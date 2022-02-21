Евгений Протопопов: Если мы не радуемся, то что-то делаем не так

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 февраля 2022, 10:22 Виктория Хорт

Фото: Евгений Протопопов

Человек забыл, что такое болезни, голод, жажда и усталость. Преодолел стереотипы, навязанные обществом, страхи, зависимости. Ощутил легкость и радость бытия телом и душой. Окунулся с головой в живую жизнь и понял, что тюрьма находится только в воображении и сознании.

О своем уникальном личном опыте поделился известный в Санкт-Петербурге бизнесмен, экспериментатор, практик, легко и радостно преодолевший то, что для многих кажется незыблемой догмой - Евгений ПРОТОПОПОВ.



- Евгений Николаевич, последние события, связанные с КОВИДом, отразились на вашей жизни?

- Нет. Потому что я не могу заболеть сейчас - настолько крепкая иммунная система. Я же купаюсь круглый год в Неве, никогда не мёрзну, не устаю. У меня всё изменилось настолько удивительно - я не ожидал, что с человеком такое вообще возможно.

- Вы декларируете здоровый образ жизни. В частности, уже несколько месяцев не пьете воду, обходитесь практически без еды и сна. Как вы добились таких результатов на физическом и духовном уровне?

- Вот как раз эти два параметра я и хотел всю жизнь уравновесить. Вопрос активного долголетия для меня в какой-то момент стал задачей первой значимости. Люди во главу угла в жизни ставят зачастую несущественные для них вопросы, идут не туда, разрушают своё тело. И жизнь полна омрачений: болезней, усталости, страдания, страхов, стрессов и всего того, что каждый человек хотел бы изменить. А как изменить? Во-первых, нужна решимость и желание познавать. Тогда открывается доверие к себе. А когда мы начинаем доверять себе, мы легче доверяем окружающему нас миру. Мне с детства интересно было: кто мною руководит? Кто определяет однозначность событий? Я ещё в седьмом классе штудировал философию: Аристотель, Платон, Гегель, Кант. Но я находил не ответы, а только новые слова и термины, расшифровывая которые, мне приходилось возвращаться назад, топтаться вокруг да около кругами. И я в какой-то момент понял, что это не мой путь. Тогда стал познавать возможности жить по-новому, изучая уже религиозные догматы.

- То есть, вы начали свое преображение с духовных и философских поисков, а не с физического тела?

- Да. Я понял, что Библия, Коран, другие религиозные догматы - не обо мне. И там ответа на этот вопрос я не могу получить. В какой-то момент я стал пробовать психологию. Это показалось мне «теплее». И в то же время внутренний голос говорил: «Ты молодой, любишь жизнь, занятия спортом. У тебя всё есть, не волнуйся, всё придёт в своё время». Я перестал заниматься поисками, сосредоточился на своих спортивных увлечениях. Был период, когда у меня было восемь видов спорта одновременно, только успевал попадать с тренировки на тренировку. Я сейчас говорю про те виды спорта, где я выступал на соревнованиях. Тело было здоровым, сильным. Поступил в институт, приехал из Сухуми в Ленинград.

Питался как все. Перейти к правильному питанию меня побудило то, что к 37 годам в теле накопилось много дискомфорта: образовалась язва двенадцатиперстной кишки, геморройные дела, неперевариваемость в желудке… Грипп, пневмония, ангина прилипали. Помню, дал на велосипеде ускорение, как в юности, а меня как прострелило — почки, чуть не упал с велосипеда. Я подумал: «Как так? Недавно я был сильным, выступал на международных соревнованиях, а тут я уже развалина. В 37 лет. Это же так мало. Неужели так всё быстро закончилось?» И вот, как обычно, к нам приходит то, к чему мы уже готовы. Ко мне пришла информация о целителе (через мою сестру). Он читал бесплатные лекции о том, как вылечил самого себя. Сестра мне привезла 12 кассет. Советы касались духовных аспектов, но одна из кассет была посвящена питанию.

- Как зовут целителя?

