Актриса Вероника Лукьяненко: «Обычного детства у меня не было»

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 февраля 2022, 11:18 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Вероника Лукьяненко родилась в Киеве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Папаньки», «Папа Дэн», «Школа», «Беглецы», «Дочки», «Любовь с ароматом кофе», «Отчаянный домохозяин» и др.





- Вероника, вы одна из самых востребованных актрис в Украине. Что вы делаете в Москве? Снимаетесь?



- Учусь в ГИТИСе, на втором курсе. Хочу получить сильное актёрское образование, чтобы расти как актёр, быть профессионалом своего дела и стремиться к совершенству. Чувствую себя на своем месте. У меня в Москве есть актёрский агент. Ничего не хочу загадывать, посмотрим, как сложится.

- Москву хорошо знаете?



- Я быстро уловила бешеный ритм этого города, с детства нахожусь в таком ритме жизни. Знаю Москву достаточно неплохо, конечно, не как Киев, где родилась. В Украине я часто играла с московскими артистами, с некоторыми нахожусь в очень дружеских отношениях, приезжала к ним на спектакли и встречи.

- Почему наши российские актёры так любят сниматься в Киеве? Там что, мёдом намазано?



- Наверное, предлагают длительную работу или просто нравятся проекты. Поэтому с радостью приезжают. Киев – очень атмосферный город, красивый, комфортный.



- Вы реальная звезда в Украине? За вами следят папарацци, вы появляетесь на обложках журналов, вас узнают на улице?



- Я не привыкла называть себя звездой, но меня стали узнавать, когда я снялась в популярном проекте «Школа». Он о трудных подростках. Рейтинги были очень высокие. По 12-15 миллионов набирала серия. Конечно, узнавали на улице и до сих пор узнают, причем даже в Москве. Как-то подошли в Гоголь-центре и попросили автограф на моей фотографии, которую они специально напечатали. Было очень неожиданно, так как мы стояли в кругу других очень известных артистов.

Ещё, наверное, популярность прибавилась, когда я начала снимать для Тик-ток. Снимаю абсолютно разные ролики: и социальные, и развлекательные, и с артистами на съёмочной площадке. На данный момент у меня уже полмиллиона подписчиков.

Сейчас наш проект «Папаньки» считается самым рейтинговым сериалом Украины. Мы уже сняли четвёртый сезон, будет и пятый - юбилейный. Я играю дочку главного героя. Наш сериал про пап, такая семейная комедия. Легкая, весёлая. Немного напоминает «Папины дочки». Кстати, режиссёром первого сезона была Ира Васильева, которая снимала «Папиных дочек». Она рассказывала, как долго искала девочек на проект. Точно так же и на мою роль - кастинг шёл около 6-8 месяцев.

- Первая ваша роль - в сериале «Когда на юг улетят журавли». Вы там снимались ещё маленькой девочкой. Как попали в проект, насколько вам было интересно сниматься?



- Я в кино снимаюсь с 7 лет. Попала в «Журавли» достаточно случайно. Участвовала в конкурсе красоты «Мисс школьная красавица», меня там заметили продюсеры и пригласили быть ведущей огромного концерта «Киевский вальс» - парада выпускников. Потом позвали сняться в рекламе. И, наконец, пригласили в сериал. Изначально я не планировала быть актрисой, хотела стать телеведущей. Но после того как попала в съёмочный процесс, поняла, что хочу связать свою жизнь именно с кино, а в дальнейшем ещё и с театром.



- Вы стеснялись на съёмочной площадке «Когда на юг улетят журавли»? Или наоборот вели себя раскованно?



- Скажу честно, изначально мне не понравилось сниматься. У меня была всего лишь одна фраза, и я очень долго ждала своего выхода в кадр. Тогда я ещё не знала, что профессия актёра – это сплошное ожидание. Ожидание ролей, утверждений, ожидание в актёрском вагончике. Можно приехать на смену и так и не попасть в кадр. В то время я ещё занималась гимнастикой, а мы снимали в простой обычной поликлинике, где было много пациентов. И я от скуки устроила для них гимнастическое шоу. Танцевала, плясала, у меня с собой были какие-то гимнастические предметы, я их тоже использовала. Все собрались в круг, смотрели на меня. А потом пришёл кто-то и попросил прекратить представление, потому что я мешала съёмочному процессу… Мне очень нравилось привлекать внимание публики и выступать перед зрителями.

Через полгода нам позвонили и попросили приехать на досъёмку проекта, потому что не сняли мой крупный план. А у меня там всего одна фразочка, как я уже говорила. Но именно после того, как я отснялась в своём эпизоде и увидела, как режиссёр работает со взрослыми артистами, поняла, что я обязательно стану актрисой.



