Победивший рак крови Артём Алискеров: «За черной полосой всегда идет белая, нужно только её дождаться»

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 февраля 2022, 13:12 Ксения Калуга

Фото: личный архив

История Артёма Алискерова невероятно вдохновляющая. В 2019 году спортсмену поставили страшный диагноз – лейкемию, рак крови. Вместо того чтобы впасть в отчаяние, парень начал бороться с болезнью с первых дней. Он набрался терпения и стал действовать: помимо прохождения 24-х курсов химиотерапии, Артём читал полезные книги, ежедневно много двигался, изучал психосоматику. В итоге через 3 года Алискерова выписали. На 11-й день после исцеления спортсмен взобрался на Эльбрус, установив мировой рекорд. Сейчас Артём готовится к ультрамарафону по озеру Байкал. Парню предстоит пробежать 700 км! Всё это для того, чтобы привлечь внимание к проблеме донорства костного мозга. Спортсмен решил, что хочет помогать тем, кто столкнулся с онкологией. «Аргументы недели» поговорили с Алискеровым и узнали, почему люди боятся стать донорами и как не опустить руки, когда слышишь страшный диагноз.





– Артём, здравствуйте! Расскажите, как проходит подготовка к ультрамарафону.





– Сейчас идёт акклиматизация, поэтому пока не до тренировок. Недавно было -35 °C на улице, совсем не беговая погода, но весной уже обещают -10 °C. Так что пока я меняю режим, корректирую график, жду приезд команды. Морально к забегу готов, в голове этот ультрамарафон уже пробежал. Так было и в случае с лечением, я всегда обращаю внимание на психосоматику.



Старт – 1 марта из Култука.



– Вы говорили, что цель ультрамарафона – привлечь внимание к проблеме донорства костного мозга. На ваш взгляд, многие не решаются ими стать только из-за страха и незнания, как это происходит? Или есть ещё причины?



– Я считаю, что проблема только в слабом информационном поле. Люди реально не знают, как это происходит. Они думают, что произойдёт что-то ужасное: мол, будут что-то вырезать из спинного мозга, делать пункции и так далее, а на самом деле процедуры очень простые. Нужно просто сдать кровь из вены. Если ты кому-то подошёл в качестве донора, идёшь на процедуру забора стволовых клеток. Есть два способа, как это сделать, оба безопасные. Первый – из тазовой кости, которую прокалывают специальной иглой. Процедура проводится под анестезией, поэтому человек ничего не чувствует. Второй – напоминает обычную сдачу крови из вены. С помощью медицинского прибора отделяют стволовые клетки, а потом оставшуюся кровь возвращают в организм через вену на другой руке. Волноваться не стоит: объём стволовых клеток полностью восстанавливается в течение нескольких дней, а их «потеря» после процедуры не ощущается. Кроме того, если ты становишься донором, государство оплачивает 3 выходных.





– В январе этого года вы пробежали ультрамарафон по Золотому кольцу, преодолев дистанцию 333 км. Тоже в поддержку донорства костного мозга. Большой отклик получили от людей?



– Сразу скажу, что это всё один проект. «Бегом по Золотому кольцу» – это была подготовка к мартовскому забегу. Да, я получил большой отклик. Многие стали писать, спрашивать, где и как стать донором. Я и моя команда сделали для этого специальный сайт – Аliskerov.ru. Там мы разместили всю подробную информацию. Даже указали перечень городов, адреса и контакты, где можно стать донором.



– От лейкемии вы лечились 3 года. Скажите, как набраться терпения во время лечения? У многих, когда они слышат диагноз, опускаются руки. Даже у тех, кто лечится на протяжении долгого времени, мотивация пропадает. Как быть?



– Принять, что болезнь есть. И способы её лечения тоже: химиотерапия, капельницы. Далее – не унывать и созидать. За чёрной полосой всегда идёт белая, нужно только её дождаться.



Нужно учиться направлять свои мысли на что-то хорошее, больше читать, стремиться к целям, быть примером для кого-то. Когда ты кому-то помогаешь, тебе уже некогда думать о своей болезни. Ты отдаешь человеку свою положительную энергию, и получаешь её в ответ. Вот у меня было так.





Ещё очень важно попасть в правильное информационное поле. Когда тебе ставят диагноз, ты сразу открываешь интернет, чтобы найти помощь. И тут уже зависит от того, что ты вводишь в поисковик. Можно гуглить информацию о своём диагнозе, наткнуться на неудачные примеры и впасть в депрессию. А если поступишь, как я, будет совсем другая история. Я искал тех, кто победил лейкоз, и в итоге наткнулся на ютуб-канал Алексея Лихарева, блогера и спортсмена. Насколько я знаю, он одолел болезнь 15 лет назад. Мне попался его ролик: «Как легко пробежать 80 км». Помню, как лежал под капельницей и думал: «Парень, ты кто вообще такой?» А с другой стороны, я понимал, что тоже так смогу. Вот так Алексей стал для меня путеводной звездой. Я решил, что нужно продолжать такой же путь.



– В одном материале вы давали советы тем, кто столкнулся с лейкемией. Одна из рекомендаций – читать больше книг, особенно про психосоматику. Какие книги помогли вам и каким образом?



– Пока лежал в больнице, я 11 раз прочитал книгу Джозефа Мёрфи «Сила вашего подсознания». Она помогала мне правильно настроиться, уводить плохие мысли в сторону. Рекомендую её прочесть.



– Вы стали мировым рекордсменом, который взобрался на Эльбрус на 11-й день после выписки из больницы. Несмотря на то, что врач советовал вам отложить эту идею на некоторое время, вы все же решили покорить гору. Не было сомнений, что получится это сделать? В одном интервью вы признались, что немного отдыхали после каждого шага. Думали о том, чтобы всё бросить и взобраться на Эльбрус в следующий раз?



– Сомнений не было. Я полностью прошёл акклиматизацию. Меня спросили ребята, готов ли я. Готов, поэтому встал и пошёл.



Врач действительно рекомендовал чуть позже взобраться на гору, я так и поступил. Правда, через 11 дней (смеётся). Но я никому не рекомендую повторять подобный опыт. Всё же я опытный спортсмен, у моего организма есть мышечная память. Да, и к забегам тоже надо относиться серьезно и тщательного готовиться. Чтобы пробежать большую дистанцию, надо долго тренироваться.



– Какие дальнейшие у вас планы? Будут ли ещё забеги, новые рекорды?



– Пока никаких. Сейчас только Байкал. Что будет дальше, пока сложно сказать.