Леонид Ивашов: «Худшее, что придумало человечество в своей многотысячелетней истории - это капитализм»

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 декабря 2021, 16:48 Игорь Епифанов

Мы несколько раз в своей судьбоносной истории становились перед вопросом: остаться московским княжеством или же иметь огромную империю? А самое великое, что мы достигли — это Советский Союз. Это был пик развития.

- Пик безвозвратно пройден. И теперь Вы говорите о том, что мы прямо идём по пути саморазрушения, самоуничтожения?

- Да, идем уверенно, нагло, настойчиво. Я показываю доказательно это в своих работах, таких, как «Утраченный Разум», «Геополитическая Драма России» и в будущей работе «Россия и Московия». Показываю, что мир строили мировые этнокультурные цивилизации, к которым относилась и наша Советская Россия в лице СССР.

Кстати, по поводу Николая Яковлевича Данилевского и 10-ти типов, которые дали импульс развитию человечества (кто-то математикой, кто-то философией). Индусы, например, еще во 2 тысячелетии до нашей эры уже читали небо, небесную карту создавали, строили летательные аппараты, изучали живую клетку и так далее. Гелиоцентризм там был еще до нашей эры. А европейцы полторы тысячи лет после этого жили в режиме теории Птолемея, утверждавшей, что Земля есть центр Вселенной и все планеты, и галактики вращаются вокруг нее. Индусы, латиноамериканская цивилизация, которую насильственно умертвили англосаксы и испанцы, были на тысячелетия грамотнее и разумнее нас. Так вот, Н.Я. Данилевский Россию и Америку выделял, как только подрастающие культурные исторические типы. Да, 10 типов существовали, 2 типа были насильственно уничтожены (это латиноамериканские цивилизации), а Америка и Россия, – это будущие типы - цивилизации. Советский Союз вырос в полноправную цивилизацию – мировую интеллектуально–нравственную державу справедливости и чести. И это наш исторический путь, Божественный промысел.

- Так какая судьба ждет матушку-Россию?

- Не знаю, я не волхв, и не понимаю пока: завершен ли наш космо-планетарный путь, или это всего лишь передышка? Сказать трудно, потому что на объективные закономерности могут сильно повлиять субъективные факторы. Это мы наблюдаем сегодня. Вместо того, чтобы в 70 – 80 гг. прошлого столетия спокойно перейти на новую модель развития, советская правящая элита продолжала прежний израсходованный и извращенный проект. И.В. Сталин справедливо требовал от науки и советского интеллекта в целом: «Нам нужна теория. Без теории нам смерть». Теория, глубокий анализ мировой ситуации, системное состояние советского общества и государства, проект, стратегия его реализации, экспертиза, апробирование. И это было требование закономерности развития. Но пришедшая к власти команда, Хрущев прежде всего, были в геополитике безграмотны и ничего предложить не могли. Тщеславный Хрущев стал крушить все созданное великим вождем, но чего–то разумного создать не сумел в силу интеллектуальной ограниченности, а по – русски, в силу своей тупости. Сегодня в условиях уничтожения науки, образования, отсутствия правдивой государственной аналитики, статистики и всеобщей коррупции, ждать серьезной проектной работы не приходится. Несмотря на все это разум на обочине власти сохраняется, и это вселяет небольшую надежду.

