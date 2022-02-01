Актриса Анастасия Стежко: «Не надо бояться сильной любви»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 февраля 2022, 11:18 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Анастасия Стежко окончила ВГИК, мастерскую Владимира Грамматикова. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Ангел или демон», «Первая любовь», «Простая девчонка», «Охота», «Светофор», «Цветок папоротника», «Чёрная река», «Молодёжка», «Неизвестный», «Путь сквозь снега», «Пять минут тишины», «Берёзка», «Ведьма», «Этим летом и навсегда», «Пробуждение» и др.



- Настя, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- И то, и другое. Если героиня яркая, обладающая очевидной для всех красотой, у меня есть бонус. Но для многих ролей необходима более скромная внешность. И тут я стараюсь соответствовать персонажу, убираю волосы, использую минимум макияжа. Словом, маскируюсь, чтобы помочь режиссёру и продюсерам разглядеть моё содержание и оценить актёрское мастерство.

- В какой роли вам приходилось основательно «портить» свою красоту?

- Был такой сериал «Неизвестный», снимал его Влад Николаев, очень интересная детективная история, где я сыграла главную роль. Долго шёл кастинг, не могли найти актрису. Хотели даже перенести съёмки. И вдруг все-таки решили посмотреть меня, хотя героиня по сценарию должна была выглядеть иначе. И на пробах мы специально не использовали косметики, убирали в пучок волосы. И меня утвердили. Роль получилась классная, как и сам проект. Очень жалею, что так и не сняли второй сезон. У фильма много поклонников, они регулярно спрашивают о продолжении.

- Вы когда-то снялись в главной роли в картине «Первая любовь». А свою первую любовь помните?

- В слово «любовь» все вкладывают разные понятия. Но если мы говорим о первой влюблённости, то да, прекрасно помню свои первые чувства. Сказать, что это была любовь, не могу. Слишком много для меня значит это слово. Но тогда это были достаточно сильные чувства, очень искренние.

- Вы, кстати, боитесь сильной любви?

- Нет смысла бояться. Нужно быть честным с самим собой. Осознавать, что с тобой происходит. Если не давать себе волю, специально закрываться от другого человека, никаких честных нормальных отношений не получится. Зачастую у людей есть страх перед сильной любовью, есть негативный опыт, когда человек раскрывает себя и наталкивается на стену. Возможно, поэтому он потом боится сильных чувств. Но это уже вопрос, твой или не твой избранник. От подобного никто не застрахован. И в этом, наверное, есть смысл любви настоящей. Ты не думаешь, сколько получишь взамен.

- В сериале «Ангел или демон» вы сыграли девушку-демона. Она внешне как-то отличалась от обычных девушек?

- Демон Кира была яркой, мы подчеркивали это макияжем, провокационной одеждой. Никаких странных глаз, крыльев и перьев у неё не было.

- Хотели бы сняться в ужастике?

- Ой, конечно, с удовольствием! Участвовать в страшных событиях, за гранью обыденного, погрузиться в жуткую атмосферу, испытать невероятный страх. Для меня это очень интересный вызов!

- А какие у вас самой есть страхи?

- Серьёзных фобий у меня нет. Не люблю змей, пауков, тараканов. Но панического страха к ним нет. То же касается и высоты, например.

- В картине «Лондонград. Знай наших!» вы сыграли модель. Готовились специально к этой роли? В жизни приходилось работать моделью?

- Перед ВГИКом я много снималась у своих знакомых фотографов. Денег этим не зарабатывала, скорее, это было увлечение. Я и сама фотографировала, любила моду, стилизовала съёмки. Участвовала в нескольких показах, в конкурсе «Мисс Россия». Поэтому специально для роли в «Лондонграде» ничему не обучалась. Понимала, о чём идёт речь, остались какие-то навыки. У меня много знакомых в модельном бизнесе.

- А есть у вас в руках ещё какое-то ремесло?

