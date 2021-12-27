Жерар Депардье: У меня мало любимых женщин

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 декабря 2021, 18:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: globallookpress.com

Месье Депардье постоянный гость «желтых» СМИ: поколотил автомобилиста, с которым не смог разъехаться на скутере, помочился в салоне самолета, сломал, простите, унитаз в номере отеля на кинофестивале «Кинотавр», принял Российское гражданство, купил квартиру в Чечне… И это далеко не все… Впрочем, ему все прощают за несомненно актерский талант. За плечами французского повесы более ста ролей в кино, его вес перевалил за сотню, любимое число - 100, да и все, что он делает, он делает на 100%. Сегодня, 27 декабря, неповторимому французу исполнилось 73 года!



- Месье Жерар, вас частенько можно увидеть в исторических фильмах. А увидит ли вас зритель в скором времени в роли современного героя-любовника?



- Мадам, пожалуйста, вы можете увидеть во мне героя-любовника хоть сегодня!



- Спасибо, месье, но лучше я испытаю страсть видя вас на экране. Ваш первый фильм «Вальсирующие» принес вам популярность. Как вы перенесли такой успех?



- Спокойно. Да, этот фильм сделал меня узнаваемым. Очевидно, что «Вальсирующие» - самый сексуальный фильм того времени. Ведь он про сексуальную революцию. А это всегда интересно.



- Режиссер фильма Бертран Блие назвал вас сложным человеком и негодяем. Вас это не обидело?



- Нет. А на что тут обижаться? Я никогда не был хорошим мальчиком, послушным и молчаливым актером. Но, видимо, я этим и притягиваю людей. Да, меня любят режиссеры, зрители. Так почему я иногда не могу показать свой характер? Я никогда не скрывал, что могу быть негодяем. И мне платят за мой темперамент, талант, характер огромные деньги. Я это заработал, мадам.



- Вы гордитесь своим характером? Своими недостатками?



- А что в этом дурного? Я обаятельный негодяй. Иногда позволяю себе лишнего. Например, люблю русскую водку и вино собственного производства. Русская водка очень хороша. На съемках фильма «Распутин» я распробовал этот напиток отлично. Но и Григорий Ефимович тоже употреблял ее с удовольствием. Думаю, что если бы я не пил на съемках, то и роль у меня не получилась бы. Нужно все прочувствовать душой. Правда, после моих проблем с сердцем я пить стал гораздо меньше. Если раньше я вечерком при хорошей еде мог выпить до пяти бутылок вина, то теперь, увы, только две. Возраст да и вес мешают.



- Но вы неоднократно сидели на различных диетах. Это правда?



- О ла, ла… Я за свою жизнь худел на много килограммов, но так же поправлялся. Я не понимаю, а зачем худеть? Зачем худеть, если человек не хочет? Мои женщины были помешаны на моем весе. Это ужасно. Кароль (Кароль Буке, французская актриса - пр. авт.) постоянно ругалась со мной, прятала еду, покупала мне дурацкие йогурты… И эта американка Шарон Стоун зазывала меня в рестораны, где поесть нельзя, но можно оставить сумасшедшие деньги! Я сам решаю, когда мне есть хлеб и овощи, а когда мясо. Я люблю выпить и поесть.



- Месье, а могу я вас спросить о ваших женщинах?



- Спрашивайте. А какой тут секрет? Да, я люблю женщин, и они любят меня. Я никогда не скрывал, что готов пофлиртовать с хорошенькой женщиной. Я отличный любовник. Я мужчина на 100 процентов.



- Простите, но я хотела спросить о ваших любимых женщинах…



- О, это другое дело. У меня любимых женщин немного. Я признателен своей бывшей жене Элизабет Гиньё за помощь, когда я пробовал себя в кино. Мы прожили 20 лет. У нас замечательные дети. Но уже сына Гийома Депардье нет. Он умер от воспаления легких. Но я не хочу об этом говорить… Я благодарен Элизабет, но я не был инициатором развода. Я мужчина! И у меня могут быть увлечения. А женщины не хотят с этим мириться. И Кароль, и Элизабет слишком ревнивы. Это недостаток. Я их любил, но ревность все разрушила. Жаль.



- Вам приписывали романы и с Катрин Денев, Вупи Голдберг…



- Мадам, это уже личная жизнь. Вупи прекрасна. Она профессионал. Но наши отношения ограничивались чашкой кофе и бокалом шампанским.



- А ваше сердце сейчас свободно?



- Да и сам не знаю. Я много лет влюблен в прекрасную женщину Клементин. Она молода и прекрасна. Моложе меня на 20 лет. Но мучает меня диетами и ревностью. Я, возможно, и увлечен, но что дальше…



- Говорят, что у вас были очень сложные отношения с Анни Жирардо…



- Это была великая актриса. Но я до сих пор не понимаю, почему у нас не возникло дружбы… Не хочу об этом говорить.



- Есть что-то, о чем вы жалеете?



- О сыне. О том, что его нет. Мы так мало провели время вместе. О разрыве с Кароль Буке. Но я до сих пор храню ее кольцо, которое она мне подарили в знак нашей любви.



- Благодарю.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости