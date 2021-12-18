Алексей Серебряков: Мне судьба подарила много шансов

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 декабря 2021, 16:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: YouTube

Я очень уважаю актера Алексея Серебрякова! За его отношение к жизни, людям. За его профессионализм и актерский талант. За его любовь к братьям нашим меньшим. И, когда выпадает «информационный» случай написать об Алексее, то я это делаю с удовольствием! А повод есть: на экран вышел сериал «Ваша честь», где в роли криминального авторитета выступил Алексей Серебряков. И, как всегда, великолепно!



ОТ АВТОРА.



С Алексеем Серебряковым я знакома давно. Много лет назад на фестивале «Кинотавр» состоялось мое первое интервью с Алексеем, и с тех пор мы время от времени общаемся. Мне нравится Серебряков как актер и человек. Мне близка его трепетная позиция к своей работе, нежное отношение к семье, уважение к людям. Он не очень любит говорить о своей личной жизни, но так получилось, что эту темы мы неоднократно затрагивали в интервью, особенно, когда актер со своей семьей переехал жить в Канаду. Как его только российский бомонд не обсуждал и не, простите, склонял… Но это испытание Алексей выдержал достойно… впрочем, он всегда все делает достойно.



МНЕ НАДОЕЛО ОПРАВДЫВАТЬСЯ!



Знаешь, Татьяна, мне уже надоело оправдываться за свои действия. Почему всех так волнует мое место жительство? Я не понимаю! Сотни людей уезжают жить за границу! И это нормально. Человек сам себе выбирает страну, дом. Но получается интересная история: известный актер уехал жить в другое государство и все… Он предатель, алчный человек! Мол, подался за границу «за сладким куском»! Большего бреда я не слышал. Я был и есть российский налогоплательщик, который полностью зависит от государства, гражданином которого являюсь. А я гражданин России. И не отказывался от этого никогда. Да, я сделал свой выбор. Считаю, что мои дети должны расти в спокойствии. Они должны знать, что не нужно выгрызать себе место под солнцем. Да, я устал от некой грубости, которая царит в моей стране. Но это не новость! А что касается свободы… Знаешь, свободы вообще не существует! Это просто слова, мысли, иллюзия и иногда действия. Я прекрасно понимаю, что не уехал бы жить в Канаду без поддержки семьи. Моя жена Маша жила в Канаде еще до нашего брака, и имеет двойное гражданство. Она знает неплохо эту страну и чувствует себя вполне комфортно тут. Да и я, и дети особых трудностей с переездом не испытали. Канада – вполне демократическая страна, где, кстати, много русскоговорящих людей. Но если быть откровенным окончательно, то я до конца не был уверен, что приживусь в этой стране… И это тоже нормально. Сложно менять в зрелом возрасте страну… Но пока меня все устраивает. А если захотим вернуться вновь в Россию, то и вернемся. Да, этот вариант рассматривается. Понимаешь, я уезжая из России не сжигал полностью мосты. Зачем? Это моя Родина. И работа моя в России. Я же не мальчик и прекрасно понимаю, что карьеру на Западе мне сложно будет сделать. Возраст не тот! Да и не нужны русские актеры в Голливуде (улыбается). Мы чужие там. Мне достаточно работы и в России. Одним словом, я живу на два дома. В Москве осталась моя теща, дочь Даша, собаки. Да, собаки. А почему ты удивляешься? Собаки – члены моей семьи. Но я сознательно не перевозил их в Канаду. С перевозкой были сложности… Я опасался за их перевоз в багажном отделении. Собаки взрослые, крупные… Такой «перевоз» мог сказаться на их психике поведения. Да и лают они громко. А в Торонто собаки не лают… Точно говорю. Уж не знаю почему.



МАША. ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ.



