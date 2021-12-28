Актриса Кристина Юдичева: «В сериале для Netflix я сыграла любовницу Вронского»

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 декабря 2021, 11:41 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Кристина Юдичева родилась в Санкт-Петербурге. Окончила Институт русского театра, мастерскую Марка Розовского. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Шаманка», «Гастролёры», «Молодёжка», «Бихэппи», «Фитнес», «Фантом», «Великолепная пятёрка», «Короче» и др. В Москве завершились съёмки первого российского сериала для платформы Netflix «Анна К» по мотивам романа «Анна Каренина», где Кристина Юдичева сыграла роль любовницы Вронского.





- Как вы попали в этот нашумевший проект «Анна К»?



- Мне позвонила агент и спросила, как я отношусь к съёмкам топлесс. Я сказала, что нормально, хотя про себя подумала: «Зачем мне это надо? Обнажать грудь?» Что за проект? Оказалось, сериал по мотивам романа «Анна Каренина» для всемирно известной платформы Netflix, в главных ролях Светлана Ходченкова и Фёдор Бондарчук. Netflix! Я, естественно, загорелась и согласилась. Съёмки были в Москве, в отеле «Метрополь». Действие происходит в современной России. Очень профессиональная команда, много людей на съёмочной площадке. Всё очень чётко и грамотно. Несколько серий снимали разные режиссёры. Над той, в которой была я, работали Алексей Чупов и Наталья Меркулова. Снимали лето в ноябре, я была вся такая красивая, полуобнажённая…

- Поздравляю, попасть в проект для Netflix – большая удача! Значит, красота помогает в актёрской профессии?



- Красота – понятие субъективное. Иногда я нравлюсь людям, иногда нет. Я адекватно к этому отношусь. Что касается актёрской профессии, красота – как клише. Если девушка с модельной внешностью, то ей часто предлагают типичные роли: любовниц, секретарш, красивых подруг. Но нормальная актриса хочет играть разноплановые роли. Когда ты просто красивая, это очень ограничивает твоё амплуа.



- В сериале «Молодёжка» вы сыграли жену хоккеиста. После этой роли полюбили хоккей, стали посещать матчи?



- На хоккее я была два раза. Первый раз в Санкт-Петербурге. Правил я не знаю, и для меня сама игра была – просто как красивая картинка, интересно поболеть за питерскую команду. Большее впечатление на меня произвели девчонки-черлидерши, которые стояли на ступеньках и приветствовали хоккеистов разными танцевальными движениями. И второй раз я была на хоккее на съёмках «Молодёжки». Мы снимали один их эпизодов, когда ребята тренировались на льду.



- А какими видами спорта сами увлекаетесь?



- В детстве занималась плаванием, лёгкой атлетикой, фигурным катанием, гимнастикой. А сейчас хожу на тхэквондо и тренируюсь с командой каскадёров. Недавно стала учиться ездить на мотоцикле, но это больше как навык для кино.



- Кстати, что-то пригодилось из перечисленного для съёмок?



- Я снималась в сериале «Фантом» и перед этим как раз начала ходить к каскадёрам. Подумала, что большинство российских актрис умеют петь, танцевать, играть на фортепиано. Я тоже это умею, у меня музыкальное образование. А вот чтобы отличаться, надо приобрести какие-то другие навыки. Каскадёры научили меня разным трюкам – красиво падать, драться.

И вот в сериале «Фантом» у меня актёрско-каскадёрская роль. Я играла студентку Лену, её накачали наркотиками парни, с которыми она познакомилась в клубе. У неё случилась передозировка, и злодеи скинули её тело в реку. Я сама выполняла все трюки, меня бросали в Москва-реку – без всяких гидрокостюмов, потому что снимали в ноябре лето. И второй эпизод, когда я уже лежала на дне. Тогда на меня надели гидрокостюм, в который периодически подливали тёплую воду. Съёмки шли несколько часов. Наконец, труп моей героини нашли и выловили…



- А вы не боитесь играть смерть в кино? Вы не суеверны?



- Нет, не боюсь. Неприятно, конечно, но это просто роль, персонаж. Я несколько раз уже мёртвую играла. Родители, правда, не очень хорошо это воспринимают. Папа после «Фантома» звонил, говорил – господи, Кристина, это ужасно! Они же видят свою дочь в мешке или на дне реки, а не персонаж.





- «Фантом» - мистический сериал. А вы верите в мистику, потусторонние силы, прорицания, гороскопы?



