Гироскопия – наше всё

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 января 2022, 12:47 Ирина БАЛАГУРОВА

Фото Елены ГАЛКИНОЙ, Александра БАРЫКИНА; На фото: Начальник цеха №49 Евгений Семенихин и мастер Галина Горина на сбороч

Сборочному цеху №49 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» исполнилось 50 лет.



В ноябре прошлого года начальником 49-го назначен Евгений Семенихин. О том, как живет цех №49, – в интервью с руководителем.



– Евгений Владимирович, цех №49 сегодня – это…



– … сердце производства АПЗ. И не только сегодня, но и всегда. Гироскопия – это основное направление предприятия. Большинство характеристик систем, выпускаемых АПЗ, зависит от качества и точности свободных гироскопов, датчиков угловых скоростей, акселерометров и другой точнейшей техники, которую собирают в цехе №49. Таких мощных цехов, как наш, – и по номенклатуре выпускаемой продукции, и по численности работающих – в России единицы. Так что нам есть чем гордиться.



– Гироскопист – это призвание?



– Безусловно. Сборка гироскопических датчиков – одна из самых сложных. Работа требует особых знаний, мастерству учатся годами. Автоматизировать этот процесс пока невозможно: еще не придумали такое оборудование, которое заменит золотые руки сборщика. Наши гироскописты чувствуют зазоры и люфты в сборке даже без приспособлений и мерительного инструмента и могут точно сказать величину зазора даже по перемещению подвижных частей и звуку ударов об упоры. Это и есть профессионализм!



Замечательно, что в цехе сохранилась преемственность поколений. Сегодняшняя молодежь перенимает опыт у знатоков своего дела, и, надеюсь, они станут достойными продолжателями мастерства своих наставников.



– Как сегодня развивается цех?



– Мы расширяемся. В связи с увеличением объемов производства в конце прошлого года запустили новый сборочный участок ДНГДП, полностью укомплектованный оборудованием и кадрами.

Фото Елены ГАЛКИНОЙ, Александра БАРЫКИНА



– Евгений Владимирович, волнительно было встать у руля такого большого цеха? Что помогает справиться с такой ответственной нагрузкой?



– Волнительно и в то же время приятно, что мне доверили такое сложное подразделение. С 2011 года я работал здесь заместителем начальника по технологической подготовке, за это время успел изучить специфику цеха, выпускаемые изделия, особенности производства. Сейчас главной опорой для меня является грамотный, трудолюбивый и сплоченный коллектив. За его создание и в целом налаженную систему работы я признателен своему предшественнику Евгению Владимировичу Шаронову.



– Что пожелаете коллективу цеха в юбилей?



– Достижения новых производственных вершин, здоровья всему коллективу. Цех – это наш второй дом. Поэтому желаю мира нашему дому!

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