Актриса Никита Дубровина: «Мне всё время хочется с кем-то подраться»

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 января 2022, 11:44 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Никита Дубровина окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Приключения экспоната», «Пять минут тишины», «Склифосовский», «Очевидцы» и др.





- Никита, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Не скажу, что считаю себя красивой. Но если рассматривать других людей, мне кажется, красота помогает. Хотя в актёрской профессии больше важна типажность, фактура. Иногда человек может быть не очень красивым с точки зрения стандартов красоты, но харизматичным, например.



- Расскажите о своём дебюте в кино. Каким он был?



- Это был полнометражный фильм «Приключения экспоната». Я училась в ГИТИСе, была жуткой отличницей и не ходила ни на какие пробы, всё время посвящала учёбе. Когда окончила институт, стала бегать по всяким кастингам, но мне это трудно давалось, из-за того, что меня никто не знал, я была новеньким человеком в этом деле. У меня было множество провалов.





Но однажды звёзды сошлись: из проекта вылетела актриса, она как раз поступала в ГИТИС. Ей стали срочно искать замену. И меня совершенно случайно, без всяких проб, взяли в эту картину «Приключения экспоната». Я просто приехала на встречу с режиссёром и понравилась ей. Мне было приятно сниматься в этом фильме. Все люди вокруг меня были какие-то добрые, светлые, простые. Вот такой у меня был дебют в кино.

- С кем из маститых актёров вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я снималась в сериале «Пять минут тишины» с Игорем Лифановым. Он потрясающий человек и актёр. Глядя на него, ты сам становишься живым, артистичным. Ты перенимаешь у него эту живость, органику, он очень хороший партнёр. Невозможно сыграть как-то криво, когда Лифанов с тобой. Игорь придумывает всякие штуки. Одна сцена какая-то идёт, и он всю её органично разлагает на мизансцены. Много помогает коллегам, придумывает, как сказать ту или иную фразу.



- Какие экстремальные ситуации случались на съёмках сериала «Пять минут тишины»?



- Экстремальных ситуаций было много. Была сцена, где мы спасаем детей, которые попали в пожар на заводе. И вот перед тем, как начать съёмки, мне говорят: «Никита, ты будешь гореть». Я отвечаю: «Хорошо, ладно, буду гореть». На меня надели много курток, пиротехники подмазали какой-то смесью, и меня подожгли. И стала гореть куртка. Экстремальность была в том, что огонь горел больше, чем нужно. А я же не вижу его, горит у меня сзади. В итоге меня с небольшим опозданием затушили. Никто, слава Богу, не пострадал.





Съёмки проходили в Ульяновске, и у них есть такой Императорский мост. И вот мы там снимали, как автобус после аварии вылез «мордой» за ограждения и навис над Волгой. Нам надо было на тросах, через лобовое стекло, проникнуть внутрь автобуса. Конечно, всё проверили каскадёры, но всё равно было страшно на каких-то двух тросиках двигаться над бездной реки. Мы летели фактически в свободном полёте. Спасибо Роману Курцыну, он меня всё время успокаивал, подбадривал и подавал руку, когда я забиралась в это разбитое лобовое окно.



- Вы сами выполняли все трюки – почему? Ведь есть каскадёры!



- Трюков было не так много, и да, я сама многие из них выполняла. Была у меня девочка-дублёр, каскадёр, но её почти не использовали в подобных сценах… Ещё был интересный случай. Мне дали управлять моторной лодкой. У нас была погоня, я преследовала бандитов, которые похитили девушку. И мне надо было так близко подъехать к преступникам, чтобы Рома Курцын перепрыгнул с нашей лодки на их судно. А я первый раз за рулём моторки. И так мы мчались, и параллельно ещё надо было текст говорить. Рома совершил успешный прыжок. В общем, справились как-то…



- Какие качества в мужчинах вы цените?



- Наверное, доброту. Инициативность.





- А вышли бы замуж за мужчину-актёра?



- Нет! Мужчины-актёры немножечко эгоисты. Во-вторых, они люди вдохновения, они всегда его ищут. В-третьих, если актёр успешен, у него нет свободного времени, чтобы заняться семьёй. Как вот у Ромы Курцына. Он говорит, что у него съёмки круглогодично и отпуск один месяц. Только тогда он видит свою семью. А если это не очень востребованный актёр, то он денег в дом не приносит. Поэтому – нет!



- Вы занимались восточными единоборствами. Каких-то результатов достигли?



- Я занималась кунг-фу, конкретно ушу, несколько лет. И у меня были хорошие результаты, я даже участвовала в соревнованиях. Меня хвалили мастера. Я быстро достигала каких-то уровней. У меня всегда были таланты в физических видах спорта.

- В жизни вам пригодились занятия ушу? Может, на вас кто-то нападал на улице?



