Писатель Нина Пушкова: Только семья способна оказать сопротивление бездушной системе, а одиночество ведет к психотерапевту

Аргументы Недели → Интервью 13+

7 марта 2022, 17:39

Автор популярных книг «Роман с Постскриптумом», «Богиня победы», «Эликсир бессмертия» Нина Пушкова рассказала о роли женщины в семейной жизни, дала совет, как сохранить брак, и поделилась, как ей удается долгие годы оставаться музой сенатора и телеведущего Алексея Пушкова.

­- «Роман с Постскриптумом» интересен не только подробностями встреч с политическими деятелями, артистами, магнатами, проницательным взглядом на историю страны. Он еще интересен уникальностью вашего союза, вашей семейной пары, история которой прочитывается в романе. В чём секрет вашей долгой семейной жизни, со стороны кажущейся абсолютно идеальной и гармоничной?

- В этой книге я не стремилась рассказать историю идеальной семьи. Это, так сказать, «Постскриптум» женским голосом. Но если мой муж, создатель телепрограммы «Постскриптум», говорит о политической истории страны, то я рассказываю её человеческую историю, раскрывая человеческую сущность политиков, знаменитых актеров, других известных людей. И в этом романе совершенно невольно у меня сложился еще и рассказ о том, как зарождалась наша семья. Получилась не только история страны, но и история семьи. К тому же, не бывает идеальных отношений: что дружеские, что рабочие, что семейные – все проходит через развитие. Но семья – это необычный союз. Он основан на любви. И, конечно, это совместное созидание и взаимопонимание. Настоящая семья – совместность. Семья — это не то место, где можно откреститься от трудностей, заявив: «Это твои проблемы или это мои проблемы!». Вы соединились, чтобы решать эти проблемы, решать вместе. Где кроме семьи можно еще такое получить? В такой степени вовлеченности – нигде! Не верьте тем, кто призывает к отказу от семьи, эгоизму, утверждает, что одному жить лучше, что появляется время для саморазвития и для самообразования. За всеми этими лукавыми призывами стоит одиночество. Одиночество приходит через бесконечное просиживание в компьютере, в гаджетах, в соцсетях. Это только кажется, что у тебя миллионы и миллионы друзей. Это иллюзия, которую специально внедряют в сознание, культивируют её, а вы являетесь всего лишь товаром. Джулиан Ассанж как-то сказал: если вам что-то достается бесплатно, значит, товар – вы сами. Это очень точная оценка. Опусы в защиту одиночества – это большая и хорошо законспирированная ложь. Одиночество неизбежно ведёт к психотерапевту. Одиночество ведёт к надломленности: подрываются вера, психологическая устойчивость, представление о своей роли в жизни. Вы не защищены. В семье у вас всегда есть, как говорят в Англии, «backing», т.е. есть спина, вы прикрыты. В одиночестве вы открыты для вторжения, для нападения, для агрессии. Почему сейчас так активно работают на разобщение семьи? Потому что с одиночкой справиться легче, им легче манипулировать, он легко управляем.

Семья не случайно, как я уже сказала, подвергается нападению. Только она способна оказать сопротивление абсолютно бездушной системе, и бездушному эксперименту, который запущен в 21 веке, когда человек становится объектом тотальной манипуляции. Обратите внимание: во всех антиутопиях – от Замятина до Оруэлла – семьи нет, она уничтожена. Поэтому мой роман – это моя ода семье, она вынесена из долгого опыта семейной жизни.

Нашему семейному союзу очень много лет. Не буду говорить, что мы не знали трудностей, что весь этот семейный путь был устлан лепестками роз и мы только и делали, что над ними порхали. В каждом дому по кому, как говорится.

- И какой же ком Вы убрали со своего пути?

- Признаюсь, однажды я сказала мужу: «Всё, наш союз слишком долгий!». И собралась в новую жизнь. На что мой муж ответил: «А ты что, вот серьёзно считаешь, что так просто взяла и разрезала? Нет! Ты разрежешь один слой, а там другой. Ты разрежешь второй слой, а под ним третий, переплетенный с четвертым. Ты разрежешь третий и четвёртый, а там вообще невидимые слои и нити». И очень прочные. Я очень серьезно задумалась над его словами. Многое переосмыслила, осознала глубину этого послания, а потом поняла, как в семье должны распределяться роли между мужчиной и женщиной.

- Какова роль женщины в этом союзе?

