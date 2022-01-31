Депутат Михаил Шеремет: Россия никогда не была агрессором, но и бросить своих граждан мы не можем

Аргументы Недели → Интервью 13+

31 января 2022, 12:09 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото: Михаил Шеремет

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в эксклюзивном интервью рассказал «Аргументам недели», почему так важно сохранить память о подвигах наших предков, зачем была создана «Юнармия», а также поделился своим мнением о взаимоотношениях с Украиной.

- Вы были одним из активных участников «Крымской весны». Какова ваша оценка тех событий по прошествии почти 8 лет?

- По истечении восьми лет я еще более убедился в правильности того выбора. Как один из примеров позитивных изменений – качественное улучшение инфраструктуры. В первую очередь хочу отметить дороги. Раньше повсюду были ямы, как после бомбежки. Сегодня мы можем спокойно за два часа домчаться из Керчи до Севастополя. Об этом и многих других инфраструктурных объектах мы и не мечтали. Взять хотя бы аэропорт! А мост – это вообще для меня как полет на Луну.

- На украинских телеканалах говорили, что это невозможно…

- Да, уже мост стоял, а они все утверждали, что это неправда. Россия сегодня такая мощная, интересная и развивающаяся страна, способная реализовать даже самые фантастические проекты. Конечно, крымчане гордятся тем, что живут в государстве, где помнят и чтят свою историю. Фантастика и то, что мы вообще вернулись в родную гавань. Ведь шансов было немного. Киевские политики говорили, что Крым либо украинский, либо выжженная земля. Процветала русофобия.

- Что ещё предстоит сделать в ближайшее время?

- Планы, на самом деле, очень большие. Думаю, пришло время говорить о том, что уже Крым должен возвращать дивиденды. Россия в него вложила немало. Тем более, это очень благоприятная земля. Климатические условия прекрасные, а уж какой человеческий потенциал – добрые, приятные люди, готовые работать и принимать гостей. Мне кажется, уклон в развитии Крыма должен быть в сторону туризма, курортов, лечения. Как это было изначально. Крым был всесоюзной здравницей. Полуостров должен быть насыщен зелеными насаждениями больше, чем промышленными предприятиями. Хотя заводы, конечно, есть.

- Один Армянск чего стоит!

- Армянск сегодня делает все возможное, чтобы производство стало более высокотехнологичным и безопасным для населения, отдыхающих.

Изменился уровень курортов. При Украине, помню, многие отдыхающие приезжали на «Москвичах», а сверху – клетки с курами. Я не шучу! Курортники ели снесенные курами яйца, потом этих кур резали на мясо – получалось дешево и сердито.

Безусловно, Крым – он еще и аграрный. У нас увеличились посадки, растут масштабы виноградарства, яблочного производства. Поддержка государства дает свои плоды. Появилось большое количество персиков. Несмотря на все трудности, связанные с отсутствием полива, урожайность высокая. Аграрии научились приспосабливаться к существующим условиям. Стали выращивать пшеницу.

Большой прорыв сделан в виноделии. Меняются собственники – а с ними приходят интересные современные технологии, строятся новые предприятия. Мы продолжаем бороться с суррогатом, который с украинских времен сильно подпортил репутацию крымских вин. Но это уходит в прошлое, Крым встает на те, правильные рельсы, которые были при Советском Союзе, когда полуостров был столицей летнего отдыха и здравницей.

Очень много людей сейчас переезжают в Крым на постоянное место жительства. Потому что это очень интересный регион климатически, и люди здесь живут не самые плохие, не скандальные. При этом часть крымчан, наоборот, переезжает на материковую часть России.

- По итогам этих 8 лет увеличились посадки не только сельскохозяйственных культур, но и среди должностных лиц, которые имели отношение к бюджетным средствам…

- В этом плане Крым абсолютно ничем не отличается от других субъектов Российской Федерации. Я даже не стал бы на этом акцентировать внимание, потому что идет обычная работа, это нормальная ситуация.

- Ходят легенды о собственности украинских олигархов, которая там осталась — Коломойского, Ахметова и так далее. Что в итоге с ней произошло? Или по-прежнему в подвешенном состоянии?

- Часть уже национализирована. Что-то переведено в обычном порядке, стало общероссийской собственностью, которая закадастрирована. Никаких вопросов нет. Вы же знаете, что квартира Зеленского недалеко от Ливадийских дворцов? Поэтому у нас всё нормально. Перегибов кардинальных нет. То, что было откровенно своровано во время переходного периода в 2014 году, удалось вернуть в государственную собственность. Рынки, например, были за копейки приватизированы – мошенники, иначе и назвать сложно этих людей. Борьба шла непростая. Сегодня мы вернули эти рынки в муниципалитеты.

- Глава Крыма Сергей Аксенов по-прежнему приглашает Зеленского посетить его квартиру под Ялтой?

- Для нас Зеленский – предатель, но коммунальные платежи вносит дисциплинированно, так что может приехать. Он предал не только крымчан, но и своих дедов и прадедов. И Порошенко такой же. Для меня они только по размеру отличаются – один больше, другой меньше.

- Вы куратор движения «Юнармия» в Крыму, системно занимаетесь развитием патриотических проектов. Что за это время удалось реализовать? Какими проектами особенно гордитесь? Какие планы в наступившем году?