Я пытаюсь определить для каждой мировой цивилизации из ныне существующих, какой функционал задан божественным высшим разумом в этом планетарном проекте. Считаю, что России заданы следующие функции. Первая – это не допускать уничтожения других мировых цивилизаций. Располагаясь между Востоком и Западом, наша задача - регулировать отношения между ними. Вторая – останавливать претендентов на мировое господство. Третья - указывать человечеству направления развития (мирный космос, мирный атом, высокая культура, космизм, божественная любовь ко всему сущему). Ну и дальше - сеять по всему человечеству добро, мир, радушие. И эти задачи долговременные, если не вечные, и мы их решали в ходе своей истории. Но если окажемся не способными делать это, служить людям мира и Богу, то уйдем в небытие, как ушли древние Египет, Вавилон, инки, майя и ацтеки. Лишних бездельников, живущих только для себя, природа содержать не будет, уберет как она убрала динозавров, ихтиозавров и даже мамонтов. Или же уберет с планеты всю человеческую общность, если она не откажется от потребительского образа жития. Это уже бывало не раз в истории планеты Земля. Если мы, россияне, желаем сохраниться на этом свете, необходимо срочно изменить образ жизни, подготовить и принять образ будущего мира и России. И принципиально перестроить структуру общества и государства. Во главе общества должны стоять, определяя смысл жизни, целеполагание и образ поведения - лучшие умы России – мудрецы, волхвы (в Индии это брахманы). Осуществлять стратегию развития должны профессионалы (правительство, безопасность). Нам нужны гении – организаторы производства, науки, культуры, геополитики, нравственности, образования (в Индии – кшатрии). Этих людей должны отличать духовная чистота и любовь к родине. Всех, от учителей до витязей. Такая вот в России должна быть структура управления обществом, государством и процессами. Она у нас была. Вспомним к А.С. Пушкина, его «Песнь о Вещем Олеге». К кому за главным советом обращается князь? К волхву: «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною. И скоро ль, на радость соседей-врагов, могильной засыплюсь землею?». Что отвечает мудрец на предложение «Скажи мне всю правду, не бойся меня, в награду возьмешь ты любого коня»? «Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Правдив и могучий их вещий язык и с верой небесною дружен». Есть ли в России сегодня такие князья и такие волхвы? Где пророки в нашем отечестве, кто может сказать?

Я не раз бывал по службе в Индии, дружен был с Абдул Каламом, главным ученым Индии. Он сам был мудрец, приводил других брахманов, и мы до утра просиживали в беседах. И они мне о России рассказывали больше, чем я знал о ней. И они пытались убедить в необходимости соединить наши знания, технологии и мудрость для преобразования всего человечества, изменения сознания людей мира. Конечно, к лучшему, чтобы строить интеллектуальный мир, без войн и насилия, без обмана и наживы. Но кому это нужно в России? Выслушал внимательно меня только Е.М. Примаков, согласился и порекомендовал немного подождать, пока устаканится ситуация в России. Вскоре в ранге премьер – министра он совершил визит в Индию. Но, увы, был отправлен в отставку.

- А ваши индусы убеждённо говорили о преобразовании мира и о связях с Россией?

- Убежденно говорили, что они пришли с Севера. Объясняли, почему мы - родственники. И, действительно, посмотришь геополитику даже современной Индии, заглянешь туда и увидишь много общего. Структуру общества я вам описал. У нас почти нет этого, это не в рамках современной реальности. Во власти интеллект подчистую заменен алчностью, коррупцией, безответственностью. Это просто секта неприкасаемых. Волхвы у нас, брахманы у них - вот кто управляет будущим и задаёт процесс будущего.

- Леонид Григорьевич, мы сейчас разобрались с Востоком. Более-менее понятна наша связь с ним. Давайте, всё-таки, посмотрим ещё раз на Запад. Какова природа «недружественности» Запада, неприятия российского мировоззрения? Это же возникло не на ровном месте, не в одночасье.

- Я процитирую из книги только что вышедшей. «Западная Европа нас не знает». Это я на Данилевском базируюсь. «Западная Европа нас не знает, во-первых, потому что ей чужд русский язык. Западная Европа нас не знает, во-вторых, потому что ей чужда православная религиозность. Западная Европа не знает нас, в-третьих, потому что ей чуждо славяно-русское созерцание мира природы и человека». То есть, то, как мы смотрим на живой мир, на живую природу и как мы смотрим на человека.

- Это основа этого непонимания и неприятия?

