков нам удастся встретить роковую женщину.



― Может ли женщина сознательно стать роковой или это невозможно в принципе?



― Если женщина изначально таковой не является, она может на время перенять вербальные и невербальные повадки, но ей никогда не перенять у роковой женщины внутреннюю суть и мотивацию. Это означает, что как только обычная женщина добьется нужных ей результатов, она просто из этого образа выйдет, как из некой временной личины.



― Как распознать роковую женщину и стоит ли относиться с осторожностью к подобному типу женщин?



― Как правило, это очень яркая женщина, легко вступающая в контакт, аккумулирующая внимание окружающих и ведущая себя, как счастливый ребёнок, которому всё интересно. Во многом именно этот интерес и является тем условным ключиком, которым открывается любое мужское сердце. Она может проявлять гипертрофированное восхищение вашими словами и действиями. При этом быть очень тактильной и в процессе общения прикасаться к вам и другим людям. Самое удивительное, что на фоне выраженного гипертрофированного поведения она обладает довольно высоким эмоциональным порогом, требуя от окружающих столь же яркого проявления эмоций со стороны собеседника. Если же она этого не получает, то может легко устроить скандал или очередную сцену.



Вступая в контакт с роковой женщиной, необходимо чётко понимать, зачем вы это делаете. Попытка покорить то, что нельзя покорить в принципе, может стать невыполнимой задачей длинною в жизнь.



― Касаясь темы роковой женщины, нельзя не упомянуть темы т.н. «медовых ловушек». Может ли мужчина вырваться из создаваемых ею силков или это невозможно, поскольку для этого надо преодолеть свою природу, что в принципе довольно сложно?



― На мой взгляд, в самом вопросе уже кроются некие социальные штампы. Вопрос состоит не в том, чтобы вырваться из подобных ловушек, а в том, чтобы изначально в них не попадать. Важно понимать, что в отличие от животных, человек довольно высокоорганизованное существо, поэтому в коммуникации с другими он может делать ровно то, что ему позволяют. При этом очень важно контролировать себя и свои границы. Безусловно, есть базовые влечения. Можно вырваться с потерями, когда человек понимает, в какую ситуацию он попал, либо вырваться без потерь, как только он почувствовал, что в жизни начинает происходить нечто иррациональное.



― Мне почему-то вспомнился эпизод из фильма «Основной инстинкт», где героиня фильма, которую играет Шэрон Стоун, сидя на стуле, просто переставляя ноги, вгоняет в пот общающихся с ней мужчин. В какой мере это соответствует реальности?



― В данном случае речь идёт о первертах и соответственно психологическом нарушении – перверсии. Самое простое и очевидное нарушение, связанное с перверсией – это эксгибиционизм. Это самое простое и привлекательное для нас выражение сексуальности, которое всячески ограничивается со стороны общества, при том что именно эта чётко выраженная демонстрация сексуального поведения является для большинства из нас крайне привлекательной.



― Можно ли говорить о том, что общение с роковой женщиной может грозить психотравмой?



― История взаимоотношений с роковой женщиной это всегда про обладание неким идеальным объектом, но при этом ни в коем случае не про любовь. Расторжение с идеальным объектом всегда сильно травмирует. Получаемая при расставании травма отчасти похожа на потерю матери или отца. Как показывает практика, самым правильным решением является отказ от такого типа женщин. К сожалению, в реальности многие мужчины этого не понимают, и поэтому вся жизнь у них идёт кувырком. В какой-то момент мужчина понимает, что те эмоции, которые он испытывает к объекту своей страсти, не имеют к нему никакого отношения, а идеальный образ, возникший в его голове, он пытался «надевать» на других женщин. В этой связи очень важно разъединить реального человека и формируемый в мечтах идеальный образ. Очень часто, видя на лице женщины улыбку, мужчина полагает, что она испытывает к нему некое особое расположение, тогда как на самом деле для неё подобная улыбка – черта характера. Как только это (назвать, что – это) происходит, человек становится более устойчивым и стабильным в своём поведении, а самое главное, начинает осознавать, что никакая женщина не должна иметь в жизни фатального значения.