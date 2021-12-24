Леонид Ивашов расскажет о судьбе и миссии России

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 декабря 2021, 12:09 Игорь Епифанов

24 декабря в 18.00 в книжном магазине «Библио-Глобус» на Лубянке состоится встреча с Леонидом Григорьевичем Ивашовым, президентом Академии геополитических проблем, доктором исторических наук, профессором МГИМО, писателем. Леонид Григорьевич представит свою новую книгу «Геополитическая драма России. Выживет ли Россия в XXI веке?» «Аргументы недели» уже писали об этой книге и в дальнейшем продолжат публиковать серию интервью с геополитиком номер один в России. Подобные встречи всегда вызывают повышенный интерес у читателей, потому что автор затрагивает самые «неудобные» для политиков темы и откровенно отвечает на любые вопросы читателей. Предвосхищая диалог автора с аудиторией, мы открываем сегодня некоторые страницы исследования о судьбах мира и России.

Чем русская геополитика отличается от западной?

- Главный закон геополитики, который проходит в моей работе, это деление мира на две сущности - морскую и континентальную, вечно противостоящие друг другу. Это не мы придумали, а англосаксы, и с ними согласились немцы. Наши геополитики как раз выступали за взаимодействие двух сущностей, а значит, и народов. По их убеждениям морская природа и континентальная должны быть вместе, дополняя и развивая друг друга, оказывая помощь. Это стержень русской геополитики. В этом ее коренное отличие от западной, хищнической по сути.

О миссии России.

- Для каждой мировой цивилизации из ныне существующих, божественным высшим разумом задан вполне определенный функционал. Считаю, что России заданы следующие функции. Первая – это не допускать уничтожения других мировых цивилизаций. Располагаясь между Востоком и Западом, наша задача - регулировать отношения между ними. Вторая – останавливать претендентов на мировое господство. Третья - указывать человечеству направления развития (мирный космос, мирный атом, высокая культура, космизм, божественная любовь ко всему сущему). Отсюда и понятные задачи. Как сказал великий русский поэт: сейте разумное, доброе, вечное. И сеять надо по всему миру. Мы и раньше решали эти задачи. Но если окажемся не способными делать это сейчас, служить людям мира и Богу, то уйдем в небытие, как ушли древние Египет, Вавилон, инки, майя и ацтеки.

Об освоении космоса.

- Кто первым указал, что нам нужно в космос идти? Был такой капитан русской артиллерии Засядько. Если кто бывал на Байконуре, мог увидеть, что там его портрет первым висит. В 1811 году он стал рисовать схемы межпланетных полетов. Кто ему это дал? Идем дальше. 1918 год. В стране разруха, гражданская война. И в это время товарищ Цандер образует в Петрограде общество межпланетных путешествий. Потом появляется Циолковский и продвигает человечество к предстартовому состоянию. И, наконец, советские инженеры и конструкторы воплощают мечту человека о полете в космос. И первым космонавтом на орбите стал наш соотечественник. Почему? Потому что все это было дано нам свыше.

О неограниченном ресурсе.

- Сегодня происходит битва за материальные ресурсы. Налицо их дефицит. Их не хватает для новых глобальных проектов. Самые значимые среди них: «западно-капиталистический» и «китайский». Но все-таки главный ресурс развития человечества — это интеллект. Духовно-нравственный интеллект. Интеллект плюс совесть. Совесть — это наш культурно - цивилизационный код. Интеллект плюс совесть и высокая духовность – это уже разум. Разум — это единственное, что не ограничено в своем развитии. Вот он и есть главный наш ресурс.

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