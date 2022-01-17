Военспец Ситнов: при массовом ответе не удастся сбить абсолютно все ракеты

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 января 2022, 13:40 Александр Саргин

Фото: соцсети

О возможности размещения ядерных ракет ближе к американским берегам российские дипломаты «намекали» во время недавних переговоров с представителями США и НАТО, сообщили некоторые американские СМИ.

О том, выполнят ли требования России наши «партнеры», или мы их как-то превентивно обнулим, спецкор «АН» Александр Саргин расспросил военспеца, академика РАЕН, начальника вооружения Вооруженных сил РФ (1994-2000 гг.), генерал-полковника Анатолия Ситнова.

- Анатолий Петрович, «подвижка» наших ракет поближе к американцам была обещана в том случае, если они не примут требования России о гарантиях безопасности. На этой неделе ждем их ответ, как говорится, в трех экземплярах…

- Любой военный конфликт таких блоков, как Россия с одной стороны и НАТО и все в него входящие - с другой, будет являться импульсом для начала третьей мировой войны, а это просто конец цивилизации. Ядерный обмен приведет к нарастающему потенциалу по деградации всего населения всех стран. Как минимум наступит трехлетняя зима, которая «потянет» всё остальное, ну и понеслась: зашевелится Йеллоустонская кальдера, проснутся другие вулканы... Неужели было мало двух ядерных ударов по 20 килотонн по Хиросиме и Нагасаки?! А если сейчас пойдет обмен ударами, то будет задействован такой потенциал, что все предыдущие войны покажутся детской забавой. И тем не менее, если США и НАТО будут предъявлять нам некие претензии, мы же не будем смотреть и терпеть, как они будут нас терзать.

- Некоторые наши военные специалисты считают, что ядерное оружие США далеко не в порядке и «не взлетит». Кроме того, мы можем «обесточить» их спутники и т.п.

- Если есть чье-то единоличное мнение, то и его, конечно, можно рассматривать, но в целом подход к новому военному конфликту между глобальными странами ведет к катастрофе. Надо четко понимать, что в ядерной войне никогда не будет победителей. Кому бы ты ни нанес ядерный удар, к тебе все равно все вернется.

- Но у нас же эшелонированная ПВО, ПРО и т.п.

- При массовом ответе не удастся сбить абсолютно все ракеты, поэтому любое решение по развязыванию ядерной войны ведет к ликвидации человечества и всей цивилизации на нашей планете. Так что перед тем, как нажать кнопку, каждый должен думать.

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