Натуропат Владимир Поздняков: «Все без исключения заболевания являются психосоматическими»

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 марта 2022, 18:11

pixabay.com

В последние годы человечество стало чаще обращаться к народной медицине. Ведь не зря говорят: все болезни от нервов. Действительно ли психосоматика влияет на заболевания? Можно ли окончательно перестать принимать лекарства? Какая цель у Биг Фармы? Об этом всём нам рассказал натуропат Владимир Поздняков.

– Владимир, к натуропатии современная медицина чаще всего относится скептически. Почему так происходит?

– Приведу простой пример. Один гениальный химик устроился на работу в крупнейшую фармакологическую компанию на должность ведущего специалиста отдела разработок. Спустя какое-то время он приходит к директору и говорит: «Я знаю, как улучшить один препарат, чтобы он излечивал людей от диабета». Начальник в ответ выразил вот что: «Я тебе плачу зарплату в размере 100 тысяч долларов в месяц. Допустим, ты создаешь этот препарат, и все диабетики выздоравливают. И что дальше? Кого мы потом будем лечить? За что я должен буду потом платить тебе зарплату, где брать деньги? Мне теперь придется тебя уволить, так получается? А чем ты будешь кормить своих детей?» Лечить людей – невыгодно. Нужно регулировать численность населения. А как это сделать, если все здоровы? Об этом всём прекрасно знает Биг Фарма. Она создает хронические заболевания и препараты, которые снимают болевую симптоматику, подсаживает людей на химические препараты, делая из них «вечных наркоманов». Современные медицинские лекарства не устраняют причину заболевания. Представьте, что ваше тело – автомобиль, только биологический. На дисплее загорелась лампочка, вы пытаетесь понять, что вышло из строя. Химические таблетки не делают свет ярче, они вырезают провод от лампы, чтобы она не горела. Так это происходит с нашим организмом. Например, вы принимаете противовирусные препараты, а вместе с тем у вас начинает страдать сосудистая система, но вы не связываете это одно с другим.

К сожалению, врачей грамотно не учат. Так Биг Фарма потребовала. Современные медики – это статисты, механики. Ты приходишь к ним на приём, они спрашивают: «Что болит?» И после этого назначают препарат. Вот так работает современная медицина. Когда ко мне приходят пациенты, я задаю много вопросов, потому что каждый фактор имеет значение. Я спрашиваю о состоянии ногтевых пластин, есть ли запах изо рта, волосы на расческе, сводит ли ноги по ночам, закладывает ли нос и многое другое. У врачей регламент – 10 минут. У них нет времени, чтобы это все спрашивать, это не значит, что они плохие, просто их этому не научили. И это выгодно вышестоящим людям, тем, кто выпускает препараты.

Всю правду люди давным-давно знают. Ещё в XVIII-XIX веках организовывались экспедиции географическим и медицинским сообществами. Они тщательно описывали ботанику, растения, писали, что применяется в народной медицине. Все чётко законспектировано и давно изучено, но это всё хранилось в строжайшей тайне. Вышестоящим не выгодно, чтобы все были здоровы. Помню, когда я был маленьким, в аптеках можно было ещё купить натуральные растительные лекарства. Сейчас – сплошная химия. Даже трава продается сомнительного качества. И это тоже делается специально, чтобы люди болели и не выздоравливали. Вот почему опошляется и высмеивается народная медицина.

– С чего начать человеку, которых хочет отойти от лекарств и в дальнейшем помогать организму излечиваться другими методами?

– Основа заключается в правильном питании. На это стоит обратить внимание. Всего есть 4 фактора, которые влияют на нашу жизнедеятельность: земля, вода, воздух и огонь. Китайская медицина активно этим пользуется. Важно то, что мы принимаем в пищу, какого качества пьём воду, следим ли за своим телом, какие мысли у нас в голове. По сути, наш организм – биологический робот, за которым нужен грамотный уход.

– Как психосоматика играет роль в заболевании?

– Все без исключения заболевания являются психосоматическими. Знаете, как функционирует плацебо? Представьте, что у одного человека в правой руке есть таблетка «Аспирина», а в правой – мел. Пациенту дают одно средство, говоря, что оно поможет справиться с головной болью. Лучше его не найти. Пациент её съедает и больше не испытывает муки. А ведь ему дали кусочек мела.

Все, о чём мы думаем, превращается в намерение. Если мы чего-то опасаемся, обязательно это получим. К примеру, если боитесь заболеть гриппом, вы заболеете. Из своей практики скажу: я не сомневаюсь, что мои пациенты выздоравливают. Я даже пациентами их назвать не могу, они мои друзья. Если вы верите, что народная медицина вам поможет, так это и будет. Но если у вас есть сомнения, тут всё бессильно.

– Что делать людям в больших городах? Как правило, в мегаполисах стресс человек испытывает чаще, а это влияет на ментальное здоровье.

– Сейчас самое время уходить из больших городов. Они похожи на человеческие муравейники. Представьте, что у вас дома есть домашний муравейник. Что вы будете делать, если насекомых там станет чуть больше? Будете использовать дихлофос, чтобы уменьшить популяцию. С нами поступают так же, нас тоже травят. Посмотрите как-нибудь внимательно на небеса, и вы увидите шлейфы выхлопных газов, но по факту это не выхлопные газы, к сожалению. Улицы поливают фантастическими химическими реагентами, которые разрушают нервную и сосудистую системы.

Сейчас стало много людей, которые увлеклись ЗОЖем. Глобалистов это ни разу не устраивает, они злятся по этому поводу и будут придумывать новые способы, чтобы в человеческий организм внедрить какую-нибудь гадость. Допустим, рядом с вашим домом есть чистый родник, и вы захотели производить бутилированную воду, создать своё предприятие. Приходит к вам какой-нибудь человек из вышестоящих органов и говорит, что нужно соответствовать европейским стандартам и добавлять в продукцию некий элемент, который по факту является настоящей химией. Вы начнёте возражать, ведь ваша продукция взята из природного родника, там нет ничего плохого, что может навредить окружающим. Однако если вы не пойдёте на условия вышестоящих, вас оштрафуют, а потом закроют.

Пока наша иммунная система справляется с внешними угрозами, всё прекрасно. Но она может ослабеть из-за излучения, грязной воды, пищевой химии и так далее. В итоге человек заболевает. Поэтому важно начать постепенно следить за собой и быть внимательным к тому, что нас окружает.