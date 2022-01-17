Актриса Елена Синилова: «Я подсадила на астрологию весь Театр Сатиры»

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 января 2022, 12:31 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Елена Синилова родилась в Москве. Окончила ГИТИС. Служит в Театре Сатиры. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Универ. Новая общага», «Интерны», «Чего хотят женщины», «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» и др.

- В Театре Сатиры вы играете в спектакле «Никогда не поздно», который поставил Александр Ширвиндт. Какие у вас отношения с Александром Анатольевичем? Какой он режиссёр и человек?

- Александр Анатольевич – прекрасен. Мы его очень любим, особенно за его чувство юмора и саркастично-трезвую, ироничную оценку жизни и всего, что происходит. Он всегда спокоен, даже если он что-то может эмоционально сказать, всё равно это такой мимолётный выплеск, потому что в корне Александр Анатольевич – понимающий человек. Он не относится к жизни слишком сложно и серьёзно. Легко, и эта его лёгкость передаётся нам. Нам комфортно с ним работать, весело. Когда я репетировала роль в спектакле «Никогда не поздно», я целиком и полностью ощутила, как это сложно, чтобы всё сделать так, чтобы Александру Анатольевичу понравилась сцена. Каждый раз мы играли заново, по-другому. В итоге всё получилось. И я очень благодарна за этот опыт Александру Анатольевичу.

- Вы очень загорелая. Где валялись на солнышке?

- В Абхазии.

- Наверное, это было ваше самое экзотическое путешествие?

- Нет, самое экзотическое было в Камбоджу. Это было лет пять назад. Меня всегда привлекали места силы, а Камбоджа – историческое место, где много храмов, в которых я очень хотела побывать. Мы с сестрой отдыхали в Таиланде и взяли экскурсию в Камбоджу. Два дня на странных автомобилях мы ездили по стране. Моя сестра – городской житель, она просто села под Буддой, и сказала, что будет меня здесь ждать, пока я буду ходить по своим храмам. Я получила огромное удовольствие от того, что побыла в этом месте силы. И мечтаю снова туда попасть. А ещё я хочу съездить на Байкал. Там такая природа! Правда, зимой трудно вырваться из театра. Потому что, как говорит Александр Анатольевич Ширвиндт, «театр – это зимний вид спорта».

- А на съёмки вас спокойно отпускают?

- Можно договориться. Руководство театра всегда входит в положение, если, конечно, ты не наглеешь и не говоришь, что съёмки завтра. Если заранее всё обговаривается, то отпускают довольно спокойно.

- В принципе театру важно, чтобы его актёры были медийными лицами…

- Конечно, это очень важно! Важно, что тебя снимают, важно даже, что у тебя есть антрепризы на стороне. Вот у меня три антрепризы в театре «Миллениум». И меня туда без проблем отпускают. Потому что в репертуарном театре у тебя спектакли могут идти подряд несколько дней, а потом – две недели ничего нет. А уж с нашей пандемией и подавно. То, что есть антрепризы, это большой плюс, иначе бы мы, наверное, разучились играть.

- Мы заговорили о медийности, а как вы относитесь к медийным лицам, не актёрам, которых приглашают в спектакли? Самый свежий пример – Ольга Бузова…

- Я считаю, что мир сошёл с ума. Нет, эксперименты нужны, это можно ставить. Но к этому серьёзно относиться не стоит – к эксперименту с Бузовой. Всё-таки артист должен быть артистом. Не зря на это учимся. Я уважаю все «корочки». Без них ты не можешь позиционировать себя как артиста.

- А как в таком случае вы относитесь к успеху Саши Бортич, Ингрид Олеринской, Ирины Старшенбаум? Ведь они тоже не имеют актерского образования?

- Кино – это немножко отдельная история. Ты в кино можешь попасть и без образования. Но театр - это другое. Возвращаясь к Ольге Бузовой…

- Вы, кстати, смотрели тот нашумевший спектакль с ней во МХАТе?

- Не смотрела. Хотя Станислав Садальский сказал по поводу Бузовой и этого спектакля, что Ольга не мешает постановке.

- Вы доверяете мнению Станислава Садальского? Может, он просто дружит с Бузовой?

- Ну, Садальский мой коллега. И у нас хорошие отношения. Мы играем с ним вместе в «Миллениуме», в спектакле «Шашни». Я его люблю и уважаю. Он такой большой ребёнок, который говорит всё, что думает и чувствует. Он очень добрый и щедрый.

- А чему вы научились у него на сцене?

- Садальский относится к репертуарным артистам своеобразно – вы не деятели искусства, говорит он. Потому что вы говорите всё по тексту, как написано, как вам сказали. Где жизнь?! И, наверное, своим поведением Садальский подтолкнул меня на органику и на искание себя на сцене. Потому что каждый спектакль с Садальским идёт не по плану. Куда занесёт, там и выскочим. Тут ты выходишь из своей зашоренности, хотя реплики всё те же, концепция должна сохраняться. Но в антрепризных спектаклях всегда есть толика свободы, ощущение здесь и сейчас. Этой органики я и научилась у Садальского. В антрепризе мне ещё нравится, что мы много ездим по стране. Мне нравятся режиссёры антрепризы. Я долгое время работаю с выдающимся режиссёром Ниной Чусовой. У меня с ней хороший контакт. Я у неё играю в спектаклях «Ханума», «Шашни» и других. Думаю, что каждый должен найти своего режиссёра.

- Я вижу у вас на руках татуировки. Как переводятся эти фразы?

