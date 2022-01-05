Военспец Ситнов: Йеллоустонская кальдера взорвется – и не будет ни США, ни Великобритании

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5 января 2022, 09:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Запад засуетился, ведь для США и НАТО приближается время дать ответ России на ее предложения о гарантиях безопасности. Так, американский политолог Ульман даже предложил собрать бывших президентов США для обсуждения надвигающихся проблем.

Спецкор «АН» Александр Саргин поговорил с военспецом, академиком РАЕН, начальником вооружения Вооруженных сил РФ (1994-2000 гг.), генерал-полковником Анатолием Ситновым

- Как США и НАТО могут отреагировать на наш ультиматум?

- Это был не ультиматум. Просто была высказана позиция, которую все должны четко рассматривать и оценивать, потому что с Россией связываться нельзя. Заметь, Владимир Владимирович не выказывал ни политических, ни экономических, ни территориальных претензий. Нам не нужна чья-то территория или ресурсы, потому что у нас всего и так хватает. Но ведь у каждой страны есть своя сфера влияния, а они свою сферу влияния начинают расширять за счет нашей. Путин уже напоминал, что когда подписывалось соглашение о роспуске Варшавского договора, то нам обещали, что не будет продвижения НАТО на восток, но они сейчас все нарушают и начинают захватывать то, что им не положено.

- У меня просто сердце кровью обливается, ведь НАТО на нашей земле, под Николаевым, в Очакове, строит объекты военной инфраструктуры!

- Ну и пусть строят. Это хорошо, все нормально, ведь до 2036 года Америки уже не будет. В ближайшие 10 лет произойдет взрыв Йеллоустонской кальдеры, и на Земле установится трехгодовая зима, а от Америки – хорошо, если остается шесть штатов. Для них единственной возможностью остаться в живых - это перебраться на территорию Украины и России.

- Уж сколько разговоров и версий об этом Йеллоустоуне, а он никак не проснется!

- Мировой океан уже поднялся на два метра, Антарктида освободилась ото льда на 40%, и Гренландия тоже освободилась и освобождается. Вот Мировой океан поднимется еще на метр - и увеличится давление на земную кору, а это ведет к тому, что Йеллоустонская кальдера, где магма уже почти подошла к поверхности, взорвется – и не будет ни Соединенных Штатов, ни Великобритании.

- И останемся мы без «партнеров»…

- От Великобритании останутся отдельные острова, затопит половину Бельгии, Голландии, Германии, всю нашу Прибалтику. Если рассматривать дальше, то там Италия, а значит, Ватикану надо бежать на территорию России, поскольку затопит и его. Так что Россия была, есть и будет основой мира. То есть именно мы глобальный континент, который является основой жизни всего человечества.

- Про Россию ясно, кто бы спорил, а я не буду! Но я не понял, это мы спровоцируем взрыв Йеллоустоуна?

- Зачем мы будем провоцировать, не надо провоцировать такую катастрофу! Наши ученые им предлагали, как избежать катастрофы, но это требует серьезных денег. В Америке деньги есть, ну и пусть они сами там занимаются этим вопросом.

- Как думаете, наш «Посейдон» сейчас спрятался в нужном месте у побережья США?

- А я даже и не знаю. Да и какая в этом необходимость?

- Ну хоть их флот потопить, если что, авианосцы…

- А что такое - флот? При наличии у нас сегодня такого потенциала, как «калибры», «цирконы» и еще много чего, а также того, что сейчас из космоса видно абсолютно всё, то… Всё уже давно просчитано, а наши ракеты имеют высокую точность… Ну был у них флот – и нет его. Отмечу, что потенциал нашей страны и сейчас позволяет реализовывать советские заделы, надежно смотреть в будущее и не переживать. В любой момент мы можем дать адекватный ответ. А вот провоцировать войну крайне нежелательно.

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