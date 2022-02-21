Актриса Анна Роскошная: «Я верю не с точки зрения мистики, а с точки зрения науки»

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 февраля 2022, 11:13 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Анна Роскошная родилась в Свердловске. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Глаза в глаза», «Красная зона», «Хрустальный» и др. Недавно в Москве завершились съёмки картины «Кабинет путешественника», где Анна Роскошная играет одну из главных ролей.





- Аня, вы учились в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Какой Никита Сергеевич педагог и человек?



- Никита Сергеевич? Я, например, считаю, что его передача «Бесогон» - замечательная, всегда её смотрю, и моя семья смотрит. А некоторые «Бесогон» ненавидят. Это я к тому, что каждый имеет право на своё мнение. Для меня Никита Сергеевич – гениальный актёр, режиссёр и педагог. Я с детства его любила, школьницей смотрела все его фильмы. Надеялась, что когда-нибудь познакомлюсь. А когда стала актрисой, это стало моей мечтой – поработать с Михалковым.





У Никиты Сергеевича своя методика, свои инструменты, мощные тренинги. Он сам по энергетике очень сильный человек. Если он видит, что у человека глаза пустые, он сделает так, чтобы ты заиграл. Помню, на поступлении Никита Сергеевич проделал со мной такой этюд. Попросил закрыть глаза и стал обрисовывать ситуацию. Представь, говорит он, ты заходишь домой. Всё тихо, но ты чувствуешь, что что-то происходит. Ты проходишь в одну комнату – никого. В другую – никого. Подходишь к кухне, дверь заперта. Ты открываешь резко дверь, а твой муж сидит с пистолетом у виска… Никита Сергеевич изобразил эту картинку филигранно! И я всё прочувствовала, наполнилась страхом, переживаниями. И дальше Никита Сергеевич говорит: «А теперь ты должна спокойно сказать мужу – милый, давай попьём чаю». И я сказала эту фразу. Спокойно, но твёрдо.



- А в реальной подобной ситуации вы бы что сказали?



- Я не тот человек, кто теряется в экстремальных ситуациях. Аварии, пожары – сразу аккумулируюсь, действую по-мужски. Но поначалу я бы замерла. Когда человек в шаге от смерти, не нужно делать резких движений. А потом, наверное, сказала: «Я тебя люблю». И он бы пистолет опустил…



- Какие у вас в жизни есть страхи?



- У меня только один страх – смерти. Не моей, близких людей. После того как я потеряла папу, я осознала, что такое потеря близкого человека, прочувствовала каждым миллиметром своего тела, что такое бояться. Это так ужасно! Мы все на волоске от смерти. Не знаем, кто и когда умрёт. Когда ты философствуешь на эту тему - одна история. Когда это касается лично тебя, ты по-настоящему испытываешь ужас, причём дикий, животный. И ты понимаешь, что никак не можешь воздействовать на ситуацию. Я вот с этим ещё не научилась бороться.





- Вы играли мёртвую в кино?



- Да. В сериале «Хмурый» играла любовницу, которую в итоге убивают. Потом меня в качестве трупа снимали в анатомичке, с огромным шрамом на груди. Для меня всё было в новинку – первые съёмки, трупы, грим. Я всё изучала. Пристально смотрела на себя в зеркало, в этом жутком гриме, со шрамом на груди. В итоге после съёмок слегла с температурой и сыпью. Внутренние переживания были очень сильные и, похоже, я не вышла из роли. Я вызывала «скорую», мне кололи супрастин – ничего не помогало. Потом одна девочка, которая занималась биоэнергетикой, сказала – сходи в церковь, поставь свечку во здравие. И не пропускай такие роли через себя. Это был очень ценный совет. Дальше я научилась играть какие-то сложные, драматические ситуации по принципу: вот я, а вот – мой персонаж.





- Вы верите в биоэнергетику, биополя, сверхвозможности человека?



- Я верю, что мы живём в энергии, человек – это энергия, вокруг каждого есть энергетическое поле. Это квантовая физика, учёные доказали, что у каждого из нас свои вибрации. Наше энергетическое поле существует на определённых вибрациях. Если мы в депрессии, мы существуем на низких вибрациях. Если молимся – на высоких. Я в это верю не с точки зрения мистики, а с точки зрения науки.



- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Я пока не испытала никакого влияния – мне ни помогала, ни мешала. Когда я только начинала, меня однажды смотрели на роль подружки главной героини. И не утвердили, сказали, что я очень яркая девушка, а нельзя, чтобы подружка была красивее главной героини.





- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- У меня мастер был в институте – режиссёр БДТ. И на этой сцене шёл спектакль Родиона Овчинникова «Несколько пролётов вверх». Мы, студенты, работали в массовке. Там играл Сергей Мигицко. Он настолько потрясающий по энергетике человек! Никогда не забуду знакомство с ним. Что меня поразило в этом актёре? Он же в жизни заикается. Но когда выходит на сцену или играет в кино, заикание куда-то исчезает. Вот что это за феномен?! Мигицко – прекрасный, позитивный человек. Как-то мы встретились с ним на премьере фильма в Москве, и он тепло меня обнял, хотя мы виделись два-три раза…



- Чему вы специально обучались для той или иной роли?



- Над ролью я всегда работаю. Например, я училась в школе каскадёров, когда ещё жила в Питере. Я не хотела стать каскадёром, училась, чтобы расширить свой диапазон как актрисы. Там было всё - падение с высоты, со страховкой и без, горение, подлёдный дайвинг, рукопашный бой.





- А на «уроках горения» было страшно?



- Не особо. На тебя надевают специальный костюм. Обмазывают жидкостью, поджигают. Горишь не вся, а какая-то часть тела. Но я вообще огня не боюсь. Я больше боюсь воды. Когда получала сертификат дайвера, преодолевала страх воды, погружаясь в океан. Мы боимся того, чего не знаем. Я перестала бояться воды, научилась хорошо плавать – за буйки, в шторм. До 30 лет я вообще не плавала.



- В фильме «Глаза в глаза» вы сыграли полицейского психолога. Какая там применялась методика?



- Я играла психолога-физиогномиста. Физиогномика – это микроскопические изменения выражения лица, которые еле заметны глазу. Все следственные действия записываются. И моя героиня потом сидит за компьютером и на стоп-кадрах всё изучает. Человек, совершивший преступление, не собирается ни в чём признаваться. Маша вычисляет какие-то вещи по микро-движениям глаз, например. Бровь опустилась, уголки губ поджались, подбородок напряжён. Из этого можно сделать какие-то выводы, которые изобличат преступника.





- Интересно, а в жизни вы применяли физиогномику?



- Всё-таки я изучала её перед съёмками поверхностно. Для того чтобы в жизни считывать людей, нужно не один год тренироваться. Но у меня хорошо развита интуиция. Если мне интуиция говорит, не надо этого делать, значит, не надо. Я всегда чувствую отношение человека, то, что он скрывает. Когда выясняется, что это так и есть, мне становится страшно. Я себя стараюсь слушать. Но одно дело, ты слышишь, но не всегда делаешь. Не веришь себе. Я теперь стараюсь себе верить.



- Вы дебютировали в историческом проекте «Всё началось в Харбине». Вам нравится погружаться в другую эпоху, носить старинные платья, корсеты, шляпки?



- Да, мне очень нравится играть в исторических эпохах. Мне это идёт. Меня наряди в те одежды – и я сразу вхожу в образ, я другая. Корсеты, правда, носила только в спектаклях. Если корсет не перетянуть, в нём нормально, появляется стать, правильная осанка. Но когда надеваешь те костюмы, с трудом понимаешь, как женщины вообще ходили в те века с утра до ночи. Адский труд!





- Какое у вас было самое экзотическое путешествие в жизни?



- В Таиланде я была целый месяц. Мы передвигались по всей стране, и, кстати, именно там я впервые погрузилась с аквалангом. Почти неделю мы жили на корабле и каждый день погружались. Подводная природа меня восхитила! Но и на берегу было великолепно – пальмы, кокосы, белый песок. Таиланд ещё поразил большим количеством трансгендеров. Там очень развита индустрия травести. На каждом углу стоят. Чуть ли не каждый мужчина хочет стать женщиной. Сидишь в кафе, подходит официант, вроде, парень. Но смотришь, у него длинные волосы, накрашенные ногти, глаза. Это их заработок, они этим живут. Кстати, ради этого многие и едут в Таиланд. Мне кажется, там даже маленький мальчик рождается – и уже хочет стать трансвеститом!





- Трансвеститом-проститутом… А если бы вам пришлось играть проститутку, вы бы как-то оправдывали её?



- Конечно, оправдывала. Невозможно сделать роль, если ты ненавидишь своего персонажа. Как говорил Станиславский, если ты плохой, ищи, где хороший. Тогда будешь объёмным. Мы же в жизни разные, состоим из множества эмоций, поступков. И персонаж не может быть плоским. Как оправдать проститутку? Для меня это - слабость характера. Каждая проститутка расскажет тебе трогательную историю, почему она занимается этим делом. Но это значит, что ты сдался. В тебе нет стержня, ты не можешь встать, идти дальше, преодолевать какие-то сложности по жизни. Тогда нет смысла жить, если не видишь других путей. Всегда должно быть несколько вариантов развития событий. Если этого нет, просто подведи черту.