Максим Жаркой: Мужчина – это тот, кто должен брать на себя ответственность за все, что происходит в мире

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 января 2022, 08:53 Екатерина Санжиева

На фото: Максим Жаркой с женой и их четверо детей – трое сыновей и дочь

В Интернете появилось стихотворение, привлекшее большое внимание пользователей сети. Тема истинных семейных ценностей, затронутая в произведении, весьма актуальная для нашего современного общества, «Аргументы Недели» связались с автором стихотворения "Мужские принципы" Максимом Жарким и поговорили об истинном предназначении и роли мужчины и женщины в семье.

- Максим, расскажите немного о себе. Где вы работаете?

- Я вовлечен в семейный бизнес. Образование высшее. Закончил кибернетический факультет Политеха. Изучал информационные технологии в системах и управлении. И это в жизни пригодилось. Прикладываю полученные знания к делу.

- Как так получилось, что вы вдруг начали писать стихи? Это ваше увлечение?

- Нет. Это внезапно появилось в этом году. Я вступил в сообщество «Марафон мужской ответственности». Это международное сообщество. Занятия проходят онлайн. Мужчины, которые не пьют и не курят, которым небезразлично общество, семья, родина. Проходят у нас и выездные мероприятия.

- Какие?

- Так называемые малые мужские лагеря, где собираются 15-20 человек. И занимаются под руководством тренеров. Мы собираемся на три дня погружения, обсуждаем вопросы мужской ответственности. Пробуждаем в себе забытое старое, пробуждаем мужские роли, вспоминаем, что это такое – мужское предназначение. И возвращаясь по домам, применяем в жизни эти знания.

- А как и где это все проходит в этих лагерях? Чем конкретно вы там занимаетесь?

- У нас есть два тренера – Александр Тимашев – организатор всего нашего движения и Евгений Койнов. Они создали и продвигают этот Марафон. В 2021 году я побывал в трех лагерях. Один проходил в Нижнем Новгороде, другие – в Горно-Алтайске и Туапсе. В Туапсе был большой лагерь, собралось 130 мужчин-единомышленников с едиными ценностями и принципами. И желанием мирно что-то менять.

- Вот приезжают столько мужчин и чем они занимаются? Слушают какие-то лекции, посещают тренинги?

- Мы просыпаемся в полпятого утра. Умываемся, идем на водоем. Все мероприятия проходят у открытого водоема – реки или озера. Купаемся в холодной воде и таким образом пробуждаемся.

- А что пробуждается? Мужская сила, воля?

- Сознание в первую очередь. В полпятого же не каждый встанет. И для меня это было нелегко – входить в холодную воду. Это для меня стало открытием. Потом мы идем на настройку. В каком формате она происходит? Это медитация. Мы в молчании размышляем о своем.

- То есть это движение связано с буддизмом?

- Нет. Вы можете медитировать тогда, например, когда возникает какая-то проблема на работе. Вы не знаете, как ее решить. И берете паузу, сосредотачиваетесь и молчите в течение 15-20 минут. И ни с того ни с сего приходит в голову решение. У каждого мужика есть своя закавыка. Кто-то с женой не ладит, у кого-то с сыном непонимание, у кого-то в бизнесе сложности. И в это сообщество попадают люди с каким-то вопросом, которые в первую очередь хотят поменять себя. И этот утренний процесс запускаем, чтобы пробудить мужское сознание. Чтобы ответить на вопрос: зачем я здесь?

- А после медитации что?

- А потом проходит коллективная сонастройка – мы выполняем определенные упражнения. Одно из них – пение. Мы вместе поем – русские народные песни, песни «Любэ». Отвечаем на вопросы. Садимся друг напротив друга и спрашиваем: «Что для тебя мужчина? Что для тебя отец?» Есть определенные вопросы, которые по заданию организаторов надо прояснить.

- И что такое мужчина? Как вы это сформулировали?

- Одно из определений, которые мы вместе сформулировали: мужчина – это тот, кто берет на себя ответственность за все, что происходит в мире. Все что происходит в мире – это либо мужские достижения, либо мужские упущения. И в любом случае спрос за все с мужика. Мужик пойдет на войну, если будет надо, мужик в ответе за семью, в ответе за безопасность своих близких. Мы пробуждаем в себе ту изначальную роль, которая ему была присуща.

