Актриса Анастасия Забирова: «Мою шестимесячную дочку вынесли из горящего дома»

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 января 2022, 12:09 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Анастасия Забирова окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Юнкера», «Жить сначала», «Шаман», «Горюнов», «Литейный», «Майор полиции», «Пепел», «Разведчицы», «Григорий Р», «Чужое гнездо», «Дойти до ручки», «Такая работа», «Акватория», «Невский», «Свои», «Весури» и др.



- Настя, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Я долгое время не осознавала, что красивая. Когда была замужем, муж как-то сказал, что у меня природная красота. И я стала её потихонечку замечать. Смотреть на себя в зеркало, любить и благодарить маму с папой за то, что они меня родили такой красивой.

Что касается красоты в актёрской профессии, то если вы посмотрите мою фильмографию, там есть роли, где я специально делаю себя непривлекательной. Например, в картине «Жить сначала» я сыграла очень некрасивую зэчку. Я не была особо симпатичной в сериале «Невский». Я стараюсь идти на сопротивлении, мне хочется играть там, где можно показать, что я могу быть разной.

- В сериале «Невский» вы играли следователя. Как-то специально готовились к роли?

- Мне далеко ходить не нужно было. У меня мама работает в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, и все эти кабинетные истории, мимику, мышление я старалась «снять» с мамы. Мне казалось, что это примерно одно и то же: моя следовательша тоже работала в кабинете с документами. И у моей мамы всё строго, всё по закону, нельзя его нарушать, шаг влево, шаг вправо – расстрел. Так поступала и моя героиня в «Невском». И, судя по отзывам, я попала в точку.

- Чему вы ещё специально обучались для той или иной роли?

- У меня была роль финки Лотты в фильме «Весури». Лотта служила в специальном отряде во время финско-советской войны. Весури – это карело-финский нож для вырубки молодой поросли деревьев. Фильм, в том числе, рассказывает о детских концлагерях. Для меня весь сюжет был открытием, такое мы в школе не изучали.

Например, когда во время войны финны вошли в Карелию, они отправили всех карелов в лагеря. В одном Петрозаводске было около семи концлагерей. Некоторых коренных карелов финны переманивали на свою сторону… Так вот, специально для этой роли я учила финский язык. Встречалась с финном, носителем языка. Мне языки даются легко, у меня абсолютный музыкальный слух. Я училась в музыкальной школе на хоровом отделении. И когда есть музыкальный слух, очень просто ловить мелодию языка. Любой язык – как мелодия. Ты её просто улавливаешь и копируешь. В финском языке такое ощущение, что там все ругаются, такие злобные там интонации. Самое сложное было выучить русские фразы с финским акцентом. С этим даже не справилась на озвучке настоящая финка, и эту фразу оставили в моём черновом исполнении.

- В сериале «Свои» вы сыграли проводницу. Любите поезда? Дальние путешествия?

- Да, я сыграла проводницу поезда «Москва-Санкт-Петербург». У нас там расследовали убийство. Дорогу я люблю, если вагон комфортный и работает кондиционер. Особенно запомнилась поездка в Адлер на двухэтажном комфортабельном поезде…

- А вы питерская?

- Да, я родилась в Ленинграде. Но считаю себя гражданином мира.

- А чем Питер отличается от Москвы?

- В Питере все творят, такая творческая атмосфера. А в Москве все работают. Темп жизни другой в Москве, хотя в Питере люди тоже стали просыпаться. Ходить на пробы, если взять актёрскую профессию. Я люблю любой город, в котором нахожусь.

- А какое у вас было самое экзотическое путешествие?

- Мне понравилось в Абхазии. Было весёлое путешествие на джипинге вверх, в горы. Они называют эту экскурсию «Альпийские луга». Красивые горы.

- Есть у вас в мире такой «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Три года назад я полюбила Карелию. Влюбилась в природу, в актёров, в очень душевные отношения на съёмочной площадке. Теперь я постоянно туда возвращаюсь. Я сейчас состою в Союзе кинематографистов Карелии, стараюсь развивать местных актёров, говорю им, что нужно для продвижения в кино, привлекаю знакомых кастинг-директоров, режиссёров. Провожу разные мастер-классы, фотосессии. Актёры обновляют фотографии и, благодаря этому, приезжают сниматься в Питер и Москву. В Петрозаводске пять театров, и там очень талантливые актёры.

- В Карелию вы ездите на автомобиле? Вы лихой водитель или осторожный?

- Я люблю драйв, я азартный человек, на дороге периодически нарушаю.

- Вы когда-нибудь выполняли трюки на площадке?

- Да. У меня очень хорошие акробатические данные, я всем всегда сообщаю, что могу падать. Из самых опасных трюков у меня было падение плашмя от выстрела в спину на асфальт.

- Вы сказали, что вы азартный человек. Когда-нибудь играли в казино?

- Мы ездили с театром на гастроли в Румынию. Жили в гостинице, рядом было казино. И я рискнула сыграть на рулетке, и даже что-то выиграла.

- А в чём еще проявляется ваш азарт?

- Я иногда делаю, а потом думаю. В отношениях – ныряю, и будь что будет! Только потом осознаю – блин, не надо было нырять! Во всём мой азарт проявляется.

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась в картине «Дойти до ручки» с Тамарой Петровной Сёминой. Человек она сказочный. У неё был небольшой эпизод, а у меня главная роль. И она так прекрасно играла свою сцену, что режиссёр не хотел говорить «стоп». Сёмина настолько наполнено существовала в кадре, что не хотелось прерывать эту киношную жизнь.

Потом мы с Тамарой Петровной ехали в такси и мило беседовали. У меня есть её номер телефона, я мечтаю позвонить ей, снова встретиться и поговорить. Может, предложить какую-то совместную работу. Обидно, что наш кинематограф забывает прежних звёзд…

А моим первым мастером по актёрскому мастерству был Эрнст Иванович Романов. И то, что он мне передал за два года в театральном лицее, дорогого стоит. Я до сих пор несу на себе его школу.

- Что делает успешной актёрскую карьеру – красота, талант, трудолюбие, удача, везение?

- Всё вместе, весь этот букет, что вы перечислили. Конечно, трудолюбие на первом месте, потому что я сомневаюсь, что те звёзды, которые сейчас блистают с экранов, ничего не делают. Они трудятся, главная роль – это каждодневный труд, это 12 часов работы. Тебе нужно простроить каждую сцену, особенно если это сериальное производство, где темп создания очень быстрый, и актёры должны реально трудиться.

- А везение, удача вам как-то помогали?

- А что такое везение? Это когда повезло, когда всё решил случай? Я считаю, мне в принципе повезло, что я родилась.

- Нам всем повезло!

- Я не замечаю случаев, когда мне повезло. Не делаю жирных галочек. Я благодарю, ко мне идёт поток, я его принимаю. Но, мне кажется, даже в теме везения я прилагаю какие-то усилия. Например, меня утверждают без проб. Но это не везение, это доверие. Тот уровень доверия, который я вызвала за время своей работы. Нигде не накосячила, никого не обзывала, нигде не ругалась. Вела себя максимально комфортно.

- Как вы относитесь к успешным актрисам, которые не имеют актёрского образования – Саше Бортич, Ирине Старшенбаум, Ингрид Олеринской? Может, образование и не нужно?

- Кино – это не театр. Для театра, безусловно, нужно образование, классическое, глубокое. В кино сейчас многие режиссёры ищут актрис без образования, потому что им кажется, что они более естественны в кадре. Я организовываю мастер-классы, и ко мне приходят люди без образования. Они хотят сниматься в массовке, в эпизодах. Им нужна практика, понимание работы на съёмочной площадке, работы с текстом. Если у человека есть естество, он вполне может сниматься в кино.

- Вы играли в каком-нибудь историческом сериале? В длинных платьях, корсетах, шляпках?

- У меня был небольшой эпизод в сериале «Екатерина». И дочка моя старшая там снималась. Потом у меня был эпизод в «Распутине». Мне очень хочется сыграть значимую роль в историческом сериале, мне это безумно интересно. Иногда мне кажется, что я не в своё время родилась. Хочется поднять кринолин и закричать: «Маменька! Маменька!»

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- За брендами не гоняюсь. Мне нравится дизайнерская одежда, есть девочка знакомая в Минске, которая шьёт для меня. Я ей говорю, что хочется, она и делает всё прекрасно. Когда была маленькой, мы с мамой ходили в ателье и шили одежду. Я придумывала свои модели, и для нас постоянно что-то шили. Сейчас что-то покупаю – и ношу месяц как минимум. На мой взгляд, мода – это не есть хорошо. Потому что нас ставят в какие-то рамки. Вот это модно – и это носите. Ну, кто это сказал? Какой-то «продвинутый» дизайнер? Почему я должна его слушать? Мне это не нравится.

- То есть, вы не шопоголик?

- Я была шопоголиком, но вылечилась. Просто перестала ходить в магазины. Я осознала, что это замещение того, чего тебе не хватает в жизни. Какая-то неудовлетворённость. Впрочем, детям я по-прежнему покупаю в магазинах…

- Ваши дети проявляют актёрские способности?

- У меня две дочки. Да, они актрисы. Но сейчас в кино не хотят сниматься, потому что понимают – это адский труд. Надо текст учить, ждать своего выхода, надо на площадке вести себя адекватно и вежливо. Не капризничать. Они обе уже снимались в кино. Старшая в первый раз снялась в шесть месяцев. Это был сериал «Юнкера», причём, когда я привезла ребёнка, я и сама понравилась режиссёру, и он меня снял в этом сериале. Так, благодаря своей дочке, я получила роль.

- А что была за сцена с дочерью?

- Солдат выносит из горящего дома младенца. У меня даже есть эта фотография.

- Юной актрисе заплатили за этот подвиг?

- Да, конечно. Согласно прейскуранту.

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