Актриса Соня Присс: «Я не против снова испытать сильные чувства»

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 декабря 2021, 11:56 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Соня Присс родилась в Кургане. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Крылья империи», «Вторая первая любовь», «Сильная ты», «Рыцарь нашего времени», «Серебряные коньки», «Виктория», «Небо», «Спросите медсестру» и др. 16 декабря в российский прокат выходит новогодняя комедия «Ёлки-8», где Соня Присс сыграла одну из главных ролей.





- Соня, что у вас за роль в «Ёлках-8»? Какой характер у героини?



- Мой персонаж Юля – провинциальная девочка, которая мечтает вырваться в Москву, посмотреть большой город, как там живут люди. Ей предоставляется такая возможность, но… в её родной Тюмени. Юля проходит некие испытания в нашей новелле. Это близкая мне тема, потому что я тоже из маленького города, из Кургана, совсем рядом с Тюменью. Хотя Курган – областной центр, но, конечно, по сравнению с Москвой – он очень небольшой. Поэтому свою Юлю я очень хорошо понимаю.





- Где снимали новеллу?



- В Тюмени. И частично в Москве, в павильонах. У нас в новелле много тюменских достопримечательностей. Известные места, тюменцы сразу их узнают и будут этому рады. Например, горячие источники.



- Купались в них?



- Нет, было холодно, но местные купались.



- Вы раньше смотрели все «Ёлки»?



- Я смотрела их всё больше под новогодний стол. Всегда знала, что в Новый год будут «Ёлки» показывать.



- Гордитесь, что попали в эту «франшизу для избранных»?



- Да, наверное. Надо посмотреть, что получилось, а потом уже оценивать свою работу. Я пока фильм не видела… Хочу ещё отметить, что со мной снимался Стас Старовойтов, известный стендап-комик.



- А вы любите стендап? Посещаете концерты?



- Нет, мне некогда.





- Какой юмор вам нравится? «Камеди клаб», «Аншлаг», английский юмор?



- Я вообще не смотрю телевизор. Он у меня есть, но телевидение не подключено. Смотрю фильмы по интернету.



- Как же вы будете без телевизора в Новый год? Или вы обычно уезжаете к родителям в Курган? Есть свои традиции празднования?



- Каждый год по-разному. Иногда получается приехать домой, иногда не получается. Бывает, что я в праздник в каких-то перелётах, на съёмках.





- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я снималась с Алексеем Геннадьевичем Гуськовым в «Серебряных коньках». С ним очень комфортно работать. Энергичный человек, заряженный на продуктивную деятельность. Молодым актёрам часто этого не хватает. В том числе и мне. «Серебряные коньки» - мой первый полнометражный фильм, который пошёл в широкий прокат. Я тогда ещё училась в институте, и для меня встреча с такими людьми – счастье. Я счастлива, что мне удалось просуществовать в кадре с таким актёром, как Алексей Гуськов. Много было интересного в наших разговорах, мы часто шутили. Я до сих пор поддерживаю связь с Алексеем Геннадьевичем, ежегодно поздравляю его с днём рождения.



- «Серебряные коньки» - историческое кино, и коньки там были исторические. Они ведь чем-то отличаются от современных? Чем?



- Совсем другая конструкция. Там лезвие и на нём такой кожаный, очень мягкий сапог. Как носок. И на этих коньках тяжело стоять. Отличаются сильно! Мы снимали крупные планы на обычных коньках, а общие - на исторических. Потому что на последних долго не простоишь. Я умела кататься, на каток ходила. Но сложность в том, что нужно было сыграть девушку, которая не умеет кататься. А для этого нужно уметь кататься очень хорошо.





- В этой картине вам пришлось носить старинные платья, корсеты, шляпки. Удобный гардероб, понравилось?



- Конечно, в них неудобно. Но это очень яркое дополнение к образу. Сразу чувствуешь себя по-другому. В джинсах, футболке и кроссовочках ты не сыграешь того, что нужно. А когда на тебя надевают костюм и корсет, в котором невозможно дышать, пить воду, есть, появляется другое самоощущение. Неудобно, но я уже привыкла, потому что у меня часто случаются исторические проекты.



- В жизни вы модница? Следите за модой?



- Не слежу, стараюсь следить за своим стилем, чтобы не было каких-то безвкусных вещей. Я одеваюсь в зависимости от цели. Например, на пробы - определённым образом, а для прогулки с друзьями - совершенно иначе.





- Гоняетесь за брендами, или вам всё равно какой лейбл стоит?



- Случается, что дорогая вещь модного бренда оказывается плохого качества. Бывало у меня такое пару раз, поэтому сейчас стараюсь ориентироваться на отзывы. Хотя, в основном, добросовестные бренды, конечно, качественные.



- У вас была главная роль в мелодраме «Вторая первая любовь». О сильной любви. Легко вам играть сильные яркие чувства? Здесь, наверное, можно проявить весь свой актёрский талант?



- Всё зависит от жизненного периода. Я не очень помню, как я это играла, съёмки были пять лет назад. Сейчас бы эту роль совсем по-другому сыграла. Я уже другой человек.





- А в жизни вы боитесь сильной любви, или, напротив, мечтаете о ней?



- Я просто стараюсь жить и радоваться каждому дню. Что будет, то будет. Ничего не боюсь. У меня уже были сильные чувства. И я не против испытать их снова.



- Почему в России так любят мелодрамы?



- Не только в России, во всём мире любят. Я сама мелодрамы не смотрю. Они, на мой взгляд, позволяют людям отвлечься после тяжёлого трудового дня, сопереживать каким-то персонажам. И, вернувшись к своим проблемам, посмотреть на них с другой стороны. Возможно, они покажутся уже не такими важными. Сериалы имеют терапевтическое действие.



- У вас много было сцен, где приходилось плакать? Вы легко вызываете слёзы?



- У меня недавно был проект «Крепостная» в Украине, полгода мы снимали третий сезон. И там была очень тяжёлая роль, много страданий. Слёзы ручьём. Но я порой не могу заплакать по приказу. Если режиссёр говорит, что в этой сцене нужно плакать, а мне чувствуется по-другому, я не смогу себя пересилить. Но бывали сцены, где нужно просто говорить текст, а у меня вдруг катятся слёзы. Непонятно, почему. Этому, мне кажется, не прикажешь. Но, конечно, я успокаиваюсь, и сцену приходится переснимать…





- Как вам работалось в Украине на «Крепостной»? Обстановка была нормальная, доброжелательная?



- Замечательная, потрясающая. Прекрасные люди, ни одного негативного прецедента не было. Отличные партнёры и группа.



- Интересно было погружаться в эпоху XIX века? Жестокое время!



- В первых двух сезонах было много про крепостных, про ужасы крепостного права, пытки и так далее. В третьем сезоне мою героиню не секли. Её уже освободили, она почувствовала себя свободной взрослой женщиной.



- Чему вы специально обучались для той или иной роли?



- Для «Серебряных коньков» мы изучали этику, поведение за столом, манеры, поведение в обществе, поклоны. Фигурное катание, естественно. Это был самый масштабный для меня проект по количеству узнавания нового. Я там водила исторический автомобиль XIX века, очень старый. Сложная система управления, училась отдельно. Всё там совершенно не так, как в современных машинах, педали далеко, руль очень тугой…





- В каких жанрах вы мечтаете сняться? В ужастике, например, хотели бы?



- Я бы хотела сняться в жанре комедии. Чистой комедии у меня не было. Или в каком-то проекте по реальным событиям. Фильм «Небо», который недавно шёл в российском прокате, и где я играла, именно такой проект, но там очень тяжёлая и болезненная тема, это драма. Мечтаю о комедии!



- А вы советские комедии любите?



- Да, конечно. «Бриллиантовая рука» - моя самая любимая. Я много смотрела советских фильмов. Они прекрасны!

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