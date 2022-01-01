Депутат Сейма Рамона Петравича: Мы дойдем до того, что в ЗАГС будем с козой идти, а не с человеком

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 января 2022, 19:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

С Новым годом! Мир встретил 2022 год! Еще совсем маленький и неопытный тигренок делает первые свои шаги, но совсем скоро это прекрасное животное издаст свой грозный рык, давая нам понять, что его год – это время независимых, смелых, не боящихся рисковать людей! Время бесстрашных, любознательных и целеустремленных! Вот таким людям большая кошка будет благоволить! Итак, мы вошли в 2022 год! Какие перспективы он несет, например, для Латвии? Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с экс-министром благосостояния Латвии, депутатом Сейма Рамоной Петравичей.

- Рамона, с Новым годом! Как встретили тигренка?

- Хорошо, с удовольствием встретила. С семьей, не нарушая эпидемиологических норм! Если честно, то от прошлого года несколько устала – был сложным, муторным, нервозным. Но это не значит, что я не поблагодарила хозяина прошлого года… За два часа до Нового года я уединилась, зажгла свечу и «поговорила» сама с собой: вспомнила лучшие моменты уходящего года, погрустила над тем, что принесло мне огорчение, а уже потом «позвала» в свою жизнь Тигра.

- Рамона, есть у вас свои семейные традиции, как встретить Новый год, чтобы он принес удачу?

- Я встречаю всегда новый год с семьей. Вот это моя традиция и счастье! Сама готовлю, накрываю стол: изысков никаких нет, но есть традиционные блюда, которые готовили еще мои предки – тушеная капуста, обязательно рыбное блюда, сегодня был карп, и мясное – тигр же хищник и очень любит мясо, потому на столе был кролик и курочка. На праздничном столе должно быть непременно 12 блюд! И они у меня были! Кстати, моя бабушка говорила, что главное достоинство любого стола – хлеб! Он приносит стабильность, благополучие семье. И, конечно, пили шампанское!

- Рамона, но мы вошли в год тигра с новшеством – президент страны г-н Левитс заявил, что летом Латвии придется узаконить однополые браки! Такой «подарок» не все латвийцы восприняли с энтузиазмом!

- Я тоже не была в восторге, потому, как вижу, какие последствия нас ждут. Латвия – консервативная страны и подобные нововведения не приемлемы для нас. Я понимаю, что как Европа сказала, то наша «верхушка» так и делает… еще с удовольствием! Вы думаете, что правительство не понимает настроение народа? Понимает! Но они примут такой закон летом, а потом «уйдут» и после них, хоть потоп! А то, что тут могут начаться волнения, ненависть, увы, их это не интересует. Да, я считаю, что в Латвии могут начаться «столкновения» в этом вопросе: представьте себе, сколько сюда приедет подобных пар? И их нужно принять! Начнется неразбериха: сегодня у одной (одного) этот партнер, а завтра – другой, а если захотят жить, например, втроем, то, как тогда? Я не помню, чтобы в Конституции Латвии была статья, которая давала «свободу» однополым бракам. В Конституции сказано, что брак – союз между мужчиной и женщиной! Кого смогут родить однополые семьи? Мы же живем, чтобы наш род не прекращался, а получил продолжение в детях. С таким подходом человечество может исчезнуть. Мы уж точно! От нас и запаха не останется. Я всегда выступала против подобных новшеств! Летом узаконим однополые браки, а потом в ЗАГС можно будет и с козой приходить на регистрацию! А как иначе? Я читала, что в Англии одна дама решила связать себя «узами брака» с люстрой! А наше правительство смотрит в «ту сторону», а не на нас. Ничего хорошего из подобного проекта не получится!

- Рамона, принесет ли изменения для Латвии 2022 год? Каким он будет?

- Это только может знать Господь Бог. Я могу высказать свое субъективное мнение! На новогодние праздники правительство страны ослабило ограничения, а вот после праздников начнет обвинять народ в том, что они спровоцировали рост заболеваний коронавирусом, и введут на несколько недель ЧС. Я думаю, что это будет! А за этим пойдет волна больничных, увольнений, безработицы, нищеты и мизерных пособий, которые не все и получат. Я слышала, как наш президент г-н Левитс был шокирован бедностью латвийцев… Он еще не видел, как живут люди! Я бы его хотела отвести на один латвийский хутор, где туалет на улице и есть маленькие дети, которые с мамой живут на 140 евро. Г-н Левитс и не знает, как живут его подданные! Видимо, и знать не хочет! Для него лучше потратить деньги на убранство своей резиденции и на однополые браки, а пенсионеры, инвалиды «подождут» с повышением пенсий! Вот реальная картина! Я думаю, что наши люди устали от таких решений, от такого безразличного правительства. Изменения начнутся с осени… Латвийцы, думаю, поняли, что нам нужны перемены в верхушке. И они будут! Люди не пойдут голосовать за нынешнее правительство, а вот оно может «пойти» на ухищрения: например, запретить голосовать непривитым! Какие партии у нас выступают за принудительную вакцинации и санкции для непривитых – «Единство», националы… Они же будут понимать, что люди не пойдут за ними и найдут способ вновь унизить людей. О какой демократии мы можем тогда говорить? Я хочу пожелать смелости нам, отстаивания своих прав, слушать свое сердце, но главное помнить, что этот мир спасет только любовь! Только любовь имеет значение в этом мире! С Новым годом! Будьте счастливы! Пусть наша многострадальная земля обретет покой! Хочу добавить… Мы, латвийцы, живем в мире друг с другом: общаемся, встречаем вместе праздники, смотрим и латышские и русские каналы, дружим… И нет у нас разногласий! Подобные «наускивания» одного народа на другой может «создать» только извращенный ум, который ненавидит людей! Мира всем нам!

- Благодарю.

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