Я тебе уже говорил, что решающую роль в нашем отъезде сыграла моя жена. Машино слово было для меня окончательным. Я живу ради нее. И это правда. Мы с ней долго шли к нашему счастью. Сколько себя помню, то всегда мечтал о большой семье. Я мечтал о женщине, которая понимала бы меня без слов и объяснений. И когда встретил Машу, то понял, что это – моя женщина. Я полюбил. Но полюбил замужнюю женщину. Так бывает в жизни. И очень долго хранил в себе эти чувства. Возможно, боялся ее отказа… Возможно, стеснялся признаться в чувствах. Мы общались в компаниях, встречались на различных мероприятиях, но как знакомые. А потом Маша уехала в Канаду. И вот тут я понял, что не смогу ее забыть. Пришло осознание того, что я теряю главное в жизни. А терять Машу я не хотел. И когда она приехала в Россию, то я набрался смелости и сделал ей предложение. Чувства оказались взаимными. И с тех пор мы вместе. Знаешь, меня журналисты часто спрашивают: «А кто в семье голова?» Но на этот вопрос я не могу ответить! Единое целое. Да, для меня очень важно, что думает Маша, но я прекрасно понимаю, что мужчина, например, добытчик. Я никогда не позволю, чтобы моя семья нуждалась. Это непростительно. Мужчина берет ответственность за дом, семью. И меня все устраивает. Да, своей работой я обеспечиваю близких мне людей. А Маша… Маша меня направляет. Она очень чуткий человек. У нее потрясающая интуиция. Вот тебе пример. Когда режиссер Звягинцев предложил мне роль в фильме «Левиафан», то я категорически отказался. Причин много. Я уже практически подписал контракт на съемки в сериале. А подводить людей я не люблю. Да и у Звягинцева главное в жизни – кино. А для меня главное – жизнь. Я не хотел жертвовать временем, семьей ради кино. Сниматься у Звягинцева совсем непросто. Уже говорил, что этот режиссер фанатично любит кинематограф. И требует такой же любви от других. А я не был готов на такие жертвы (улыбается). Но все изменилось после беседы с Машей… Она меня убедила, что сниматься у Звягинцева – круто! (смеется) И я согласился! И сегодня могу сказать, что один из дорогих мне фильмов – «Левиафан»!



КИНО. СУДЬБА. ВЕЗЕНИЕ.



Вот ты опять, Таня, спрашиваешь: «А вы счастливый человек, Алексей?» Да, я счастливый человек. Да, я везучий человек. Судьба мне подарила много шансов. Все началось еще в юном возрасте. Я учился в музыкальной школе. Совсем недурно играл на баяне. Наш молодой коллектив часто выступал на концертах, и пресса любила о нас писать. Вот одна такая статья с моей фотографией попала на глаза режиссеру Краснопольскому. А он снимал картину «Отец и сын». В главной роли снимался замечательный человек и актер Вадим Спиридонов. И режиссер увидел наше внешнее сходство. Вот так я и попал в кино. Что это? Удача? Да! Судьба? Да! Я же просто с детства мечтал об актерской профессии. Но одной удачи мало. Нужно уметь удержать ее. Трудиться нужно. Я помню, как на съемках у того же Краснопольского в «Вечном Зове» я ловил каждое слово режиссера, наблюдал, как снимаются великие советские актеры. Я просто жил этими съемками. И каков результат? Мне не стыдно за эту роль. Я ее вспоминаю, как одну из лучших. Знаешь, я очень четко осознаю, что прежде чем что-то получить, нужно это заслужить! И заслужить трудом, слезами, возможно, потерями. Это сегодня я успешный актер, но было время, когда я уже думал, что об творческой профессии я могу забыть! Именно! Да, я в школьные годы снимался в фильмах, и был уверен, что это мне поможет без проблем поступить в Щукинское училище. Но судьба решила испытать меня… Я провалился на вступительных экзаменах. Меня не приняли! Представляешь мое состояние? Я был в шоке! Я плакал! Но что могли изменить мои терзания? Ничего! И я принял решение, что должен начать самостоятельно жить! Без помощи родителей. Я купил билет и уехал в славный город Сызрань. Там устроился рабочим в местный драматический театр и хлебнул… Хлебнул настоящей провинциальной жизни! Во всей ее красе! Вот тут у меня и гордыня улетучилась. Я познал «вкус жизни». Что это мне дало? Я стал серьезнее, проще… И легко на следующий год поступил в театральный. Это судьба? Да! А судьба всегда нам дает очень разумные шансы. Видимо, я должен был выучить урок гордыни. Да, я вполне доволен своей судьбой. Я обычный мужчина с… любимой профессией, с обожаемой женой и чудесными детьми. Вполне состоявшейся в жизни. Что я люблю в жизни? Счастливых людей! Саму жизнь люблю! Что я не люблю? (смеется и задумывается) Не люблю, когда на меня смотрят. Точно! Не люблю быть узнаваемым. Мне комфортнее проводить время с женой, чем раздавать автографы. Это в молодости я любил тусить… Мог с режиссером Балабановым до утра разговаривать об искусстве и пить водочку. Сегодня мне такие тусовки не интересны. Мне важно, чтобы мои близкие были здоровы и счастливы. Да, вот такие приоритеты у актера Алексея Серебрякова. И меня это вполне устраивает.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости