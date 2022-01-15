Режиссер «Свингеров» Андрейс Экис: «Я вырос на добром советском кино»

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 января 2022, 19:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Кадр из фильма «Свингеры»

Год Тигра вошел к нам не только с противоречивыми прогнозами астрологов, но и с юмором: на экраны России и Латвии вышла романтическая комедия режиссеров Дмитрия Фикса (студия «Мотор фильм) и латвийца Андрейса Экиса «Свингеры». Разумеется, Балтийское бюро «Аргументы Недели» не смогли пройти мимо такого интересного события. Специально для нашего издания интервью с классным латвийским режиссером Андрейсом Экисом.

- Андрейс, вы взяли очень «сладко-осторожную» тему, согласитесь. О свингерах не особо принято говорить в обществе. Не было опасений, что не все позитивно воспримут подобный фильм?

- Я по натуре оптимист и рисковый человек. Кстати, российская версия «Свингеров» уже шестая по счету, определенная адаптация латвийской картины. О чем этот фильм? О людях, человеческих отношениях и желаниях.

- Не сложно ли было работать с такими популярными актерами, как Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова. У каждого свой взгляд, характер…

- Нет. Совершенно нет. Мне было очень приятно работать в такой замечательной компании. Если честно, то я был в душе готов, что мне могут и сказать: «Ты кто такой?», но этого не произошло. Все было отлично, тем более, работать с коллегой Дмитрием Фиксом и студией «Мотор фильм» - реальное удовольствие.

- Как выбор пал на Дмитрия Нагиева, Ирину Пегову, Наталью Рудову?

- Сперва мы думали о кандидатуре Павла Деревянко. Но он отказался по причине того, что хочет посвятить себя серьезному кино, много снимался в комедиях. Мы отправили сценарий Дмитрию Нагиеву, он прочитал его и согласился…

- Сразу? Не было условий, высокомерия?

- Знаете, я сам учился в Ленинграде и скажу, что жители этого города совсем иные… У них нет высокомерия, «понтов», нет! Дмитрий – приятный человек, профессионал без всяких «понтов». Он прочел сценарий, понял, что там есть, что играть и чем «шокировать» зрителя и согласился. Что касается Ирины Пеговой, то нам нужна была актриса, которая всегда «на передовой» в отношении с мужем – решает за него, давит, советует. Таких дам можно встретить и в реальной жизни: у меня были соседи, муж с женой, так эта женщина всегда была в разговорах «между нами»… Вот такая неугомонная личность. Но такой характер, и с этим ничего не поделать. Наталья Рудова – известный блогер, светская львица, красивая женщина… Достаточно таких качеств для участия в картине.

- Андрейс, а почему вы не задействовали латвийских актеров?

- Для этого нужно быть, как минимум, Никитой Михалковым… Поясню. Известные режиссеры имеют свободу выбора: кого из артистов приглашать… Все это связано с финансами… И снимали мы в Москве. Вот и решили, что «поставим» на популярных российских актеров. Кого из Латвии можно было пригласить? Я говорю о степени узнаваемости и популярности… Мартиньш Вилсонс, Мирдза Мартинсоне, но они уже в интересном возрасте, а нам нужен был иной возрастной критерий.

- В одном из своих интервью вы сказали, что «равнялись» на картину «Ирония судьбы». Странно, однако…

- Почему? Я, по своей сути, человек советского времени. Вырос на добрых советских фильмах – «Ирония судьбы», «Джентльмены удачи», про Шурика… Фильмы действительно были добрыми… А потом все изменилось: многие российские сериалы стали жесткими. Да, сегодня в России выпускают 300-400 картин в год, и много боевиков… А нам хотелось рассказать о человеческих отношениях, показать людей, как они себя ведут в той или иной ситуации. Хотели создать доброе кино.

- Какие рабочие планы у вас? Собираетесь еще поработать в России? Что ждете от года Тигра?

- Есть планы поработать в России… Пока рано говорить. Что жду от года Тигра? Поработать в кайф! Кайфануть! Да и ушедший год мне принес позитив, несмотря на пандемию. «Свингеров» показали сразу после Нового года на широком экране… А это всегда приятно, когда тебя позитивно оценивают.

- Благодарю.

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