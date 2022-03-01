Евгений Сатановский: «Путин опередил Запад на сутки или даже на часы»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 марта 2022, 21:48 Елена Головань, корреспондент

Фото: Евгений Сатановский

Война началась бы в любом случае. Вопрос только – не на нашей ли территории?! Путин сработал «на встречке». В этом совершенно убеждён Евгений Сатановский, учёный востоковед и экономист, член общественного совета при министерстве обороны РФ. И да, хоть он и не любит так называться, известный политолог. Почему нас ненавидят европейцы и американцы? Что делать с «пятой колонной» внутри России? Какой катастрофы нам удалось избежать с помощью внезапной специальной военной операции? Об этом корреспондент «АН» поговорила с Евгением Яновичем.





- Евгений Янович, вчера на радио «Маяк» вы говорили о возможных диверсиях на Украине их же военными. Какие диверсии вы предполагаете и почему?



- Взрывы, либо аварийные сбросы воды на гидроэлектростанциях, какая-нибудь гадость на атомных объектах. Да что угодно, учитывая, что Украину не жалко ни западным партнёрам, ни её собственному начальству. Например, взорвите вы чернобыльский саркофаг, и у вас немедленно появляется грязная бомба размером с половину Восточной Европы – такого рода прожекты уже были. Почему, как вы думаете, сейчас украинские ВСУ охраняют ЧАЭС вместе с российскими войсками?! Ровно потому, что ребятам, которые там стояли, такого рода планы десять тысяч лет на фиг не нужны. В отличие от украинского политического руководства, которое действительно отморозилось абсолютно.



- Вы серьёзно? Две противоборствующие армии вместе охраняют один и тот же объект? Как?



- Элементарно. Нет противоборствующих армий. Потому что в отличие, к примеру, от Великой Отечественной войны, никто не ставит перед собой задачу уничтожения украинской армии.



- Кто может устроить диверсии, о которых вы говорите? ВСУ? Я думаю, им всё-таки хватит ума этого не делать. Тем более, что они и сами могут пострадать от своих же диверсий. К примеру, при взрыве на гидроэлектростанции может и их волной снести…



- Не уверен. Дело в том, что ВСУ переполнено сейчас нацистами. Туда была интегрирована масса людей из нацбатальонов, которые в том числе сейчас расправляются над пытающимися сложить оружие или же перейти российскую границу. Ну а что касается того, что их самих волной снесёт… Нет, конечно. Вы закладываете взрывчатку и уходите вверх по течению. А ниже по течению у вас, к примеру, Киев. Ну да, его снесёт, будут миллионные жертвы. Тут принцип простой – так не доставайся же ты никому. И вот они смотрят с высокого берега с чувством глубокого удовлетворения и получают от этого большой кайф.





«Украина – всего лишь плацдарм, подготовленный для войны с Россией».





- Ещё до объявления президентом спецоперации на Украине вы говорили о том, что война неизбежна…



- Тогда да, предполагал. А сегодня уверен абсолютно. Ведь, к большому сожалению, Украина – это всего лишь плацдарм, подготовленный для войны с Россией.



- А почему сегодня ваши предположения превратились в уверенность?



- Потому что я вижу реакцию Запада по всем направлениям: все санкции подготовлены, стартует безумная медийная кампания против России, мгновенно перекрывается авиасообщение, российских студентов выгоняют из заграничных вузов, рушатся экономические связи с компаниями, у которых есть вклады в российские структуры…



- Вы имеете в виду, что эти меры уже были подготовлены заранее?



- Конечно. Абсолютно всё готово. Ничего спонтанного. Единственное, что не готово – они не ожидали, что их переиграют. Путин сделал опережающий шаг, сработал «на встречке». Есть такой термин в боксе: вы уже начали движение и тут вдруг огребли в челюсть. Это самое обидное. Так что я абсолютно уверен в том, что Путин просто опередил Запад. Вопрос только в том, на сколько? Какие-то эксперты говорят, что на сутки, а кто-то вообще считает, что на часы. То есть у нас не было никакого шанса уйти от войны. Особенно учитывая решение Зеленского о возвращении Украины к ядерному статусу. На Мюнхенской конференции его заявление было встречено аплодисментами, говорящими о том, что ему это почти разрешили. Ну, это совсем конец. Поэтому, как сказал в своё время президент, если видишь, что драка неизбежна, значит, надо ударить первым.



