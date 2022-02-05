Как мать двоих детей за полгода привела себя в форму и избавилась от серьезных заболеваний

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 февраля 2022, 19:14

Фото: личный архив

Пример Марии из Екатеринбурга – доказательство того, что мы сами творцы своей судьбы. Мать двоих детей за несколько месяцев смогла похудеть на 36 кг, избавиться от болезней и переосмыслить жизненный настрой. Сначала женщина перешла на сыроедение, а теперь и вовсе практически отказалась от еды, воды и сна.

- Мария, расскажите немного о себе. Где родились и выросли, где живете сейчас?

- Я родилась в селе Покровское, жила там до 8 лет. После родители разошлись, и мы переехали в Екатеринбург. С 14 лет я живу там одна без родителей. По ночам работала официантской, утром бежала в школу, а вечером на тренировку. Отучилась 11 классов, а затем поступила в институт физической культуры и спорта. Я профессионально занимаюсь тайским боксом, выиграла кубок мира, получила мастера спорта России.

- Что заставило задуматься о резкой смене системы питания и образа жизни? Что в итоге вам это дало?

- Так как с подросткового возраста я жила практически одна, за моим питанием никто не следил. Я особо не знала о пользе и вреде определённых продуктов. Ела пиццу, шоколад, бургеры, тортики. У меня была проблемная кожа, появились прыщи, язвы. Также были бесконечные проблемы со здоровьем: частые простуды, ангины, гаймориты, хронические гастрит, холецистит, бронхит, цистит, заболевания печени, желчного пузыря, пневмонии каждые 2 месяца, постоянные вздутия, боли в животе, болезненные менструации, разрыв яичника, три доброкачественные опухоли в груди, резкое ухудшение зрения, боли в суставах, стертые диски в грудном отделе позвоночника. Я буквально жила в больницах. Капельницы, уколы, антибиотики – и никакого продвижения, все по кругу.

Я задавала врачам вопрос: «Что мне делать, чтобы прекратить болеть?!» А мне отвечали: «Ничего вы не сделаете, вот такая вы по жизни слабенькая, надо это просто принять». Меня такой исход не устраивал, и я начала разбираться сама. Был запрос во Вселенную – найти истинную причину вечных болезней.

Два года назад я родила вторую дочку. Всю беременность пролежала в больнице, были кровотечения, угроза выкидыша. Как только ребенок появился на свет, мне в этот же день интуитивно стало понятно – необходимо отказаться от мяса и молочных продуктов. На тот момент мое тело было в прыщах и жутко чесалось, к тому же 36 кг лишнего веса.

Уже через месяц я увидела изменения. Прыщей стало меньше, зуд уходил. Тело четко давало понять, что я сделала все верно. Но в то же время я понимала – есть что-то более глобальное. Начала изучать эту тему. Год назад я перешла на сыроедение. Организм мощно самовосстанавливался. Периодически случались возвраты на вареную пищу, но в основе всегда были сырые растительные продукты.

Я перестала болеть, тело стало выносливым и подтянутым. На такой тип питания я перевела и детей. В нашей жизни больше нет таблеток.

Летом 2021 года, чтобы еще глубже оздоровиться, я начала голодать на воде. Решила попробовать дней пять. И после этого поняла, что есть совершенно не хочется. На воде я пробыла две недели. И уже тогда внутри было ощущение, что жизнь существует на более тонком топливе.

- Насколько тяжело физически и психологически было выдержать переход к «новой жизни», не было ли временных отступлений?

- Физически тяжело не было. Наоборот, организму становилось легко от такого питания. Психологически – да. Были возвраты на еду, даже на те продукты, которых давно не употребляла.

- Врачи рекомендуют спать не менее 7-8 часов в сутки. Сколько вам нужно времени на восстановление?

- Я сплю редко, не каждый день. За ночь 30-60 минут. При этом отлично себя чувствую. Бегаю по 20 км, турники, брусья, различные физические нагрузки. Сон – это последствия еды. Чем больше человек кушает, тем больше спит.

- Много ли у вас сейчас единомышленников и последователей, готовы ли делиться своим опытом?

- Благодаря Вячеславу Тимошенко и его группе НИИ ТРАНСФОРМАЦИИ появился глоток воздуха, стало больше знаний, примеров, мотивации, уверенности, веры в свой путь. Благодаря этим встречам удалось выйти на новый уровень, проработать множество программ, которые мешали двигаться дальше, и наконец пойти в честности с собой, стереть весь ложный мир, построенный на потреблении и отпустить его.

Я поняла, что только так можно пройти этот путь, и отпустила всё, что тащилось долгие годы. И да, конечно, я готова делиться опытом.