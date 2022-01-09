Военспец Багдасаров: если ультиматум не принимается, врага уничтожают

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 января 2022, 20:20 Александр Саргин

Фото: ianed.ru

Россия под подавлением и в режиме угроз, которые формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдет ни на какие уступки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Спецкор «АН» Александр Саргин пообщался с военспецом, политологом Семеном Багдасаровым на тему диалога РФ и США

- Если США не выполнят наши условия, можем мы для начала гиперзвуковыми ракетами уничтожить все точки, откуда ВСУ стреляют по Донбассу?

- Не фантазируйте, какой еще гиперзвук, я вас прошу, забудьте это слово! Но, вне всякого сомнения, давно пора (и можно!) уничтожить пункты управления, которые командуют украинскими войсками на Донбассе. И давно пора применять там разведывательно-диверсионные группы, о чем я уже устал говорить! Но ничего этого не делают, и боюсь, что и дальше не будут делать.

- А что вы думаете по поводу так называемого ультиматума, который Россия выдвинула США?

- По-моему, слишком громко у нас это назвали ультиматумом, правда, потом уже начали говорить про какое-то «соглашение». Извините за откровенность, но американцы же не полные идиоты! Они уже сейчас заталкивают все эти переговоры, которые и начаться-то не успели, в долгосрочное направление в виде ОБСЕ, восстановления диалога Россия-НАТО и уже бесед с ними на эту тему и т.д. То есть забалтывают и одновременно стараются усилить свое влияние на постсоветском пространстве, а при этом еще и отдавливают бывшие республики СССР от нашей страны. Это же очевидно, ну какой там ультиматум, это же слишком громко сказано!

- Но наша риторика явно поменялась, Семен Аркадьевич!

- Риторика - это одно, а действия - совсем другое. Знаете, если ультиматум не принимается, врага уничтожают. Ну а кого мы собираемся уничтожить? Продолжать и дальше торговать с Украиной? Это несколько своеобразное уничтожение…

- Короче, как говорили в «Кавказской пленнице», будем ждать.

- Да.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости