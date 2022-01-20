Екатерина Соколова-Жубер: «Я иногда манипулирую мужчинами»

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 января 2022, 11:31 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Екатерина Соколова-Жубер родилась в Москве. Актриса, сценарист, продюсер. Зритель знает Екатерину по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Духless-2», «Жестокий мир мужчин», «Триггер», «Хороший день», «Бег», «Жертва», «Пассажиры» и др. 23 февраля на Первом канале стартует показ криминального сериала «Хрустальный», где Екатерина Соколова-Жубер играет одну из главных ролей.





- Катя, кого вы играете в триллере «Хрустальный»? Какой характер у героини?



- Я играю жену главного героя, который по должности охотится за маньяками. Основные съёмки проходили в Ростовской области, моя часть - в Москве. У моей героини интересный характер – она во всём потакает мужу, но когда видит, что у него начинается нервный кризис, перестает быть мягкой и берёт ситуацию в свои руки. Правда, в итоге они всё равно расстаются.



- Потому что муж, охотясь, сам превращается в маньяка?



- Да.





- А вы могли бы жить с таким одержимым человеком?



- Думаю, нет. Я люблю стабильность, это моя большая ценность. Профессия подразумевает резкие и гибкие перемены, поэтому дома хочется чувствовать себя комфортно, чтобы мой близкий человек был со мной рядом и сегодня, и завтра. «Муж» в «Хрустальном» всё время отсутствует, гоняясь за маньяком, который убивает маленьких мальчиков.



- Интересно, вы за смертную казнь для таких извергов?



- Знаете, пожизненное заточение равнозначно казни. У человека нет будущего, и это очень суровое наказание. За смертную ли я казнь? Я бы не смогла привести приговор в исполнение. Но когда сейчас дают шесть-семь лет за убийство – это, конечно, не может не возмущать!



- Вы снялись в триллере. А в ужастике хотели бы сняться? Смотрите подобные фильмы?



- Раньше я любила пощекотать себе нервы и смотрела ужастики. Могла смотреть их запойно, а сейчас мне действительно становится страшно, я закрываю глаза. Или начинаю болтать, чтобы снять нервное напряжение. Я бы хотела исполнить роль в хорошем фильме ужасов, потому что это всегда – драма. В чистом виде. Есть некий монстр, а в чистой драме монстром будет, например, мужчина, женщина которого боится, что он её бросит. Поэтому героиня борется сама с собой, внутри себя. А в фильме ужасов монстр - это олицетворение страха и всего лишь визуализирован. В большинстве своём – не очень качественно. Но в достойных проектах бывает так, что мы даже не видим монстра, только то, что скрыто – в темноте, в тени, в соседней комнате. И это пугает.





- Кого бы хотели сыграть – жертву или монстра?



- Обоих, желательно в одном проекте.



- А в комедии снимались?



- Да, я сыграла лёгкую, весёлую героиню в комедийном сериале «Беспринципные» режиссёра Романа Прыгунова. Сериал состоит из новелл. Главных персонажей играют Юрий Колокольников и Анна Михалкова. Они постоянно встречаются и расстаются. А моя героиня Ольга появляется как соблазнительница…



- Кстати, а вы в жизни пользуетесь своей красотой? Соблазняете мужчин?



- Конечно, я иногда манипулирую мужчинами. Но только в благих целях. Мы все друг другом манипулируем, удовлетворяя свои желания, осознанно или неосознанно. Просто это в обществе считается чем-то нехорошим. Но вот женщина бросает вам томный взгляд. Это манипуляция? Да. Но вы ей нравитесь. Тогда что это – тоже манипуляция?

- Вы смотрели сериал «Содержанки»?



- Да.

- Сейчас многие девушки живут на содержании у мужчин. Как вы относитесь к подобному явлению?



- Я считаю, что женщины в таком случае закрывают другую свою важную возможность. Женскую силу, которая может заставить мужчину просто так давать своей спутнице различные средства и блага. Но эта же сила помогает женщине добиваться всего в профессии. Быть материально независимой. И, мне кажется, очень здорово находить баланс: быть реализованной профессионально и иметь рядом успешного мужчину, готового помогать.



Я не могу сказать, хорошие или плохие содержанки. Они выбрали для себя такой путь. Я их не осуждаю. В какие-то моменты, когда становится тяжело, много работы и что-то не получается, я нахожу в себе такую женщину, которая хочет сложить ручки и сказать – эх, был бы у меня такой миллиардер!





- Женщина должна быть сильной или слабой в наше время?



- Женщина не должна. Она может быть тягучей, гибкой. Там, где нужно, отстаивать своих детей, семью. В карьере она может быть сильной, дома, со своим любимым человеком - мягкой, слабой.



