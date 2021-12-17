Актриса Моряна Анттонен-Шестакова: «Я ещё в детстве переболела звёздной болезнью»

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 декабря 2021, 12:02 Александр Малюгин,

Моряна Анттонен-Шестакова родилась в Архангельске. Служит в театре «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Уличное правосудие», «Напарники», «Сёстры», «Готовы на всё», «Стая» и др. 17 декабря в театре «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» пройдёт спектакль «Пигмалион», где Моряна Анттонен-Шестакова играет роль Элизы Дулитл. А 18-го декабря она выйдет на сцену в громкой премьере Сергея Газарова «Балалайкин и Ко».





- Моряна, вы давно служите в театре «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна»? Застали великого мастера?



- Нет, это мой первый сезон. Армена Борисовича, к сожалению, не застала. Я здесь играю в трёх спектаклях. «История любовная» режиссёра Виталия Салтыкова, совсем недавно его выпустили. «Балалайкин и Ко» Сергея Ишхановича Газарова, нашего худрука. И спектакль «Пигмалион».





- Не каждому молодому артисту удаётся сразу попасть на главную роль в «Пигмалион»!



- Это была роль-сюрприз. Меня ввели в действующий спектакль. Был месяц на подготовку, каждодневные репетиции, ко мне очень хорошо отнёсся коллектив. Повезло с партнёрами, мы никогда не ругались, все искренне мне помогали. Меня опекал со всех сторон режиссёр Юрий Клепиков. Было такое воодушевление от этой работы! Мне нравится спектакль, я постоянно над ним тружусь, ищу что-то новое. Элиза Дулитл – это вообще моя первая главная роль. Когда я вспоминаю, кто её играл, у меня дух захватывает! Одно имя Одри Хёпберн чего стоит!



- Любите Одри Хёпберн?



- Да, она мне особенно нравится в фильмах «Как украсть миллион» и «Завтрак у Тиффани».



- Кстати, а кто из современных западных актрис вам по душе?



- Мэрил Стрип. Она невероятная, от неё невозможно отвести взгляд. И понять её мастерство, как она это делает, сложно. Она магнетическая, притягивает к себе во всём.



- Какие у вас отношения с Сергеем Газаровым, художественным руководителем театра «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна»?



- Прекрасные. На общих собраниях с труппой к нему полное доверие! Мы можем задать ему любые вопросы, даже те, которые неловко задавать руководителю. И Сергей Ишханович на них спокойно отвечает. Страха перед начальством нет никакого. Ты полностью доверяешь человеку, понимаешь, что он тебе всегда поможет.





- Какая сейчас атмосфера в театре? На подъёме? Всё кипит, бурлит?



- Мне кажется, да. В театр пришло семь новых артистов. И у нас есть огромное желание работать. Старожилы театра к нам подтягиваются в этом стремлении. Мы делали концерт ко Дню города, и в нём участвовали не только молодые артисты, но и заслуженные. Общий подъём театра – он чувствуется. Есть общее желание работать.



- А в «Балалайкине и Ко» вам интересно было играть «девицу лёгкого поведения»?



- Интересно! Внутри я там много что играю. Мы постоянно шутим во время спектакля. Один из режиссёров театра как-то подошёл ко мне и сказал: «Моряна, все видят поверхностно, что вы – девушка лёгкого поведения. А я увидел в ваших глазах, как вам не нравится это делать!» Каждый видит в этой маленькой роли своё.



- Вы сыграли в сериале «Уличное правосудие». Чем вам была интересна эта роль? Какой характер у вашей героини?



- Это была вообще моя первая работа в кино. Её звали Тамара, она угонщица машин.



- А у вас какие отношения с авто?



- Я специально ради этой роли сдала на права. Не могла сдать долгое время, на городе меня заваливали. А тут, когда появилась конкретная цель, сдала с первого раза… Угонщица – интересный опыт. Была прекрасная атмосфера на съёмочной площадке. Сериал снимали в Ярославле. Началась пандемия. Сначала прошла одна смена, потом ввели карантин. Затем пошёл снег, а надо было снимать лето. В общем, съёмки затянулись.





