Визажист Захар Гринов: Пора готовиться к зимним праздникам

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 декабря 2021, 20:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Декабрь месяц – время зимних праздников! Католический мир отмечает Рождество, православные только готовятся, а вот Новый год уже отметят все! И так хочется встретить красивой зимние праздники, поверить в чудо и окунуться в сказку! Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» советы от российского визажиста Захара Гринова.

- Захар как стать неотразимой, например, на Рождество? Совсем скоро католики встретят этот светлый праздник!

- Главное – праздник в душе! Без определенного настроя, увы, праздник не будет праздником. А Рождество – особенная ночь и, конечно, день. Мы все полны надежд, веры в чудо. И наш образ должен быть праздничным! Безусловно, макияж, одежда должны быть соответствующими. Но главное – отсутствие излишеств! Не стоит превращаться в новогоднюю елку. Давайте вспомним, как отмечали Рождество наши бабушки… Чинно, спокойно… Не стоит забывать, что многие люди пойдут на Рождество в храмы, церкви. И как будут выглядеть с «боевой раскраской»? Смешно! Если, дорогие дамы, вы собираетесь сперва посетить храмы, то ваш внешний вид не должен «кричать»: желательно, воспользоваться пудрой, немного выделить глазки, но вот никакой яркой помады! Используйте пастельные тона.

- Захар, но, что значит праздничный макияж?

- Есть повседневный макияж, а есть праздничный. В отличие от дневного он может быть ярким, насыщенным. Но я бы посоветовал прежде всего обратить внимание на одежду и прическу. Макияж должен соответствовать. Согласитесь, глупо смотрится дама, когда яркий макияж в сочетании с джинсами и растянутом свитере! А вот если вечернее платье, прическа, то тут есть варианты…

- Какие?

- Можно позволить себе немного больше, чем в обычные дни. Есть такое выражение, что много блеска не бывает, но я бы поспорил… Я больше склоняюсь к эффекту блеска! Что это значит? Немного спрея для зоны декольте, рукам и, возможно, волосам. Создать видимость гламура. Что касается лица, то я бы акцент сделал на глазах: использовал бы тени. В этом зимнем сезоне в тренде фиолетовый, индиго и, конечно, серебряный. Если вы хотите быть нежной и загадочной, то непременно используйте эти цвета. Еще прекрасно создадут праздничный образ черные, коричневые и золотистые тени. Вы будете словно в «дымке». Не стоит бояться в праздничную ночь использовать разноцветную тушь: синюю, фиолетовую и, возможно, желтую. Не грех и воспользоваться накладными ресницами. А вот «кошачий» взгляд вам «сделают» стрелочки! Но напомню, что макияж должен соответствовать вашему типу внешности и возрасту. Если девушка имеет светлую кожу, то могут ей подойти зеленые, серые, синие тона. А дамам со смуглой кожей я бы посоветовал бежево-коричневую гамму. Что касается смоки-айс, то это подходит большинству.

- Захар, а что делать с губами?

- Пофантазируйте! Это возможно в праздники! Никто не запрещает красную помаду. Она чувственная! Кстати, красная помада – классика! Но в этом сезоне в тренде матовые оттенки. Многие женщины, кстати, предпочитают бордовые цвета на губах. И это прекрасно! Дерзайте! Но хочу повторить, что все должно быть в меру! Можно экспериментировать с лицом в зимние праздники, но главное – индивидуальность и шарм!

- Благодарю.

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