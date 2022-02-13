Военспец Леонков: американские подводники испытали огромный стресс

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13 февраля 2022, 17:22 Александр Саргин

Фото: соцсети

Деятельность ВМС США и НАТО вблизи наших границ постоянно отслеживается и немедленно пресекается при их нарушении, заявил СМИ высокопоставленный источник в Минобороны.

Накануне многоцелевая атомная подводная лодка USS Missouri типа Virginia в районе острова Уруп (Курильская гряда) подошла к нашим берегам ближе, чем 12 морских миль, нарушив границы РФ.

На вопросы спецкора «АН» Александра Саргина отвечает военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

- Американская подлодка искала проходы в Охотском море?

- Да, скорее всего. Ее появление в данном районе по-другому оправдать просто нечем. У лодок подобного типа имеются необитаемые подводные аппараты, шлюзовая камера, диверсионный модуль и т.п., а на борту находятся пловцы-диверсанты, которые могут скрытно высаживаться на побережье. Эта субмарина могла выполнять сразу несколько задач, чтобы произвести разведку всего того, что у нас есть в районе Курильских островов. Однако они явно не ожидали, что будут обнаружены.

- А ведь лодки подобного типа по доброй американской традиции распиарены как самые незаметные и малошумные...

- Видимо, она «кралась», то есть шла самым тихим ходом, и они считали, что ее действительно не обнаружат. Кстати, «Вирджинии» и создавались в том числе под такие задачи, чтобы незаметно подбираться к прибрежным объектам или зонам. Но наши системы противолодочного обнаружения нашли ее, плавсредства применили определенные действия, и лодка была вынуждена ретироваться в воды Тихого океана.

- Источник в Минобороны отметил, что после ее обнаружения фрегат «Маршал Шапошников» использовал средства предупредительного глубинного бомбометания, а также задействовал подкильную поисковую гидроакустическую станцию кругового обзора и целеуказания «Полином», работу которой ощущал на себе корпус американской субмарины до полного разрыва контакта.

- Ну да, сначала с помощью «Полинома» определили точное нахождение АПЛ, а потом и долбанули предупредительным из Реактивной бомбометной установки (РБУ)–6000 «Смерч» прямо по курсу, после чего лодка развернулась и, как говорится, ушла на полной тяге. Напомню, что в ее обнаружении принимал участие Ил-38, а «Шапошников» оказался ближе всех. А вот если бы на лодке не обратили внимание на наши предупреждения и по-прежнему продолжали считать себя невидимыми, то, безусловно, с нашей стороны прилетели более серьезные, «уточняющие» штатные средства…

- Дошло до того, что американцы выпустили с подлодки имитатор для раздвоение цели…

- Да, они поняли, что их обнаружили, и выпустили приманку, которая должна была выдавать себя за подводную лодку, а сами в этот момент старались как можно быстрее уйти из наших вод. Но наши моряки отреагировали не только на саму лодку, но и на эту приманку.

- Хитрость наших американских партнеров во всех смыслах не знает границ! Эти несчастные хотят надуть нас уже и с помощью приманок...

- Это штатный защитный комплект, который позволяет подводной лодке избежать поражения. Он создает более шумный след для того, чтобы заглушить маневры самой субмарины. А если по ней уже работают противолодочные средства, имитатор должен сделать так, чтобы они среагировали на него, а не на подводную лодку. Кстати, выпуск имитатора говорит о том, что ситуация была очень серьезной, и я могу сказать абсолютно точно, что американские подводники испытали огромный стресс.