Писатель Лапин: во времена СССР в Казахстан прислали дивизию Дзержинского, а сейчас – военных из ОДКБ

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11 января 2022, 21:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Власти Казахстана заявили о возвращении контроля над административными зданиями и об общей стабилизации обстановки в стране.

О том, что же произошло в самом начале наступившего года в «южном подбрюшье» России и кому это выгодно, спецкор «АН» поговорил с писателем, бывшим собкором одной центральной советской газеты в Казахстане Александром Лапиным.

НАЗАРБАЕВ ПРИВАТИЗИРОВАЛ КАЗАХСТАН



- Александр Алексеевич, так что же произошло в Казахстане?

- Всенародное возмущение тем, что в два раза были подняты цены на газ. Сначала это выступление имело мирные формы, а потом к нему подключились радикалы - в основном мусульманского толка. И, конечно, это движение было направлено против клана Назарбаева, так сказать, нашего несравненного Елбасы, бывшего президента, который приватизировал страну и эксплуатировал ее в свою пользу! Нурсултан Назарбаев и его зять Тимур Кулибаев решили передать торговлю сжиженным газом (основное топливо в Казахстане) на биржу, соответственно, цена сразу и подскочила в два раза. Ну а события в виде разнообразных грабежей и погромов - это сопутствующие явления, которые всегда используются деструктивными, экстремистскими элементами.

- Но ведь повышение цены произошло лишь в одном регионе Казахстана. Возможно, определенные структуры ждали повода?

- На западе Казахстана, где произошли нынешние события, в основной своей массе живут найманы. Еще в 1986 году я написал статью «Пираты степи», и там уже в то время начинались такие же крупные и серьезные волнения. Я писал, что отраслевые союзные министерства эксплуатируют Мангышлак и ничего не дают местному населению, поэтому оно и поднялось. Но тогда был Советский Союз, и их просто разогнали.

- Насколько я знаю, там было не одно подобное выступление…

- Да, второе значимое выступление было на 20-летие Казахстана летом 2011 года. И в тот момент, когда там шло торжественное заседание, появились сведения, что на Мангышлаке (с 90-х гг. эта местность стала называться Мангистау) опять начались серьезные выступления. Они были жестоко подавлены, насколько я знаю, около ста человек были расстреляны. И вот сейчас был третий всплеск. Место это такое беспокойное, и люди там очень пассионарные и недовольные тем, что это очень богатый нефтью, газом и всем прочим регион с немногочисленным населением, у которого постоянно возникают вопросы, почему они с этого ничего не имеют?

- А работать они не пробовали?

- Их заработок в среднем в два раза выше, чем по всему Казахстану, но ведь людям всегда мало. Смотрите, казахская семья в среднем тратит на этот сжиженный газ 700 долларов в год, но если цена повышается в два раза, значит уже 1400 долларов. Это для семьи, конечно, очень круто и накладно.

КАЗАХСКИЕ СИЛОВИКИ ОЧЕНЬ КОЛЕБАЛИСЬ

- Но ведь цену после волнений вернули на прежний уровень.

- Да, вернули, ну а дальше вы уже все знаете… Сейчас идет расследование не только против продавцов из крупных казахстанских газовых компаний, но и в отношении председателя Казахской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса, зятя Назарбаева - Тимура Кулибаева. Также после этих волнений началось расследование и в отношении Елбасы и всего его семейства, которое, собственно говоря, и владеет основными богатствами Казахстана.

- Не проспали ли ситуацию силовики Казахстана, спецслужбы этой страны? Сначала были сообщения, что в Казахстан завезли 20 тыс. боевиков, сейчас говорят уже о 10 тысячах…

- Это очень красивые цифры - 20 тысяч боевиков, 10 тысяч… В Казахстане возникло классическое двоевластие: президент Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Назарбаев, который до конца ему власть так и не передал. Но почему? Потому что Назарбаев, во-первых, был пожизненным председателем Совета национальной безопасности Казахстана, силовики подчинялись именно ему, и только с 5 января 2022 года им является президент Токаев, который до этого не мог поставить силовиками своих людей. Во-вторых, сам КНБ (Комитет нацбезопасности Казахстана) до 5 января возглавлял Карим Масимов, бывший премьер-министр Казахстана, а также доверенное лицо Назарбаева. С ним не очень понятная ситуация: сначала его вроде уволили и арестовали, потом отпустили и он уехал, а теперь вернулся, его подозревают в государственной измене, и он опять арестован. Насколько я понял, стрелки теперь перевели именно на Карима Масимова.