- Александр Бруснов. В интернете можно о нём почитать. Он был военным, до 40 лет болел постоянно, горстями таблетки глотал. В какой-то момент его забрали в реанимацию - хотели что-то отрезать. Он не давался. Его комиссовали. Кому нужен доходяга? Решил устроиться в аптеку, чтобы дефицитные лекарства доставать. Но коллеги-фармацевты сказали: «Ты себя больше калечишь таблетками, чем лечишь. Перейди на травки, если хочешь выздороветь». Порекомендовали соответствующую литературу. Он стал много читать, изучал опыт таких людей, как Поль Брэгг, Шелтон, опыт разных народностей, разных эпох. Понял, что и травки особо не нужны - просто естественное питание, на которое он и перешёл: в основном, фрукты и овощи местного произрастания. Ещё допускал кисломолочные продукты и тушёные овощи.

- Информация оказалась полезной?

- Да, я в первый же день дослушал эту кассету, где он говорил про очень простые приёмы: перестать есть мясную пищу; перестать пить мертвую воду и вареную воду — чай, кофе, а пить только природную воду из родников, из колодца, откуда угодно, но только чистую; дышать научиться только носом, чтобы семь фильтров могли работать — очищать, увлажнять, сигнализировать телу, чтобы оно настраивалось на борьбу с микробами, которыми мы дышим. То есть нос нас защищает полностью. Когда же дышим ртом, мы в лёгкие посылаем все микробы.

В обед он советовал съедать половину яблока или половину помидора - что-нибудь лёгкое. На ужин салаты, а также перестать есть хлеб (с тех пор не ем). Я перешел на эту систему. Из холодильника выбросил все «трупики», которые лежали на разных полочках. И он перестал быть мини-моргом.

- Это очень удобно - не есть мясо.

- Вы тоже не едите?

- Да, много лет.

- Я по этому пути пошёл, и у меня через полторы недели исчез остеохондроз. Год прошёл, я ничем не заболел - ни гриппом, ни пневмонией. Раньше то я, то жена болели. То я её лечил, то она меня.

- Вы озвучиваете какие-то уникальные показатели. Вы не спите? Или по 15 минут в день спите?

- Да, но не каждый день, 10-15 минут.

- Сколько времени вы не пьёте жидкости?

- 8 месяцев. И, как видите, прекрасно себя чувствую.

- Вижу. Выглядите очень бодрым, энергичным.

- Да, мне 70 лет будет через год. И это только начало. Я по ночам плаваю в бассейне.

- Что вы делаете, когда не спите?

- Вместо сна я занимаюсь теми делами, которыми днём заняться не успеваю. Очень много общения с друзьями, дистрибьюторами в разных странах мира. Также изучаю интересующие меня вопросы науки, культуры, психологии, политики, космологии, работы клетки. Я биологом становлюсь, потому что изучаю, пробую на себе, понимаю, как это работает. Я чувствую, я вижу, я слышу.

- Вы подвергались более подробным медицинским исследованиям? Феномен Зинаиды Барановой, подобный вашему, в начале века наблюдался и исследовался на кафедре медицинского факультета Университета Дружбы Народов профессором Чижовым.

- Да, я сдавал анализ крови по 44 параметрам. Я не ем белков уже 30 лет, но у меня белок общий в сыворотке крови — 69, а норма 64-83. То есть, он у меня как бы у нижней планки, с одной стороны, а с другой стороны у меня всё нормально с самочувствием - лучше, чем было в юности.

- А давление?

- Обычное - 110 на 70. Температура тела 32,4 градуса, потому что чистые сосуды.

- Ритмы сердца?

- 45 ударов в минуту.

- 45 ударов в минуту - в каком состоянии?

- В расслабленном. Когда я поднимаю тяжести, пульс опускается до 30 ударов в минуту, уменьшается. Почему? Понимаю это так: я даю сверхнагрузки на своё тело, и та энергия, которую я отдаю на поднятие штанги, возвращается в клетку. Как я давлю на этот стол, так и стол давит на меня. Это возвращается более тонкими вибрациями. Потому что я поднимаю каждые 3-4 недели веса на 50-100 кг больше. Это так же легко, как было прежде.

- Как помогают сверхвеса?

- Сверхвеса дают увеличение вибрации моих клеток. Когда клетки настраиваются целиком, я нахожусь в состоянии медитации.

- Вы даёте мышцам и клеткам стресс?