- Вы там реально вскрывали машины?



- Нет, моей героине передавали ключи. И она срывалась с места! Гоняла я классно, на большой скорости, около 100 км в час. Все погони в фильме – это я за рулём.



- В жизни любите быструю езду?



- Скажу так, правила я соблюдаю. Но люблю экстрим. Я спортивный человек, люблю водные виды спорта – гидроцикл, вейкборд, водные лыжи. У знакомых моей семьи есть всё оборудование, поэтому мы летом часто выезжали на озеро и катались. Дело было в Архангельске, откуда я родом.



- Кстати, в Архангельске очень красивые девушки!



- Да, нам часто говорят, что поморочки очень красивые. Смешение скандинавской и русской крови. Во мне есть финская. На одну четвёртую я финка. Чуть-чуть разговариваю. У меня там живут бабушка с дедушкой по материнской линии. В Архангельске обитают чистые, исконно русские красавицы. Славяночки, поморочки.



- Там же Белое море? Холодное? Летом купаетесь?



- Холодное. Я не купаюсь. Люблю тёплую воду.





- Какое у вас было самое экзотическое путешествие?



- Я благодарна родителям, потому что они показали мне мир. Очень нравится Испания, я была там два раза. Местный колорит, климат, отношение людей друг к другу, как они разговаривают, ведут себя. Эти эмоции и энергия, которая от них исходит, питают и вдохновляют.



- Как вам испанская кухня? Вино?



- Я была маленькой для вина, хотя мне давали пригубить. Хамон – это да!



- Вернёмся к сериалу «Уличное правосудие». Там главный герой, капитан уголовного розыска, привык использовать любые средства в борьбе с преступниками. А как вы считаете, любые средства хороши для достижения цели?



- Я по головам никогда не пойду, но и по своей пройти не дам. Чужого не возьму. Для меня очень важно быть хорошим и честным человеком. Но своё не отдам. Не могу согласиться с тем, что цель оправдывает средства.





- На что вы готовы ради хорошей роли? Например, побриться наголо? Выкрасить волосы в малиновый цвет?



- Это действительно будет зависеть от роли. Но покраситься, в принципе, не против. Подстричься каре – тоже возможно. Однако просто так в жизни я этого не сделаю. Только для роли. Не боюсь экспериментировать, но очень люблю свои длинные волосы. Девушки с длинными волосами сейчас встречаются не часто. Тут есть ещё один смешной момент. Во время поклонов, когда ты кланяешься, а потом поднимаешься, это ощущение копны волос придаёт какую-то силу…



- Серьёзно? Любопытная деталь!



- Иногда я думаю – всё, подстригусь! А потом на поклонах останавливаю себя – нет, не смогу.



- Чему вы специально обучались для той или иной роли?



- Как я уже сказала, сдавала на права. В спектакле «История любовная» много музыки, но мне не нужно было специально заниматься вокалом, потому что я пою с трёх лет. Надо было играть на музыкальных инструментах, и я умею играть на саксофоне, блокфлейте, фортепьяно, барабанах.



- Всему этому обучались в детстве? То есть, детство было потеряно?



- Нет! Я считаю, что у меня было прекрасное детство. Благодарна родителям, потому что у меня было много занятий, но не было ощущения, будто меня чего-то лишают. Я сама всё добровольно выбирала. Родители даже иногда говорили – может быть, хватит?





- А в школе вы, наверное, были первой красавицей?



- Ну да. Мне нравится быть красивой. По-другому мне было бы сложно.



- Вы модница? Следите за модой?



- Мне интересна мода. Мы ходили на фильм «Дом Гуччи», и мне было приятно, что я знаю, кто мелькает на заднем плане, почему это так происходит. Я люблю смотреть показы. Другое дело, что я, может, не буду в этом ходить, но мне любопытны все модные тенденции.