- И пока они очухались, мы что-то успели сделать…



- Да не кое-что! Многое. В частности, сейчас в котле запирается, и, скорее всего, сегодня замкнётся 150-тысячная группировка на Донбассе. Удалось защитить Чернобыльский саркофаг. Со вчерашнего дня российские войска заняли самую крупную в Европе и самую опасную Запорожскую АЭС с её шестью реакторами…



- Почему самую опасную?



- Потому что там проводился идиотский эксперимент по попытке запихать вестингаузское топливо в гнёзда, предназначенные для российского ТВЭЛ. Условно говоря, вы берёте шестигранник и пихаете его в квадратное или прямоугольное отверстие. У вас как это получится? Никак? Это было чревато. Я прекрасно помню, как вздрогнул, услышав комментарий директора Запорожской АЭС о том, что небо над реактором светится. Потому что это ещё с советских времён кодовая фраза, означающая, что сейчас может всё грохнуть.





«Денацификация не означает физическое уничтожение».



- Вы сейчас упомянули о том, что перед российскими военными не стоит задача уничтожения украинской армии. А какая стоит? Уничтожить нацистов?



- Не знаю… Может, задача их разоружить и судить в данном случае. Денацификация ведь не означает физическое уничтожение. Если у вас люди сдались в плен, их никто убивать не будет. Другое дело, если не сдаются. Ну что ж, учитывая их «подвиги» вряд ли кто-то будет их провожать аплодисментами… Опять же, с мародёрами нужно что-то делать – там сейчас уличный беспредел.



- Тем более, автоматы всем, кому ни попади, раздали…



- Да, раздали как минимум двадцать тысяч автоматов. Там уже пальба началась. Это же очень просто делать, говоря при этом, что во всём виноваты русские агенты. Там, с моей точки зрения, ситуация сейчас похожа на ту, которая была в мае 1945 года в Берлине. Наши войска продвигаются. Да, неся потери – там стрельба идёт, куда вы денетесь. Но в тех городах, которые занимают наши войска – обратите внимание – не навязывают свой режим. Живите, как вы жили. У вас есть мэр? Отлично – пусть он занимается мусором, водой, электричеством… Если надо ему что-то будет – ну пусть спросит, ему наши военные помогут генератор запустить. То же самое было в Сирии. Нашу сторону не интересует смена местной власти. Другое дело, что ребята с той стороны, которые там командуют, начинают этих мэров расстреливать, как сейчас происходит в одном из районов Херсона. Вот, мол, он предатель. А он не предатель. Он просто трезвый, нормальный человек, который отвечает за свой город. Ему в данном случае плевать, в какой форме солдаты у него там стоят. А уж если с одной стороны солдаты, а с другой – бандиты и мародёры, так вообще понятно, на чьей стороне будет местная власть. На стороне своего населения. То же самое относится и к Чернобылю, о чём я вам уже говорил. Украинские ребята просто выполняют свой долг. Они что, должны устроить ядерную катастрофу на половину Европы ради удовлетворения сценических амбиций идиота-президента, который у них действительно психопат и наркоман.



- Неужели, правда? Мне муж давно, помнится, говорил – что-то Зеленский носом шмыгает постоянно – может, наркоман?



- Да, он тяжёлый кокаинист. Путин, которого Зеленский, очевидно, достал до печёнок, не зря сказал, что он не собирается воспринимать его всерьёз как человека, с которым можно иметь хоть какие-то отношения. С этой властью вообще нельзя ни о чём договариваться. Они сыграли на то, что они теперь главный плацдарм против России. Им всё обещали. Сейчас к ним подтаскивают оружие, подтягивают добровольцев. Глупости там какие-то говорят про то, что Болгария, Польша и Словакия дадут самолеты. Если дадут, значит надо уничтожать эти самолёты. Это обязанность российских вооружённых сил. Потому что самолёты, которые базируются в аэропорту для того, чтобы воевать против вас – совершенно неважно, НАТОвский это аэропорт или чей-то ещё - должны быть уничтожены. Вряд ли поляки, болгары и словаки решили покончить со своей авиацией. Они должны понимать, какова ситуация. Ну а если не понимают, это их проблемы.



- За что нас, русских, так ненавидят?



- Вот именно за то, что мы русские. Я когда-то на конференции НАТО, куда меня затащила (в последний раз в моей жизни в Европу) одна замечательная знакомая, специалист по этому блоку. Там по Афганистану была конференция. Только-только ситуация с Украиной начала развиваться – ещё не было войны на Донбассе, была только крымская весна. И вдруг там выступил когда-то отвечавший за отношения НАТО с Россией поляк Роберт Кшель с такой дикой ненавистью, что меня это невероятно покоробило. А знакомая пояснила, что нас ненавидят за то, что мы русские.



