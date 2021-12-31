Актриса Ольга Павловец: Чудеса могут происходить в любой день

Аргументы Недели → Интервью 13+

31 декабря 2021, 15:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Через несколько часов куранты пробьют двенадцать, и мы шагнем в 2022 год! Что он нам принесет – покажет время! А пока мы сядем за праздничный стол, улыбнемся, проводим с Богом 2021 год, загадаем желание и будем ждать чудес! Так хочется, чтобы красавец Тигр исполнил все, о чем мы мечтаем! Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» новогоднее интервью с моей обожаемой актрисой Ольгой Павловец!

- Оленька, с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть все Ваши желания сбудутся непременно! Оля, а вы верите в чудо, которое происходит, так говорят, на Новый год и Рождество?

- Спасибо, Танечка. И вас с наступающими праздниками! Верю ли я в чудо на Рождество и Новый год? Я в принципе верю в чудеса и совсем неважно, в какой день они происходят. Они могут происходить в любой день! Но в Рождество и Новый год совсем иная энергия у людей… Она «сконцентрирована» на хорошее настроение, надежду на лучшее и, конечно, чудеса. И, вполне возможно, что чудо и происходит!

- Олечка, а помните ли Вы самое необыкновенное Рождество в Вашей жизни?

- Ой… Мне сложно так вспомнить. Обычно это поездки, путешествия, приятные хлопоты… Но одно Рождество я запомнила: это было на 25 декабря, католический праздник, в польском городе Закопане, где я каталась на лыжах… Настроение было праздничное: убранство города, как в сказке… Помню, что так было приятно и романтично! Такие моменты надолго запоминаются.

- Олечка, не буду Вас мучить долго – все же Новый год! Но без поздравлений нашим читателям я Вас не отпущу!

- Я желаю всем, конечно, крепкого здоровья! Это сейчас актуальная тема. Вот мы с Вами говорили о чудесах… Хочу пожелать, чтобы мы не пропускали чудеса, которые с нами рядом происходят. Бывает так, что мы проходим мимо и не замечаем его… А это важно. Важно понимать и осознавать, что рядом с нами все же происходят чудеса! С наступающими праздниками!

- Благодарю.

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