Актриса Ксения Мон Сор: «Перед встречей с Бондарчуком я выпила литр какао»

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 декабря 2021, 10:15 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Ксения Мон Сор окончила РАТИ-ГИТИС, курс Александра Галибина и Игоря Яцко. Служит в театре «АпАРТе». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Скорая помощь», «Псих», «На Париж», «Коридор бессмертия», «Екатерина. Взлёт», «Воронины», «Маргарита Назарова» и др. В Москве идут съёмки пятого сезона сериала «Скорая помощь», где Ксения Мон Сор играет одну из главных ролей.



- Ксения, вы учились у Александра Галибина. Он сыграл Мастера в «Мастере и Маргарите». Наверное, идеальный педагог?

- Да, идеальный мастер. Мне повезло, что я попала к Галибину, невероятный масштаб. Мы изучали театр игровых структур Анатолия Васильева, основателя театра «Школа драматического искусства», играли Платона и Достоевского, где я исполняла роли и мужчин, и женщин. К нам приходил сам Анатолий Васильев на спектакль «Преступление и наказание»…

Мы много общались с Александром Галибиным. Конечно, он рассказывал и про сериал «Мастер и Маргарита». Очень глубокий, начитанный, мыслящий человек. Не пропускал ни одного занятия с нами, несмотря на занятость.

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?

- У меня была роль в сериале «Псих» режиссёра Фёдора Бондарчука. Мне очень понравилось работать с Фёдором Сергеевичем. Но в первый день я боялась идти к нему на съёмки. Помню, перед этим выпила много какао…

- Какао? Вам помогает от страха какао?

- Единственный напиток, который успокаивает мою нервную систему. Я так боялась! Но когда зашла в кадр, поняла, что Бондарчук – мой режиссёр. Фёдор Сергеевич большой мастер, художник, он поправляет какими-то штрихами, но никак не меняет актёрскую органику, он чувствует актёра. На съёмках у него между актёром и режиссёром выстраиваются доверительные отношения. Не каждый режиссёр на такое пойдёт. Моим партнёром был Константин Богомолов. Я и его поначалу боялась. Думала, что он – несколько надменный, вальяжный. Но оказался простым и искренним человеком. Я бы хотела снова с ним поработать.

- Вы трусиха по жизни? Какие у вас есть страхи?

- Я застенчивая. Всегда в себе сомневаюсь. Страхи? Боюсь врачей, например. Но когда начала сниматься в сериале «Скорая помощь», эта фобия прошла. Была боязнь лошадей, но я её преодолела, стала заниматься конным спортом. Очень люблю историческое кино, хочется сняться в роли какой-нибудь наездницы. Влюбилась в лошадей!

- Это правда, что лошади – очень умные животные?

- Да. Они сразу считывают, кто сидит – новичок или не новичок. Если ты ещё ничего не можешь делать, они начинают тебя катать по всему манежу. А если проявляешь волю, лошади тебя сразу слушаются и подчиняются. Я занимаюсь конным спортом уже два года, в КСК «Белая дача». Готовлюсь к соревнованиям, у меня потрясающий педагог Екатерина Агений. Я поборола свой страх благодаря ей.

- Вы сыграли в «Тайне четырёх принцесс» придворную даму, а в сериале «Екатерина. Взлёт» - фрейлину. Наверное, учились перед съёмками определённым манерам, этикету? В чём состоят обязанности фрейлины?

- В «Тайне четырёх принцесс» у меня были, в основном, танцевальные партии. Я с детства танцую – бытовой танец, вальс, народный. В фильме был необходим менуэт. Когда проходили пробы, мы его танцевали. С нами работал хореограф, смотрел каждую девочку и выбирал. Требовалось умение танцевать и осанка.

А в «Екатерине» мне не нужно было особое знание этикета. В чём обязанности фрейлины? Главной задачей фрейлин было повсеместное следование за императрицей и выполнение всех её приказаний: сопровождать императрицу во время прогулок, развлекать гостей, одевать, ловить взгляды и передавать госпоже информацию. Екатерину играла прекрасная Марина Александрова, но я больше работала с Павлом Табаковым, который играл наследника императрицы. Съёмки проходили в Москве, в царских палатах, летом. Было очень душно в старинных платьях, в туго затянутых корсетах. От корсета у меня даже остались следы на теле. Очень сложно носить такие приспособления каждый день.

- В жизни вы следите за модой? Вы модница?

- Не скажу, что я модница. Одеваюсь так, как мне удобно. Я езжу на машине, поэтому люблю спортивный стиль. А если нужно выйти в свет, подбираю наряды, делаю причёску. Гардероб у меня большой – платья, туфли. На все случаи жизни. За брендами не гоняюсь. Мне важно, чтобы вещь просто понравилась. Обожаю всякие шоу-румы, больше там люблю одеваться, не люблю ходить по магазинам. Смотрю в интернете, заказываю, мне привозят.

- Вы снялись в сериале «Маргарита Назарова» - об известной укротительнице. А вы любите цирк?

