Актриса Анна Миронова: «В мужчинах-актёрах слишком много женских и детских черт»

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 марта 2022, 12:04 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Анна Миронова родилась в маленьком городе Мары в Туркменистане. После распада СССР вся семья переехала в Новосибирск. И только в возрасте 25 лет Анна оказалась в Москве. Окончила Московский государственный институт культуры. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Универ. Новая общага», «Фитнес», «Гранд», «Коп», «СашаТаня», «ИП Пирогова», «Кухня. Война за отель», «Мылодрама», «Фемида видит» и др.





- Аня, что у вас за роль в популярном сериале «Фитнес»? Какая атмосфера была на съёмках?



- Я играла девушку Элю. В меня влюбляется главный герой, которого играет Роман Курцын. И вот он приходит в фитнес, где работает тренер Олег, которого тоже играет Роман Курцын. То есть, они жутко похожи. И я путаю его с тренером Олегом. А тут он представляется, что его зовут Романом Курцыном, и он актёр…





- Фу, Аня, вы меня запутали!



- В общем, не важно. Курцын пытался меня обмануть, хотел пригласить домой для дальнейшего продолжения. Я его раскусила, дала пощёчину и убежала… Обстановка на съёмках была прекрасная. Все очень дружелюбные, с некоторыми людьми из команды я уже работала на других проектах. И когда встречаешь знакомых, сразу складывается приятная атмосфера. Все рады друг друга видеть. Мне очень понравились шутки режиссёра. Я его как-то спрашиваю – мы в контакте будем работать? То есть, мне бить Романа по-настоящему или не бить? Он подходит к Курцыну и говорит: «Тут актриса тебя избить желает. Будем тебя бить, или как? Все давно мечтают тебе треснуть!» Все долго смеялись…



- Какой партнёр и человек Роман Курцын?



- Рома – очень классный. В нашей профессии важно, чтобы была энергия между людьми. И было за что зацепиться, за какие-то крючочки. Рома мне часто помогал – сделай так, и тебе будет удобнее, и мне комфортней. Он лояльный, дружелюбный партнёр, мне он очень понравился.



- А вы сами активно фитнесом занимаетесь? Или какими-то другими видами спорта?



- Нет, с фитнесом я на «вы». Меня очень сложно заставить заниматься спортом. Я не ленива, в трудолюбии мне нет равных. Но почему-то к спорту такое отношение. Могу дома позаниматься минут 20, и мышцы приходят в тонус. Я худенькая, стройная, пока у меня нет никаких проблем с фигурой. Нет стимула. Но – займусь, обещаю!





- Кстати, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Красота, привлекательность – это всё-таки плюс в нашей профессии. Но иногда красота может сыграть злую шутку. Как-то меня утвердили в проект, а потом поменялся продюсер и режиссёр, и меня с роли сняли. Причём, я второй раз ходила на пробы. Мне сказали, что я очень жёстко их прошла. Нужна была строгая девушка по сценарию, я такую и изображала. Но мне сказали – слишком жёстко. Когда вышел проект, я специально его посмотрела, и мой друг-актёр заметил, что, мол, очевидно, что я бы просто перебивала линию любви главной героини и главного героя. Было бы не логично, почему он обратил внимание на неё, когда рядом я, такая красивая…



- Значит, ну её, красоту!



- Не знаю, мне от красоты в профессии не легче.





- Вы сказали про друга-актёра. А вы воспринимаете актёров как мужчин? Некоторые актрисы говорят, что они – капризные создания, любящие только себя. Каково ваше мнение?



- У меня был роман с актёром, я в Москву переехала по этой причине. Из Новосибирска – за своей любовью. Я безумно хорошо отношусь к этому человеку, уважаю его. Мы остались в нормальных отношениях, но я сделала для себя вывод: актёры - прекрасные люди. Они красиво говорят, красиво ухаживают. Душа у них глубже, чем у обычного человека, который занимается другим делом. Но – очень много экспрессии, женского. Это и понятно, умение перевоплощаться, совмещать в себе и мужское, и женское, и детское – достоинство хорошего актёра. Но в этом для меня и была сложность общения с человеком. Каждая женщина ищет по жизни сильного мужчину. И пока среди актёров я не встретила достаточно сильного человека, мне надо жёсткое мужское плечо рядом…



- В сериале «Гранд» вы сыграли портье. Обучались перед съёмками каким-то навыкам профессии?



- Портье – это административная работа, и у меня не было никаких проблем, потому что до актёрства я много чем занималась и у меня есть определённые навыки. Например, участвовала в переговорах, когда занималась субарендой в крупном торговом центре в Новосибирске. У меня было представление, как ведут себя портье, как они обходятся с клиентами. Мы же все ездим отдыхать заграницу и живём там в гостиницах. И я всегда за всеми наблюдаю. Эта наблюдательность помогает в актёрской работе. Одна из основных задач актёра – наблюдение. Этому учат в институте.





- Какие западные актрисы вам нравятся?



- Сложный вопрос. Мне в принципе нравятся западные актёры, потому что они по-другому относятся к профессии, к кинематографу. У них и на площадке всё по-другому. И на выходе фильмы у них – другие. Но я не могу назвать какого-то определённого фаворита.