- И вот какой вывод я делаю, опираясь на наших классиков и мудрецов. Нас не знают. Об этом говорил тот же адмирал Мэхэн в конце 19-го столетия, теоретик стратегии Анаконды, которая по сей день все сжимает и сжимает кольцо вокруг нас. С одной стороны неизвестное, а тем более огромное неизвестное, оно рождает страх всегда. Каждый человек – и молодой, и пожилой – выходит куда-то, темно вокруг, в лес пришел, в неизвестное и чувствует от этой неизвестности страх. Это первое. Второе, и это главный закон геополитики, который тоже проходит в моей работе, это деление мира на две сущности - морскую и континентальную, вечно противостоящие друг другу. Это не мы придумали, а англосаксы, и с ними согласились немцы. Наши геополитики как раз выступали за взаимодействие двух сфер, за то, чтобы морская природа и континентальная должны быть вместе, дополняя, помогая, развивая друг друга. Это стержень русской геополитики. Хэлфорд Маккиндер, Альфред Мэхэн и Николас Спайкмен заложили во взаимоотношениях моря и суши враждебность, враждебные начала. И поскольку мы континент, то ещё в 1904 году Маккиндер «обозвал» нас в своем докладе на заседании Королевского Географического Общества «хартлендом» - срединной землей, сердцем мира. Англичане, а затем американцы и немцы, искали формулу мирового господства. И вот они посмотрели на мир как бы с высоты космического полёта, с низкой орбиты. Увидели, что есть центр, который они назвали «мировой остров». Это Евразия, большой Евразийский континент. Это основа мира. А дальше есть Внутренний Полумесяц, (его Спайкмен назвал Римлендом) территории окаймляющие. То есть, между океанической поверхностью и земной поверхностью это внутренний полумесяц. Есть и внешней полумесяц: Канада, Америка, Британия, Южная Африка, ну и туда, к Японии, вся островная зона.

Они брали за основу человеческую психологию, что когда корабль подплывал в те времена древние (как Кук, например, к Австралии), то чувствовал опасность: ожидал, что оттуда стрелы или копья полетят. Континентальные территории, видя приближение кораблей, также ощущали тревогу, что-то враждебное, что-то нехорошее. Этот фактор присутствует в сознании людей и по сей день, психо - географический фактор.

Моя же версия следующая. Ещё с древности формировался наш генотип: народы континентальные живут своим трудом - кто земледелием занимается, кто скотоводством, кто охотой, кто домашним хозяйством и так далее. Географическая среда и хозяйственную деятельность человека формируют характер на века, если не на тысячелетия. Это, прежде всего, тяжелый труд. Алчности здесь не может рождаться, что я вот там земли побольше захвачу для продажи, как некоторые олигархи сейчас. У тебя хозяйское отношение к земле. Второе – консервативность характера. Тебе не нужны постоянные изменения климата, ситуации – тебе нужно постоянство. Далее - чувство ответственности: тебе нужно корову доить, кого-то поить, что-то обрабатывать и так далее. Иначе ты не выживешь. Это сущность, смысл жизни в труде. Я своим студентам предлагаю отмотать на 1000 лет назад в нашей истории. Тогда дороги были «немножко» хуже, чем сегодня в России, и только в одном направлении ты можешь неспешно ехать. Куда ты поедешь? Не развлекаться, а обменять что-то, где-то что-то купить, что-то свое продать. Вот она, сущность. Живёт своим трудом, ответственностью, авральностью в северных регионах, потому что вегетативный период короток, нужно быстро посеять, обработать и убрать урожай. А затем отсыпаться.