- Совместное семейное счастье выстраивается прежде всего женщиной. У женщины – колоссальная роль в этом строительстве. В создании семьи ей отведена божественная роль. И в ситуации развода роль женщины тоже, очень часто, решающая. Особенно когда путь пройден очень долгий, когда вы до мелочей знаете друг друга. И вам вдруг хочется какого-то обновления, свежести чувств. Это естественный процесс – обновления или искушения, которому в семье подвергается как женщина, так и мужчина. Особенно если это успешные семьи. Вот этому искушению, соблазну перемен может противостоять исключительно одна удивительная вещь, которую именно женщина должна создавать, – это «прошитость друг другом», пронизанность.

Женщина в семейном союзе – цементирующая составляющая, она и швея, и кружевница. Она – созидатель. И от того, насколько она вовлечёт своего мужа, своего мужчину, в процесс создания и укрепления семьи, зависит прочность их союза.

- Судя по вашему примеру, Вам это удалось. А что способствует вовлечению мужчины в созидательный процесс?

– Интерес к друг другу. Глубокий, постоянный. Я не сколько о физиологии сейчас, сколько об искреннем интересе друг к другу. К занятиям и увлечениям своего мужчины, к его внутреннему миру. Ведь часто мы спрашиваем у мужа: «Ну, как у тебя дела?», но делаем это часто по привычке, без особой заинтересованности, а в этот момент увлечены чем-то своим и даже не смотрим в его сторону. Не думайте, что мужчины на это не обратят внимание. Они очень многие вещи «прочитывают» и хорошо чувствуют как, собственно, и женщины. Женщины часто считают, что мужчина чего-то не видит или чего-то не слышит. Хочу сказать всем женщинам: мужчины видят и слышат всё. Если мы не видим их реакции – это не значит, что ее нет. Они просто не показывают вида. Иногда потому, что не хотят заморачиваться и превращать это в проблему, которая требует решения. Мужчины к этому подходят более интеллектуально, если хотите, они привыкли мыслить логически и просчитывать ситуацию.

- Вы читаете лекции на эту тему для женщин. В России ещё очень много женщин, ориентированных не на карьеру, не на феминизм, а на патриархальные семейные ценности. Ваш личный опыт интересен и полезен многим другим женщинам, особенно молодым, строящим свое семейное счастье. Вы как-то сказали, что замуж выйти – это не так сложно, а вот замужем остаться — это непросто. Дайте совет миллионам читательниц, что нужно сделать, чтобы сохранить брак на долгие годы.

– В принципе, здесь совет очень простой. Когда брак свежий, юный, то молодых соединяет любовь, влечение, их соединяет химия. Действует тот самый «основной инстинкт». И на его почве прорастают новые семена – семена ответственности, стремление помочь спутнику жизни, облегчить его ношу, прийти ему на помощь. Это и есть самая прекрасная и плодородная почва для засадки «цветника любви». Не пропустите этот момент. В этот период влюбленности и вы, и ваш мужчина – пластичны, уступчивы. Вам легче притереться друг к другу. Создать общее понимание семьи и дома. Дома, куда мужчина будет приходить, и где всё ему должно нравиться. Это будет место, где он будет себя восстанавливать. Ведь в большинстве случаев именно мужчина остается главным добытчиком. Он – опора, фундамент, он несет с собой благополучие. Нынешний мир все же по-прежнему в основном – мужской. Но женщина может от этого очень выиграть. Потому что ей оставлена огромная и даже ключевая часть жизни, которую мужчина закрыть собой в одиночку не способен. Создание дома!

- Вы путешествовали по разным странам, вы встречались с огромным числом людей из разных стран. У многих российских женщин бытует мнение, что зарубежные мужчины лучше и семьи там крепче, потому что супруги уважают и ценят друг друга. Но хорошо там, где нас нет. Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдения за иностранцами. Насколько их браки крепче российских, и насколько они счастливы? Или это миф – благополучие в иностранных семьях?

- Вы знаете — это стереотип. И это ещё одна напрасная иллюзия. Я как писатель не просто наблюдаю. Я расспрашиваю, выясняю. Знание языков помогает мне понимать людей. Я слышу, что является предметом их расстройств, разочарований, конфликтов. Иными словами, в иностранной среде я получаю много импульсов и представлений о том мире, которые турист получить не может. Вот вам пример. Несколько лет назад мы были с мужем в Таиланде, пошли в ресторан. Официантка-тайка – образец послушности! Ты ей говоришь: «Я буду, пожалуй, рыбу». Она кивает и отвечает: «Fis», через с. Через несколько секунд ты говоришь: «Нет, я все же буду мясо». И она повторяет: «Мясо». Она не сделала глаза, как сделала бы наша официантка: «Вы определитесь там, что вы все-таки будете». Записав заказ, она уже уходит, но ты её возвращаешь: « Я не буду ни мясо, ни рыбу, я буду курицу. И вот еще я там заказал овощи, так вот овощи мы заменим на рис». Она на всё кивает: «Yes, Sir». «Да, господин.» Мой муж, глядя на это ангельское терпение, пошутил: «Вот это «идеал женщины». Как бы ты ни капризничал, как бы не менял своё мнение, она с тобой во всем соглашается и отвечает: «Да, господин». А потом мы познакомились с парой. Она – тайка, муж – ирландец, долго живший в США. Мы разговорились, и я его спросила: «Билл, а вот ваша жена-тайка, она во всем покладистая и покорная?» Он захохотал: «Да вы что! Тайки в семье – скандалистки и дикие кошки. Они даже драться лезут». И я с торжеством посмотрела на своего мужа.

