Генерал-полковник Ситнов: идет бескровное регулирование численности населения нашей планеты

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22 декабря 2021, 22:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что в следующем году коронавирус может быть побежден. Неужели он улетел, но обещал вернуться?

Спецкор «АН» Александр Саргин расспросил обо всей этой глобальной коронавирусной шумихе военспеца, академика РАЕН, начальника вооружения Вооруженных сил РФ (1994-2000 гг.), генерал-полковника Анатолия Ситнова

- Мы находимся в состоянии бактериологической войны с Западом? Все эти коронавирусы, омикроны с дельтами и т.п.

- Это было, есть и будет, потому что стоит вопрос глобального сокращения населения земного шара до 350-370 млн. человек. Глобальный мир, основываясь на неких псевдотеоретических выводах, ведет к тому, чтобы сократить количество населения и оставить жизнь только для своих потомков. Взять те же биолаборатории – они тоже были и есть, и они же являются элементом так называемой ползучей войны. Такое вот бескровное регулирование численности населения нашей планеты.

- А если все эти биолаборатории взять и обнулить «калибрами»?

- «Калибры», «цирконы» и тому подобные системы вооружений предназначены для решения конкретных глобальных военных задач. Напомню, что именно наши РВСН решают такие задачи, являются гарантией безопасности страны, а также мощным предупреждением для вероятных противников. А вот для противодействия этой «ползучей» войне нужна мощная наука, великолепная микробиология и т.п., то есть так, как было в Советском Союзе.

- В СССР сделали вакцину, например, против вируса Эбола в рекордно короткие сроки. А сегодня наша страна тоже достойно противостоит коронавирусному вызову?

- Да, нормально противостоим. Но я считаю, что можно было бы сделать вакцину и быстрее, правда, для этого нужно разогнать Минздрав, назначить туда действительно профессионалов и восстановить то утерянное, что было во времена СССР. А сейчас со стороны глобального мира идет постоянное наращивание потенциала, направленного против определенных этнических групп. Скажем, одно средство - против африканцев, второе - против индейцев, третье – против нас. Вернее, против русских – в первую очередь!

- Что-то глобальный мир против нас как-то не очень преуспел…

- Здесь все зависит от генетики. Именно крепкая генетика нашего народа не позволяет свободно обращаться с нами.

- Во времена СССР даже слухов не ходило о каких-то эпидемиях.

- Почему различные эпидемии, в том числе чумы, геморрагической лихорадки Эбола и т.п. тогда проходили мимо нас? Потому что в то время была система – и все получали нужные прививки, а сейчас ничего этого нет. Ведь тогда буквально через полтора месяца после появления вируса Эбола у нас появилась соответствующая вакцина. Помню, я тогда летал в Конго, в Киншасу. Так вот нас привили от этого дела, никто не умер, через 10 дней дали сертификат на вылет, мы прилетели в Африку, прошлись, и всё было отлично. Но тогда у нас в стране микробиология была на уровне...

- А сейчас?

- А сейчас у нас с вами есть «Спутник V», «КовиВак» и прочие вакцины, которые тоже позволяют обезопасить и сохранить население страны.

- Но в силу каких причин мы имеем такие, мягко говоря, разногласия между сторонниками и противниками вакцинации?

- Я считаю, что есть определенные группы людей, которые на этом делают свою политику. Но ведь прививаться же надо обязательно!

- Вот интересно: вакцинированные боятся тех, кто в силу каких-то причин не привит. Казалось бы, если ты привит, то уже защищен…

- Потому что психоз на телевидении, вообще в СМИ, передается в бытовую сферу. К тому же иные сторонники вакцинации стараются на этом поднять себе рейтинг, а противники, мол, мы за народ, мы защищаем людей от непроверенных вакцин! Вот и всё.

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