- Я им даю установку, что мы сейчас будем все вместе двигать груз, который нам комфортен. Мы начинаем с малых весов: по 10, 20, по 30 кг - с какого-то среднего веса. Далее берём 200-300 кг и начинаем повышать - по 20, по 30, 40 или 80 кг. Доходим до веса, который для моих клеток будет предельным. Да, это будет стресс. Но это будет стресс, который я буду испытывать сейчас, поднимая этот вес. Вес будет на 50-100 кг больше, чем ещё две-три недели назад, но я их также подниму. С таким же комфортом. Я не даю себе сверхнагрузки. Если не могу поднять, значит, не могу.

- Но это получается не поднятие сверхвесов, а приподнимание.

- Да. Приподнять на 3-5 см. Но этого достаточно. На самом деле, речь идёт о работе с гравитацией. Моё понимание гравитации - это сознание. Когда я иду в контакт со своим сознанием, я говорю: «Я открыт, чтобы познать тебя, дорогое сознание, ещё больше. Все мои клетки готовы с тобой встретиться и насладиться новой встречей». Когда 2-3-4 недели назад — неважно, мои клетки подняли определённый вес, они понимают, что в следующий раз этот вес будет больше. И они все настраиваются на больший вес.

- Как часто вы это практикуете?

- Раз в месяц, не чаще. В обычные дни я плаваю, прыгаю, хожу в фитнес-зал, поднимаю разные веса помногу, допустим, тяговые движения, бегаю по улице, когда погода позволяет, либо в тренажёрном зале. Плаваю километрами. То есть, я даю нагрузки, которые комфортны моему телу. Играю в теннис. В большой теннис, допустим, могу играть всю ночь.

- Устаете при этом?

- Я никогда не устаю. У меня нет усталости. Потому что я не трачу энергию на переваривание пищи. Пища съедает много энергии. Я не трачу энергию на переработку неправильной воды. Я её не употребляю. Я не трачу энергию на сон. Сон съедает 80% нашей энергии. Он как банкир: даёт вроде энергию, и мы как-то восстанавливаем свои аккумуляторы к утру, но потом забирает больше. Это стимулятор. Как вот кофе даёт вроде бы бодрячок, но потом хочется спать.

- Мы не в те структуры уходим, когда спим. Нас уводят не туда, куда надо. Вместо отдыха и подзарядки, мы наоборот всё отдаём.

- Мы выпадаем из реальности. И мы живём в мире опасности бытия. Ну, вот как в «Гамлете»: король спал, к нему подошли и в ухо налили яд, он умер. Вы можете спать, а в это время горит ваш дом. Ваши дети в опасности, а вы ничего не слышите, потому что спите. И когда человек спит, то он в опасности бытия. Когда он, казалось бы, ночью спит, он полностью в отключке. Это малая смерть. Чем опасен сон? Мы во сне дышим глубоко, потребляем много кислорода. 21 процент кислорода в атмосфере. Я в основном работаю с тем, чтобы убрать дыхательные процессы внешнего дыхания. Но, чтобы его убрать, надо убрать сон. Чтобы убрать сон, надо убрать воду и пищу. А вы знаете, что 80% людей умирают во сне? Именно в позе покойника.

- Сколько времени прошло с того момента, когда вы выслушали лекцию, перестали есть мясо, перешли на новый вид питания, до того момента, когда вы перестали спать, есть и пить?

- Когда я перестал есть мясо и продолжал ещё питаться сырой водой, тушеными овощами, кисломолочкой, я понимал, что болеть я не болею, но у меня набирался лишний вес, ощущал дискомфорт. Я вам показывал, как я выглядел в тот период. Это было в 2003 году.

- Да. Но вы хорошо выглядели. Хотя пухленький.

- Пухленький, да. Было где-то 20 кг лишних, мягко говоря. И когда мы ездили в отпуск отдыхать, мы проезжали мимо грязей - фотографировались, валялись, купались. Когда посмотрел фотографии на большом экране, понял: моя комплекция мне не нравится. И в тот момент мне пришла информация от одного парня - сыроеда. Я видеоролики посмотрел, изучил и решил попробовать. И у меня через две с половиной недели 20 кг ушло. 10 лет назад это было. И вот с тех пор у меня чудесные перемены. Я и так не болел, казалось бы. Но лёгкость, которая появилась... Очистились сосуды, очистились все фильтры: печень, почки, селезёнка, желчный пузырь, где у меня были когда-то камни, а сейчас нет ничего. Всё восстановилось. Я даже не знаю, где и какие у меня органы. Всё шикарно работает.