- Похоже на какие-то игры…

- Да, в данной ситуации некоторые эксперты говорят, что это был специальный ход со стороны людей бывшего президента, которые хотели сместить Токаева. Ведь, с одной стороны, было очень много нареканий к работе КНБ, а с другой - и армия показала себя не очень хорошо. Например, перед тем, как боевики начали атаку на аэропорт Алма-Аты, кто-то дал приказ оттуда уйти, хотя этот объект охранялся, и там были солдаты. Так вот солдаты благополучно ушли, а потом туда пришли боевики.

Что касается количества боевиков, то сейчас идет масса разговоров о том, что их было от восьмиста человек и даже до 20 тысяч. Но на самом деле их было намного меньше, просто сейчас каждый старается доказать свою лояльность Токаеву, показать, что он… ну такой президент, что все они всегда готовы его «отстоять»! Вот и преувеличивают количество боевиков, а еще говорят, дескать, не могли сражаться и оставили аэропорт, потому что боялись, что прольется большая кровь. Некоторые мои «корреспонденты» говорят, что всего было задействовано несколько десятков боевиков. Судя по всему, казахские силовики очень колебались, но помощь со стороны России, ОДКБ, скажем так, перевесила чашу весов в пользу нынешнего президента. И слава богу!

ПРИЕХАЛО МНОГО ОБУЧЕННЫХ КИРГИЗОВ

- Токаев заявил, что уже через два дня начнется поэтапный вывод миротворцев ОДКБ. Похоже, и наши десантники задержатся там ненадолго…

- Не думаю, что они там будут очень долго. Насколько я понимаю, они в обязательном порядке взяли под охрану столицу - город Нур-Султан, а также важные объекты в Алма-Ате. Но ведь казахская армия – это около ста тысяч человек, так что как только укрепится власть, военные и уйдут. Зачем там долго находиться российским ВДВ? Это же не их функция, это специально обученные люди, мобильные войска.

- Протяженность границы между Россией и Казахстаном составляет почти 8 тысяч километров, из них 6 тысяч - это открытая степная местность. Возможны ли подобные вылазки бандитов на нашу территорию?

- Я очень сильно сомневаюсь. Исламисты – это салафиты, представляющие одно из течений ислама, достаточно экстремистское. Так вот это салафитское движение в Казахстане, по некоторым сведениям, возглавляет один из родственников Елбасы. Поэтому на них раньше смотрели сквозь пальцы, хотя у них несколько раз были выступления. По-моему, года три назад разгромили одну банду, и раньше были выступления этих салафитов, но особо их не прижимали.

Сейчас нам рассказывают, дескать, американцы, НКО и т.п. организовали в Казахстане эти волнения. Нет же, не американцы и не НКО, а в большей степени - исламисты, которые постепенно набирают силу в Казахстане! Именно они - в большей степени! А еще непосредственные свидетели тех событий рассказывали мне, что приехало очень много киргизов, которые уже обучены и умеют свергать власть. Кстати, у них самих было, по-моему, пять переворотов. Также было очень много узбеков из радикальный кругов. Так что в этом участвовали не только одни казахи, и здесь в большой степени виден именно исламский след.

- Значит, по-вашему, это организовали не США и Британия?

- Если бы здесь были американцы, то они уже давно объявили бы Токаева нелегитимным, вне закона или низложенным и назначили бы какого-то своего Гуайдо. На мой взгляд, это было внутриказахское выступление, скажем так, внутриказахские разборки.

- У меня тоже такое ощущение, мало того, некоторые эксперты пишут, что там устраивали просто хаос ради хаоса.

- Мне это очень напоминает 1986 год, когда я сам наблюдал эти лица, повадки, манеры и вопли, которые раздавались в толпе выступающих. Тогда поводом для протеста было то, что первым секретарем ЦК Компартии Казахстана назначили русского, Геннадия Колбина, который до этого был первым секретарем Ульяновского обкома КПСС. Но тогда был Советский Союз, так что туда прислали дивизию Дзержинского, и я сам видел, как они разгоняли выступающих. А сейчас прислали военных в рамках ОДКБ - очень похожая ситуация…

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