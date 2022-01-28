Актриса Наташа Меньшова: «Своим спектаклем мы сексуально просвещаем зрителя»

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 января 2022, 12:51 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Наташа Меньшова окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Анна-детективъ», «Близкие», «Время дочерей», «Ищейка», «Фитнес», «Пианистка», «Случайный брак» и др.





- Наташа, вспомните свой дебют в кино. Каким он был?

- Мой дебют в кино – фильм «Мальчики + девочки = ». Съемки проходили в 2013 году, когда я была студенткой ГИТИСа. Когда меня утвердили, я была дико рада, думала, ого, я буду сниматься в настоящем кино. Мы с ребятами играли подростковую банду, которая зарабатывала на улице: продавали брелки, флешки, сувениры. Мне было 23, а ребятам, которые снимались, Семёну Трескунову и Лёше Лукину, было лет по 10-11. Я играла 13-летнюю девочку, своенравную, бойкую, из детдома, которая умеет за себя постоять и спокойно может дать в морду. В фильме, собственно, и есть пара сцен с драками. Помню, сниматься тогда мне очень понравилось, хотелось еще.





- С кем из маститых актёров вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я работала с Павлом Деревянко, Виталием Хаевым, Алисой Гребенщиковой, Тимофеем Трибунцевым, Михаилом Трухиным. Всегда с удовольствием и интересом наблюдала за их работой. На меня произвело впечатление то, что они будто не устают, работая по 12-14 часов. Быстро учат текст, запоминают точки и мизансцены, замечания режиссёра. Это дело привычки, конечно. Однако в них остаётся вот эта живость, наивный глаз, искренность и азарт, знаете, без нафталина. Трудоголизм, самоотдача, полная вовлеченность в процесс - такие качества я отметила для себя, работая с этими маститыми актёрами.



- Актёр часто играет в разных временах. А в каком времени вы хотели бы пожить?

- Раньше я думала, что хотела бы пожить в XIX веке, в нём есть эдакий романтизм и определённый шарм. Но я люблю комфорт, а тогда нужно было носить корсеты, вокруг сплошная антисанитария, куча проблем с коммуникацией. Плюс, я очень свободолюбивая, своенравная и дерзкая. И я рада, что живу именно в XXI веке.

У женщин права в те времена были совсем убогие, точнее их не было вовсе, и мне, с таким обостренным чувством справедливости, было бы тяжело жить в XIX веке. В сериале «Анна-детективъ» я сыграла служанку. Мне было интересно окунуться в атмосферу того времени: костюмы, причёски, архитектура, декор, мебель. Было классно туда именно занырнуть, чуть в это поиграть и вернуться в наш век, век технологий, комфорта, свободы.





- Вы сыграли в нескольких мелодрамах. Почему этот жанр так популярен в России?

- Почему только в России? Этот жанр популярен всегда и везде. Мне кажется, что девушки, а основной зритель мелодрам – это женский пол, убегают таким образом от реальности. Они любят помечтать, почувствовать невероятные эмоции, чтобы в их жизни было так же, как в кино. Девушки хотят встретить условного принца на белом коне, влюбиться до потери памяти, выйти за него замуж. Им нравится фаза: «Жили они долго и счастливо и умерли в один день».



Девушки, очаровываясь, представляют себя героиней этой мелодрамы, переживают за неё, хотят, чтобы в любви у неё всё сложилось. А раз у героини фильма сложилось – значит, и у них всё сложится. Тут важно не обманываться и четко разграничивать кино и настоящую жизнь, чтобы потом ваши же ожидания, как волны, не разбились о скалы реальности. Благо, кино за 20 лет поменялось, и мелодрамы тоже. Несмотря на жанр, который диктует свои условия, розовых очков становится всё меньше. Появляются сильные, независимые, самодостаточные героини, которые добиваются всего сами, и не ждут, когда их кто-нибудь «спасёт». Это не может не радовать.





- Наташа, вы модница? Гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Я вообще не гоняюсь за брендами, даже не знаю их названий толком. В основном, я одеваюсь в массмаркете. Бывает, что специально беру дешёвые вещи, зная, для чего они мне нужны, и как я буду обращаться с ними. Чтобы в следующем сезоне их выкинуть, потому что я ношу всё крайне агрессивно, и быстро «снашиваю» вещь. Причем снашиваю одинаково: что обувь за 20 тысяч, что за 2. Поэтому «качество» крутого брендового товара очень редко выдерживает мою носку, я пробовала несколько раз. Тогда зачем переплачивать?



- Вы шопоголик?



- У меня бывают приступы, когда мне нужно что-то обязательно купить, но очень редко, и я стараюсь держать себя в руках. Я определяю бюджет на конкретный поход в магазин и стараюсь не выходить за его рамки. В магазины хожу редко, сейчас всё можно купить в интернете, приехать, померять и забрать. Потому что, признаюсь честно, торговые центры и всё, что связано с шопингом, меня очень утомляет.





- Какие качества в мужчинах вы цените?



- Мне очень важно чувство юмора. Это прямо самый важный фактор. Чтобы у нас был один вайб, одно настроение, взаимопонимание не только бытовое, но и поколенческое. Также мне важна целеустремленность у мужчины. Я довольно-таки сильная девушка, стараюсь добиваться всего, чего хочу. Я всегда иду вперёд, и если мужчина в этом смысле не выше меня, или хотя бы не на одном уровне, мне будет с ним не интересно.

Привлекательная внешность, люблю, когда мужчины за собой следят. Ещё для меня важен ум, интеллект, осознанность и зрелость. Современный, классный, самостоятельный мужчина, который не боится ответственности. В общем, всё, что есть во мне, я бы хотела видеть и в своём партнере.

- Вышли бы замуж за мужчину-актёра?

- Я состояла в длительных отношениях с актёром. Конечно, мы начали встречаться, когда были совсем наивны и юны, но после этого опыта я не воспринимаю актёров как мужчин, с которыми я смогла бы построить отношения. В наших кругах девчонки, кто имел опыт отношений с актёрами, в основном говорят о них так: это, конечно, незабываемо, невероятные американские горки, но хотелось бы видеть нормального мужика рядом, а не женщину в мужском обличии.



Актёры – ребята очень ранимые, тонкие натуры, часто инфантильные, которые боятся взять на себя ответственность. В них много феминности, даже если они выглядят, как Джейсон Стэтхэм или Чарли Ханнэм. Конечно, есть исключения, я лично знаю несколько чудесных актёрских пар, где роли не смещены и всё в порядке. Но мой опыт и моё актёрское окружение говорят о вот такой статистике. Что точно могу сказать, так это то, что ребята актёры – прекрасные друзья. У меня их много, и я их просто обожаю.





- Чем вам был интересен театральный проект «Северное сияние»?



- «Северное сияние» - это спектакль-исследование про секс и природу желания. Я считаю, что наша страна очень сильно отстаёт в сексуальном образовании. История такова, что сначала, значит, Советский Союз, где секса не было вообще, об этом говорить было стыдно и страшно. Потом, естественно, постсоветское воспитание, где также была табуирована эта тема. Нашему обществу нужны такие проекты про секс, где люди не будут стесняться узнавать что-то новое. Секс – это часть нашей жизни, такая же, как еда, вода, работа, учёба, быт и так далее.



В проекте «Северное сияние» мне было важно самой научиться говорить об этих темах, снимать стигму, раскрепощаться, потому что раньше я, как и многие из нас, люто зажималась и стеснялась. Очень рада, что попала в этот проект, приходите обязательно, мы играем в отеле «СтандАрт» на Тверской.





- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Я стараюсь быть адекватной. Есть очень красивые девушки, я же считаю себя симпатичной, обаятельной, харизматичной. До стандартов красоты я не дотягиваю и абсолютно спокойно к этому отношусь. Хотя где сейчас, эти стандарты? Мир слишком изменился, а я росла на жёстком маркетинге и навязанном мнении, что красиво, а что нет. Я очень смешная, характерная актриса. Что касается профессии, у меня с внешностью некоторый дисбаланс – слишком красивая для смешных ролей, и, видимо, не достаточно красива для героинь. Но всё постепенно меняется и в выборе героинь во время кастинга. Знаю очень красивых актрис, которые постоянно должны доказывать всем, что за внешностью есть человек, интеллект, душа. А не только «оболочка».





- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Я совершенствовала своё умение ездить верхом для сериала «Ищейка». Всегда любила верховую езду и занималась ею в свободное время. Я сыграла роль девушки, у которой была своя конюшня, она обучала верховой езде всех желающих.



- Какое у вас было в жизни самое экзотическое путешествие?

- Десять лет назад я была в Таиланде. Там мы взяли экскурсию на острова. Спали в палатках. Спать я там не могла из-за насекомых, жёсткого пола и стопроцентного единения с природой. Ещё в этот вечер я чем-то очень сильно отравилась. Ночью под шум волн, при лунном свете и пении цикад, меня тошнило и выворачивало часа четыре подряд. До шести утра я тусила в не самом чистом и комфортном общественном туалете на острове. Очень романтично! С тех пор я зареклась ездить в какие-либо экзотические путешествия, где нет нормальных гостиниц и еды. К тому же у меня аллергия на солнце.