- С кем из наших маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я работала в сериале «Мылодрама» с Сергеем Буруновым. Как профессионал и человек он мне очень понравился. Глубокий! Многие считают, что комедию сыграть легко. Что люди в основном дурачатся, когда играют в таком жанре. Но любая хорошая комедия идёт через драму. Персонаж Сергея в «Мылодраме» не дурачится, а переживает боль того, что он не состоялся как личность. У него ничего не получается по жизни, хотя он – директор телеканала.





Глубина Сергея видна сразу, как он только появляется на площадке. Сначала заходит его энергия, потом заходит он сам. Сергей даёт крючки, за которые можно зацепиться. Я играла его секретаря. Когда ты работаешь в паре, тебе нужно не только своего персонажа отыграть, но и дать почву для своего партнёра. Это тоже очень важно. И именно на съёмках «Мылодрамы» я это для себя зафиксировала. Всё познаётся на опыте, на практике. Чем больше практики, чем больше шишек, тем больше у тебя навыков.



- Бурунов – весёлый клоун или грустный? В жизни он часто шутит, смеётся?



- Сергей не грустный, он, повторяю, глубокий. Я себя отношу к такой же категории людей.





- А вы любите рассказывать анекдоты?



- Нет, анекдоты я вообще не люблю. Но вот если Сергей рассказывает анекдоты, у него это прекрасно получается. Он же замечательный пародист.



- Вы снимались в новейшем проекте «The Тёлки» по роману Сергея Минаева. Кого вы там играете?



- Я играю подругу героини Паулины Андреевой. Нас три подруги, и мы работаем адвокатами. Я весь сценарий не читала, но это такая история из прошлого Паулины. Мы ведём судебные дела. Проект начали снимать ещё в сентябре, там очень сильный актёрский состав. Я уже отснялась, в основном, были общие сцены с Паулиной. Она очень милая, я думала, что она достаточно жёсткий человек, у неё строгий и неприступный вид. Но нет, когда с ней репетируешь, она предлагает варианты, слушает чужие предложения. Очень лояльно ко всему относится. Очень воспитанная девушка, всегда всех благодарит по окончанию смены.





- А вы роман Сергея Минаева читали?



- Как-то руки не доходили. После фильма «Духless» у меня было желание почитать Минаева, но не довелось. Я вообще мало читаю. Никогда не любила, и я понимаю, что это очень плохо. Но я всегда честна, говорю как есть. Сейчас увлеклась психологией, нравится Михаил Лабковский, который у всех на слуху. Решила сейчас перечитать школьную классику, начала с Гоголя. В школе я, конечно, всю программу читала, но это было из-под палки.



- Насколько сильно вы погружены в интернет? Активно ведёте инстаграм?



- Не особо активно. Я делаю пост раз в месяц. Сториз – периодически, всё-таки социальные сети сейчас много значат. Была бы рада, если бы как-то утром проснулась и сказали, что нет больше инстаграма. И можно спокойно жить дальше. Но многие кастинг-директора сейчас запрашивают ссылку на инстаграм. Открыл – и можно составить какое-то впечатление о человеке. Пускай оно будет не совсем верным, потому что инстаграм – это всё-таки картинка.





- Почему вы снялись в короткометражке «Сюрприз»?



- Там, кроме меня, снимались Ольга Редько и Константин Милованов. История типичная для нашей страны. Мужчина заводит любовницу, которую играла я. Но я не простая капризуля, с претензиями и запросами. Я – милая, нежная, страдающая. Вся история – наш вечер в его квартире, когда мы после вечеринки приходим туда, где не должно быть жены. Но жена оказывается дома…



У нас в короткометражке очень интересные живые диалоги, и мы никак не можем их сократить. А у короткометражного фильма свой формат – 30 минут. Вырезать что-то сложно. Для меня этот проект очень важен, потому что режиссёр увидел во мне как раз «милую и нежную», чего не видят другие. Последнее время играю всё каких-то убийц, хладнокровных девиц. А режиссёр «Сюрприза» разглядел во мне тонкую натуру, и я, кажется, справилась с этой ролью.





- Вы сыграли любовницу, содержанку. А как вы в жизни относитесь к содержанкам, вообще к этому явлению?



- Каждый живёт по совести. Делает, что хочет, как ему позволяет его воспитание, мировоззрение. Я не вправе никого осуждать. Но я не на стороне этих девушек. Я бы на такое не пошла, у меня мама военная, у меня было жёсткое воспитание. Росла без папы, и привыкла к мысли, что надо быть самостоятельной, всегда идти вперёд. У меня было в жизни много сложных ситуаций. Но нет ничего невозможного, всегда есть выход. Если нет средств, можно пойти посуду мыть, полы, работать официанткой. В этом нет ничего зазорного…



- Я недавно прочитал где-то, что Коко Шанель, оказывается, тоже была содержанкой!



- Да вы что?!



- Кстати, у вас в гардеробе есть маленькое чёрное платье от Шанель?



- Конечно. Оно, мне кажется, есть у каждой девушки.