- Одна татуировка на английском – «мои мечты сбываются». На второй, на санскрите, «живи сейчас». Я люблю татуировки. Но, конечно, иногда их приходится замазывать. Если в спектакле, например, у моей героини открытые руки. Замазываю плотным гримом. Например, в спектакле «Малыш и Карлсон». И в кино тоже приходилось замазывать. В картине «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка». По Михаилу Задорнову, режиссёр Дмитрий Панченко. Мы сняли этот фильм, жаль только, что Михаил Николаевич Задорнов до этого не дожил.

- Вы упомянули о легендарном спектакле Театра Сатиры «Малыш и Карлсон». Для детей тяжелее играть, чем для взрослых?

- Безусловно, сложнее. Потому что ребёнка невозможно обмануть. Он чувствует любую фальшь, ненастоящее. Мне поначалу было очень тяжело играть детские спектакли. Особенно антрепризный – «Белоснежка и семь гномов», где я играла Белоснежку. В «Миллениуме» зал небольшой, дети сидят у тебя прямо перед носом. И от этого у меня поначалу была некоторая зажатость. Но с детьми очень весело. Всегда какие-то смешные реплики из зала. На «Малыше и Карлсоне» была такая сцена, где моя героиня Астрид целует Малыша. И какой-то мальчик, сидевший на первом ряду, когда я поцеловала Малыша, вдруг выдохнул на весь зал: «Ой, мамочки!» И закрыл лицо руками. А в «Белоснежке», когда я собираюсь кусать яблоко, дети все орут: «Не кусай!» Один раз я откусила, была тишина в зале, и какой-то мальчик громко и отчётливо произнёс: «Вот дура!» А когда я лежу в гробу, подходит принц, чтобы меня поцеловать, иногда кричат: «Не целуй её, она мёртвая!»

- Тут главное самой не расхохотаться, верно?

- Ну да, особенно когда лежишь, мёртвая, в гробу…

- Лена, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Скорее всего, мешает. Потому что на тебя смотрят и складывается определённое мнение. Ага, девушка лёгкого поведения или какая-нибудь пафосная львица. Формируется определённое амплуа. Тяжело его разрушить. Я обычно и играю – пафосных или девочек. Почему-то люди считают, раз ты красивая, значит, выбрать актёрскую профессию сам бог велел. Мне-то кажется, что красота – дело относительное. Одному нравится одно, другому – другое. Нет норм. Но если ты красивая, это не факт, что тебе повезёт в кино или в театре. Не это главное. Важна внутренняя харизма. Ты можешь быть вообще не красивым, страшным, но ты будешь так зажигать, так цеплять людей!..

- Какой должна быть женщина в наше время – слабой или сильной?

- Женщина должна быть женщиной. Не брать на себя мужские функции. Потому что сейчас есть такая тенденция – женщина бёрёт на себя мужские роли. Контроль, зарабатывание денег, конкуренция. Женщина должна быть и сильной, и слабой. Но, прежде всего, она женщина. Её функция принимать. Проживать чувства. Женщина – это про чувства, про естественность. У мужчины совершенно другая стезя. Повторяю, женщина не должна брать на себя мужские функции и обязанности. Это не значит, что женщина должна сидеть дома и развлекаться, а мужчина должен зарабатывать. Женщина должна реализовываться, но энергетически не становиться на место мужчины. Почему сейчас женщины жалуются – мол, мужчин не осталось, нигде невозможно найти достойного. Почему я всё на себе одна тащу? Да потому что их не будет в твоём поле, если ты будешь одна тащить всё на себе, энергетически становиться на роль мужчины.

- Какие качества вы цените в мужчинах?

- Осознанность, понимание того, что ты мужчина, и ты берёшь ответственность за свою женщину, за свою семью. Ты выполняешь добровольно взятые на себя обязательства. Мужчина должен быть защитником и добытчиком. И главное – искренность. В союзе между мужчиной и женщиной искренность играет главную роль. Когда есть контакт, когда налажен душевный контакт. И мы не боимся сказать друг другу правду. Не боимся конфликтовать, потому что конфликтовать тоже надо уметь, это нормально. Самое главное, не играть в игру, что у нас всё хорошо, и даже если у нас есть проблемы, мы о них не говорим. А стремиться понимать друг друга, двигаться в одном направлении, искренне разговаривать.

- Как вы относитесь к мужчинам-актёрам?

- Есть такая позиция, что актёрство – немужская профессия. Но все мужчины разные. Есть такая тенденция, что мужчины-актёры – странные. И с ними построить отношения нереально. Друзья моих родителей – артисты. И вот когда мне было лет шесть, мы были у них в гостях. Это Сергей Моховиков и Лариса Шахворостова. И вот, помню, Лариса гладила меня по голове и говорила: «Ой, Леночка, никогда не выбирай актёрскую профессию, никогда не становись артисткой». Им в браке было тяжело. Оба импульсивные, есть момент конкуренции. Бытует мнение, что двум артистам ужиться трудно. Но и среди мужчин-актёров есть адекватные, хорошие люди, с которыми можно построить взаимоотношения.

- Какие у вас есть в жизни страхи?

- Страх не успеть. Мне всё время нужно бежать вперёд. Одно образование, другое. Мне кажется, что я не успеваю, и вот этот мой внутренний конфликт – что я что-то не успею, мой самый сильный страх. Но так можно бежать, и всю жизнь пропустить мимо. Иногда важно остановиться и зафиксировать момент… Что ещё из страхов. До последнего времени я очень боялась…червей. Но я работаю над собой. Я ведь ещё по образованию психолог-астролог. Уже весь Театр Сатиры подсадила на это. Я проходила психотерапию. И этот страх червей прошёл. Как-то шла после дождя и увидела на земле червяков. Раньше бы просто завизжала, а тут шла спокойно – миленькие, как бы вас не раздавить. Теперь я легко преодолеваю свои страхи!

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