- Сколько у вас детских ролей?



- Около 20. Играть хорошие детские роли я начала в 11 лет, меня уже многие знали и приглашали на пробы. Могу сказать, что я даже была одной из самых востребованных маленьких актрис в Украине. Сейчас, слава богу, тоже работаю много и стараюсь держать высокую планку.





- Кино лишило вас обычного детства?



- Мне кажется, моё детство и не могло быть другим. Я постоянно снималась, у меня были тренировки, я занималась танцами и вокалом. Мы с командой летали в Америку на чемпионат мира по хип-хопу. Помню, свою первую большую главную роль с Татьяной Орловой, которая играла мою бабушку, сериал назывался «Папа Дэн». Мы снимали проект всё лето и до середины осени. А параллельно у меня была подготовка к турниру. Репетиция с часу ночи до трёх, а потом 12-часовая смена с 7 до 19. И снова на 20:00 тренировка до двух ночи. Три месяца я находилась в таком режиме, спала по два часа, но мне это нравилось.



Да, обычного детства у меня не было, но я успевала почти всё. Училась хорошо, окончила школу на золотую медаль, успевала тренироваться, сниматься и выступать. Сейчас учусь на бюджете. Вот смотрю на подростков 14-15 лет - их же ничего толком не интересует, только интернет и гулянки! Поэтому радуюсь, что моё детство было настолько интенсивным, что я всегда пыталась чего-то достичь, и у меня просто не хватало времени на всякие глупости.





- С кем из маститых российских актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я снималась с большим количеством крутых актёров: Михаил Полицеймако, Ирина Безрукова, Настя Панина, Катя Кузнецова, Нина Гогаева, Оля и Таня Арнтгольц, Витя Хориняк, Мария Порошина, Лариса Удовиченко, Кирилл Жандаров, Татьяна Орлова и другие.



Вот Оля Арнтгольц несколько раз играла мою маму. Мы с ней знакомы с самого моего детства. Первым совместным проектом у нас были «Офицерские жёны». И через семь лет мы встретились на площадке сериала «Дочки». С Олечкой у нас трепетные отношения. Она знала, что я собираюсь поступать в Москву и верила, что всё получится. Мы часто сидели у неё в вагончике, и Оля вспоминала о своих студенческих годах. Было очень интересно слушать. А потом мы встретились с Олей в Киеве, когда я уже училась в ГИТИСе. Оля была на съёмках. Увидев меня, она закричала: «Я видела, ты поступила! Молодец!» И я уже стала рассказывать ей о своих студенческих открытиях и приключениях…



Честно сказать, у меня достаточно много друзей - успешных артистов, которые мотивируют меня, со многими я поддерживаю тёплые отношения. С Даной Абызовой и Настей Паниной мы очень сдружились, я благодарна судьбе за таких прекрасных людей в моей жизни. Дружу я и с Мишей Полицеймако, который играл моего папу в проекте «Отчаянный домохозяин». Он сыграл важную роль в моей жизни, невероятной души человек и артист.





- Чему вы специально обучались для той или иной роли?



- Я научилась ездить на лошадях. Дело было на съёмках картины «Дом Бобринских». Режиссер этого проекта Андрей Силкин. Классная история с элементами фантастики – граф из прошлого попадает в будущее, то есть в настоящее, в обычную семью, в которой как раз и живу я. Моя героиня меняется, из закрытого, замкнутого подростка она превращается в девушку.



Так вот, мне надо было сесть на лошадь. Я никогда не боялась лошадей, но в тот момент меня охватил жуткий страх, лошадь начала резко двигаться и чуть меня не ударила. Но боязнь я быстро преодолела, и сцену мы сняли довольно успешно.



Ещё я сейчас для будущей роли занимаюсь фигурным катанием. Занимаюсь с тренером, сначала в Киеве, а теперь продолжила здесь, в Москве. Учу элементы, прыжки, стараюсь быть осторожной, потому что фигурное катание – достаточно опасный и травматический вид спорта. Уже умею прыгать перекидной, делаю перебежки, вращения, базовые элементы, которые являются основой фигурного катания. Вот так я заранее готовлюсь для возможной роли фигуристки.





- Взрослые актёры говорят, что с детьми, как и с животными, особенно трудно сниматься. Вы были в этом смысле сложным ребёнком?



- Знаете, я была ребёнком, который готов сниматься в -20, с температурой и переработками, в холодном павильоне, без еды. Я всегда работала на износ и никогда не жаловалась. Мне нравилось сниматься, я не была капризным актёром, потому что капризные в этой профессии надолго не задерживаются.