- Верю, но не фанатично. Когда я была маленькой, мы с мамой на Святки гадали и вызывали духов. Помню, вызывали её отца. Рисовали какой-то круг на листе бумаги, стрелочку, задавали вопросы, блюдца ходили… Я потом не могла спать в комнате, мне было очень страшно.



- А какие у вас сейчас есть страхи?



- Самый большой страх – за близких людей. Боюсь высоты. Хотя, когда я с каскадёрами тренировалась, был момент, когда мы прыгали с крыши. И в кино случился эпизод – я прыгала с карусели. Это был подвиг, я переборола свой страх.





- Вы снимались в нескольких сезонах популярного сериала «Фитнес». Какая атмосфера была на съёмках – весёлая, спортивная?



- Было действительно весело и легко. Правда, нас периодически ругал режиссёр, когда снимались сцены, где много людей. Потому что сложно утихомирить такую толпу, мы много разговаривали в паузах. Но все профессионалы, и в итоге выполняли поставленную задачу. Сезон снимали около трёх месяцев, в павильоне, где был практически настоящий тренажёрный зал. В сериале играли спортивные актёры, в массовке просто спортсмены, и между дублями все активно занимались на этих тренажёрах. Так, что в какой-то момент нам всё запретили – боялись, что сломаем ценное оборудование.



- Директора фитнес-центра играл Михаил Трухин. Как работалось с известным актёром?



- Он потрясающий, добрый, порядочный, вежливый, всегда поздоровается. Очень ответственный. Если некоторые молодые актёры могут позволить себе поговорить, немножко расслабиться, то Трухин приходит, выполняет задачи и возвращается в свою «актёрку», где ждёт вызова на следующий эпизод. У нас было с Михаилом много общих сцен. Я играла тренера. В основном, он ругал нас, потому что мы, тренеры, по сценарию, все качки-дурачки. Герой Михаила всегда хватался за голову от наших идей, споров, конкурсов.





- С кем ещё из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Недавно я снималась с Игорем Ясуловичем. Была поражена, что человеку 80 лет, а насколько у него здравый ум, насколько он профессиональный актёр! Между дублями мы с ним разговаривали. Например, Игорь Николаевич меня спрашивает: «У кого вы учились?» Я отвечаю – у Марка Розовского. О, у Розовского! И он начинает мне задавать какой-то вопрос… И тут режиссёр командует начало съёмок. Мы прерываем разговор и идём по своим местам, отыгрываем сцену. Стоп камера. Ясулович возвращается ко мне и продолжает то, о чём говорил… Меня это поразило!



- В каком жанре вы хотели бы сняться? В ужастике, например?



- Я после ужастиков ночью плохо сплю. Но сняться бы хотела. И ещё хотела бы поучаствовать в исторической картине. Но меня там не снимут.





- Почему?



- Мне говорят, что у меня слишком современное лицо – сделанный нос, губы. Хотя это неправда, я не прибегала ни к каким пластическим операциям. Надеюсь, меня когда-нибудь возьмут в исторический проект. Мне очень хочется попасть в военное время. Интересно, что чувствовали люди, находясь в таком кошмаре. Хочется прожить это по-актёрски. Это сложно, глубоко, но очень здорово.

- Но сниматься в военном фильме физически тяжело – грязь, грохот, лишения. Готовы?



- Для меня поваляться в грязи несложно. Я спортивная, подготовленная. В детстве занималась в школе выживания, играла в зарницу, мы ходили в походы. Сложность не в физических вещах, сложно эмоционально погрузиться в это состояние. Но всегда интересно выходить за свои грани. Сейчас у меня в основном мелодрамы, комедии. А хочется расти дальше.





- У вас были какие-то дальние киноэкспедиции?



- Я работала в Екатеринбурге, этот проект ещё снимается, называется «Блеф». Играю секретаря. В главной роли Павел Табаков. Екатеринбург мне очень понравился, большой современный город.



- А какое у вас было самое экзотическое путешествие, некиношное?



- Я жила три месяца в Таиланде. Это было достаточно давно. Я даже хотела остаться там жить. Но когда ты только приезжаешь, впечатление потрясающее – море, солнце, жара, делай, что хочешь! Первые две недели ты кайфуешь. А потом на море уже не хочется, валяться под солнцем надоело. А я была на острове Кочанг. Это не как туристические Паттайя или Пхукет, а достаточно уединённый остров, где нет водных мотоциклов, супертусовок. Правда, раньше он был островом короля. Но заняться особо нечем – только на слонах покататься.





- Кстати, катались? Страшно?