- Русофобия в действии?



- Ну да. Тогда ещё, правда, этот термин не придумали. Слова не было, а русофобия была. Вот так. И ничего с этим не поделаешь. Ни-че-го.





«Считаю, что огромное большинство людей, которых Путин продвигает во власть, этого не стоят».





- Обидно наблюдать за тем, как многие наши люди, особенно начальствующие, всё поглядывают на Запад – и еда там вкуснее, и трава зеленее. Соответственно, изо всех сил они долгое время старались быть для тамошних властей хорошими, интегрироваться в то общество…



- Вся эта интеграция гроша ломаного не стоила и стоить не будет. Как, собственно и те люди, о которых вы говорите, в том числе и близкие Путину, за исключением, собственно, военных и военно-промышленного корпуса. К примеру, наша финансовая элита – это, конечно, катастрофа ходячая. Но им тоже абсолютно для них неожиданно показали, что своими они там не будут никогда. Вот вам конфискация. Вот вас уже гонят из ресторанов за русский язык. Вот ваших детей выкидывают из вузов. Что вам ещё нужно, чтобы понять, что нечего ловить у этих ребят? А идея о том, что демократическая общественность хочет свергнуть злого тирана Путина просто потому, что она его не любит до такой степени, что аж кушать не может… Ну, я терпеть не могу, к примеру, такую группу, как «питерские». Я считаю, что вообще огромное большинство людей, которых Путин продвигает во власть, этого не стоят. Они опасны, вредны для страны. Просто катастрофичны. Как тот же Фурсенко с его образовательными инновациями. Как Кузьминов или Набиуллина…



- Кстати, о ней, об Эльвире Набиуллиной. Вы в «телеграмме» назвали её решение по поводу повышения ключевой ставки Центробанка до 20% чуть ли не вредительством…



- Ну, может, это какой-то ход, который настолько гениален, что я по глупости своей не могу осмыслить эту его гениальность? А может, просто желание срубить «бабла» – его же можно «стричь» со всего. Может, это рекомендации её муженька или её коллег – а она, Набиуллина, у нас «лучший банкир» по версии уж точно не российской. А может, это предательство?! А может, эти ребята не представляют российскую экономику и никогда не представляли?



- Ну, возможно. Иначе, наверное, не утекали бы триллионы на Запад?



- В том числе. И муж её, Кузьминов – вреда от Высшей школы экономики, в которой он работает, больше, чем от любого врага. И не только в экономике, но и в образовании – превращение страны в колонию или протекторат – вещь удивительно подлая. Но «вышка» же этим всю жизнь только и занимается. И в данном случае я не знаю, в какую Нибиуллина играет игру. Ну вот такая у Путина глава Центробанка. Знаете, я обычно говорю в таком случае, что у меня нет другого президента, а других нукеров нет у него.





«Идёт мощнейшая информационная война внутри России».





- Евгений Янович, прошёл первый этап переговоров, начало которых так усиленно затягивал Зеленский. Как оцениваете их результат?



- Никак. Бессмысленно об этом говорить. Переговоры с кем? Зеленский в данном случае человек, который не командует никем. Он не может отдать кому-то команду о капитуляции. И никто её не может отдать. Там сейчас никто ничем не управляет. Почему такая истерика у натовцев? Они всё-таки слушают эфир и понимают не только ту агитацию и пропаганду, которую вытаскивают украинские СМИ, но они прекрасно видят ситуацию по переговорам военных на местах. Они понимают, что это катастрофа. Соответственно, психуют и будут пытаться подтянуть туда всё что угодно, чтобы только мы там завязли. Достаточно тупо, но тем не менее. Я вообще считаю, что это такая новая мировая война. Нового типа.



- А мы там можем завязнуть?



- Российская армия там не собирается вязнуть. Если вы заметили, там идёт совершенно другая война, чем, к примеру, это было во Вторую мировую. Непрофессионалы на эту тему страшно истерят, как, впрочем, и военные теоретики. А вот практики согласны, что так и надо её, эту операцию проводить, потому что на хрена нам надо вести дело к большим человеческим жертвам, как при традиционных военных действиях.



- Поэтому и солдат-срочников туда, на Украину, не забирают, да?



- Я не знаю, какие у начальства логические мысли на эту тему. Но оно, начальство наше, совершенно точно не идиоты. И они понимают, что речь идет о большом переформатировании мира. Поэтому и с той стороны идёт то, что идёт. С совершенно глобальной ненавистью. Правда иногда напоминает ситуацию – назло бабушке уши отморожу. А пусть русские корабли не заходят в британские порты! А пусть Гергиев не ведёт концерты нигде…



- Бред вообще!



- Нет, к сожалению, это не бред. Это реально – отрекись, Галилей.



- А если не отречёшься, перекроем тебе кислород…



- Именно. Потом, посмотрите – идёт мощнейшая информационная война внутри России. Чем занимаются «Эхо Москвы», «Дождь», «Новая газета»?! Думаете, пацифизмом? Нет. Это называется в данном случае измена Родине. Но Путин у нас такой, какой он есть – он не приемлет репрессий. Точно так же, как он, например, даёт возможность тем, кому он что-то обещал, делать, что они хотят. Вот у нас и мается дурью культурная, если её можно так назвать, элита.



- По сути, пятая колона внутри России… Кстати, а как вы думаете, они всё-таки осточертеют до такой степени, что будут подвержены каким-то репрессиям?



- Я не даю прогнозов. Я не знаю. Есть разные люди, которые по этому поводу имеют разные точки зрения. Моя точка зрения до крайности жестка. Я считаю, что такие средства массовой информации нужно закрывать. Удалять к чёртовой матери, потому что очень сильно давят на мозги. Ну их к дьяволу всех! А кого-то нужно и к стенке ставить...



- Сегодня слушала выступление Сергея Кислицы, представителя Украины в ООН на заседании. Трагическим голосом – мне иногда кажется, что Зеленский им там даёт уроки актёрского мастерства – он зачитывал якобы переписку российского солдата-срочника с матерью перед тем, как его убили. И это притом, что фейк о существовании этой переписки был уже разоблачён… Редакторы, с которыми я работала, говорили мне о том, чтобы я всегда проверяла факты. А тут… Ну, честно говоря, была в шоке.



- А чему вы удивляетесь? Сегодня так работают и многие журналисты, и многие дипломаты.







«Им непонятно, какого хрена мы вообще должны существовать».



- Знаете, Евгений Янович, меня поражает лицемерие Европы…



- А почему оно вас так поражает?



- Ну как же? США куда только не совалось со своими «миротворческими» миссиями! Куда только не отправляло свои войска! Почему-то страны Европы США не осуждали, а на нас всех собак сейчас вешают.



- Я вас умоляю! Всё итак понятно: потому что им можно, а нам нельзя.



- Что положено Юпитеру, не положено быку?



- Это вы как-то слишком оптимистично. Мы для них никакой не бык – мы пустое место. Им непонятно, какого хрена мы вообще должны существовать. Вот и всё.



- С Европой-то в, общем понятно – мы у них как кость поперёк горла. А Япония? США на них, помнится, две ядерные бомбы сбросили, а они всеми силами соглашаются с американцами – тоже санкциями грозят России…



- Так Япония уже давно оккупированная Штатами страна. Это несамостоятельное государство.



- Не совсем понимаю позицию Китая…



- А что тут непонятного?! Китай сидит в стороне и поддерживает нас морально, не ввязываясь в эту драку. Его Украина не интересует, мы с ней сами разберёмся, а он будет драться с Тайванем.



- Зеленский обратился в НАТО с просьбой срочно его туда оформить. Участники блока сказали, что это пока невозможно, и что вообще давать обещания Украине об этом было ошибкой. Но кто там их знает, чего они нарешают завтра. Как вы думаете, если Украина всё-таки войдёт в НАТО, чем это может для нас обернуться?



- Для нас уже и без того всё обернулось. С моей точки зрения, эти военные действия идут ровно для того, чтобы НАТО не было на Украине. Глобально сейчас вопрос стоит в том, будет ли существовать Российская Федерация, или нет. Вот что меня волнует, а не то, что кто-то там что-то обещал Зеленскому.





«Речь идёт о существовании страны – она либо будет, либо нет. Выбирайте!»





- На Западе блокируют сейчас счета наших олигархов, забирают имущество и тому подобное…



- Это называется национализацией элиты. Ей деваться теперь некуда. Она теперь может жить и работать только здесь. Там её никто не ждёт.



