Актриса Лика Маркелова: «В моём шкафу висит пальто Маргариты Тереховой»

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 марта 2022, 11:11 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Лика Маркелова родилась в Ангарске. Училась в Театральном институте им. Щукина на курсе Владимира Петровича Поглазова. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Двойная ложь», «Отцы», «Детектив на миллион», «Долгий свет маяка», «Миры Маргариты», «Сашкина удача» и др. В Москве завершаются съёмки сериала «Смерть манекенщицы», где Лика Маркелова играет главную роль.

- Лика, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Мне она никогда не мешала. Я сочетаю в себе юмористические задатки, драматические, лирические. И когда ещё к этому прибавляется красота, мои шансы возрастают. Может, когда я стану старше, когда будет больше жизненного опыта, красота уйдёт на второй план. Сила личности всегда может победить любые предрассудки зрителя, продюсера, режиссёра.

- Первая ваша главная роль – в сериале «Долгий свет маяка». Там вы сыграли слепую девушку. Насколько это сложно?

- На пробах сразу играла слепоту. Это конечно специфическое умение, которому не учат в институте. На пробах в картину «Долгий свет маяка» я не играла её как ту девушку, которая опасливо трогает какие-то предметы, спотыкается, всего боится. Если девушка слепая давно, с детства, она чувствует себя в окружающем мире более-менее комфортно. К тому же, моя героиня была в интернате, где её обучали для жизни без зрения. По сюжету фильма, она находилась почти постоянно с отцом, в доме на маяке, и знала там всё… В общем, меня утвердили сразу, после первой пробы.

Съёмки проходили в Таганроге. Я только что снялась в проекте «Сашкина удача». Не было особой возможности подготовиться к слепоте. Конечно, я смотрела фильм с Аль Пачино, другие картины со слепыми людьми. Но этого было недостаточно. Однако когда я посмотрела сериал «Долгий свет маяка», у меня не было стыда за себя и за то, как я сделала эту роль.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Сейчас я снимаюсь в сериале «Смерть манекенщицы». 70-е годы, девушки работают в плотном окружении чекистов. Это не конкретный дом моделей известных манекенщиц того времени. Придуманные истории, взятые из самых разных судеб. В этом проекте моя внешность при росте 175 как раз пошла мне только в плюс.

Я специально смотрела различные показы, как модели ходят по подиуму. У нас был педагог, который учил модельной походке, рассказывал о специфике жизни, поведения манекенщиц 70-х. Не столько внешние проявления, сколько внутренняя кухня. Он работал с моделями и в СССР, и заграницей. А моя героиня часто ездила за кордон. Под страшнейшей слежкой, когда тобой откровенно пользовались: кто-то требовал привезти фирменные вещи, кто-то – чтобы с кем-то знакомилась, что-то узнавала, подслушивала. Моя Мила абсолютно случайно попала в этот модельный мир, она приехала из Саратова, учится в МГУ на филологическом факультете. И мир моды её быстро съедает…

- Вы в жизни следите за модой? Ходите на показы? Вы модница?

- Абсолютно нет. Я староверка во всём.

- Староверка? Это что значит?

- Я не активный пользователь соцсетей. Инстаграм у меня появился очень поздно. Я не тусовщица. Домашний человек. Люблю смотреть старые фильмы. А ещё недавно вдруг стала изучать биографию Михаила Горбачёва!

- Михаила Сергеевича? Забавно!

- Я сейчас этим не хвастаюсь, мне в какой-то момент даже стало интересно, что со мной не так? И возраст подходящий, я могу быть в ярких обстоятельствах на разных тусовках. А сижу дома и смотрю фильм об исторических преобразованиях в России.

- Наверное, вас так воспитали?

- Да нет. Никто меня в ежовых рукавицах не держал. Ну, не тусовщица я! Это должно быть в крови. Хотя я не зарекаюсь, может, и полюблю со временем тусовки. Но сейчас мне это становится не интересным через час.

- С кем из маститых актёров вы играли в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- В «Сашкиной удаче» мы работали с Даниилом Страховым. У меня было мало опыта, а мы с ним играли любовь. В какой-то момент Страхов стал относиться ко мне по-особенному. Не кокетничал, не заигрывал, просто стал проявлять ко мне почти отцовское внимание. Я же начала его стесняться. Только потом поняла, что Даниил хотел и в жизни найти во мне то, что может его привлечь, чтобы в кадре всё выглядело правдоподобно.

- Влюбились?

- Нет. С его стороны не было какого-то сексуального подтекста, а было человеческое тепло, мужская забота. Поэтому у меня от Даниила остались только положительные впечатления. Мы после съёмок потом не виделись ни разу. Но, я уверена, повстречавшись где-то, мы очень искренне друг друга обнимем.

- А каково играть близкие отношения? Ведь приходится целоваться, иногда сниматься в постельных сценах?

- Кстати, у меня была постельная сцена в «Смерти манекенщицы». Я была так зажата! Хотя там ничего особо откровенного не было. Режиссёр очень понимающе отнёсся и сделал всё, чтобы я чувствовала себя комфортно. Но я всё равно зажалась, у меня началась тряска. Хотя нужно было всего лишь поцеловаться. Режиссёр мне сказал – всё придёт с опытом. Да, наверное. Тем более, сейчас постельные сцены – настолько привычное дело…

- Как сказать, я знаю, что на некоторых федеральных телеканалах вырезают из фильмов даже страстные поцелуи!