Я даю себе нагрузку на коленки, езжу на велосипеде. Как-то ехал на моноколесе, упал на левую коленку, чашечку разбил на мелкие кусочки. Вот эта гладкая, а эта - из мелких кусочков. Срослась. И не болит. Всё восстановилось. За полторы недели она полностью зажила. Я даже ничем не лечил.

- За полторы недели срослось? Уникальная скорость регенерации.

- За полторы недели срослась чашечка и перестала болеть. Понимаете, какие чудеса? Так вот, на удивление, если я что-то порезал, то у меня в ранке нет никакого гноя. Она тут же затягивается.

- А кроме упомянутых вами 44 параметров крови, какие вы ещё проводили анализы? Гормональный фон или наличие скрытых инфекций, например…

- В моих анализах гормоны тоже все видны. Вот, например, один из параметров, очень важный: мочевина в сыворотке крови у меня 1,73. Норма от 3 до 9. Я спрашиваю терапевта: «Это плохо, раз у меня так занижен?». Он говорит: «Нет, это супер! У нас таких кадров ещё не было!». И показывает мне: норма зависит от возраста человека и составляет от 1,8, а у меня 1,73 при 64 годах. Как для детей до 14. Понимаете?

- Понимаю.

- А мне 69 сейчас будет, вот, через 2 месяца! Для тех, кто старше 60 лет, должно быть 2,9 – 7,5 единиц. Либо от 3 до 9. А что такое мочевина? При расщеплении белков на аминокислоты выделяется аммиак — жуткий яд, который в печени преобразуется в мочевину и выводится почками вместе с мочой. Два года назад на птицефабрике в Подмосковье поломались очистные сооружения. Четверо работников фабрики пошли их ремонтировать. Там помёт выделял столько аммиака, что они надышались аммиаком и все умерли, сразу получив его в кровь! Так нужен нам этот яд или нет?

Для чего проверяют уровень мочевины в крови? Этот показатель даёт медикам представление о выделительной функции почек, их способности удалять ненужные вещества. Вопрос: а может, мы не будем их забрасывать? Что такое ненужные вещества? Термически обработанная пища, мясная пища, мертвая вода. А зачем нам нужна вода? У нас 80 процентов воды в организме, куда еще больше?! Когда нам говорят, что испаряется же, то да се! Испаряется, но влажностью среды она полностью компенсируется. Нас приучили ментально быть привязанными к традиции два литра выпить.

- Трудно отказаться от традиций кофе и чаепития.

- Всё, что мы выпиваем, мы несём в туалет. Зачем мы должны столько раз туда ходить? Но организм же борется с переработкой этой воды. Это большая нагрузка! А фрукты и овощи – природная пища. Райская пища. В раю были только фрукты и овощи. Там никто не убивал, не жарил, не парил. Просто можно перейти к «райской» пище и всё. По показателям мочевины и ее концентрации в крови можно говорить не только о работе почек, но и о состоянии мышечной системы и печени. А мой реальный опыт является полным подтверждением того, как это действует.

- Вас изучать нужно на биохимическом уровне и не только...

- Мои мышцы по-другому работают. Почему у меня температура 32,4? Просто чистые сосуды от клея, который находится в потребляемых нами белках. Китайская стена из клея стоит! Не свернёшь! Именно поэтому нам белок не нужен ни в коем случае! Белок - очень стойкая субстанция. Она специально природой делается, чтобы противостоять всяким вирусам, атакам. Чтобы её растворить, нужен аммиак - сильнейший яд. И организм вырабатывает этот яд, иначе куда все это деть? А еще пройти через печень, почки, селезенку, все фильтры. У нас стоит система фильтров, которая постоянно засоряется. Часть переваривается, часть остается. Поджелудочная железа вырабатывает соляную кислоту, чтоб переварить белок, крахмалы. Крахмал - убитый, денатурированный крахмал - не переваривается организмом (как бы тот не вырабатывал кислоту), и часть остается в виде мёртвых тканей, складов токсинов. И это травит нас изнутри. Плюс вы носите тяжесть лишнего веса – это нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на мышцы.