- «Юнармия» создавалась в Крыму ещё в 2016 году. Даже раньше, чем в России. Как только Сергей Шойгу заявил, что крайне необходимо для нашего общества создавать вот такие направления патриотического воспитания, мы в Крыму это мгновенно подхватили. Первыми руководителями юнармейских отрядов стали как раз командиры ополченских подразделений. Сегодня уже многих командиров нет – кого-то нет в живых, кто-то на пенсии. Ополченцы пропустили через себя всю «Крымскую весну». У них огромный опыт, которым они готовы поделиться. Юнармейское движение в самом начале состояло буквально из 200 человек. Сегодня оно стало одним из лидирующих по всей стране. Во время режима самоизоляции юнармейцы помогали пожилым людям. Я сам, как обычный рядовой, вместе с волонтерами ходил по домам. Потому что личный пример – это самое правильное. Кроме того, необходима обратная связь. Мальчишки и девчонки должны понимать, что их ценят.

Сейчас у нас очень активно развивается проект «Пост № 1» – вахта памяти поколений, которая фактически в Украине была заброшена. Ежегодно подводим итоги, выбираем лучшего из постовых. Они должны знать историю памятника, возле которого несут службу, кто погиб, звание. Ведь это как раз герои, которые защищали населенный пункт, где эти ребята живут. Благодаря нашим дедам мы сегодня стали мощной державой. Это фундамент. Если его убрать, мы сразу превратимся в Украину – государство, которое стоит как колосс на глиняных ножках. Они размыли историю, оболгали, и опираться теперь абсолютно не на что. Доллар, на который они молятся, очень нестабилен. А стабильна как раз память. Обелиски, мемориалы – то, к чему мы можем тактильно прикоснуться, набраться сил и дальше идти вперед.

Среди тех, кто погиб на войне, было столько молодых ребят! Когда слышишь об их подвигах, мурашки по телу. Средства массовой информации должны больше об этом рассказывать.

Параллельно с юнармейским направлением у нас развиваются кадетские классы. Как правило, их курируют прокуратура, МВД, либо МЧС. В кадетских классах школьники определяются, в каком направлении хотят развиваться дальше, какую профессию приобрести. Уже в том возрасте закладываются какие-то азы. Хотя, конечно, основной смысл юнармейского движения — привить детям любовь к родине, уважение к старшим, стремление помогать, дать знания своей истории, географии. А еще юнармейцы получают техническое знание оружия. Помните, раньше была начальная военная подготовка в каждой школе? Что в этом плохого? Мы знали, как пользоваться противогазами, как собирать и разбирать автомат. Да, мы готовим защитников нашего Отечества. Посмотрите, какое сейчас время нестабильное. Оно ставит такие перед нами вызовы, которые мы должны мужественно преодолевать. Поэтому много внимания мы стараемся уделять спортивной подготовке.

- Как, кстати, в Крыму обстоят дела со спортом?

- Крымские спортсмены завоевывают призовые места на международных площадках. Да, спорт сегодня очень политизирован, тем не менее, это одно из направлений, где все еще можно проявить себя вне зависимости от того, как ты мыслишь и откуда ты. Люди всю жизнь готовятся к одной Олимпиаде, а потом к другой. Они выкладываются — это очень тяжёлый, непростой путь. Я считаю, это патриоты нашей родины. Вот только современные дети мало знают об этих спортсменах. В своих телефонах они смотрят другую информацию, в которой им сложно разобраться. Именно поэтому одна из важных задач в воспитании юнармейского движения — это оторвать, увести от гаджетов, рассказать, как здорово отправиться в поход, научиться разбираться в ориентировании!

Я являюсь почетным президентом трех спортивных республиканских федераций. За прошедшие 8 лет Россия очень много сделала для создания условий как для профессиональных спортсменов, так и массового спорта. И наши спортсмены получают награды, занимают призовые места на различных соревнованиях.

- Продолжаются напряженные переговоры с нашими заокеанскими партнерами. Учитывая, что непонятно, к чему они приведут, у одной из фракций Госдумы возникла идея – признать уже ЛНР и ДНР, чтобы просто подвести черту и прекратить пререкаться вокруг Минских соглашений. Каково ваше мнение?

- Я могу сказать как гражданин. Считаю, что это справедливая, необходимая мера. Сколько уже продолжается война! Каждый день гибнут люди. Мы должны признать, что там идёт гражданская война. Там убивают. Одни граждане убивают других. Мы должны признать, что это и граждане России. Наш президент как гарант Конституции, как защитник прав граждан России, считаю, что должен отреагировать и принять решение, как тогда он это сделал по Крыму.

Я вас уверяю, что большинство украинцев абсолютно прорусские, а никак не прозападные, как бы их там ни кормили этими идеологиями. Безусловно, процентов 10 – те, кто сегодня ходят с оружием, митингуют. Они фактически запугали всё остальное украинское население.

Чем быстрее мы сделаем всё возможное для нашего спокойствия в ЛНР и ДНР, тем быстрее закончится неразбериха. А все эти договоренности и называть таковыми уже нельзя. К сожалению, Украина сегодня не является договороспособной стороной. Зеленский там вообще, я думаю, не принимает каких-то важных решений. Все в руках старших товарищей, которые диктуют украинцам – нагнетайте обстановку, рассказывайте, что Россия скоро нападет. А нам не нужно ни на кого нападать. Мы мощное и технологически развитое государство. Россия никогда не была агрессором, никогда ни на кого не нападала. Она всю жизнь защищалась. После этого приходила в страну агрессора, наводила порядок, разворачивалась и уходила, в отличие от Америки.

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