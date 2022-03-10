Клинцевич: не симпатизирующие нам украинцы не понимают, какую услугу мы оказываем им, проводя специальную операцию

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 марта 2022, 14:33 Александр Саргин

Фото: соцсети

Если драка неизбежна, бить надо первым, заметил как-то президент РФ Владимир Путин. Вот и Россия не стала дожидаться, пока Запад сверх меры накачает оружием Украину и нападет на нас…

Спецкор «АН» Александр Саргин поговорил с лидером Российского союза ветеранов Афганистана, полковником запаса Францем Клинцевичем.

- Похоже, «партнеры» не ожидали от нас подобного коварства?

- Конечно. Ведь на России был поставлен крест, и то, что происходит сегодня, стало абсолютной неожиданностью для наших недругов. Во-первых, они не думали, что мы рискнем начать такие действия, а во-вторых, что это будет происходить с такой интенсивностью. Поэтому американцы и начали максимально накачивать вооружениями националистов, продолжают завозить туда оружие и абсолютно не стесняются зарабатывать на этом.

- Страдают и их европейские «партнеры».

- Европейская экономика откровенно падает. Разрушаются нефтегазовые и другие связи, а, извините, паршивый американский сжиженный газ теперь востребован за большую цену, потому что они однозначно перекроют там всё наше. Но США таким образом не решат вопросы, цены на газ в Европе просто галопируют, и вскоре там будет просто плачевное положение.

- У нас в стране тоже, скажем так, происходят некоторые перемены…

- У нас в стране тоже возможны социальные трудности, но в конечном итоге все это приведет к тому, что мы решим целый ряд очень серьезных задач, которые до этого решить было просто невозможно. Мы поднимем свою экономику, сделаем ее самодостаточной и абсолютно импортозамещенной. Правда, на все это потребуются годы.

- И под боком будет поставленная нами в угол для исправления, обидевшаяся Украина…

- В нынешней ситуации не симпатизирующие нам, а сказать точнее, просто ненавидящие нас украинцы не понимают, какую услугу мы оказываем им, проводя специальную операцию и при этом не совершая тех действий, которые по законам военного времени обычно предпринимают военные. А ведь националисты сегодня контролируют гуманитарные коридоры с помощью своих и иностранных снайперов, не выпускают людей из заблокированных городов! С другой стороны, это может стать неким элементом отрезвления украинского общества.

- Похмелье часто бывает тяжелым.

- Что касается отрезвления, изменения мировоззрения и отношения людей, проживающих там, то это, конечно, очень сложно. Думаю, такое отрезвление будет происходить на протяжении длительного времени.

- Франц Адамович, Интернет бурлит, специалисты-вирусологи мгновенно переквалифицировались в крупных военных стратегов…

- Сейчас задаются вопросы, дескать, почему же наши военные так медленно продвигаются? Но мы в максимальной степени бережем мирное население и при этом последовательно продвигаемся в соответствии с поставленной задачей. Конечно, ее выполнение затягивать никак нельзя, потому что может возникнуть масса трудностей. Но я абсолютно уверен в том, что Россия решит все поставленные задачи, касающиеся разоружения Украины, а что касается продолжающейся демилитаризации, то она, думаю, будет закончена уже через неделю.