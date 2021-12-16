Вассерман: невозможно примирить людей, желающих жить, с людьми, желающими убивать

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16 декабря 2021, 18:00 Александр Саргин

Фото: 4.0-chan.ru

Число россиян, зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон», увеличилось до 25 человек. Эксперты отмечают, что этот штамм достаточно слаб и может быть предвестником окончания «пандемии», хотя и распространяется «чрезвычайно» быстро.

На вопросы спецкора «АН» Александра Саргина отвечает депутат Госдумы и главный «знаток» страны Анатолий Вассерман

- Вы с согласны с такими положительными характеристиками омикрон-штамма?

- Сегодня на это можно только надеяться, но не рассчитывать. Все исследованные пока случаи заражения омикроном касаются ранее привитых людей, соответственно, любой штамм у них будет развиваться в меньшей мере, чем у не привитых, и их клиническое проявление будет легче.

- Как примирить сторонников и противников вакцинации?

- Никак. Невозможно примирить людей, желающих жить, с людьми, желающими убивать.

- Кто в этом случае желает жить, а кто - убивать?

- Убивать желают противники вакцинации, поскольку результаты отказа от прививок достаточно очевидны.

- Но почему вакцинированные боятся невакцинированных, ведь если ты привит, у тебя есть защита?

- Известно, что ни одна прививка не абсолютна. Да, вакцина в разы снижает вероятность заболевания, но всегда были и будут случаи, когда система иммунитета срабатывает не в полной мере, поэтому даже вакцинированный человек не застрахован от заболевания.

Смотрите, поскольку китайская вакцина «Синовак» была первой в мире и разрабатывалась в изрядной спешке, то, как первый блин, вышла комом. Известна статистика, что она вызывает иммунитет только у двух привитых человек из трех, вакцина «АстраЗенека» - у трех из четырех, «Пфайзер» - у девяти человек из десяти, а вот наша вакцина «Спутник V» - у девятнадцати из двадцати. Правда, это данные, относящиеся к исходному «уханьскому» штамму, а вот для штамма «дельта» эти цифры несколько уменьшаются. Скажем, тот же «Спутник V» вызывает иммунитет от штамма «дельта» примерно у семи человек из восьми. «Пфайзер» - примерно у четырех из пяти и т.д.

Но ведь вакцины гарантируют то, что у тех, кто привит, болезнь будет проходить легче, чем у непривитых. Да, привитые тоже могут заболеть, но все равно болеть будут легче тех, кто не привился. И тем не менее, вакцина не дает абсолютной защиты, соответственно, привитые опасаются непривитых, поскольку могут заразиться от них.

- Но если человек не привит и не болел, разве он опасен?

- А если человек привит и не болел, он тоже не опасен. В любом случае привитый не будет опаснее непривитого.

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