- Классно! Только когда забираешься, страшно. Но слон ровно идёт…Так вот, через некоторое время тебе всё надоедает. Если у тебя нет там работы, какого-то занятия, становится дико скучно. И хочется домой. Постоянно звонила родителям и говорила – хочу домой, в Питер! Я тогда ещё в Питере жила…



- Кстати, а чем Питер кардинально отличается от Москвы?



- У меня был период, когда я ездила из дома в Москву и обратно несколько раз в неделю. И могу сказать, что в глобальном смысле – ничем. Люди такие же, погода, природа. Всё примерно одинаковое. Но Питер поменьше, конечно, и в этом смысле передвигаться по городу проще. Из одного конца в другой можно проехать за час. В Москве сложнее с логистикой.

Если ментально, то когда я только приехала в Москву, мне все говорили, что здесь живут злые люди. Я этого не заметила. Конечно, каждый говорит о своём окружении. Меня всегда окружают потрясающие люди – и в Питере, и в Москве. Я не вижу здесь злых людей…





- Кристина, если вы выйдете из своей зоны комфорта и окажетесь в 23 часа в районе Бирюлёво, уверяю вас, вы встретите монстров!



- Знаете, в Питере тоже есть плохие районы и плохие люди. Но я редко таких встречаю.



- Чему вы специально обучались для той или иной роли? Может, что-то читали для того, чтобы погрузиться в образ?



- В сериале «Скорая помощь» я играю трансгендера. Когда мне предложили, я подумала – как интересно! Трансгендер - это мужчина, который стал женщиной. Я сыграла такого, но он, правда, ещё не до конца преобразился, грудь есть, а гениталии мужские. Так вот, чтобы подготовиться к этой роли, я много прочитала и посмотрела про трансгендеров. Конечно, была в лёгком шоке, когда узнала, что некоторые люди, которых я вижу по телевизору, они бывшие мужчины…





- Назовите фамилии!



- Не буду… Вообще перед съёмками я подумала, что слишком женственна для этой роли. У меня нет высокого роста, огромных плеч, большого размера ноги. Я думала, что это будет выглядеть не по-настоящему. Но, посмотрев множество интервью и видео, поняла, насколько женственны мужчины, которые принимают гормоны, что-то сделали уже со своим лицом, телом. И главное – голос, голос женский! Я несколько дней всё это читала, смотрела и как-то заметила, что в этом образе просто живу. Это было очень странно. В общем, мне сделали чуть больше грудь, в шорты засунули носок – и съёмки начались!..



- Разные актрисы говорили мне, что некоторые актёры тоже похожи на женщин. И поэтому они не воспринимают их как мужчин. Вы как относитесь к этой проблеме?



- Все разные. Есть брутальные, с мужской энергией. А есть актёры – капризные, с желанием повышенного внимания к своей персоне, с женскими чертами, обусловленными профессией, потому что они играют разные роли, перевоплощаются. Первых я воспринимаю как мужчин. Со вторыми я бы не смогла построить никаких отношений.





- Вы гламурная девушка? Любите посещать светские мероприятия?



- Не знаю, насколько я гламурная, но тусовки люблю. Ещё не пресытилась ими, мне всегда приятно, когда меня приглашают на премьеры, презентации, показы. Я всегда соответствующе одеваюсь и с удовольствием иду.



- Вы следите за модой? Вы модница?



- Я не заядлая модница, но люблю стильно одеваться. Не слежу особо за тенденциями, за тем, в чём выходят в свет, но периодически подмечаю в инстаграм какие-то фишечки, цвета, которые в моде, и присматриваюсь к ним. Но целенаправленно не ищу новинки моды, за брендами не гоняюсь. Беру только то, что мне идёт. Есть качественные, дорогущие вещи, которые мне просто не подходят. И смысл покупать бренд ради бренда? Я стараюсь одеваться и вообще жить так, как подходит и нравится исключительно мне.





- Какие новые проекты выйдут у вас в ближайшее время?



- Я сыграла роль в пятом сезоне популярного сериала «Скорая помощь». Ещё снялась в картине «Бармент» режиссёров Галины Шиян и Александра Коваленко, где сыграла интересную и загадочную героиню. На первый взгляд, я просто юрист, правая рука босса, которого играет Игорь Жижикин. Но моя героиня с загадочным именем Индия не так проста и ещё покажет себя!



- Кристина, скоро Новый год. Что вы пожелаете читателям «Аргументов недели»?



- Я желаю каждому в новом году любви, новых впечатлений, смелости. Сделать, наконец, то, что вы так долго откладывали и на что не могли решиться! Верьте в себя, мечтайте, будьте открыты всему новому и будьте благодарны за всё, что у вас есть! С наступающим Новым годом! Ура!

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