- Мне всегда хотелось с кем-то подраться. Я всё время думаю, что, может, случится какая-то ситуация, когда мне кто-то нахамит, нагрубит, и мы подерёмся. Но нет, все какие-то добрые вокруг.



- Какое у вас было самое экзотическое путешествие?



- Это была Индия. Когда я ещё училась в школе, подруга позвала меня в это путешествие. Я сначала подумала: «Боже мой, Индия! Грязная страна!» Но в итоге поехали. Денег у нас было мало. И мы всё это время ели одни бананы. Мы путешествовали по нескольким индийским штатам, и однажды полезли на какую-то гору. И у нас в сумке был запас бананов на день. Наш обед и ужин. Какая-то обезьяна, увидев эти бананы, подскочила, разорвала сумку и украла нашу трапезу…



- После этого путешествия бананы, наверное, не едите?



- С тех пор не ем.





- Есть у вас в мире такой «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?



- Два места. Одно находится в прошлом, а другое – это Индия. В прошлом – это дача моих родственников под Самарой, это место, где я была счастлива. Там топили печку, собирались все родные и близкие. К сожалению, это место осталось в прошлом, я не могу туда вернуться…



- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?



- Я не гоняюсь за брендами. Более того, я иногда посмеиваюсь над теми, кто напяливает на себя бренды. Важно, чтобы вещь была качественная, и нравилась тебе. Не важно, какой ярлычок на ней нацеплен. Я иногда могу армейские ботинки надеть и радоваться жизни.



- Вы шопоголик?



- Это волнами. Иногда могу год ничего не покупать, а иногда прихожу в торговый центр и покупаю целую гору одинаковых вещей.





- Какие книги вы читаете – бумажные или электронные?



- Бумажные. В них душа, ты их трогаешь, ты можешь подчеркнуть что-то, загнуть страницу. И перечитывать потом эти места.



- Насколько вы погружены в интернет? Сколько у вас подписчиков в инстаграме?



- В инстаграме у меня больше тысячи подписчиков, но я его не развиваю, как это делают другие. У меня времени нет, я ещё пишу картины. Занимаюсь такими делами, которые прокачивают меня, а не социальные сети.



- Вы за живое общение, или вам удобнее сейчас общаться в соцсетях?



- Конечно, за живое. Но пока у нас в Москве доедешь до живого человека, пройдёт полдня.



- Вы за рулём?



- К сожалению, нет. Я почти сдала на права, все экзамены, но меня завалили на вождении. И я решила не пересдавать. Но у меня есть права на вождение катеров. Когда мы в Ульяновске снимали «Пять минут тишины», я сдала права на управление моторной лодкой до 12 метров.

- Купите себе яхту…



- Да-да, непременно!



- Расскажите о своём музыкальном проекте Planet of Ra!



- Я являюсь соавтором, соучредителем этого проекта, который мы развиваем с актрисой Дарьей Пицик. Пишу музыку, тексты. И Даша пишет песни. Плюс я ещё аранжирую всё это на компьютере, прописываю все инструменты. Я окончила всего два класса по аккордеону, но почему-то умею играть по чуть-чуть на многих инструментах. У меня всегда была склонность к музыке и абсолютный слух.

- В чём прелесть нашего времени и в чём его минусы, на ваш взгляд?



- Минусы, наверное, в том, что люди разучились контактировать друг с другом. У всех лица воткнуты в смартфоны. Мы ни с кем не общаемся, город большой, доехать сложно. Это минус. А плюс в том, что люди стали как-то развиваться. Сейчас знания любые в доступе. Ты можешь залезть в интернет и обучиться, чему хочешь. Ты можешь легко позвонить кому-нибудь на другой конец света. Всегда на связи. И путешествовать стало просто.

- В какую историческую эпоху хотели бы пожить?



- В Древней Греции, в золотой век, когда были античные боги, полубоги, герои. Я бы хотела быть героем, который совершает подвиги, потому что я обожаю оружие.



- Какое оружие вы держали в руках?



- Абсолютно разное. От автомата Калашникова до сабли, арбалета, лука. Я однажды сама смастерила лук. У меня дома есть дома ножи, от папы остались, есть тот самый лук собственного изготовления. Остальное у мамы дома хранится.



- Кто из западных актрис вам нравится?



- Я люблю Джулию Робертс, ещё с фильма «Красотка». И ещё Анжелину Джоли, она просто потрясающая актриса и женщина.



- Какие жанры кино любите смотреть? Нравятся вам ужастики, например?



- Нет, ужастики я не смотрю никогда, потому что я очень впечатлительная, и после просмотра таких фильмов могу бояться зеркал. Я люблю научно-фантастические фильмы, там, где красивая картинка. Для чего мы смотрим кино? Для того чтобы посмотреть то, чего нигде не увидишь. Люблю что-то сказочное. Не люблю бытовуху. Надо возвышать свою душу, а не смотреть в то окно, которое у тебя уже есть.

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