Я глубоко убеждена: для того, чтобы вы хорошо понимали друг друга, вы должны были слушать одни и те же колыбельные, смотреть одни и те же мультики и детские фильмы. У вас должна быть базовая совместимость, которая и порождает совместность. Опять мы возвращаемся к совместности. Это когда он говорит что-то, а вы сразу понимаете, что за этим стоит. С иностранцем все сложнее. Не буду говорить подробно о том, что иногда, выходя замуж или беря себе жену другой национальности, вы женитесь на целой стране. С её законами и представлениями, сильно отличающимися от наших.

Сейчас мы все знаем много случаев, когда женщина из интернационального брака после развода с иностранцем не может забрать своего ребёнка. Она вынуждена либо воровать его, либо бежать с ним. Потому что другая страна всегда на стороне своего соотечественника.

Или другой пример. В ту пору, когда я еще снималась в кино, одна женщина с Мосфильма вышла замуж за иностранца. Она продала квартиру в Москве и уехала за границу в Италию. Она прожила с мужем довольно долгую жизнь – 27 лет. У них была большая любовь, но детей общих не было. Месть к ней пришла в виде наследников, когда умер её муж. К ней пришли дети от его первого брака и потребовали освободить дом и квартиру. Вот так, все эти годы они точили кинжалы мщения, которые затем с удовольствием воткнули в сердце этой женщины из России. И когда она сказала: «Я 27 лет прожила с вашим отцом, куда я сейчас пойду?», они ответили: «Ты отняла, ты своровала у нас 27 лет нашей благополучной жизни! Утешайся тем, что треть своей жизни ты провела в прекрасной стране и в прекрасных условиях. Это плата за твой вклад. Остальное всё — квартира, дом – наше. Всё, во что ты вкладывалась, покоится на кладбище. Вот ходи туда, носи цветы. Здесь тебе жить негде. Это всё наше по праву». Вот так в преклонном возрасте она осталась ни с чем. Конечно, на любом этапе нашей жизни нас может настигнуть сюрприз. Но интернациональные браки, даже скрепленные любовью, несут особенно много сюрпризов.

- А теперь вопрос со стороны мужчин. Вы как эксперт по семейным отношениям – это проходит и через книгу, а самое главное через вашу жизнь – что бы Вы сказали тем мужчинам, у которых в определённый момент «сносит крышу» и они уходят из семьи, следуя за мимолетным увлечением. О чём стоит задуматься, прежде чем разорвать отношения, которые столько лет складывались, и в которые было вложено много?

- Что сказать мужчинам? Они проходят через естественный процесс! Этот процесс объясним и с медицинской, и с биологической точки зрения. И вот этот вот дискурс: почему бы не начать новую жизнь, не вступить в фазу обновления, когда можно пульсировать, фонтанировать, когда чувствуешь, что можешь пережить ещё раз то, что ускользает, безнадежно ускользает? И вот рядом она – носительница «обновления». Вот тот живительный источник, в который ты погрузишь свои длани, и молодильные яблочки сорвешь, и в этот источник полностью, с головой нырнешь. Я много думала о браках, в которых мужчина выбирает себе новую партнершу намного младше себя. Мы ведь о таких браках говорим?

- Да, о таких.

- Мне кажется, что в таком браке мужчина – камикадзе. Он садится в самолет, не зная, сколько у него осталось бензина. Как не знает и то, когда случится катастрофа. Но она, поверьте мне, заложена в этой ситуации. Он идет по минному полю – в эйфории и с надеждой, что его ангел пронесет, и он будет долго и радостно бегать в райском саду со своей юной подругой. Ему надо безумствовать, впадать в детство, в юность, не задумываясь: хватит ли ему, грубо говоря, здоровья, чтобы погулять на дискотеке и соответствовать запросам юной леди.

На мой взгляд, такие браки – авантюра. Она может быть освежающей, она может быть многообещающей. Но это авантюра. И конечно, надо отдавать себе отчёт, насколько твои амбиции соответствуют амуниции. Люди обожают носить розовые очки, но в таких ситуациях необходимо думать о перспективах таких отношений. Может быть вспомнить о том, чего тебе самому хотелось 20 лет назад. Надо пользоваться мозгами. При этом твоя новая избранница может даже не обманывать тебя, уверяя, что хочет быть только с тобой, – в силу своей возможной наивности, а, может быть, и расчётливости. Но мужчина должен видеть дальше. Потому что при большом возрастном разрыве – у вас разные программы.

- Есть ещё один момент - это ментальный разрыв, поколенческий. Сейчас за счёт интенсивности информации он настолько большой, что вот такого взаимопонимания, которое есть у людей одного поколения, его просто априори быть не может у последующего.

- Я заметила ещё одну вещь. Когда такая пара начинает совместную жизнь, у неё может быть три года эйфории, максимум – пять. В таких браках женщины старятся очень быстро. Женщина набирает возраст быстрее рядом с мужчиной, который старше её. И, даже если она навсегда остаётся с этим мужчиной, то на каком-то этапе она может начать ему мстить за какую-то поруганную надежду. Расскажу ещё один случай. Одна молодая женщина, которая мечтала удачно выйти замуж, работала в закрытом учреждении, где обслуживались VIP персоны. Еще во времена Советского Союза. И ей удалось выйти замуж за одного пожилого крупного чиновника. Став его женой, она получила все. Но свежести чувств хватило буквально на 3 года. Потом она начала скучать. Она пресытилась той жизнью, которая у неё была. Своими огорчениями она со мной как-то поделилась. И одна реплика меня поразила. Она сказала: «Я выходила замуж за большого начальника, а оказалась замужем за пенсионером». Вы понимаете, когда за мной, 17-летней ухаживал 21-летний молодой человек, я думала: «Боже мой, какой же он взрослый!». Когда мне был 21 год, а ухажеру было 29-30, я думала: «Нет, он все-таки старый». Понятно, что сейчас жизнь переменилась. У мужчин, как и у женщин, появилась возможность хорошо выглядеть. Однако, есть базовая основа — биология. И от неё ускользнуть невозможно.

- А какой бы совет Вы, как писательница, дали бы своим читателям?

- Скажу ещё одну очень важную вещь о семейных ценностях. Не надо считать, что послушав чью-то историю успеха, вы сумеете это повторить. Для того, чтобы это случилось – учитесь больше, читайте больше. Серьёзная литература делает человека интереснее. Мужчине всегда будет интересна образованная жена рядом, потому что именно в лице образованной жены он найдет необходимую ему советчицу. В образованной женщине, в тонкой женщине, он получит точку опоры, и даже больше - почву под ногами.

Понимаете, саморазвитие, которое идёт через книги, интуитивно даст тебе правильный совет. Создай свою Вселенную, с которой будут взаимодействовать миры вопросов и ответов. Мне кажется, что в моих книгах – в «Романе с Постскриптумом», в «Эликсире бессмертия», в «Богине победы», я создаю целый мир, который запускает механизм размышления.

- Скажите, «Роман с Постскриптумом» — это роман с продолжением или вы хотите дальше реализовывать себя через другие книги?

- «Роман с Постскриптумом» - книга автобиографическая, так называемый нон-фикшн. В ней отражен опыт одной семьи, и такой постскриптум пишется самостоятельно в каждой семье. У каждого есть свой жизненный роман с постскриптумом, который ещё не завершен. Он только пишется. Вот и я считаю, что мне пока рано писать окончательный постскриптум. Может быть, появится цикл рассказов о людях – ведь каждый человек – это отдельная судьба и это уникальный опыт. Думаю, что именно из этого опыта может родиться новый «П0остскриптум». Сейчас же я, конечно, захвачена продолжением своей дилогии – «Богиня победы» и «Эликсир бессмертия». Пишу третий роман. И у меня большие надежды, что трилогия будет экранизирована. Читатели просят меня писать продолжение приключений Ники. Им интересна моя героиня. Так что моя Ника на фоне нашей недавней драматической истории уже приобрела много поклонников. И я не могу подвести ни её, ни мою аудиторию.

- И будем надеяться, что мы все скоро от вакцин от коронавируса перейдём к эликсиру бессмертия.

- Ответ на вопрос «что это такое — эликсир бессмертия?» дан в финале книги. Читайте на здоровье!