Актриса Ирина Безряднова: «У нас достаточно травматичная профессия»

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 марта 2022, 08:19 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Ирина Безряднова родилась в Москве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Смешанные чувства», «Эластико», «Временные трудности», «Семь ужинов», «Запретная зона», «Смертельные иллюзии», «Крюк», «Стендап под прикрытием», «Честный развод» и др. 17 марта в российский прокат выходит фильм «Доктор Свисток», где Ирина Безряднова играет главную роль.

- Ира, вы сыграли ассистентку иллюзиониста в фильме «Смертельные иллюзии». Что необычного происходило на съёмках картины?

- Мы снимали рядом с аэропортом «Внуково». Каждую минуту взлетали самолёты, улетали в другие страны, и это очень необычно по нынешним временам… Если серьёзно, у нас там была интересная сцена, но играла её не я, а Аглая Тарасова. Надо было залезть в стеклянный ящик с холодной водой, который сверху закрывали крышкой. Представляю, как было некомфортно Аглае в замкнутом пространстве, без воздуха, с мыслями о том, успеют ли художники-постановщики открыть этот ящик после стопа. А я играла дублёршу героини Тарасовой, которая появляется после её исчезновения.

- Кстати, а у вас много иллюзий осталось в жизни?

- Как я могу сказать, какие у меня есть иллюзии? Я же считаю, что они реальны. Для меня это не иллюзия, а цель. Будущее, в которое я верю, хочу, чтобы оно было.

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Насчет того, чему научили съёмки с маститыми актерами - не скажу, что я прямо научилась, но учусь. Мне важно на съёмочной площадке с большими актёрами не потерять себя, суметь сохранить линию своего персонажа и моё видение его. Это иногда непросто, когда есть более опытный партнёр, который знает, как сделать сцену смешнее, например. Но это всегда будет его частичка, его манера.

Мне повезло, я снималась с прекрасными актёрами - с Сашей Робаком, Алексеем Маклаковым. Несколько раз - с Иваном Охлобыстиным в картинах «Временные трудности» и «Недетский дом». У Ивана есть определённый сложившийся образ – например, по сериалу «Интерны». Рычащий! Он достаточно часто играет свирепых мужиков, всех ругает. А в жизни Иван Иванович – очень милый, к девочкам обращается, как к маленьким принцессам. Это подкупает. Он большой профессионал. Кстати, а моя первая сцена в кино была с Фёдором Бондарчуком. В фильме «ПираМММида».

- Говорят, что между актрисами не существует настоящей дружбы – только зависть, конкуренция. Но, я знаю, вы очень дружите с известной актрисой Дарьей Мельниковой. С чего началась ваша дружба и в чём она проявляется?

- Мы познакомились в Минске, на съёмках фильма «Запретная зона». Мы с ней обе мамы. Когда увидели друг друга, между нами сразу пробежала искра. И мы поняли, что на одной волне, абсолютно друг друга понимаем, у нас одни ценности. И даже акушерка одна у детей. Я её немного своей сестрой считаю. Но зависть и конкуренция в актёрской среде, конечно, есть. Меня она напрямую не касается, так как я стараюсь не слушать и не включаться в подобные вещи. И с Дашей у нас никогда такого не было и, надеюсь, не будет.

- Как раз о женской дружбе, о мужчинах и любви идёт речь в спектакле «Чик Ток», который вы с партнёршами играете в несколько странном месте – ирландском пабе AbbeyPlayers. Чем вам интересен этот проект, насколько приемлемо для актрисы играть в пабе, где зрители выпивают и закусывают?

- Это паб-театр с историей, ирландская франшиза. Насколько я поняла, в таком пабе играли спектакли чуть ли не с позапрошлого века. И вообще, это уникальный формат, я ничего похожего не встречала в России. Это интересный опыт. С одной стороны, люди действительно во время спектакля пьют и едят, разговаривают между собой. С другой, это такая непринуждённая атмосфера, не надо сидеть, не шевелясь, и ловить каждое слово актёра.

