Актер Иван Оганесян: Новый год продолжается

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 января 2022, 10:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Бывают интервью-подарки: теплый разговор и послевкусие очень приятное. Так случилось у меня, шеф-редактора Балтийского бюро «Аргументы Недели», когда беседовала с актером Иваном Оганесяном. Удивительно позитивный человек, который умеет и слушать, и интересно отвечать. Огромное спасибо малышкам Сашеньке и Женечке, дочки актера, которые принимали участие в интервью.

- Иван, С Новым годом! С Рождеством! Вы весело отметили праздники? Есть свои новогодние традиции?

- Спасибо. И вас с Новым годом! Знаете, особых традиций нет, мы собираемся вместе с семьей… В этом году встречали Новый год интересно: смотрели с дочками мультики и заснули! Практически проспали Новый год! Позвонила старшая дочь из Англии, чтобы поздравить нас и… разбудила. Нет, мы не переживаем, конечно, потому как у младшей доченьки в новогодние праздники День Рождение! Вот так и получается, что Новый год продолжается! А традиции, впрочем, есть… Сашенька, (актер обратился к дочурке), что мы любим есть на праздники? «Оливье, конечно!» Так что наша мама готовит этот вкуснейший салат не только на Новый год, например, а два раза в неделю! И мы все довольны. Новый год и салат оливье продолжаются!

- Любите дарить подарки? Получать подарки? Поздравлять с праздниками друзей?

- Мы с семьей больше любим путешествовать на праздники, когда выдается свободное время. Вот уезжаем к друзьям в Новороссийск. А подарки… Дарим, конечно, но лучше путешествовать всем вместе! Так интереснее! А друзей поздравляю, и меня поздравляют… Знаете, самое приятное, когда раздается, например, звонок и ты видишь код города (371), и думаешь – круто, из Латвии позвонили, конечно, приятно! Мы же жили в Латвии, Риге, но получилось, что уехали. Красивый город, страна красивая… Бывало, я садился в машину и колесил по всей Латвии. Знаете, не сталкивался ни с каким национализмом… Все были добродушны. Я всегда думал и думаю, что жить нужно в мире. Я много снимаюсь в Киеве, и мне нравится там работать. Мы - актеры, а не политики, нам свойственно созидать! Потому что разрушать легче, но разве это надо? Нет, конечно! Вот я вспомнил памятник Пушкину в Риге… И так тепло на душе стало. В центре города стоит памятник великому поэту! История и современность. Так и должно быть! Нет ничего важнее светлого, доброго, вечного. Главное – помнить об этом!

- Иван, вот на такой ноте пожелайте нашим читателям…

- Света в душе, крепкой семьи, понимания друг друга, улыбок и, конечно, здоровья! С Новым годом!

- Благодарю.

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