- Вы гламурная девушка? Ходите на светские мероприятия?



- Пока что нет. Но была, например, на театральной премии «Хрустальная Турандот». Мне ничего не вручали, но приз достался моему молодому человеку.



- Он у вас актёр? Некоторые актрисы говорили мне, что не воспринимают актёров как мужчин – нарциссы, капризны, требуют к себе повышенного внимания. Вы, стало быть, воспринимаете?



- Да. Мы познакомились, когда я училась в театральном колледже Олега Табакова. И он тоже выпускник этой театральной школы. Не знаю, мне было бы скучно с человеком из неактёрской среды. Главное, в любой ситуации разговаривать друг с другом.





- С кем из маститых актёров вы снимались в кино, играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?



- С Сергеем Чонишвили мы играем в спектакле «Балалайкин и Ко». Когда я только услышала его, я подумала, что человек говорит в микрофон. В жизни такого голоса не встречала! Потом, когда ты уже с Сергеем больше общаешься, привыкаешь к его тембру, и это уже не режет слух. Общаемся мы прекрасно. Сергей всегда спрашивает, как мои дела. Очень часто дарит цветы после спектакля, которые ему подарили. С ним можно искренне поговорить, он всегда что-то интересное расскажет и внимательно выслушает. Никакой звёздности или пренебрежительного отношения к партнёрам у Чонишвили нет.



- А вы звёздной болезни не боитесь?



- Мне мама говорила, что я ещё в детстве переболела. У меня был какой-то момент, но она меня просто одёрнула и поставила на место. И болезнь прошла.



- Но о славе мечтаете? Чтобы на улице узнавали?



- Конечно. Если нет каких-то актёрских амбиций, стоит задуматься, в той ли ты профессии. Не в медийности дело, хочется, чтобы тебя поняли, приняли, признали, восхищались тобой.





- Вы снимались в криминальном сериале «Напарники». А вы сами смотрите подобные фильмы? Или любите мелодрамы, например?



- Я смотрю подборки. Скажем, фильмы, которые взяли «Оскар». Или отталкиваюсь от режиссёров. Очень люблю смотреть картины с актёрами, которые мне нравятся. Жанр выделить сложно. Я смотрю абсолютно всё.



- А вам было бы интересно сняться в ужастике, например?



- Я редко смотрю ужастики. Мне страшно. Я потом могу не спать несколько месяцев.



- Месяцев? От ужастиков? Это ужасно!



- У меня было такое после фильма «У холмов есть глаза». Кошмар! Но самой сняться в ужастике было бы интересно, потому что это совсем другая история. Если бы я снялась в подобном проекте, я, может быть, поняла, что это всё не по-настоящему. И по-другому реагировала на происходящее в ужастиках.





- Какие у вас есть страхи в жизни?



- Боюсь темноты. Когда кромешная тьма, когда я одна, мне действительно страшно. Боюсь потерять близких людей. Страх смерти присутствует. Бывает такое, что я сижу, щиплю себя и не могу поверить, что это не фильм, и меня когда-то не станет.



- А вы где-то смерть играли?



- Была студенческая работа по «Идиоту», и у нашего режиссёра возникла идея, что Настасья Филипповна делится на две сущности: одна материальная, взрослая, и другая духовная, которая застряла в теле маленькой девочки. И я играла эту девочку. В последней сцене, когда умирала Настасья Филипповна, которую играла другая актриса, мне было очень страшно. Потому что моя девочка тоже уходила – метафорично…



- Некоторые актёры отказываются играть смерть, из-за суеверия. Вы суеверны?



- Наверное, нет.



- Не боитесь выглядеть некрасивой, обезображенной?



- Нельзя постоянно думать о том, что ты должна быть красивой. Как только ты задумываешься об этом, ты начинаешь заниматься не делом, а собой.

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