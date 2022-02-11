Актриса Дарья Затеева: «Сейчас можно монетизировать любой свой талант»

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 февраля 2022, 17:02 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Дарья Затеева окончила ВТУ им. М.С.Щепкина. Служит в театре «Сфера». Зритель знает актрису по роли в фильме «Честный развод». 13 февраля в театре «Сфера» состоится премьера спектакля «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович, где Дарья Затеева играет одну из ролей.





- Даша, спектакль «Земля Эльзы» - о любви немолодых людей, кардинально меняющей их жизнь. Кого вы играете в этой лирической пьесе?



- Невестку главного героя, того самого «немолодого человека», который полюбил Эльзу. Моя Изабелла – очень сильная, волевая женщина. На первый взгляд, стерва. Холодная и расчётливая. Но это совсем не так. Изабелла переживает за будущее своих детей, борется за сохранность и благополучие своей семьи. За каждым её жёстким поступком чувствуются понятные каждому страхи и волнения. И мне было безумно интересно оправдать свою героиню.



Для меня – это очень необычный опыт, потому что я впервые играю человека, который старше меня по возрасту. Старше лет на 7. Театр позволяет многие условности, но персонажа столь отличного от себя по опыту, возрасту, характеру я ещё не играла…





- Неужели в театральном институте вам ни разу не доверили сыграть какую-нибудь старуху?



- Играла. Это было парадоксально относительно моей комплекции и внешней подвижности. В противовес моей природе мне дали роль в отрывке «Моя дорогая Памелла, или как пришить старушку». Фарсовая гротесковая история, где я играла эту самую старушку – божий одуванчик, странная, она постоянно притаскивала в свой дом вещи с помойки, этакая городская сумасшедшая, почти святая, но безумно мудрая и сердечная! Но главное, понять психологию человека. Возвращаясь к Изабелле, я сама ещё не была мамой, но мне понятны её тревоги, желание выстроить жизнь в соответствии с собственными принципами и представлениями об успехе, держать её в руках. Я тоже, как правило, надеюсь только на себя, беру всё в свои руки. В общем, мы где-то с Изабеллой похожи.



- Как вам работалось с молодым режиссёром спектакля «Земля Эльзы», по сути, вашим ровесником, Иваном Рубцовым? Вы на «вы» или на «ты»?



- Да, Ивану Рубцову 20 с небольшим. Как обращаться, «вы» или «ты» в современных реалиях не так важно, важнее, что мы отнеслись с большим уважением к режиссёру. Считаю, что нужно давать высказываться молодым творцам. Возможно, у них меньше опыта, и они не так умудрены жизнью, но им есть, что сказать, и у них есть огромное желание выразить себя и быть услышанными.





- Вы много играете в русской классике в театре «Сфера»: Софья в «Обыкновенной истории» Ивана Гончарова, Аксюша в «Лесе» Александра Островского, Соня в «Дачниках» Максима Горького. Чем актуальны эти пьесы для современного зрителя?



- Я не буду оригинальна – хорошими драматургами заложены такие конфликты, которые волнуют людей во все времена. Другой вопрос, насколько для тебя сейчас это актуально. Я сильно интересуюсь современным искусством, а недавно как-то вдруг захотела прочесть какой-то классический английский роман. Перечитала «Джейн Эйр». У меня была внутренняя потребность в этом, и это нормально, когда человек в какой-то момент хочет посмотреть на сложно закрученную режиссуру, а в какой-то - классическую постановку. Конечно, это должна быть не консервация старых форм, не музей, а живо поставленный спектакль. А темы классики, повторюсь, всегда актуальны, мотивы поведения героев ясны. Ведь ими движет жажда признания, богатства, любви, счастья. Конфликты во все времена понятные.





- Что интересно, в классических пьесах многое крутится вокруг денег. Вообще суперактуальная сейчас тема! А чем для вас являются деньги? Насколько их роль ныне преувеличена, или недооценена?



- Я не считаю, что роль денег в нашей жизни преувеличена. Тут другая проблема. Сейчас часто придерживаются принципа - деньги ради денег. Многие считают, что ради финансового блага можно всем пожертвовать – временем, отношениями, своими желаниями и мечтами. Всё ради того, чтобы добиться финансового успеха. Вот эта установка мне не нравится. Я против того, чтобы сутками «умирать» на работе ради денег. Чтобы потом быть уставшими, обессиленными, несчастными.

Мне кажется, есть огромное количество примеров, когда деньги тебе приносит любимое занятие. Дело, которое ты делаешь с удовольствием. Сейчас можно монетизировать любой свой талант, увлечение. Я лично за то, чтобы заниматься любимым делом, чтобы чувствовать себя реализованным. Кто-то реализуется за счёт денег. Ок, это его выбор. Для меня самое важное – внутренний духовный рост.





- Но вы согласны, что ваше поколение зациклено на деньгах? Все разговоры – только об этом!



- Мне кажется, моё поколение хочет получать деньги с удовольствием. То, о чём я говорю. Возможно, мы зациклены – так в этом нет ничего ужасного. Это нормально, когда ты хочешь окружить себя комфортными вещами. Другое дело, нельзя это ставить во главу угла.



- Ваша позиция по деньгам понятна. А вот скажите, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Я не могу сказать, что считаю себя суперкрасивой. У меня универсальная внешность. Я могу себя сильно «придурнить», и это будет смотреться органично. И могу наклеить огромные ресницы, стрелки, накрасить губы, уложить волосы. И выглядеть суперэлегантной. И я это ценю, свою универсальность, что могу быть разной. Это полезно для актёра и помогает в профессии.