Если нам нужно донести мысль, мы понимаем, как это сделать, как привлечь внимание к себе. Мне очень нравится играть «Чик Ток», потому что мы там иногда меняемся ролями. Если кто-то заболел или занят на съёмках, мы можем друг друга заменить. Вчера ты играл одну роль, а завтра ты уже в совершенно другом образе. Это сложно, а значит, ты растёшь.

- Героини в «Чик Токе» тоже много выпивают. Что пьём?

- Мы со зрителями даже чокаемся, произносим тосты. Пьём вино и шампанское. Шутка. Воду!

- А в настоящем вине вы хорошо разбираетесь?

- Хорошо. Никаких курсов сомелье я не заканчивала, просто люблю Италию, Францию, Испанию. Там стала разбираться. Не то чтобы большой знаток, но какие-то простые вещи в вине понимаю.

- Какое у вас было самое экзотическое путешествие?

- Меня очень впечатлило то, как я в пандемию, когда всё было закрыто, полетела в Америку.

- Серьёзно? Пустили?

- Не было вообще никаких проблем. Есть виза – велком. Я не верила, пока не вышла из самолёта в Нью-Йорке.

- Какое у вас впечатление от Америки?

- Думаю, там классно жить, если у человека много возможностей.

- Язык хорошо знаете?

- Да, английский я знаю, хотя, конечно, нет предела совершенству, сейчас занимаюсь с преподавателем, чтобы быть всегда в тонусе.

- Вы гоняетесь за модой? Где одеваетесь?

- Не гоняюсь. Просто некогда. А сейчас и негде. В Москве иногда посещала Недели высокой моды. Периодически хожу на светские мероприятия. Между съёмками и мероприятиями люблю бомж-стайл: чтобы было тепло и удобно.

- А что у вас была за роль в комедии «Стендап под прикрытием»? У вас есть комедийный дар?

- Сейчас поняла, что большинство моих ролей - комедийные. За исключением пары драматических. Расскажу случай с площадки. Мы снимали сцену в вагоне поезда. Вагон, естественно, стоял в депо, а ребята, художники-постановщики, засунули под колеса здоровую деревяшку. И прыгали на ней, создавая тряску. Типа едем. Это было забавно, внутри снимаем, а за окном мужчины прыгают!

- В каком жанре вы хотели бы сняться? Например, в ужастике?

- Я снималась в ужастике – в той самой «Запретной зоне». Точнее, в триллере. Играла советскую девушку лёгкого поведения, которую в итоге убивают. Мой первый опыт с таким количеством кинокрови! По сюжету я цеплялась за колючую проволоку, пыталась перелезть. Она хоть и не была настоящей, но всё равно кололась прилично. Потом я отлетала в сторону, сделала дубль сама, без каскадёра, еле шею обратно собрала, в голове звездочки… В целом, достаточно травматичная у нас профессия.

- Какие у вас страхи есть в жизни?

- Ой, их столько! Боюсь высоты, темноты. Насекомых, раздражают они меня. Замкнутое пространство, типа какой-нибудь вентиляционной шахты. Но для работы я готова все эти страхи преодолеть. Если надо, прыгну даже с парашютом.

- А у вас есть запретные темы? Например, отказались бы от роли проститутки?

- Конечно, нет. Это стандартная роль для моего типажа, предлагают часто. А вообще, неважно, кого ты играешь, важно, что внутри у героя, что его терзает, чего он хочет, важно, чтобы это двигало действие.

- Можете как-то оправдать тех, кто занимается проституцией?

- Актёр не может осуждать своего персонажа. А по жизни… Я в принципе не имею право и не хочу никого осуждать. У всех свой путь и уровень духовного развития.

- Вы сериал «Содержанки» смотрели? Там несколько другой уровень «торговли телом». Как относитесь к этому явлению?

- Если вы про эскорт - я это воспринимаю как работу, которую люди себе выбрали. Она сложная. Зачем-то их душе нужен подобный опыт. Дай бог, чтобы у них даже в этом занятии произошёл какой-то духовный рост.

- А какую роль в вашей жизни играют деньги? Это средство для достижения целей, или сама цель?

- Это цель. В смысле не цель всей жизни, но мотивация приличная, так как успех оценивается чаще всего в денежном эквиваленте.

- Для чего вам большие деньги?

- Чтобы быть свободной в своём выборе.

- Сейчас вы не свободны?

- Я стараюсь быть свободным человеком. Не могу сказать, что меня напрямую что-то ограничивает, но я прикладываю усилия, чтобы быть свободной. Правда, это уже не про деньги. Свобода от своих «омрачений». К этому можно идти всю жизнь.

- Сериал «Крюк», где вы сыграли, про хоккейного агента. А вы сами хоккей любите, смотрите, ходите на матчи?

- До съёмок я никогда не была на хоккее. После фильма стала ходить на матчи. Мне нравится атмосфера, энергетика, которая присутствует на площадке. Нравится, как люди болеют за свои команды, ты не можешь не подхватить эту волну, она заряжает. У моего сына в саду есть друг, и его папа – капитан сборной России по хоккею. Ребёнок просит отдать его в хоккей, но я понимаю, что придется вставать в пять утра, тащить всё обмундирование. А сын пока не устойчив в своих предпочтениях – вчера он занимался футболом, а сегодня уже хочет хоккеем, а завтра плавание.

В «Крюке» мне моя роль очень нравится. Я сыграла Киру - жену крутого хоккеиста. Подразумевалось, что это Овечкин. Суперуспешный спортсмен, вернувшийся из Америки. Моя героиня всем рулит, властная, красивая, стервозная, с обостренным чувством справедливости.

- Вы снялись в картине «Доктор Свисток», съёмки проходили в Сочи. Как вам работалось на юге?

- Прекрасно. «Доктор Свисток» - моя первая главная роль. Он снят в жанре «пранк», когда обычные люди вокруг не знают, что их снимают. Вот мы сидим, я могу резко встать, заорать, начать ругать вас, могу дать пощёчину. И все вокруг будут реагировать на такое поведение. И это всё снимается…

- Оригинально!

- А мы на самом деле играем, и тут интересны реакции окружающих – честные абсолютно. В «Свистке», конечно, есть сюжетная линия, драматургия, история, но всё это снято на фоне реальных людей. Самая неожиданная сцена была в районе Орлиных скал. Мы пранковали с главным героем, Артёмом. Спрятались в лесу в кустах. Дорога. Мы выходим, тормозим машины. Я вся в крови, актёр несёт меня на руках. По легенде, меня подрал медведь. Никто не останавливается. Кстати, на съёмках этого фильма я поняла, как в мире мало людей, сочувствующих другим, тех, кто готов помочь. И тем, кто нам помогал, низкий поклон, это было от души… Короче, одна машина останавливается. Выходит мужик, кричит: «Давайте помогу, что у вас случилось?» Артём отвечает волнительным голосом: «Да вот, её медведь подрал». – «Да вы чего?!» И в этот момент из леса выходит медведь…

- Настоящий?!

- Увидите в кино. Артём передал меня мужику. Тот держит меня, и тут видит медведя. Я вываливаюсь у него из рук. Мужик просто не знает, что делать, начинает запихивать меня в машину, бьёт головой о крышу так, что я чуть сознание не потеряла. А Артём в это время садится за руль. И пытается уехать. «Куда?!» - орёт водила.

В это время к машине подходит медведь… Ой, в общем, не могу раскрывать все подробности этого действия, это надо видеть! Ждём всех в кинотеатрах с 17 марта.

- Водитель же может на вас в суд подать за такие издевательства?

- Мужик материл нас полчаса, когда мы сказали ему про съёмку. Орал, что не даст никакого разрешения на материал. Мы и это засняли… В итоге всё закончилось миром, мы его уговорили.

- Опасная у вас работа, Ирина!

- Не то слово. Но я её очень люблю!