- Я мало в цирк хожу, мне жалко зверей. Два раза была, по-моему. В сериале сыграла роль флейтистки Тату. Но на флейте не играла. Играла любовные отношения с работником цирка.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- В сериале «Скорая помощь» у нас есть консультант на съёмках. Меня учили набирать лекарства в шприцы, открывать ампулы, делать уколы, измерять давление, ставить ЭКГ, накладывать воротниковую шину. На съёмках самое главное – разложить текст и свои действия. Это было очень сложно. Я снимаюсь третий сезон, и у меня всё лучше и лучше получается.

- Какая была самая экстремальная сцена на съёмках «Скорой помощи»?

- Мы снимали спасение девушки. Её украл маньяк вместе с новорожденным ребёнком. Дело было зимой, на холоде, девушка лежала раздетая. Потом спасали плачущее дитя. Ребёнка укутывали во всё, что можно. Но в некоторых кадрах была задействована кукла – так было холодно. Маньяк положил ребёнка в багажник машины, и мы с Гошей Куценко гнались за ним на «скорой помощи». Останавливали, боролись с маньяком, забирали дитя…

- Сколько всего было вызовов за ваши смены?

- За все три сезона, наверное, около 20 вызовов. Но сериал не только о вызовах, там много про отношения.

- Вы всё время в кадре с Гошей Куценко. Какой он партнёр и человек?

- С Гошей у нас хорошие взаимоотношения. Он очень нравится мне как актёр. Всегда добавляет что-то своё, юмор, смешные реплики. Гоша очень опытный, с багажом, человек, может что-то подсказать, посоветовать. С ним потрясающе интересно сниматься. Сейчас идут съёмки пятого сезона «Скорой помощи». И будет ещё шестой.

- Насколько вы погружены в интернет, в социальные сети? Ведёте ли свой инстаграм?

- Каждый день снимать сториз – нет на это времени. Но стараюсь отвечать своим подписчикам, их у меня много, благодаря «Скорой помощи». Я их как-то радую, разыгрываю конкурсы, присылаю открытки к праздникам. Инстаграм рулит в нашей профессии. Меня нашли несколько раз в инстаграме кастинг-директора, пригласили на пробы. Важная вещь!

- Вы сыграли в картине «Коридор бессмертия». Наверное, физически сложно сниматься в военных фильмах?

- Я играла Лиду Светофор. Её так звали, потому что она работала на железной дороге, останавливала поезда. Съёмки проходили в Питере. Все 8 часов я бегала по морозу за поездом. Замёрзла, ноги болели. Атмосфера на съёмках была напряжённая. У нас был очень требовательный режиссёр старой школы – Фёдор Попов. Вроде, меня уже утвердили на роль, но я потом ещё специально ездила к нему в Санкт-Петербург, лично показывалась. Такой он ответственный человек. Фёдору Максимовичу надо было всё досконально знать, он был решителен и твёрд, не принимал никаких актёрских предложений по роли. После съёмок, когда ехала из Питера, вся тряслась. Стресс!

- Какие жанры любите смотреть?

- Драмеди. Между комедией и трагедией. Из последнего смотрела фильм «Петровы в гриппе», сериал «Выжившие», все 3 сезона сериала «Содержанки».

- Кстати, как вы относитесь к содержанкам в жизни? Это нормальное явление? Или вид дорогой проституции?

- Отвечу словами Сони из романа «Преступление и наказание»: «Да ведь я божьего промысла знать не могу. И кто меня тут судьей поставил, кому жить, кому не жить!» Это выбор каждого. Я не осуждаю. Содержанкой в жизни быть не хочу, а вот в кино побыть в её роли не против.

- Ксения, вам нравится уезжать в дальние киноэкспедиции? Или вы слишком любите комфорт, домашний уют?

- Я люблю экспедиции, недавно мы снимали новый сезон «Диверсантов» в городе Советске, в Калининградской области. Около двух недель. Город очень хороший. Там до сих пор из репродукторов на улицах вещают про то, что надо соблюдать карантинные меры при пандемии. Потом включают песни из советских фильмов. Для меня это было необычно, я словно попала в советское время.

- Что у вас за роль в «Диверсантах»?

- Очень интересная. Играю немку, работала на площадке с иностранными актёрами. Немцы, швейцарцы. С языком у меня не очень. Впрочем, я говорила по-русски, меня потом будут переозвучивать на немецком языке. Иногда было немного страшно, потому что немецкий актёр, который играл главную роль, так достоверно исполнял роль фашиста! Я была одна среди нацистской сволочи. Шутка. Кстати, западным актёрам очень нравится сниматься в России, сам процесс, работа с режиссёром.

- В каких спектаклях вы играете в театре «АпАРТе»?

- Сейчас вышел новый спектакль «Преступление и наказание», я там играю Соню Мармеладову…

- Ах, вот вы почему не осуждаете проституцию!

- Нет, обычную проституцию я осуждаю… 15 января - премьера «Преступления и наказания» со мной. Ещё играю Жюльетту в спектакле «Пожалел дурак дурочку». В постановке «На дне» - Наташу, в спектакле «Беда от нежного сердца» - Настеньку. У нас классический репертуар, но в современном звучании.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Мне кажется, помогает. Потому что мы всё-таки все визуалы, и нам нравится смотреть на красивых актрис и на красивых актёров. Быть красивым – это плюс!

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