- У меня незаконченное юридическое образование. Когда я поступила во ВГИК, мне пришлось выбирать: либо продолжать учиться на юридическом, где я закончила на отлично три курса, либо кино. Выбрала ВГИК. Ещё я люблю рисовать. Наверное, в другой жизни с удовольствием профессионально училась бы художественному мастерству.

- С кем из маститых актёров вы играли в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Из последних у меня была работа с Евгением Мироновым в фильме «Пробуждение». Это был огромный подарок для меня как для актрисы. Евгений – замечательный партнёр, очень тактичный, внимательный. Когда входишь в какой-то проект, очень важно общаться со своими коллегами, почувствовать их. Большую роль играет то, насколько твой партнер готов тебе открыться, готов с тобой разговаривать. Насколько ему искренне интересно, что ты из себя представляешь. В этом смысле Евгений сам первый пошёл мне навстречу, спрашивал, откуда я, где училась, чем живу.

Евгений – неординарный человек. В нём ощущается большая внутренняя сила. Что бы ни происходило на площадке, ты чувствуешь: у Жени Миронова всё под контролем!

- У вас была главная роль в сериале «Чёрная река». Там речь идёт о нефтяниках. Где снимали картину, были какие-то экстремальные ситуации на съёмках?

- У нас было несколько экспедиций, натурную часть снимали в Пермском крае. Там было безумно красиво. Один раз мы летали на вертолёте, как раз осматривали местные красоты. И в какой-то момент пилот не заметил электрические провода перед нами. Но всё же вырулил, справился с ситуацией…

- Вы сыграли в картине «Жозефина и Наполеон» босса ювелирной компании. Хорошо разбираетесь в драгоценностях, камнях? Что сами носите?

- К сожалению, этот фильм до сих пор не вышел. Надеюсь, выйдет, картина милая, забавная, трогательная. Что касается украшений, я ношу разные металлы. И золото, и серебро, да всё, что угодно. У меня много просто бижутерии.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- В «Ангеле или демоне» у меня была сцена драки. Мы снимали на Мальте, мне нужно было научиться работать с филиппинскими ножами. Я прилетела пораньше, и у меня были специальные занятия с нашими постановщиками. И какие-то азы работы с филиппинскими ножами я приобрела.

Лично для себя училась обращаться с огнестрельным оружием. Как его держать, как двигаться с ним, собирать и разбирать автомат Калашникова. За 10 секунд не разберу, но за минуту-полторы получится. Непосредственно до стрельбы дело не дошло, мы занимались в спортзале.

- Вы сыграли в сериале «Молодёжка». Он про хоккей. А вы любите хоккей? Какими видами спорта увлекаетесь?

- К хоккею отношусь спокойно. Могу по телевизору посмотреть матч, когда Россия играет. Но безумной любви нет. К футболу - аналогично. Но я играла за юниорскую сборную по волейболу и за калининградское «Динамо». Поэтому к волейболу у меня чувств больше. Сейчас, кстати, снимаюсь в третьем сезоне популярного сериала «Дылды». Играю второго тренера команды. Здесь я могу применить свои навыки, с удовольствием беру в руки мяч. Понимаю досконально, о чём идёт речь, что касается технических моментов, и того, что переживает героиня и вся команда. Это всё мне понятно и знакомо.

- Что делает успешной актёрскую карьеру – красота, талант, трудолюбие, везение, удача?

- Всё сразу. Когда мы говорим о каком-то правиле, всегда возникает некое исключение. Трудолюбие – безусловно, имеет значение. Но важно и умение пробиваться. Мы живём в такое время, когда должны о себе напоминать, должны себя продвигать. Такова реальность. И удача, конечно. Но удача приходит к тому, кто готов с ней потом что-то сделать. Способен решиться на что-то новое, неизвестное, незнакомое. Ты всегда должен быть открыт к диалогу с людьми, открыт возможностям. Нужно не бояться экспериментировать. Успех приходит к тем, кто постоянно развивается и не стоит на месте.

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