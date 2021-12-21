Актриса Зоя Мансурова: «Телефон – это мои руки и глаза»

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 декабря 2021, 11:42 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Зоя Мансурова окончила ВТУ им. Щепкина, мастерскую Бориса Клюева. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Фитнес-5», «Капкан для монстра», «Анатомия убийства», «Синичка», «Горе от ума», «Рихтер», «Мой ангел», «Скорая помощь», «Загадка Фибоначчи», «Разбитое зеркало», «Выйти из группы», «Пищеблок» и др. В Москве начались съёмки сериала «Оператор службы безопасности 112», где Зоя Мансурова играет одну из главных ролей.



- Зоя, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Тонкий момент. С одной стороны, красота крайне важна, потому что, прежде всего, смотрят на внешность актёра. Потом играют роль актёрские способности. Однажды я пришла на пробы и мне сказали: «О, ты слишком красивая для этой роли!» Там надо было играть детдомовскую девочку. Я была расстроена.

Но у меня есть опыт игры малопривлекательных внешне людей. На НТВ был такой сериал – «Капкан для монстра», я исполняла роль девочки, которая с самого детства привыкла убивать, грабить, жить на отшибе, питаться непонятно чем, непонятно во что одеваться. У неё никогда не было своего телефона, красивой одежды. Она хотела этого, но мама ей всё запрещала. Мою маму играла замечательная актриса Людмила Артемьева. Так вот, в «Капкане для монстра» я далеко не красавица. А вот в популярном сериале «Фитнес-5», который вышел в то же самое время, моя героиня - очень симпатичная!

- Кстати, про «Фитнес». Вам пришлось для этой роли специально набирать хорошую физическую форму?

- Да, конечно. В «Капкане для монстра», в котором я снималась до «Фитнеса», я была в широкой одежде, где не была видна моя фигура. Там нужно было играть не внешний вид, а внутреннее состояние. А в «Фитнесе» мне сказали – Зоя, нужно похудеть! Чтобы была сильная разница с другими героями.

- Что вы для этого с собой сделали?

- Села на диету, занималась с тренером в спортзале и в онлайн. А ещё держаться в тонусе помогало творчество: репетиции и спектакли в театре, параллельно шли съёмки в других проектах, а также работа с учениками, поскольку у меня своя онлайн-школа для театральных абитуриентов. Ученики не только из Москвы, но и из регионов и даже других стран. Из-за такого плотного графика приходилось заниматься спортом поздно вечером.

- Какие интересные истории происходили на съёмочной площадке «Фитнеса»?

- Съёмки в «Фитнес» - сплошные смешные истории. Начиная с моего первого съёмочного дня, который совпал с началом работы моей героини Лёли в фитнес-клубе. Я от волнения немного перепутала текст, но это получилось так смешно, органично и хорошо совпало с образом моей героини, что актриса Соня Зайка не рассмеялась, а поддержала мою импровизацию. И получилась крутая сцена!

- Вы снимались в главной роли в фильме «Выйти из группы». Там всё крутится вокруг соцсетей. Насколько вы сами погружены в интернет, в социальные сети?

- Конечно, у меня есть странички почти во всех соцсетях, но не сказала бы, что я где-то сильно «зависаю». Нет времени. Никогда не листаю ленту, не смотрю сториз. Только если мне сильно интересен какой-то человек или информация, я захожу и смотрю. Но стараюсь как можно чаще выставлять сторис и посты для своей аудитории. С телефоном почти не расстаюсь, в нём вся моя работа. Это мои руки и глаза. Важно ничего не упустить! Я беру трубку, даже если звонят с неизвестного номера.

- А как вам работалось на картине «Выйти из группы» с Викторией Толстогановой?

- У нас не было парных сцен, но мы пересеклись в самой сложной и драматической сцене нашего фильма. Было безумно интересно наблюдать за тем, как работают Виктория Толстоганова и Михаил Горевой, сыгравшие родителей главного героя. Это большие профессионалы, насколько быстро они включались, просто в секунду. Потрясающе!

- А с кем ещё из маститых актёров вы снимались в кино или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?

