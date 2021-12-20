Женский вопрос: взгляд гинеколога

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20 декабря 2021, 12:38 Мария Капустина

Ольга Игоревна Мишиева - кандидат медицинских наук, врач-гинеколог высшей категории городской клинической больницы № 31

Демографический кризис, набирающий обороты в нашей стране, неразрывно связан с проблемами женского здоровья. Россиянки склонны избегать посещения врачей, а в условиях пандемии и вовсе забыли про гинеколога. Почему это может привести к катастрофическим последствиям и как можно улучшить качество жизни женщины мы поговорили с кандидатом медицинских наук, врачом-гинекологом высшей категории городской клинической больницы № 31 Ольгой Игоревной МИШИЕВОЙ.

– В последнее время демографы опасаются, что в России показатель женского бесплодия вырастет до европейских 15%. Как вы считаете, в чём причины такого резкого падения рождаемости?

– Здесь комплекс причин. Во-первых, женщины всё чаще откладывают рождение детей на более поздний возраст. Раньше первая беременность приходилась на 20-23 года, а сейчас зачастую её только планировать начинают после 35 лет, а иногда и позже, потому что приоритеты сместились в сторону построения карьеры, достижения материального благосостояния. Это объяснимо, но природой обусловлено так, что после 35 лет репродуктивная функция снижается: это доказывает и объективный показатель – антимюллеров гормон, который измеряет овариальный резерв или число яйцеклеток, готовых к оплодотворению. Сейчас этот показатель входит в программу обследования пациенток с бесплодием, так как он позволяет оценить шансы пациентки забеременеть.

Во-вторых, причиной увеличивающегося процента бесплодия среди женщин я считаю раннее начало половой жизни и частую смену половых партнеров. Я не ханжа, но это, к сожалению, объективные факторы, которые могут привести к хроническим воспалительным заболеваниям репродуктивной системы и непроходимости маточных труб.

– Многие женщины опасаются, что на фертильность может влиять вакцинация или перенесенный ковид. Что в этом случае менее опасно?

– Пока нет статистически значимых данных, я не могу определенно сказать про влияние прививки на репродуктивную систему. Думаю, что негативно она не влияет. Что касается самого ковида, то все зависит от тяжести протекания заболевания. Легкое течение не влияет на фертильность, а вот тяжелое – безусловно влияет, так как страдают все органы организма и половая сфера тоже. Поэтому необходима вакцинация.

– Влияет ли количество родов на здоровье женщины?

– Беременность и роды – это нагрузка на женский организм, так как для развития плода требуется значительное количество питательных веществ. У женщины меняется гормональный фон, снижается иммунитет, обостряются хронические заболевания. Надо понимать: беременность – это напряженный период для организма женщины, как и роды. То, что она “омолаживает” – это чистый миф. Я не говорю о том, что рожать не надо: конечно, если организм здоровый, все восстанавливается. Но нельзя сказать, что большое количество родов делает организм здоровее. Каждая семья устанавливает для себя оптимальное количество детей. Лучше, чтобы их было как минимум двое.

– Как легче перенести гормональную перестройку организма в старшем возрасте, что рекомендуется для снижения тяжести климактерического синдрома?

– Период постменопаузы не у всех протекает тяжело. Если женщина себя хорошо чувствует, то ей необязательно принимать какие-либо специальные препараты – от добра добра не ищут. Но если этот период протекает тяжело и нарушается качество жизни, то, конечно, необходимо обратиться к врачу. При незначительных отклонениях рекомендуются БАДы или фитоэстрогены, которые получают из растений; а если климактерические проявления сильно выражены – рекомендуется менопаузальная гормональная терапия. Бояться ее не следует, препараты просто замещают функцию яичников, которая с возрастом угасает. Но назначает препарат врач после специального обследования.

– Какие профилактические меры для сохранения здоровья и качества жизни вы посоветуете женщинам старше пятидесяти?

– Во-первых, совершенно неправильно игнорировать посещение гинеколога в старшем возрасте. Даже если нет никаких проблем, то раз в год посещать врача необходимо. Профилактический осмотр включает в себя обязательно ультразвуковое исследование малого таза и мазки на онкоцитологию. Многие гинекологические заболевания, особенно рак шейки матки, возможно предотвратить, если пациентка хотя бы раз в год ходит к гинекологу.

– Влияет ли отсутствие половой жизни на здоровье и качество жизни женщины менопаузального возраста?

– На физическое здоровье отсутствие половой жизни сильно не влияет. Скорее, это влияет на психоэмоциональное состояние женщины.

– А что делать, если у женщины падает сексуальное влечение в постменопаузе? В чем проблема?

– Снижение либидо в постменопаузе происходит из-за физиологических изменений, связанных со снижением уровня половых гормонов, а также психологических моментов. Парам надо учиться совместно переживать разные периоды, обсуждать возникающие проблемы и решать их.

– Нужно ли обращаться к врачу, если есть проблемы в сексуальной жизни?

– Надо решать проблему комплексно. Сначала пойти к гинекологу и исключить заболевания. Если все в порядке, тогда искать другие причины – это может быть депрессия, например.

– Откуда вы черпаете ресурсы?

– Я люблю свою работу. Когда прихожу утром в палату, пациенты мне говорят: мы вас очень ждали. У них горят глаза – это самая большая похвала моему труду. Мне приносит большое удовлетворение осознание того, что люди тебя ждут, что ты им нужна. Ещё особенно приятно, когда удачно проходит сложная операция.

– Почитав отзывы о вашей работе, понимаешь, что вы снискали настоящую народную любовь.

– Спасибо. Кстати, часто отзывы оставляют пациенты, приехавшие на лечение по программе Департамента здравоохранения «Москва — столица здоровья». Она позволяет россиянам со всей страны, вступив в эту программу, получить бесплатное лечение в больницах города Москвы. Как заведующая гинекологическим отделением я за три года приняла уже более 300 пациенток со всей России от Владивостока до Калининграда.

– Что вы скажете о больнице, в которой работаете?

— 31 больница города Москвы – это мой второй дом. Я тут начала свою трудовую деятельность в качестве врача-интерна в 1987 году и продолжаю трудиться по настоящее время уже в качестве заведующей отделением. Сейчас наша больница – это современное, многопрофильное, хорошо оборудованное медицинское учреждение, где оказываются все виды высокотехнологичной медицинской помощи. Мы проводим большое количество лапароскопических операций, робот-ассистированных операций, эмболизаций маточных артерий. Мои коллеги – высококвалифицированные специалисты, которые также работают со студентами кафедры РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Также у больницы очень комфортное современное здание, а при входе в главный корпус пациента встречает кафе, рояль. Несколько лет назад один из наших пациентов - пожилой музыкант - после выписки каждый день приходил в кафе и играл на рояле, поднимая всем настроение.

– Что для вас важно в работе с людьми?

– Надо стремиться создать такую атмосферу, чтобы у пациентов не было страха, когда они пересекают порог больницы. Между врачом и пациентом должно быть взаимопонимание и доверие. Для того, чтобы его заработать, нужно относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе, – я стараюсь всегда помнить об этом. Великий Авиценна говорил своим пациентам: «Нас трое – ты, я и твоя болезнь. На чью сторону ты встанешь, тот и победит».

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