- С кем из маститых актёров вы играли в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Как я уже говорила, мне посчастливилось работать с Юрием Колокольниковым. Он актёр очень высокой медийной планки. Я пришла на съёмочную площадку «Беспринципных» и безумно переживала. Выучила текст, чтобы он отскакивал от зубов. Придя в вагончик, увидела, что Юра что-то скучно пролистывает. Это был сценарий. Но когда закончился грим, принесли новый сценарий. Как это так? Колокольников надо мной смеялся: «Ты что, серьёзно учила?» Зря я, короче, зубрила текст… Юра очень помог встроиться в ситуацию, потому что я пришла на площадку, где они с Анной Михалковой фактически жили месяцами.



Ещё я работала как сценарист с Надеждой Константиновной Маркиной, в картине «Пассажиры»…





- А, это про такси, которое перевозит мёртвых? Вы придумали эту идею?



- Нет, не я. Я когда-то училась в Школе драмы, где познакомилась с режиссёром и продюсером Русланом Сорокиным. Он снимал учебную короткометражку про то, как умирает человек в такси, и водитель везёт его неизвестно куда. Потом Руслан стал реализовывать этот проект со START и прислал мне сценарий для ознакомления. Я что-то там переделала и вошла в проект автором… Так вот, про Надежду Маркину. Она сыграла во втором сезоне, в моей новелле. Женщину на стадии деменции. Это было волшебно! Я бегала по площадке, делая какие-то дела. Надежда была в кадре и вдруг от неё пошла какая-то вибрация во время монолога. Это очень сильно совпадало с тем, что я закладывала в текст. Необыкновенно! Мы потом долго беседовали с Надеждой Константиновной про то, как не играть, а быть. Она наговорила мне уйму комплиментов про то, как устроен сценарий.





- Кстати, вы играли когда-нибудь мёртвую?



- Играла. Я умирала в образе Настасьи Филипповны в «Идиоте». Это было на учебной площадке в Школе драмы. Потом я играла мёртвого призрака в шоу «Вернувшиеся». И, наконец, в картине «Бег» - там героиня умерла буквально через несколько сцен. Насильственной смертью.



- Значит, вы не отказываетесь играть смерть? Вы не суеверны?



- Нет, мне было любопытно, что это будет за грим. Потому что в «Беге» героиня лежала в лесу мертвой уже неделю. Я не боюсь выглядеть некрасивой, безобразной…





- Вы были продюсером фильма «Жертва». О чём картина, тоже про маньяка?



- Нет. Очень тривиальная история. Моя героиня Саша приглашает в гости девушку низкого социального слоя (её потрясающе исполнила актриса Юлия Джулай) в качестве подарка своему мужчине. Зачем? Оказывается, она жертва насилия и не может иметь близости. Решает исправить ситуацию таким образом. Фильм называется «Жертва» потому, что не понятно, то ли парень жертва её манипуляций, то ли она сама. И проститутка, кстати, чья-то жертва, она кому-то мстит… Короткометражку можно посмотреть на видеосервисе START.



- Какие проекты у вас на очереди?



- Недавно у меня закончились съёмки в Петербурге, в сериале «Смычок». Очень интересный проект режиссёра Александра Цоя. Сериал снят вместе с Фондом Александра Сокурова. Он про молодых ребят, которые занимаются музыкой. Главный герой, скрипач, хочет поступить в консерваторию. Моя героиня – продюсер, которая видит талант в исполнителе рэпа, который входит в эту компанию. Но музыкантов втягивают в криминальную историю, они начинают заниматься наркоторговлей…





- Всё крутится, как всегда, вокруг денег. Вас это не раздражает в современном кино?



- Это наш жизненный аспект, как и любовь, семья, дружба, работа, здоровье, хобби. Так и деньги. Деньги бывают либо счастливыми, либо несчастными. Для меня имеет вес, насколько мой труд и вклад в этот труд оправдан и оценивается в определённых суммах. То, что есть какая-то зацикленность на деньгах, плохо ли это? Может, это мышление некоего среднего класса? Я знаю многих богатых людей, они деньги не считают, но они точно про них всё знают. И они их инвестируют, а не накапливают, не прячут и не экономят.



- Скажите, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Несколько раз мне говорили, что я слишком красивая для роли. Это не всегда напрямую связано с внешностью, иногда бывает, что героиня не вписывается в какую-то общую семью. Но ситуации были. Поэтому я часто прихожу на пробы без особого макияжа, волосы прибраны. Первое впечатление – красивая женщина – оно порой мешает. Если это не фильм о Джеймсе Бонде. Иногда требуется время, чтобы обратить внимание на то, что у меня есть свой взгляд и своё мнение.

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