- И это помогает лично вам? Ведь к этому пониманию можно прийти без поездки в лагерь?

- Да, безусловно. Есть мужчины, которые по природе воины, люди дела. Но если посмотреть на современное общество, к сожалению, таких мало. Мало сбалансированных личностей. Один заколачивает деньги. Забывая про семью, про здоровье, про все на свете. Вроде денег принес семье, а она несчастна. Или наоборот – пить начал. Пьет и пьет. Баланс смещается. И периодически этот баланс надо выправлять. Это, конечно, может делать мудрая жена. Но к сожалению, сегодня знаний у женщин для этого не хватает.

- О роли женщины вы в мужских лагерях тоже говорите?

- Это неотъемлемая часть занятий. Мы напрямую зависим от жен.

- А как вы определяете роль женщины в современном мире?

- Скажу в идеале про роль женщины. У неё тоже есть своя ответственность. Она ответственна за детей, за чистоту и порядок в доме, за умонастроение своего мужчины, за свое внутреннее и внешнее содержание. У женщины есть ряд вещей, за которые она ответственна. Но сегодня женщины пытаются взять на себя ответственность за все. Потому что мужчина это допустил. Когда? Наверное, примерно в начале прошлого века. Когда шли войны, многие мужчины не вернулись домой. И бабам приходилось пахать землю, пасти коров, танки строить, на самолетах летать. И роли сместились. И поколение девчонок 60-70 годов видели, что их матери делают все абсолютно. И они впитали в себя понимание, что это нормально. И сейчас они за все берутся.

- Но, если следовать вашей логике, женщина ответственна только за семью и дом, она не должна работать, профессионально расти. Это так?

- В классической схеме – да, женщина такой и должна быть. Почему раньше рождалось много детей? Потому что мать занималась детьми. Сегодня что мы видим? Чайлд-фри, чайлд-хейтеры - целое направление, люди сознательно отказываются от рождения детей или даже ненавидят их...

- Ну это же крайности, таких людей все-таки меньшинство. И сегодняшний мир – это не патриархальный мир. И женщине помимо домашней работы и материнства надо еще самореализовываться. А вы у нее отнимаете такую возможность?

- Мы ни у кого ничего не отнимаем. У нас нет такой задачи. Давайте поймем, почему женщина это делает, почему пытается взять на себя, по сути, мужские роли. Пройдемся по мужику. У него есть четыре конкретных роли: защитник, добытчик, лидер, наставник. Он играет их во всех сферах своей жизни. А теперь поговорим о женщинах, какие у нее роли. Я говорю о замужних женщинах. Первая – роль жены. Это когда женщина говорит и напоминает мужчине о его обязанностях: «Ты – наш защитник, не дай нам бедствовать. Ты – добытчик. Иди в лес, добудь лося, принеси нам мяса. Ты – лидер. Мы хотим идти за тобой, веди нас». Вторая роль – матери. Мать всегда поддержит своих детей, она их любит какими бы он ни были. Третья роль – сестры. Сестра – это та, которая всегда простит. И роль дочери. А это та, которая в момент разочарования или гнева может сесть на колени к папе, посмотреть ему в глаза и обнять его. Поддержать. И тогда мужчина понимает, для чего он живет. Пятая роль – любовницы. Настоящая мудрая женщина должна включать в себя эти роли. Но если мы посмотрим на современное общество, то увидим, особенно на Западе, что женщины исполняют всего лишь две роли, да и те – некачественно. Жены, которая постоянно что-то требует от мужа, и любовницы. Но другие ее роли - матери, дочери и сестры - необходимы мужчине, они включены в программу на подсознательном уровне. Поэтому идет развал семьи, мужчина ищет отношений на стороне. Потому что ему не хватает ролей своей женщины. А она в свою очередь, не видя в мужике этих качеств, тоже начинает искать на стороне своего героя, который ей все необходимое обеспечит. И в этом сейчас основной разлад между мужчинами и женщинами. А так как все в этом мире начинается с отношений, в нем царит кавардак.

- А у вас в семье как? Вы все роли исполняете?