- За время съёмок я поработала со многими известными актёрами: Александр Панкратов-Чёрный, Екатерина Гусева, Олег Фомин, Борис Невзоров, Алексей Серебряков, Александр Лазарев, Екатерина Волкова, Дмитрий Страхов, Алексей Макаров, Гоша Куценко и др. А в театре мои партнёры: Ольга Тумайкина, Татьяна Лютаева, Агния Дитковските, Екатерина Климова.

Кстати, с Екатериной Климовой мы из одного института и даже курса, только, разумеется, она выпустилась раньше. Интересно, что когда у меня был дипломный спектакль, я играла в «Доходном месте» Полину, я увидела Климову в зале. Дело в том, что она сама играла эту роль у того же педагога на своём четвёртом курсе. После спектакля мы много говорили о нашей героине и о таком счастливом совпадении.

А потом мы стали работать в одном театре – Булгаковском, в спектакле «Стакан воды, или Заговор по-английски», где я играю Абигаль, а Катерина – королеву. Когда мы вместе ездили на мои первые гастроли, она как старший товарищ очень помогала и поддерживала меня.

- Вы когда-нибудь выполняли трюки на съёмках? Были у вас какие-то экстремальные ситуации? Может, сами прыгали с крыши?

- Прыгать с крыши мне не приходилось, это всегда делает каскадёр. Актёру прыгнуть стопроцентно не дадут, должна быть серьёзная подготовка. Но на съёмках «Капкана для монстра» мне пришлось ездить на скутере, чего я не умела. Меня успокоили, сказав, что будут каскадёры. Но в игровых сценах мне всё равно пришлось поездить. И в мой первый съёмочный день, чтобы не подвести группу и не сорвать съёмочный процесс, мне пришлось за полчаса до начала работы обучаться азам вождения скутера. В первой же сцене я успешно проехала, потом ещё потренировалась. И к концу съёмочного дня каталась уже достаточно хорошо. Правда, в одной сцене от волнения я перепутала газ и тормоз. Но в итоге всё обошлось, только завалила калитку!..

Ещё была экстремальная ситуация в сериале «Синичка». Мне пришлось идти в мороз по заснеженным железнодорожным путям босой и совершенно раздетой. Не знаю, смогла бы я повторить это сейчас, но тогда очень хотелось сниматься, и о последствиях я не задумывалась.

- Вы снимались в сериале «Скорая помощь». Играли пациента или врача? Каких врачей больше всего боитесь в жизни?

- В «Скорой помощи» я сыграла пациентку. А больше всего я боюсь стоматологов. Но я очень люблю улыбаться и ради красивой улыбки преодолеваю свои страхи.

- В фильме «Горе от ума» вы сыграли проститутку. Вы как-то можете оправдать девушек, которые выбирают подобную профессию?

- Я не могу их оправдать. Есть масса способов заработать не телом. Я считаю, что проституция – не выход. Если девушке это нравится, то ладно. Флаг ей в руки. А если она это делает вынужденно, повторяю, есть много других способов заработать деньги. В «Горе от ума», где играли Павел Прилучный, Мария Кожевникова, это был для меня очень интересный опыт. Никогда раньше я не играла таких дерзких, полуоголённых красоток. И тут мне дали эту роль – неожиданно. Получилось круто, люблю играть разноплановые роли.

- А в жизни вы гламурная девушка? Посещаете светские мероприятия?

- Времени на это немного, но если есть такая возможность, стараюсь её не упускать. Например, не так давно была на закрытой премьере фильма актрисы и режиссёра Татьяны Лютаевой, с которой я работаю в Булгаковском театре, мы играем с ней в том же «Стакане воды». И я с удовольствием посмотрела её первую режиссёрскую работу. Гламурная ли я? Нет, я абсолютно простая, свойская девчонка. Никогда из себя ничего не строю.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Мне не важно, чтобы это был бренд. Если мне вещь очень понравилась и идёт мне, я её куплю. Люблю удобную, качественную одежду. Раньше шила и вязала сама.

- Вы шопоголик, или не любите магазины?

- Нет, не шопоголик, меня это утомляет, да и времени нет. Если иду по магазинам, то с чётким списком. Я люблю одежду, очень люблю её менять. Но терпеть не могу её мерить. Даже когда приезжаю на примерку костюмов на новый проект, всегда мечтаю, чтобы она поскорее закончилась.

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