А чем живет морской народ? Он живет добычей. Ты не сеял, не сажал, пошёл в море, что поймал, что добыл - все твоё. Здесь нет привязанности, нет ответственности - это не корова, которую кормить надо. Это - рыба, её кормить не нужно. Рыбак выходит, как соберется, парус ставит и идет за косяком. У него формируется инстинкт добычи. А дальше - зачем мне гоняться за морепродуктами? Вот наберу я команду, грабанём какие-нибудь суда, отнимем улов у других рыбаков. Пиратская сущность зарождается. А дальше еще круче - что там с кораблями возиться? Захвачу, как англичане Индию, и она всех нас кормить будет. Этот хищнический способ бытия и по сей день процветает. Но в геополитике еще один фактор имеет значение. У Маркса, кстати, этого нет в его «Капитале», и у Энгельса нет. Да – есть море, есть суша, есть у них продукт для реализации, но нет возможности самим заниматься покупкой и продажей. И рождается посредник между морем и сушей.

Кто смотрел «Тарас Бульба», этот замечательный кинофильм, тот видел, как воевали казаки с поляками. Но в фильме есть и третья сторона - гражданин, который торгует, берет товар у казаков и продает полякам. Зарабатывает на проценте, одалживает тем и другим. Под проценты. Зарабатывает на войне, на гибели воюющих. И опасается лишь одного – скорого окончания войны. Это небольшой эпизод. А если рассматривать это в масштабе государств, цивилизаций? В сумме миллиардов долларов? Как в случае пандемий, эпидемий, мировых войн.

- Был, есть и будет присутствовать этот фактор?

- И это важный элемент отношений между морем и сушей. Он сегодня главенствующий субъект мирового политического и особенно экономического процесса. Вот даже Дональд Трамп назвал его глубинным государством. Эти люди не создают, они торгуют и дают кредит. Ну, ведь ссудный процент был не только в исламе запрещён, он и в христианстве был запрещен. Казнили за ссудный процент. И вот однажды Кромвель, британский премьер, принял так называемых преследуемых венецианских купцов и узаконил ссудный процент в христианстве. За что, по-моему, через 3 года после смерти его осудили, вытащили скелет и повесили. А кто сегодня определяет экономику, политику, культуру, науку в российском государстве? Кто? Именно денежные мешки, торгаши. И ради чего? Посмотрите, что Греф говорит, что Чубайс. Они агенты этого крупного, теневого капитала. Они задают политику, превратившись в субъект, запускающий и управляющий мировым развитием, а также политическими, экономическими, демографическими и даже пандемическими процессами – субъект, который находится в тени. Ну да, знаем Ротшильда, Рокфеллера, но ничего не знаем о Барухах, Шифах, кунах и других, а они были первыми. Первыми, кто запустил ещё в 1908 году формулу: «власть – это товар, пусть и самый дорогой, поэтому мировая власть должна принадлежать международным финансистам».

- Она им уже и принадлежит?

- Конечно, но они изменяют саму сущность, опять же для сохранения таинства реальных обладателей мировой власти. И вот сегодня этот инклюзивный капитализм, о котором Клаус Шваб пишет, запускается. Понятно, что этот многолетний председатель форума в Давосе, всего лишь модератор. Раньше Римский Клуб доминировал, но они всегда страхуются, создают запасной аэродром. Что Римский Клуб запускал? Золотой миллиард. Потом использовалась «теория Устойчивого Развития», потом обнуление развития и так далее. Все реализовано, кроме сокращения численности населения, и сейчас Римский Клуб кричит, что капитализм был мошенничеством и нужно что-то новое. Давосский форум предлагает проект и тут же его реализует через пандемию. На ней, во-первых, можно хорошо заработать, во-вторых, сильно сократить население планеты, а в-третьих, забрать всю собственность разорившихся и умерших. Давосский ВЭФ - мощнейшая сетевая структура всей мировой экономики. Учредителями сегодняшнего давосского форума являются 1000 крупнейших транснациональных корпораций. Да, они учредители, они его финансируют. И уже наши чиновники беспрекословно выполняют предписания ВЭФ: не должно быть государств, не должно быть цивилизаций, не должно быть национальных народов, наций, и не должно быть среднего класса, собственника.

- И пола человека не должно быть?