- Мы женаты 11 лет. Родили четверых детей. У нас тоже были свои сложности. Но что я сделал в самом начале отношений, когда мы с женой решили пожениться? Я сразу пообещал: мы никогда не разведемся - что бы ни случилось, будем вместе. Тут я проявил мужскую ответственность. Дал понять, что она может ни о чем не беспокоиться.

- Ваша жена работает?

- Сейчас она в декрете. Но раньше работала в банке. До рождения первого ребенка. Мы долго проговаривали эту тему с ней. И жена сейчас уже не вернется в работу по найму. Даже если и вернется, то это будет, скорее, хобби. Пусть это даже не будет приносить деньги. Достаток в семье я взял на себя. И это дает мне много сил. Я понимаю, что один зарабатываю и для меня, как для мужчины, это очень важно. И жена видит во мне истинного добытчика. Вот вы говорите, что мы лишаем женщину возможности работать. К сожалению, многое женщина делает из страха. Она из страха может хоть на Луну полететь.

- А почему из страха?

- Из страха и недоверия к мужчине. Почему? Возьмем Вторую мировую войну. Наши бабушки, прабабушки капали окопы. Почему они это делали? Потому что понимали, что мужики на фронте и могут погибнуть. И не смогут ни в чем им помочь. И женский, материнский инстинкт настолько силен, но проявляется, в основном, из страха. Вам же нужно кормить потомство. И вот эта современная тенденция примерно оттуда и пошла. Женщина боится доверить мужчине его прямые обязанности. И что мы наблюдаем? Женщин, которые зарабатывают себе на кусок хлеба, стараясь дать ребенку нормальную одежду, нормальное образование. Она говорит: «Муж, ты мне не нужен! Я же сама всего могу добиться». Но в итоге женщина в 40-45-50 лет приходит к разочарованию. Всего вроде бы добилась, а мужчины рядом нет. И это не делает ее счастливой. А на самом деле предназначение женщины – проявить заботу о близких. Ни о начальнике своем, ни о карьере, а о своих домашних. Мужику не нравится, когда женщина им руководит. Нам нравится, когда нас любят.

- Вы в принципе рассказываете правильные вещи, которые заложены в православии. Это каноны. Но все меняется. Вы, например, сказали жене, что никогда не разведетесь с ней. Но бывает же такое стечение обстоятельств, когда это слово нельзя будет сдержать.

- Я обязан его сдержать. Я, как мужчина, должен держать слово.

- Даже если сами будете несчастливы? Нельзя же привязать ко всем семьям, ко всем женщинам один и тот же шаблон. Все же разные, и аксиомы часто не работают.

- Моя жена – очень умная. Она организует сообщества, она не сидит в четырех стенах. Она свободна. Хочет свое хобби иметь - она его сделает. Она понимает, что быт будет закрыт мной. Не будет вопросов, что нам есть. Что дети не останутся без образования. Да и что такое любовь? Давайте разберемся. Это забота. Как раньше старики проверяли – любит ли молодая жена своего супруга? Когда все жили в одном доме и была возможность друг за другом наблюдать. Если молодая жена мужу, когда тот прилег отдыхать, подпирает одеяло под его бока, значит заботится, значит любит. Забота проявляет любовь. Я, например, могу встать пораньше и приготовить завтрак или помыть пол. Я помогаю жене. Тем самым подаю хороший пример своим детям.

- Возвращаясь к стихотворению. Как вы его написали?

- Была у нас творческая часть задания онлайн. Мужчина – он еще и творец. Это позволяет ему не выгорать. Одна из частей занятий сообщества – проявлять творчество. В конце лагеря мы пишем стих за 15 минут. Про это стихотворение я расскажу историю. Я взял курс под названием «Несимметричная диалектика» (мы изучали как сегодня происходит подмена понятий) и после него надо было написать диплом. И нашей команде из 15 человек нужно было проявить творчество. И вот в три утра я проснулся, и у меня в голове сложилось стихотворение. Я сел за стол и начал писать. Стих родился за два с половиной часа. Без единого исправления. Мысли приходили, я их укладывал на бумагу.

- Вы его выложили в сети?

- Нет, я отправил его в нашу группу дипломников.

- То есть поэтом вы себя не считаете?

- Нет, я не поэт. Но желание писать у меня возникает. Был в командировке в Новосибирске и там написал короткие стихотворения.

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