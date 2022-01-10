Актриса Екатерина Фисун: «Проституция разрушает светлую человеческую природу»

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 января 2022, 10:49 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Екатерина Фисун окончила ГИТИС в 2015 году. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Наследники», «Последний мент», «Анна-детективъ», «Пятница», «Можно мне тебя обнять?», «Наживка для ангела», «Девочки не сдаются», «Вратарь Галактики», «Скорая помощь-3» и др. 5 января в онлайн-кинотеатре KION вышел новый сериал «Сергий против нечисти», где Екатерина Фисун сыграла одну из ролей.



- Екатерина, кого вы сыграли в сериале «Сергий против нечисти»?

- Проститутку.

- Как интересно!

- Да, небольшая роль, но очень яркая. Это у меня не первый опыт, я сыграла достаточно много подобных персонажей. Хотя, конечно, меня приглашают на разные роли. В «Сергии» бывший священнослужитель, которого играет Роман Маякин, проводит время с моей героиней, а наутро она его покидает. В кино такой образ экс-батюшки интересен. Как говорится, в тихом омуте черти водятся. В жизни мне бы показалось странным, что священник, пусть и бывший, позволяет себе подобные вещи.

- Где проходили съёмки?

- В районе Москва-Сити. Была зима, холодно, я выглядела как проститутка. Сапоги на высоком каблуке, под ногами лёд. И меня под руки вели на съёмочную площадку, чтобы я не свалилась. Съёмочная группа мне очень понравилась, они заботились обо мне.

- Вы сказали, что такой человек, как Сергий, вызвал бы у вас в жизни недоумение. Вы как относитесь к религии, часто ли ходите в церковь?

- Я родилась в религиозной семье. Но на данный момент религиозным человеком себя не считаю. Хотя уважаю мнение и мировоззрение каждого. Чувствую: что-то всё-таки есть, какая-то светлая энергия. Мне хотелось бы в это верить. И в моей актёрской карьере происходили интересные вещи, когда я думала, что действительно что-то или кто-то тебя ведёт. Но я считаю, если бог есть, он живёт в нас. И главное, честным и добрым быть внутри, в своей душе. В церковь я сейчас не хожу. Богу можно помолиться в разных местах и при разных обстоятельствах.

- С кем из актёров сериала «Сергий против нечисти» вы чаще были в кадре, с кем подружились?

- К сожалению, у меня было не так много времени, чтобы с кем-то подружиться, хотя я достаточно общительный человек, люблю заводить новые знакомства. Больше всего в кадре я была с Романом Маякиным. Конечно, на площадке мы общались с режиссёром, он ставил мне актёрские задачи, помогал войти в образ. Эта роль проститутки далась мне достаточно легко.

- А можно как-то оправдать женщин, которые занимаются проституцией?

- Я стараюсь уходить от каких-то стереотипов и осуждения. Если верить в бога, то только ему судить людей, почему они себя так ведут. Мы не знаем, что повлияло на то, что человек пошёл в такую профессию. Или, например, почему Сергий так себя ведёт, что у него в глубине души. Если бы я играла главную роль проститутки в фильме, там было бы больше моей актёрской работы. В «Сергии» - эпизод, достаточно яркий, но там не рассматриваются какие-то глубокие вопросы, и мне не надо было особенно оправдывать свою героиню.

Повторяю, стараюсь никого не осуждать, но считаю, что такая профессия приводит женщину к деградации. Когда она выбирает подобный путь, это нехорошо для её женской природы, сексуальной энергии. Я общалась с совершенно разными людьми – и с бездомными, и с олигархами, с религиозными, с атеистами. И с теми же проститутками. Мне было интересно понять, отчего и почему они идут по такому пути, кто эти женщины. Их объединяет одно: от них идёт какая-то мертвечина и холод, в плане энергетики. И я не знаю, что нужно потом сделать, чтобы это поменять. Умные мужчины – они это чувствуют. Но всякие могут быть ситуации. Например, умирает муж, остаются дети. И женщине срочно нужны деньги. Я не хочу осуждать. У каждого свой путь. Но, повторяю, подобные занятия разрушают светлую человеческую природу.

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась в сериале «Последний мент» с Гошей Куценко. Играла убийцу. Очень было круто сниматься с Гошей. Это была настоящая актёрская работа. Не все режиссёры так могут поработать с артистом, как Куценко. У нас была сцена допроса. И он профессионально разбирал её, мы обсуждали предлагаемые обстоятельства, каждое слово моей героини. Гоша выступал и как режиссёр, и как партнёр. Иногда ты приходишь на съёмки, и всё как-то быстренько снимают. Ты прожила органично, но не успеваешь поработать над ролью, над сценой, над глубиной. Работа Гоши заставила меня погрузиться в роль, это был творческий, исследовательский процесс.

- Скажите, а вы гламурная девушка? Часто посещаете светские мероприятия?

- Я не считаю себя гламурной девушкой. Не слежу особо за какими-то модными тенденциями. Я такая, какая есть. Но люблю общение. И когда меня приглашают на светские мероприятия, стараюсь не отказываться. По мне, гламурный человек – это человек поверхностный. Да, я люблю красиво одеваться. Но я не гламурная.

- Во время светских тусовок часто подходите к фуршетному столу? Что обычно пьёте?

- Могу позволить себе выпить один-два бокала белого сухого вина, я его очень люблю. Ничего в этом плохого не вижу. Кстати, очень настороженно отношусь к людям, которые говорят, что вообще не пьют. У меня много творческих знакомых – и поэтов, и писателей, которые любят это дело. И они говорят, мы никогда не будем работать с людьми, которые вообще не пьют. Им меньше доверия. Я не говорю, что пить хорошо. Но совсем не пить, когда человек категорически отрицает алкоголь, это что-то странное, если, конечно, ему не запрещено по состоянию здоровья. Алкоголизм, умение нажраться так, чтобы падать в обществе, это тоже, конечно, нехорошо. Во всём должна быть мера. Я за золотую середину.

- Какой самый крепкий напиток вы пробовали в своей жизни? Абсент пили?

- Про абсент не помню. Вообще крепкие напитки пью редко. Повторяю, я люблю хорошее белое сухое вино. Ну, вот я была на Кубе, и там, конечно, прекрасный ром. Из крепких напитков люблю ром.

- Кстати, а какое у вас было самое экзотическое путешествие?

- У меня достаточно насыщенная жизнь, и последние четыре года я много путешествовала. Но самая интересная страна, где была, Чили. Там очень красивая природа, океан, горы, пеликаны. Конечно, там не выпить бокал белого сухого вина – просто преступление.

- Да, Чили славится своим виноделием!

- Сам город Сантьяго, я бы не сказала, что там есть какие-то красоты. Достаточно обычный город.

- Пеликанов кормили с рук?

- Нет. Ко мне они не подходили. Мы просто были в ресторане, и рядом сидели пеликаны, и я ими просто восхищалась.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Я спокойно отношусь к брендам. Для меня важнее всего, чтобы вещь понравилась. У меня есть абсолютно разные вещи, разной стоимости, и я их одинаково люблю, если они мне нравятся.

- Какая роль в кино для вас – ключевая, знаковая?

- Пожалуй, это роль в фильме «Вратарь Галактики», который снимал режиссёр Джаник Файзиев. Я интересным образом попала в этот полный метр. Мои удачи вообще часто происходят необычным образом. Во «Вратаре Галактики» у меня небольшая роль, но после попадания в эту картину я ещё больше поверила в себя и стала стремиться к более серьёзным проектам. И предложения стали приходить.

- Как вы относитесь к успешным актрисам, не имеющим актёрского образования – Саше Бортич, Ингрид Олеринской, Ирине Старшенбаум? Может, оно и не нужно, образование?

- Говорят, успех актёра - 10 процентов таланта и 90 процентов труда. Да, наверное, учась в хорошем театральном институте, у известного мастера, в принципе, почти любой трудолюбивый человек сможет овладеть актёрской техникой, за счёт которой он будет достаточно неплохо играть, быть органичным. Но я вспоминаю один спектакль в Театре Вахтангова. Там действительно играли артисты-профессионалы, многие закончили Щукинский театральный институт. И они все хорошо играют. Я смотрю этот спектакль – все очень органичны, с поставленным голосом и речью. И тут на сцену выходит Сергей Маковецкий. И вот он всё переворачивает. У него есть что-то выше и больше, чем просто профессиональный дар. Для меня в артисте главное - особая энергетика, которая либо дана, либо нет. Научиться технике внимания или другим техникам можно – я сама преподаю актёрское мастерство, я знаю. И органично молчать, например, можно научить почти любого человека. Но кто-то будет молчать – и это будет для зрителя катарсис! От молчания Иннокентия Смоктуновского на сцене, ты бы мог, наверное, изменить всю свою жизнь. Вот это талант, который либо есть, либо его нет!

Поэтому я отношусь к непрофессиональным актёрам так: если жизнь им дала такую возможность без образования, пускай они продолжают и дальше в этом направлении. А время покажет.

- Есть ли у вас в мире такой «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Мой «райский уголок» - это там, где есть любимые люди, где мне спокойно и хорошо. Это может быть Москва или любая точка мира. Например, я себя иногда очень счастливо ощущаю дома, когда лежу в обнимку с котом. Кстати, кота зовут Мейерхольд. И это мой уголок, куда я люблю возвращаться после съёмок, где меня ждёт любимый котик. В будущем, надеюсь, меня будут ждать муж и дети.

- А вы за что любите своего кота?

- Просто люблю. Разве можно любить за что-то? Он уже семь лет со мной. Я бы, наверное, любила любого кота, который бы прожил со мной семь лет. Мейерхольд - очень добрый, неагрессивный, умный, чувствующий. Когда у меня что-то болит, он может прилечь рядом, пригреть меня. Такие моменты вызывают к нему особые чувства.

- Какие западные и наши актрисы вам нравятся?

- Иностранные актрисы – они почти все классно играют. Особая любовь – Мерил Стрип, Катрин Денев, Моника Беллуччи, Шарлотта Генсбург, Скарлет Йоханссон. Мне очень нравятся актрисы, которые не просто хорошие мастера, но интересные и неоднозначные личности, наполненные внутренним светом, что-то переживающие, с внутренними конфликтами. Конечно, самая большая любовь – Мерилин Монро.

А наши? Мне нравятся Анастасия Вертинская, Елена Яковлева, Алиса Фрейндлих, очень нравилась Людмила Гурченко. Кроме таланта, я очень ценю в актрисах, да и вообще в творческих людях, сильный характер.

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