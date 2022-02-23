Автоэксперт Лысаков: Мара Багдасарян бросила вызов ГАИ, и это нашло отзвук в сердцах руководства главка

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 февраля 2022, 17:01 Александр Саргин

Фото: соцсети

Мы продолжаем разговор о том, как сделать так, чтобы на наших дорогах возникало меньше опасных ситуаций, которые нередко приводят к трагическим последствиям.

Блогер на дороге – об этом почти уникальном явлении спецкор «АН» Александр Саргин сегодня поговорил с депутатом Госдумы VI и VII созывов, руководителем межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславом Лысаковым.

- Вячеслав Иванович, блогер неуловим, как ветер?

- Не совсем. Сейчас МВД наконец-то услышало здравую инициативу, которую я высказывал много раз. Просто надо отслеживать социальные сети этих молодцев, собирающих многочисленную аудиторию, которая состоит из подростков и незрелых умом юношей. Они же сами выкладывают в Сеть свои нарушения – и превышение скорости, и езду по тротуарам, лестницам и т.п. Количество подписчиков увеличивается – увеличиваются и суммы, которые они получают за рекламу и т.п.

- Сейчас появилась поговорка: когда не было Интернета, только родители знали, что ты дурачок, а теперь об этом знают все.

- Я и раньше предлагал отслеживать эти блоги и блокировать их, и тогда всем этим блогерам не перед кем будет бахвалиться. По сути, они сами на себя выкладывают всю доказательную базу, не понимая, что все это далеко не в их пользу. Вот и надо привлекать их к ответственности. По моими ощущениям, сейчас всем этим как раз и начинают заниматься.

- Вроде бы, да. А то ведь совсем недавно у многих возникли ощущения, что та же Мара Багдасарян просто издевается над государством.

- Если вспомнить ту же Мару Багдасарян, девушку, видимо, с не совсем здоровой головой, которая постоянно гоняла, то ее все-таки удалось приструнить. Почему? Потому что она бросила вызов ГАИ, и это нашло отзвук в сердцах руководства главка. Просто была дана команда отловить ее. Устроили засады, и когда она в очередной раз выезжала на дорогу без прав, ее и прихлопнули, а потом стали раскручивать вопрос о происхождении прав.

- Насколько я знаю, ей попался не совсем талантливый адвокат…

- Он не блистал умом и, пытаясь смягчить решение суда, заявил о том, что у нее эпилепсия. Ах, эпилепсия? И тогда начали разбираться, каким образом она смогла получить права? В конце концов, ее обвинили уже по уголовной статье за подделку документов, плюс девушка получила 600 часов обязательных работ, несколько раз от сидела в каталажке, и к тому же права были признаны недействительными в виду заболевания, которое входят в список запретов на управление автомобилем. Вот и всё, теперь мы о ней не слышим. То есть ее реально «довели», используя имеющийся правовой инструментарий. Так и надо делать с каждым блогером, тем более что их не так много – ну десяток, может, два десятка. Так что их нужно искоренять как класс, работая персонально и точечно.

- Ничего себе, точечно! Дошло до самого верха, устраивали засаду и вообще, провели чуть ли не войсковую операцию по поводу одной Мары.

- Нет, вы явно преувеличиваете масштаб этого мероприятия. Да, оно было проведено с подачи главка, да, были подключены некоторые его сотрудники, но занималась этим московская Госавтоинспекция. Какая же это войсковая операция? Но ведь вопрос-то был действительно принципиальный. Посредством гримас судьбы деятели подобного рода стали публичными людьми, которые наносят реальный вред городу, стране, обществу. На их блоги подписаны иногда миллионы человек. Естественно, что в таком количестве подписчиков всегда найдутся те, кто берет с них пример, и получается такая вот мода со знаком минус. Так что значимость нейтрализации деятельности таких блогеров и того контента, который они распространяют в Сети, соразмерна масштабу, использованному государством для их поимки, администрирования и т.п.

- Каков же вывод? Будет ли пресечена безнаказанность таких ездоков?

- До последнего времени у нас, к сожалению, было так, что на подобных водителей обращали внимание лишь тогда, когда они кого-то убивали или делали инвалидом, а это, что называется, битье под хвостам, потому что людей уже не вернешь. Но сейчас у меня есть информация, что главк выбрал правильное направление. Зачем нести репутационный урон из-за каких-то, извините, сопляков или соплячек?