- Да, и это тоже. Они говорят, что управлять миром должны общественно-экономические структуры. Предполагается 5–6 крупнейших глобальных корпораций и дальше управляющий менеджмент, хорошо живущий, имеющий большие доходы, но не имеющий право обладать собственностью, а только пользоваться, арендовать. Этот процесс запущен.

- Так или иначе, мы понимаем, кому принадлежит мир, кому принадлежит финансовая власть. Этим корпорациям. Они уже поделили мировой рынок, а мир давно поделён на сферы влияния. У них есть все! Так чего же им не живётся в мире? Почему они не могут жить без войн? У них пиратское мышление?

- Понимаете, богатство и власть тесно повязаны друг с другом. Это страшные вещи. Пусть никто не обижается, но в этой сфере рождается сумасшествие сознания. Богатые люди, они, как правило, самые ограниченные в нравственной сфере люди. Их нельзя назвать полноценным человеком, они только внешне выглядят как люди. Потому что смыслом жизни даже умного человека, даже бывшего профессора или настоящего, становится добыча. Добыча, прибыль. Рост прибавочной стоимости любой ценой, даже ценой миллионов жизней. Он повязан многими обязательствами и так далее. И главное – конкуренция внутри их дикого сообщества. Чтобы яхта была лучше, чем у Абрамовича, дворец лучше, чем у Берлускони.

- Конкуренция всё равно существует, её никто никогда не отменит.

- Напомним фразу Маркса. Я не цитирую, а говорю по смыслу. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист даже под угрозой виселицы, если ему светит 300% прибыли. Но посмотрите, мы исследовали сегодня Норникель, Ашан и другие крупные компании. Они все не российские, чтобы там не говорили. Названия ещё могут быть российскими. В Норникеле менеджменту ставится задача - получить 1200% прибыли. В Ашане – 700–600% и постоянно менеджмент работает, и он знает, что сохранится и будет больше получать, если решит эту задачу любой ценой. Плевать им на природу, на то, что заливает шахты, гибнет фауна, флора. У них задача - довести всё до 1000% прибыли.

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- Если говорить простым человеческим языком, это - жадность.

Человеческая алчность, жадность. Не только я делаю вывод, что худшее, что придумало человечество в своей многотысячелетней истории - это капитализм. Капитализм придумал способ удержания и собственности и власти. Это неразделимые понятия - собственность и власть. Они едины. Отними собственность – власть теряется. Без власти теряешь прибыль.

Вице-президент нашей Академии Геополитических Проблем, руководитель Уральского отделения, Наталья Александровна Комлева провела исследования по гибридной войне и формам развития человечества.

Первое. Что образуется из разрозненных племен, родовых структур? Это нации. Нация образовалась, и потом она смотрит на соседей, с которыми нужно строить отношения, управлять жизнью, хозяйством – и формирует государство. Формат такой: «нация – государство», когда государство — это всего лишь инструмент для выживания и безопасности нации, развития отношений.

Когда государство накачивает свои мышцы, обретает популярность и силу, то формат меняется: «государство-нация». Государство уже по своему видению управляет и развивает нацию. Но, как только возникает капитализм, то проявляется уже другое образование – «государство-корпорация». И в нашей истории это образование имело драматические последствия. Вспомните Ельцина. Он расстреливал Верховный Совет - не парламент, а совет народа, для того, чтобы сформировать «государство – корпорацию». Он проводил эти дикие реформы, приватизацию. Он думал, что будет стоять во главе государства, и каждый олигарх будет под его началом. И он ими будет управлять, а все остальное отрегулирует рынок.

Мы, аналитики от геополитики, предполагаем, что в 2018 году изменился формат «государства - корпорации», заданный Ельциным и Россия превратилась в «корпорацию – государство». Это значит, что уже не государство, и не президент управляют страной. Управляют олигархи, тесно связанные и встроенные в мировое сообщество крупнейших собственников.