- Это понятно. И даже, как мне кажется, хорошо. Но ведь у нас тоже много «импортных» бизнесменов в России. Что ждёт их?



- Я не знаю в данном случае, как они будут строить свою жизнь и работу. Меня, например, совершенно не волнует принадлежность человека к той или иной паспортной группе, вероисповеданию либо национальности. Если они работают, и работают не за страх, а за совесть – ради бога. Если они не хотят или не могут работать, это не наша проблема, а тех стран, которые выставляют своим гражданам такие условия. Если их заставят продавать свои компании, они могу это сделать – пожалуйста, но вот перевести деньги за рубеж они не смогут. Нам же терять уже нечего. Нашим-то уже выкатили абсолютно неприемлемые условия для существования. И их, наших, там не будет. Лояльность нашего бизнеса – крупного, сверхкрупного, среднего, мелкого – к западным условиям жизни, как выяснилось, не имеет никакого значения. Никто не будет спрашивать разрешения, отбирая у них собственность. Никакого там права частной собственности нет. Всё. Бобик сдох.



- Евгений Янович, выдержим мы эти санкции?



- Кто «мы»? Ксения Анатольевна Собчак? Нет, конечно. Не выдержит. И такие, как она, тоже. А основная масса россиян выдержит – мы ещё и не такое выдерживали. Повторюсь, речь идёт о существовании страны – она либо будет, либо нет. Выбирайте. Знаете, мне всё это напоминает старые советские фильмы, где изображалась агитация и пропаганда нацистов на восточном фронте. Рус! Сдавайся! Будет у тебя бутылка водки, буханка хлеба, матрёшка… Ну что там ещё? Гармошка? Так что тем, кому непременно нужны гастроли, недвижимость, шопинг за рубежом – те, конечно, не выдержат. Есть, к тому же, огромное количество симпатичных, ни хрена не понимающих интеллигентных людей, которые тоже искренне переживают – для них обрушилось всё, к чему они были привержены на Западе последние три десятка лет. И их тоже понять можно. К примеру, ты ацтек и привержен культу бога Тлалоку. Человеческие жертвы для тебя – вещь совершенно необходимая, чтобы земля рожала правильный урожай кукурузы. Но припёрлись испанцы, разнесли всё вдребезги, запретили жертвоприношения. Как жить? Вот примерно такая же ситуация. Люди переживают, и их понять можно.



- Как вы думаете, нас эта, пусть и, как вы говорите, странная война сможет сплотить, объединить?



- Нет! Никакая война никого не объединяет. У того же Гитлера, к примеру, было более сотни тысяч коллаборационистов.



- Ну, Великая Отечественная объединила всё-таки… И мы победили!



- Мы победили. А власовцы? А бандеровцы? А, простите, герой Первой мировой войны атаман Краснов, которому до сих пор пытаются памятник поставить, при том, что он воевал со своими казаками за Гитлера? Вот Деникин не пошёл к Гитлеру, а Краснов пошёл. О каком объединении может идти речь? Мало там, на войне, было людей, которые в мирное время были парторгами или комсоргами, а потом ушли в зондеркоманды? Вы вспоминаете нормальных людей. А были и сволочи. В окопах сидели разные люди. Тот же Власов, который был поначалу любимчиком Сталина, много чего героического совершил в первые годы войны. А потом… К тому же, я не понимаю, с кем я по вашей логике, должен объединится? С Ющенко? Саакашвили?



- Я имею в виду объединение людей внутри нашей страны.



- Так я и с Венедиктовым (Алексей Венедиктов – главный редактор «Эха Москвы» - прим. авт.) не хочу объединяться. Меня тошнит от этой мысли – и это при том, что я его знаю тридцать лет и когда-то относился к нему очень хорошо. А сейчас я понимаю, что то, что он делает – это сознательная измена Родине. И с Навальным не готов. Есть вообще огромная масса людей, с которыми я не готов объединяться ни в каком виде. Многие из них евреи, как и я. И что, я теперь должен повеситься что-ли от этого? Я когда-то Максиму Шевченко сказал, что если настанет такое время, что будет гражданская война, мы будем стрелять друг в друга. Стараясь попасть. Это касается очень и очень многих людей. На хрена мне такие объединения? Я уж как-нибудь лучше в данной ситуации с Кадыровым объединюсь. Да, он меня бесит своими феодальными замашками, раздражает до крайности. Но при этом для меня главное то, что он воюет за страну, в которой я живу. Для меня это закрывает все вопросы.