- В недавнем фильме «Честный развод» вы сыграли дочку героя Александра Робака. Как работалось с этим популярным артистом, какой он партнёр и человек?



- Он огромный профессионал в своём деле. Очень серьёзно относится к работе. Александр пытался сформировать вокруг себя обстановку, удобную для работы, чтобы ему ничего не мешало. Я сначала немного растерялась и испугалась этой «серьёзности», боялась Александра подвести. Вдруг у меня не получится вписаться в эту строгую атмосферу? Но Александр мне очень помог. Прекрасно понимал, что фильм – один из моих первых опытов, что мне сложно. Например, была ситуация, когда я не совсем точно сыграла сцену. Я это понимала, но стеснялась попросить лишний дубль. Александр это почувствовал, и сам попросил новый дубль. И я уже сыграла точнее, правильнее. Проявил такую негласную актёрскую солидарность. Мне было очень приятно.



Мы и по-человечески успели пообщаться с Александром Робаком, он довольно открытый человек. Без тени снобизма и высокомерия, хотя он очень востребованный актёр.





- «Честный развод» - про стендаперов, импровизаторов. А вы сами любите импровизировать – в искусстве, в жизни?



- Перфекционизм с искусством совмещаются тяжело. Должен быть какой-то воздух, свобода. Можно похулиганить и что-то новое попробовать. По своему характеру я люблю всё контролировать. Я окончила школу с двумя золотыми медалями, и у меня даже было прозвище «Отличница». Но когда стала глубоко заниматься профессией, перфекционизм стал во мне угасать, уступая место живому поиску, желанию попробовать разное. Даже что-то глупое, странное. Главное – попробовать, поискать себя в этом. В общем, я перестала стремиться только к идеальному. В идеальном нет истины. Всё не идеально, всё не симметрично, так природой устроено. Идеальность – не то, что нужно искать в искусстве. Надо стремиться к другим истинам, немного другими средствами. Поэтому я стала себе позволять хулиганить, пробовать, импровизировать.





- А на что вы готовы ради хорошей роли? Готовы побриться наголо, например?



- Да, я к этому спокойно отношусь. И с парашютом готова прыгнуть. Я не говорю, что мне не будет страшно, что не буду в чём-то сомневаться, но я жадная до нового эмоционального опыта. Не могу сказать, что решаюсь с лёгкостью на всё, но мне очень нравится получать новые эмоции, ощущать те оттенки эмоций, которые мне ранее были недоступны. Даже в отношениях с людьми. Это не самоцель, но когда это со мной происходит, я к подобному опыту открыта.





- А какие у вас в жизни есть страхи?



- У меня нет готового однозначного ответа на этот вопрос. Наверное, потому, что я стараюсь освобождаться от страхов. В бытовом, земном смысле я опасаюсь многого, что может причинить серьёзный вред человеку.



Боюсь одиночества. Не в том смысле, что не могу побыть наедине с собой. Нет, мне наедине с собой интересно. В глобальном смысле. Человеку нужен человек. Это простая истина. Пугает то, что непонятно. В этом смысле я боюсь человеческой жестокости. Не понимаю, не принимаю и не могу оправдать её ни в каком виде.





- В январе закончились съёмки сериала «Лимитчицы», где вы сыграли одну из ролей. Чем вам была интересна ваша героиня? Она тоже – лимитчица?



- Весь сериал охватывает большой временной промежуток – от 70-х до 90-х годов прошлого века. Моя героиня живёт в 90-х, и она не лимитчица, а дочь одной из бывших лимитчиц, которую играет Маруся Климова. Я родилась в поздние 90-е и ту жизнь не помню, конечно. Поэтому мне было интересно погружаться в эпоху. Пробовать время на вкус. Фильм про женщин, про то, как менялась их жизнь на протяжении тридцати лет. Путь от молодой девчонки до взрослой дамы. Моя история о сложных взаимоотношениях матери и дочери. Про сюжет много рассказывать не имею права. Но опыт для меня особенный. Например, моя героиня носит такую короткую юбку, которую я в жизни не носила. Как девочки ходили в таком? Но художник по костюмам, который делал максимально аутентичную одежду для наших персонажей, сказал мне – терпи, именно такие короткие юбки девушки 90-х и носили!





- А исторические длинные платья вам нравится носить, корсеты, кринолин?



- Когда я только пришла в профессию, мне очень хотелось примерить на себя исторический костюм. Но не могу сказать, что чувствую себя в этих нарядах комфортно. Мы носим их по-другому. Вот почему я не согласна с тем, что, скажем, в классических постановках всегда нужны исторические костюмы. Например, очень странно выглядит, когда актриса носит длинное платье с кринолином и сутулится. Ведь раньше это было немыслимо. Это вызывает диссонанс восприятия. Но иногда исторические платья помогают входить в образ. И, конечно, от них невозможно отказаться совсем.





- А в жизни вы модница? Следите за тенденциями?



- Да, слежу. Не могу сказать, что с ума схожу по этой теме, гоняюсь за брендами и трендовыми вещами. Нет, но мне нравится выглядеть хорошо. Не пытаюсь подстроиться под чьи-то ожидания или модные стандарты. Мне приятно самой, внутри, выглядеть стильно. Не только в плане моды – во всём!