- Но есть платформы.

- Кстати, о платформах и постельных делах. Вы смотрели сериал «Содержанки» на START? Как вы относитесь к подобному явлению, когда девушка живёт за счёт богатого мужчины?

- Я видела три серии из первого сезона… Что такое содержанка? Вот я как-то посмотрела документальный фильм про наложниц Рима. Их продавали, меняли и т.д. Да и вообще у женщин относительно недавно появилось право голоса. Содержанки были всегда. Всегда были девушки, которые жили за счёт мужчин и ведь долгое время это был не их выбор.

Раньше я была категорична во всех этих вопросах. Но сейчас считаю, что если девушке хорошо, это её жизнь и её выбор. Я так не живу, не потому что я лучше или хуже, а потому что не хочу.

- Вы себя чувствуете свободной личностью?

- Совсем свободной быть невозможно. Например, мне каждый месяц нужно платить за жильё. А живу я в центре. И вот не хочу я сниматься в той или иной картине, но у меня есть ежемесячная аренда, которая не позволяет мне быть свободной. Конечно, у меня есть ряд принципов. И моя свобода заключается в том, что я на данный момент могу их соблюдать. И я чувствую себя свободной.

- В каких жанрах вы хотели бы сняться? Например, в ужастике?

- Кстати, недавно на съёмках «Смерти манекенщицы» на меня такой свет поставили, что человека три потом подошли и сказали: ты будешь круто в ужастике смотреться! Мои глаза, если их должным образом осветить, становятся такими пугающими. Вроде, милая, а становится страшно…

Сама я ужастики не смотрю. Меня в детстве брат очень сильно пугал. Был такой фильм «Звонок». И вот он постоянно из угла выходил, мрачный такой, страшный… Хочу ли я сняться в ужастике? Мне как-то предложили сниматься в Белоруссии в подобном жанре. Я прочитала сценарий, но отказалась, пожалела свою нервную систему.

- Какие у вас в жизни есть страхи?

- Самый сильный страх – страх разоблачения. Когда тебя утвердили на главную роль, пошили костюмы, сделали причёску, загримировали, свет поставили. Сто человек на тебя работали. И тебе сейчас нужно оправдать «высокое доверие». И ты боишься в этот момент быть разоблачённым, не соответствовать, так сказать. Когда тебе в глаза скажут – мы ошиблись! Вот это самый главный мой страх.

Ещё я боюсь ходить под крышами. Когда иду рядом с высокими зданиями, перебегаю ближе к проезжей части. В любую погоду, не важно, зима или лето. Иду близко к дороге. В детстве мы, подростки, тусовались у подъезда. Стояли, болтали. И вдруг с девятого этажа падает трёхлитровая банка с огурцами. В метре от нас! Правее-левее – и всё, нет тебя!

- Вы азартный человек?

- Нет, абсолютно не азартный. Меня на «слабо» не возьмёшь. Мне скажут – «слабо»? Я отвечу «слабо», отстань. Но порой я пытаюсь это преодолеть и понять, где я перебираю со своим инстинктом самосохранения, а где нет. Тут мне сквозит, тут мне жмёт, тут опасно, тут страшно. И высоты я, например, боюсь. Никакого экстрима! Но я над этим, повторяю, работаю. Это сильно мешает мне как актрисе.

- Вы снялись в художественно-документальном фильме «Миры Маргариты» - о жизни и творчестве выдающейся актрисы Маргариты Тереховой. Вы играли актрису в юности, верно?

- Да, это был прекрасный подарок для меня. Я со студенческих лет люблю Маргариту Терехову. Хотя я ничего не понимала, смотря фильм «Зеркало», но Терехова меня там просто завораживала. Умная, сильная, красивая женщина. Когда я пришла на пробы, меня попросили станцевать. Танец героини Маргариты Тереховой из фильма «Здравствуй, это я». Я станцевала, и меня утвердили.

Я вспоминаю съёмки с большим теплом и удовольствием. На меня шили костюмы из картин актрисы. Я пересматривала её работы, все интервью с ней. Атмосфера на площадке была семейная, потому что снимала картину её дочь, Анна Терехова, и сын. Они к процессу относились с огромной любовью. И там всё было пропитано любовью. Помню, на площадку приехали Михаил Боярский и другие «мушкетёры». Я ходила, и они мне руки целовали, дарили цветы. Тут произошло волшебство, я как будто реально жила в то время. Будто ездила на этом мопеде из фильма «Здравствуй, это я», бегала по коридорам из «Зеркала». В конце съёмок мне подарили пальто Маргариты Тереховой, она в молодости в нём ходила. Оно у меня в шкафу висит, я его один раз надевала.

- Оно вам оказалось впору?

- Да, оно такое классное, если я сейчас буду в нём ходить, никто не посмотрит на меня косо. Маргарита Терехова была модница. Женщина со вкусом. Во всех смыслах этого слова.