Вассерман: не менее половины антипрививочных сообщений пишутся с Украины

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13 декабря 2021, 19:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы, сообщил ее председатель Вячеслав Володин. По его словам, это результат диалога парламента с кабмином на основе «учета мнений» регионов и обращений граждан.

Спецкор «АН» Александр Саргин поговорил на эту животрепещущую тему с депутатом Госдумы Анатолием Вассерманом

- Этот законопроект снят с рассмотрения под влиянием общественности?

- Смотря что считать общественностью. Наша тоталитарная секта под названием «Либералы» провозгласила общественностью только себя - и таким образом противопоставила себя остальному обществу. Да, у этого законопроекта, несомненно, имелись недостатки, и они были отмечены на начальных этапах его рассмотрения, однако их легко можно было снять в рабочем порядке. А вот то обстоятельство, что законопроект был снят с рассмотрения, я расцениваю как очередное тяжелое поражение нашего народа в ведущейся против него информационной войне.

- То есть?

- То есть антипрививочня кампания у нас началась еще при Горбачеве и, по сути, была частью общей кампании разрушения нашего государства.

- Помню, при Горби нас стали пугать СПИДом, а вот такой антипрививочный накал как-то припомнить не могу!

- При Горбачеве у нас провозгласили прививки добровольным делом, то есть разрешили отменять их не только по медицинским противопоказаниям (что редко, но бывает), а просто потому, что «у левой пятки что-то зачесалось». Прививок от СПИДа, к сожалению, нет до сих пор, но СПИД - СПИДом, а вот несколько вспышек кори у нас тогда было. А еще мы тогда испытали тяжелейшую вспышку дифтерии, хотя эта болезнь в стране была побеждена.

- Да, про нее тогда практически забыли.

- Дифтерия в СССР была побеждена до такой степени, что когда в середине 60-х годов тяжелую ангину у меня приняли за дифтерию, то даже госпитализировали в изолированный бокс, как и было положено при этой болезни. Причем никто из наблюдавших тогда за мной врачей не сталкивался со случаями реальной дифтерии и, соответственно, не мог отличить ее начальные клинические проявления от ангины. А при Горбачеве у нас разразилась уже настоящая вспышка дифтерии, которая была долгой и тяжелой. Но даже тогда не было такого, как вы говорите, антипрививочного накала, как сейчас. Кстати, у меня есть ощущение, что тут поработали деньги нескольких компаний, разработавших свои вакцины.

- Вы имеете в виду - западных?

- Конечно, и это было сделано для того, чтобы не допустить нас на мировой рынок вакцин. Там постарались скомпрометировать наши препараты тем, что у нас многие от них якобы отказываются.

- Западу для проведения таких пиар-кампаний очень удобно подкупать и нанимать русскоговорящих предателей с «братской» Украины.

- Да, известно, что не менее половины антипрививочных сообщений пишутся именно с Украины, как и то, что не менее половины русскоязычных форумов антипрививочного направления имеют украинских координаторов. К тому же на Украине вполне официально существует министерство, занимающееся антирусской агитацией и пропагандой, с которым связаны несколько воинских частей, ведущих такую пропаганду. Замечу, что уже известны некоторые очень характерные приметы сотрудников данных спецподразделений, и эти приметы обнаруживаются на многих форумах. По сути, это еще одна часть информационной войны, имеющей своей целью ослабление, а в перспективе и разрушение нашей страны.

- Но законопроект сняли с рассмотрения временно…

- Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, и я боюсь, что проект в обозримом будущем вряд ли будет возвращен в публичное пространство. Повторяю, это очень серьезное поражение нашего народа в информационной войне, и меня всё это, естественно, очень огорчает.

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