- Диетологи много внимания уделяют кислотно-щелочному балансу...

- Мы все перекошены в кислотно-щелочном балансе. Нам надо его выравнивать, а что мы делаем? Мы только закисляем себя. Среда, которой мы дышим, очень плохая. А во сне дыхание глубокое. Что происходит в глубоком сне, когда мы в релаксации? Паразиты питаются той пищей, которую они нас стимулировали съесть. Они нам дают морфин. Мы все наркоманы, когда паразиты нас заставляют есть то, что нам не требуется. Нашим клеткам вообще не нужна еда. Эта еда нужна паразитам, они ей и питаются. Но питаются тогда, когда вы в горизонтальном положении сладко спите, спокойно даёте им возможность в тишине вас поедать. Кстати, если на фитнесе даются нагрузки – паразиты не могут питаться и исчезают из организма. Вот почему у меня такое облегчение после занятий спортом.

- А вы проводили какие-то антипаразитарные программы, или всё само собой случилось?

- Всё очищается само.

- Естественным образом?

- Да, хотя есть прекрасные лимфовые чистки – на соках, например, у Нормана Шелтона: 10 апельсинов, 5 грейпфрутов и 2 лимона. Выдавливаете этот сок, получится 2 литра сока, еще добавляете 2 литра воды (желательно, суперводы, сделанной с помощью нашего очистителя с антиоксидантами. Они были сделаны для Афганистана, для антисанитарных условий, когда негде было брать воду. На этом очистителе было сделано 5 тысяч операций – ни одного отторжения! Заливали в кровь, как физраствор, мыли ткани, медицинские инструменты, пили эту воду, купались).

- Я слышала об уникальных технологиях очистки воды, разработанных русскими учеными.

- Я 10 лет пил и купался только в этой воде. До этого пил по 2 литра в день, пока не понял, что надо экспериментировать и обходиться вообще без воды. Что сейчас со мной и происходит – летаю на крыльях! Вода, которая вырабатывается во мне, такая же, как после очистителя. Вот почему у меня столько энергии! Я никогда не устаю.

- Евгений Николаевич, хочу сказать вам комплимент: вы превосходно выглядите! Вы бодры, энергичны, у вас великолепное настроение, искрящаяся энергетика, и, тем не менее, внешне, вы выглядите все-таки на свой возраст. А ведь хочется не просто хорошо себя чувствовать, но еще и молодо выглядеть – быть вечно юной. Как быть с этим, интересующим каждую женщину, вопросом?

- Во-первых, я не волшебник, я только учусь. Вот сейчас я только 8 месяцев не пью воду. Надо 7 лет, чтобы обновились все клетки, натянулась кожа, морщины ушли, и все тело преобразилось. Но то, что сейчас происходит со мной, меня радует. Я понимаю, что я иду в том направлении, где будет интересно увидеть поразительные результаты…

- Что можно считать таким результатом?

- Неограниченность моего присутствия в этом теле.

- Вы уже давно не пьете, не едите, получается, что у вас уже идёт обновление?

- Я сейчас уже мало ем - один раз в несколько дней. По-разному бывает: 2-3, 4 дня, 5-6 дней. Я пока еще ем. Не опережаю события - это градиент, по которому иду. Я руководствуюсь радостью. Если во мне есть радость, я двигаюсь, если нет – значит, тело еще не готово. Я никуда не тороплюсь. Пробую – меня это радует, понимаете? Я чувствую легкость. Ну, простой пример: я не нуждаюсь во сне! Это, считайте, я прибавил себе 8 часов жизни – уже какие блага!

- А какая экономия!

- Я ничего не трачу на покупку какой-то еды, чтоб потом от нее болеть и потом дорого лечиться. Дешевле не лечиться и не умирать! Меня интересует больше второй вариант, чем то, что я могу себя убить какой-то привязкой к традициям, какой-то вкуснятиной, против которой я не выступаю сейчас как антагонист. Я просто наблюдаю.