Я нашим читателям вброшу информацию для размышления. 19 и 20 декабря, через 10 дней после развала Советского Союза, Ельцин был в Ватикане, у Папы Римского и получал от него указания. И что он оттуда привёз? Он привез оттуда согласие на восстановления отношений с мальтийским орденом, орденом иезуитов и другими орденами. Он оттуда привез всю заразу, включая секту Аум Синкрикё, штаб-квартира которой находилась почти на Красной Площади. Он привез оттуда согласие, чтобы католические кардиналы и католическая церковь имели равные с православной церковью отношения.

- На территории России?

- Да, на территории России. Поклонимся Алексию II и всем иерархам, и скажем им спасибо, за то, что они стали ва-банк: «Нет, и всё». Закон о религиозных объединениях принимался с большим трудом. Его тормозили, как могли, либералы. От имени русской православной церкви вышла соответствующая работа. Когда закон прошёл через Думу и через Совет Федерации, и его повезли к Ельцину на подпись, в этот момент Ельцину позвонил Клинтон и сказал: «Борис, ты не подписывай этот проект, нельзя». Вслед за ним позвонил Папа Иоанн II и сказал Ельцину то же самое: «Не подписывай!».

Ельцин не подписал его, и потом этот закон лежал ещё несколько месяцев. Выхолостили почти всё. Но кое – что все-таки сумели отстоять благодаря непреклонной позиции Алексия II.

Мы экономически и финансово не самостоятельное, абсолютно не суверенное государство. Политически не самостоятельное. Вот и духовно нас пытались сделать тоже подчинёнными, поставить под контроль. Для этого использовали католицизм.

- И слава Богу, что этого не случилось. Давайте сейчас перейдём к свету в конце туннеля, когда Вы всё-таки указываете пути выхода из кризиса для нашей многострадальной матушки России.

- Оценивая реальную ситуацию в мире, мы видим следующее. На Большой Семерке, состоявшейся в июле этого года, где тон задавал Байден, Россию особо не затронули. Они думали, что делать с Китаем. Семерка – это ударное ядро капиталистического мира. Китай – это главный вызов не человечеству, а капитализму. И Семерка решила, что нужно готовить мировой проект, альтернативный «китайскому», - «западно – капиталистический». Недавно состоялся дистанционный разговор Байдена с Си Цзиньпином. Здесь мы стоим перед сложной ситуацией: договорятся ли они в итоге о чем-нибудь?

Китай превосходит американцев, да и весь мир. Они единственные, кто совершили такой мощный рывок в конце ХХ - начале ХХI века. Но им нужны ресурсы, а ресурсов для 2-х глобальных проектов недостаточно. Здесь два этих проекта могут сойтись в большой войне или договориться, но договориться за счёт чего? Налицо дефицит ресурсов у одних и у других. А договориться могут за счёт третьих стран. России, в первую очередь. Давайте все поделим условно: до Урала все ваше, а после Урала все наше.

Россия сегодня может и обязана предложить свой глобальный проект спасения человечества и природы. Свой проект выживания, а потом и развития. Но это будет не какой-то алчный, хищнический проект. Это будет примирительный некапиталистический проект. Пусть он будет с элементами рынка и с опорой на интеллект. Нужно объединить мудрецов, мыслителей. Но не для создания новых столпов, как это было раньше, а именно для сохранения человечества и сохранения жизни.

На первом этапе нам нужно заявить, что мы Россию представляем как интеллектуально-нравственную мировую державу справедливости и чести.

Я не говорю о переворотах и так далее. Есть наши волхвы. То есть самые мудрые люди России, ибо только интеллект способен давать импульс любому развитию. Интеллект не ограничен в своем развитии, он стремится достичь уровня высшего разума, а это уже нечто большее. Божественная сущность.

Главный ресурс развития человечества — это интеллект. Духовно-нравственный интеллект. Интеллект плюс совесть. А совесть — это наш культурно-цивилизационный код. Интеллект плюс совесть, высокая духовность – это уже разум. Разум — это единственное, что не ограничено в своем развитии. Вот он и есть главный наш ресурс.

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