- На что вы готовы ради профессии? Прыгнуть с парашютом? Нырнуть на глубину с аквалангом?



- Абсолютно на всё. Конечно, полететь в космос, как Юля Пересильд, не уверена, что решилась бы, это прямо высший класс, к тому же я боюсь летать. Но ради стоящей роли, думаю, согласилась бы. А так я готова на всё, очень хочется сыграть серьёзную роль, ради которой могла бы полностью сменить своё амплуа. Наша профессия невероятно интересная, в ней можно совершенствоваться всю жизнь. Представьте, сколько актёр проживает новых жизней, сколько опыта приобретает с каждым проектом и новой ролью!





- А в ужастике хотели бы сняться?



- Очень. Надеюсь, в скором времени это произойдёт. А пока что я много их дублирую как актёр дубляжа, в Киеве.



- Серьёзно?



- Да. Например, я дублировала главные роли в проектах «Проклятие Анабель», «Астрал», «Звонок», «Тихое место». Дублировала главную героиню в проекте «Очень странные дела», Биатрикс в проекте «Судьба. Сага Винкс» и во многих других.





- Самой бывает страшно, когда дублируешь ужастик?



- Недавно дублировала новую часть «Астрала». И там был кульминационный момент, когда я несколько минут шла за героиней интонационно. Я так углубилась в её обстоятельства и переживания, что забыла про то, что сейчас может выскочить маньяк, точнее, меня не предупредили об этом. И когда он действительно выскочил, я очень сильно испугалась. Тёмный экран, вылезает рука… У меня был реальный крик ужаса! Продюсеры его сохранили, и мы вместе посмеялись над этой историей.



- А в жизни у вас есть страхи?



- Когда смотрела «Форт Боярд», поняла, что я всё-таки не такая бесстрашная, и у меня реальная фобия насекомых. Тарантулы, пауки. Не могу на них даже смотреть, сразу начинается паника, не говоря уже о том, чтобы брать их в руки. Мы снимали недавно один проект, и там была сцена в яме, в которой находилось множество пауков. Целая стая! Я долго не могла успокоиться, началась паника, так как мне нужно было садиться на дно этой ямы и сидеть. А везде ползают пауки! С трудом взяла себя в руки, переборола страх, и сцену благополучно сняли.





- Вы упомянули, что выступали на чемпионате по хип-хопу в Америке. Вас восхитила эта страна, или наоборот разочаровала?



- У нас в США были очень интенсивные тренировки, мы приехали на неделю, потом чемпионат три дня. И я сразу улетела обратно на съёмки. Я толком не видела страны. Да и фотографий особо нет. Мы были в Лас-Вегасе, погуляли по нему в один свободный день, прошли весь город, 25 километров. Было очень жарко, и меня клонило в сон, так как был хронический недосып и усталость. Но, помню, когда была там, не верила, что я в Америке, это казалось сном и чем-то нереальным!



- В казино не поиграли?



- Мне 13 лет было, я с девочками из команды стояла в кругу и смотрела, как это делают наши тренеры... Режим другой, 12 часов разницы. Мы тренировались и делали акробатические трюки на асфальте, на солнце. Воспоминания классные, но в тот момент мы были сильно уставшие, и нам вообще ничего не хотелось. Впрочем, на самом чемпионате мы получили потрясающие эмоции. Вышли в полуфинал, а там было 80 команд. Впервые мы вошли в двадцатку.





- Из-за съёмок вы, наверное, не очень много путешествуете?



- Я чаще всего путешествую по маршруту Киев-Москва, Москва-Киев. Не могу сказать, что много отдыхаю. Не видела ни Париж, ни Рим, ни Барселону. В этом году удалось вырваться с семьей на три дня между сменами в Турцию, и то режиссёр попросил меня не загорать. Так как я светлокожая, и если загорю, будет заметна разница. Я так боялась, что у меня загорит лицо, что намазалась кремом против загара, и у меня началась сильная аллергия. Я очень ответственно подхожу к таким просьбам и, видимо, переборщила. Приехала с красным опухшим лицом на площадку. Девочки-гримёры долго смеялись!



Ещё я в прошлом году спонтанно летала в Сочи на пару дней, жалко, на Кинотавр не попала. И в Одессе была на кинофестивале, посетила красную дорожку и закрытие, посмотрела несколько фильмов и уехала дальше работать. Вообще я считаю, что отпуск нужно заслужить. Я лёгкая на подъём, и очень хочу в Барселону, Вену, Париж.