- Считается, что каждому человеку отпущено какое-то количество энергии на всю его жизнь. Предположим, вполне обычному человеку полагается 90 лет жизненного пути с определенной активностью, количеством сна и так далее. Когда вы не спите, много двигаетесь, работаете, вам не кажется, что вы исчерпываете и забираете у себя тот ресурс, который вам отмерен для будущего?

- Знаете, все знания, находящееся в нашей памяти, - это программа. Надо просто убрать программу. Это глупость, к которой мы привязаны.

- Вы говорите про навязанные нам стереотипы?

- У людей программа: если мама-папа умерли, то мы умрем также, так как гены в нашем теле такие же, как у них. Плюс все едят ложкой! А что ложкой можно есть? В основном вареную пищу: кашу, супы. Тогда программа однозначная – это холмик и крестик. Начиная от 30 лет – инсульт, инфаркт, понимаете? Вон девушка 31 год – рак у нее. Сидели рядом: мама и дочка, нормировщицы; мама осталась жива, а у дочки рак груди – через полгода ушла в могилу! А мне уже вообще-то 70 будет скоро. В два с лишним раза больше, понимаете? Но я себя чувствую гораздо лучше, чем тогда, когда я не мог не спать. Вообще, долголетие – это знание, прежде всего, но знание приходит от реальности. Это знание о том, что есть на самом деле, а не то, что мы возьмем и себе запрограммируем и по этой программе спустимся.

Знаете, как сильно работает внушение у любого человека? Когда медики-студенты проходят тему, каждый болеет той болезнью, которую изучает: находит в себе симптомы, пугается, бегает, анализы сдает и все эффекты, так сказать, этой болезни ощущает. Аутотренинг, убеждение, страх…

- Чем вы интересуетесь сегодня?

- К нам приезжают очень много продвинутых людей, которые передают свой реальный жизненный опыт - то, как познали и воплотили в жизнь сокровища знаний. В это воскресенье будет выступать и проводить медитации «повелитель холода». Человек купался в жидком азоте! Часами находится в проруби. Его сбрасывали с 4 тысяч метров в шортах. Он не замерзает, понимаете? 7 рекордов Гиннесса.

И я также передаю все лучшее, что в себе открыл. Вокруг меня люди, которые пробуют мой опыт: у всех получается сбрасывать лишний вес, они перестают спать долго. Налаживаются все процессы, исчезают страхи, стрессы, болезни. Чудеса происходят - они молодеют, просто убирая программы.

- Какой у вас обычный распорядок дня?

- У меня нет жёсткого распорядка - день живой, спонтанный. На производстве обычно возникает много неожиданных процессов.

- В сутках 24 часа, во время которых вы не спите. Сколько вы времени уделяете спорту?

- Порядка 3-4 часов.

- А работе на производстве? У вас ведь несколько производств!

- Я всё время в процессе, на связи, в контакте. Люди проснулись, мы уже созваниваемся, информацию передаем или подписываем документы, обсуждаем какие-то идеи, встречаемся, домашние дела делаю: по магазинам нужно проехаться.

- Скажите, ваша жена придерживается ваших убеждений, практик?

- Она три года на меня смотрела, когда я перешел на вегетарианство. Потом мы были на дне рождения, я сидел спиной и улышал ее разговор с подружкой: «Смотрю на Евгения - он перестал болеть всеми болезнями, резко помолодел, кожа стала у него, как у младенца. Я подумала, что я, дура? Я буду стареть, а он молодеть?». И она тоже перешла, сделала этот шаг. Но я сделал следующий – сыроедение. А она пока еще ест термически обработанную пищу - это ее путь. Я не могу навязывать. Ей будет интересно – она пойдет дальше.

- А дети?

- Дети питаются непотребной пищей: кока-кола, мясо. Тем же внуков кормят. Но когда внуки вырастут, я полагаю, что смогу их увлечь своим примером. Есть такая фраза — «не учи ребенка жить, покажи пример».

- А есть какие-то книги, которые вы сами написали, с рекомендациями начинающим?

- Пока нет. Но у нас открыт Ютуб-канал. Есть рубрика в Телеграм – «Расцвет активного долголетия», в ней мы выкладываем новые материалы.

- Каков ваш девиз?

- Жизнь – это чистая радость. Если мы не радуемся, то мы что-то делаем не так. Вернись к радости, и всё будет правильно.